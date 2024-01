Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:00

Con l'odierno trionfo, il Como si proietta in seconda posizione; resta invece invariata la situazione dello Spezia. Uomini di Roberts e D'Angelo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Reggiana, e tra le mura domestiche contro la Cremonese.15:59

Cala il sipario allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como! Baroni manda i titoli di coda di un match giocato prettamente ad un unico senso, conclusosi con una larga vittoria a favore del Como. Apre le danze Da Cunha, che al minuto 27' riceve da Abildgaard e scaglia un forte diagonale che si insacca alle spalle di Zoet; segue, dopo una serie di legni, la rete di Cutrone al minuto 37' che dopo aver colpito ben due pali trova la via giusta per la rete del 2-0 con un rasoterra su cui Zoet non può nulla. Dopo il break negli spogliatoi, la ripresa si apre con una reazione dello Spezia, che tenta di cambiare le sorti del match sostituendo il proprio centravanti Antonucci con Luca Moro. Le mosse di D'Angelo non producono però molti frutti, ed al minuto 59' Gabrielloni, sfruttando la conclusione strozzata da Abildgaard, apre il piattone destro ed a tu-per-tu con Zoet cala il tris lariano. La serie di reti casalinghe termina al minuto 63', con Da Cunha che trova il palo lontano e sigilla il match stabilendo il poker degli Azzurri. Termina dopo 3' di recupero la sfida del Sinigaglia, Como batte Spezia 4-0.15:58

90'+3' TRIPLICE FISCHIO DI BARONI! Como-Spezia termina 4-0.15:53

90'+2' Como che attende il fischio finale con un lento possesso palla, ultimo minuto di gioco.15:52

90' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Gandino. Si giocherà fino al 93'.15:52

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'assegnazione del recupero.15:48

88' Sostituzione Spezia: esce dal campo Filippo Bandinelli, dentro Niccolò Pietra.15:48

87' CI PROVA MORO! Colpo di testa del centravanti bianconero che sarebbe terminato sotto la traversa, un balzo reattivo di Vigorito evita la rete del 4-1.15:47

86' Cross velenoso di Sala dall'out di sinistra, Cutrone prova ad incornare ma viene anticipato dall'intervento di Gelashvili.15:45

85' Gioco che riprende con una rimessa laterale a favore del Como, Barba batte corto per Sala e prosegue il possesso lariano.15:45

84' Gioco fermo al Sinigaglia, stavolta il problema muscolare è ai danni del direttore di gara Niccolò Baroni.15:44

82' Sostituzione Como: fuori capitan Alessandro Bellemo, dentro al suo posto Fabio Rispoli.15:43

81' Verdi batte corto sul primo palo, attento Nikolaou che svetta ed allontana la minaccia.15:41

80' Sala sfida e punta Amian, il terzino dello Spezia lo chiude concedendo il giro dalla bandierina.15:41

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà recupero.15:40

79' Sostituzione Spezia: fuori Daniele Verde, dentro Pietro Candelari.15:39

79' AMMONITO Kelvin Amian Adou: fallo tattico speso ai danni di Verdi.15:39

77' CHAJIA A GIRO! Il subentrato riceve da Bellemo, salta Verde e dal limite dell'area calcia a giro sul secondo palo non trovando lo specchio soltanto per pochi centimetri. Como vicino al 5-0.15:38

76' Altro fallo commesso da Abildgaard ai danni di Esposito, ritenuta non necessaria la seconda sanzione per il centrocampista lariano. Batterà nuovamente Verde.15:39

75' Sostituzione Como: fuori l'autore della doppietta Lucas da Cunha, lo sostituisce Simone Verdi.15:36

73' Giro dalla bandierina di cui si incarica il solito Verde, traiettoria a rientrare che non viene però accolta da alcun compagno. Si riparte con un rinvio dal fondo per Vigorito.15:34

73' Verde procede alla battuta della palla inattiva, Iovine allontana in corner prolungando con la nuca.15:33

72' AMMONITO Oliver Abildgaard Nielsen: intervento in ritardo ai danni di F. Esposito.15:32

69' Sostituzione Como: fuori anche Alejandro Blanco Sánchez, dentro Alessio Iovine.15:31

69' Sostituzione Como: esce dal campo Alessandro Gabrielloni, lo sostituisce Moutir Chajia.15:31

69' Sostituzione Como: fuori Adrian Šemper, dentro al suo posto Mauro Vigorito.15:29

68' Semper resta a terra lamentando un dolore al polpaccio destro, pronta la sostituzione per il portiere croato che fino ad oggi non aveva mai saltato un minuto.15:29

65' Sostituzione Spezia: fuori Salvatore Elia, subentra al suo posto Luca Vignali.15:26

63' GOL! GOL DA CUNHA! COMO-Spezia: 4-0. Poker servito dalla squadra casalinga, doppietta di Da Cunha! Altra ripartenza che viene sfruttata nel migliore dei modi dai lariani, con il francese che duetta con Bellemo, che serve dentro un rasoterra respinto da Gelashvili: sul rimpallo giunge puntuale Da Cunha che aprendo il piattone destro beffa nuovamente Zoet. Como dilagante, quarta rete degli azzurri.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha15:26

61' Tentativo di cross di Elia per il taglio sul primo palo di Esposito F., Barba segue il movimento del centravanti avversario e permette a Semper di abbracciare la sfera.15:23

59' GOL! GOL GABRIELLONI! COMO-Spezia: 3-0. Arriva il tris dello schieramento lariano, la rete è quella di Alessandro Gabrielloni! Azione rocambolesca quella del 3-0, con Abildgaard che dal limite dell'area colpisce in maniera imprecisa il pallone, la sfera giunge poi in modo fortuito tra i piedi di Gabrielloni che di prima intenzione sfrutta il rimpallo battendo Zoet. Como ancora avanti, assist servito da Abildgaard.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Gabrielloni15:22

57' Principio di scintille tra Bellemo e Cassata, Baroni richiama all'ordine i due avversari ristabilendo l'equilibrio. Stretta di mano tra i due e gioco che può proseguire.15:18

55' CI PROVA BLANCO! L'esterno tenta il tiro a giro sul primo palo, Zoet accompagna con lo sguardo la traiettoria che si infrange sul fondo.15:17

53' Pressione alta dei giocatori del Como, che recuperano il possesso con un buon anticipo di Bellemo. Scambi rapidi tra i giocatori lariani in attesa dello spazio vincente.15:16

51' Dalla bandierina parte Da Cunha, cross teso dell'autore della prima rete che non viene però sfruttato da alcun compagno. Si riparte da Zoet.15:12

50' Gabrielloni calcia in porta dal limite dell'area bianconera, Zoet è attento e devia con i guantoni in calcio d'angolo.15:11

47' La prima manovra del secondo tempo è giostrata dal Como.15:06

46' Sostituzione Spezia: fuori Mirko Antonucci, lo sostituisce Luca Moro.15:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.14:51

Si chiude dopo un solo minuto di extra-time la prima frazione di gioco al Sinigaglia, parziale che sorride momentaneamente allo schieramento casalingo. Dopo i primi minuti di gara caratterizzati da una forte spinta dello Spezia, il Como reagisce e lo fa soprattutto con il proprio numero 10, Patrick Cutrone, che in due occasioni ravvicinate colpisce ben due legni che tengono per qualche momento a galla i bianconeri di D'Angelo. Proprio al minuto 27', dopo il secondo palo colpito da Cutrone, è Da Cunha a ricevere da Abildgaard ed a siglare la rete dell'1-0 lariano; la spinta dei padroni di casa non cessa, ed al minuto 37' proprio Cutrone addomestica il suggerimento di Da Cunha, sfida Nikolaou e calcia in porta trovando il diagonale giusto per battere Zoet. Gara finora molto pulita dal punto di vista agonistico, nessuna ammonizione nei primi 45' a Como.14:51

45'+1' FISCHIO DI BARONI: termina il primo tempo.14:48

45' Solo 1' addizionale concesso da Baroni, si giocherà fino al 46'.14:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà possibile recupero.14:46

42' Anche in questa occasione, il corner effettuato da Verde non produce alcun effetto. Possesso Como.14:43

41' Esposito si incarica della palla inattiva, Barba respinge e crea il presupposto per la conclusione di Bandinelli, che calcia verso lo specchio trovando la pronta risposta di Semper che devia in corner.14:42

39' Spezia che prova a reagire e lo fa con Antonucci, altra palla inattiva guadagnata con la complicità del generoso lavoro di Antonucci. Batte Verde dai 35 metri.14:41

37' GOL! GOL CUTRONE! COMO-Spezia: 2-0. Raddoppio della formazione azzurra, la firma è di Patrick Cutrone! Dopo due tentativi culminati in due legni, per il numero 10 lariano arriva il momento della firma personale. Dapprima il centravanti si libera lungo l'out di destra, poi converge, riceve da Da Cunha e con un rasoterra ad incrociare batte Zoet che non può nulla. Como che allunga le distanze, assist a cura di Lucas da Cunha.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone14:41

35' Gabrielloni compie una sponda precisa per Bellemo, che aumenta i giri e pregusta la conclusione ma viene anticipato da una coraggiosa uscita di Zoet.14:37

34' Blanco con un guizzo si libera dalla marcatura di Elia, poi rientra sul mancino e fa partire un traversone verso l'area avversaria che viene prontamente allontanato da Gelashvili.14:37

32' Como che tesse una fitta rete di passaggi, Spezia che attende pazientemente impiegando i propri uomini per una marcatura prevalentemente a zona.14:35

30' Esposito S. ripulisce un difficile pallone, poi ottiene anche un calcio piazzato subendo la carica irregolare da parte di Blanco. Punizione battuta verso il secondo palo ma il numero 10 bianconero non trova soluzioni amiche.14:35

27' GOL! GOL DA CUNHA! COMO-Spezia: 1-0. Arriva al minuto 27' la rete del vantaggio lariano, la firma è quella di Lucas Da Cunha! Dopo il legno colpito da Cutrone, il francese riceve il suggerimento da Abildgaard, conduce la sfera e con un potente diagonale rasoterra beffa Zoet. Como in vantaggio, assist servito da Abildgaard.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha14:31

27' ALTRO LEGNO DI CUTRONE! A distanza di pochi secondi, il numero 10 colpisce il secondo palo della propria gara. Spezia che rinvia il pallone in avanti con Amian.14:29

25' Velenoso cross di Verde che taglia tutta l'area avversaria, il suggerimento è buono per Amian che tarda però all'appuntamento con la sfera e concede il rinvio dal fondo.14:26

24' Bandinelli attende l'arrivo di Curto, protegge il pallone e guadagna un calcio di punizione dai 25 metri. Batte Verde.14:25

22' PALO DI CUTRONE! Il numero 10 lariano si mostra sempre più insidioso, dopo due finte di tiro calcia a giro verso il palo lontano con una conclusione che avrebbe beffato Zoet: soltanto il legno nega all'ex Milan la gioia del gol.14:23

21' Nikolaou vuole velocizzare la manovra con un lancio profondissimo per Antonucci, impossibile agganciare la sfera per il centravanti dello Spezia.14:22

19' RIPARTENZA DELLO SPEZIA! Bandinelli taglia tutta la trequarti avversaria con un filtrante preciso che arriva dalle parti di Antonucci, poi il numero 48 si trova a tu-per-tu con Semper ma strozza la conclusione permettendo all'estremo difensore di abbracciare il pallone senza difficoltà.14:22

17' Copertura determinante di Amian, il numero 27 ripiega lungo la banda laterale sinistra stroncando di fatto la progressione di Da Cunha. Si riparte con un possesso delle Aquile.14:20

15' CONCLUSIONE DI CUTRONE! Il numero 10 alla corte di Roberts prova ad incidere sul match con un mancino a giro sul secondo palo, Zoet segue bene la traiettoria ed accompagna in out di un soffio.14:19

12' SEMPER! Il numero 1 lariano con un efficace colpo di reni evita un auoterete di Sala che aveva deviato con la nuca. Calcio d'angolo a favore dei bianconeri.14:14

12' Palla inattiva a favore dello Spezia dai 35 metri, sul punto di battuta compare Esposito S.14:13

11' Nuovo giro dalla bandierina per il Como, batte Da Cunha ma la traiettoria è troppo profondo. Cassata rinvia in out con la testa.14:12

10' Il corner è stavolta a favore del Como, batte Da Cunha alla ricerca di Gabrielloni ma il numero 9 non riesce ad impattare. Gelashvili allontana la minaccia rilanciando in avanti.14:11

9' CI PROVA VERDE! Conclusione mancina del numero 99 bianconero, che dal limite dell'area costringe Semper a rispondere 'presente' con un ottimo riflesso.14:10

6' Ottima ripartenza della squadra ospite, con Pio Esposito che conduce fino all'area avversaria, apre il campo poi per Verde che di prima intenzione cerca la torre di Antonucci. Odenthal anticipa tutto sventando la minaccia.14:08

5' Manata involontaria di Esposito ai danni di Bellemo, punizione Como dalla metà campo e gesto di fairplay tra i due.14:06

2' Da uno schema da calcio piazzato, la sfera arriva dalle parti di Nikolaou che tenta lo stacco ma spedisce la palla al lato della porta difesa da Semper. Sarà rinvio dal fondo proprio con il croato.14:04

2' Subito un corner per lo Spezia, batte Verde.14:03

1' Il primo possesso della gara è amministrato dallo Spezia.14:02

1' PARTITI! Via a Como-Spezia.14:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:43

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI: SPEZIA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Zoet; Amian-Gelashvili-Nikolaou; Bandinelli-Esposito-Elia; Verde-Antonucci; Esposito F. Allenatore: Luca D'Angelo. A disposizione: Bertola, Candelari, Cipot, Corradini, Cugnata, Dragowski, Krollis, Moro, Pietra, Vignali, Zovko.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-4-2). Scendono in campo: Semper; Curto-Odenthal-Barba-Sala; Blanco-Abildgaard-Bellemo-Da Cunha; Cutrone-Gabrielloni. Allenatore: Osian Roberts. A disposizione: Solini, Iovine, Chajia, Baselli, Arrigoni, Vigorito, Cerri, Rispoli, Ronco, Ioannou, Cassandro, Verdi.13:41

A coadiuvare il fischietto toscano sono designati gli assistenti di linea Scatragli di Arezzo-Longo di Paola; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Gandino di Alessandria; postazione VAR presidiata dal Sig. Abbatista di Molfetta, ausiliato dall'A.VAR Paganessi di Bergamo.13:38

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Niccolò Baroni, della sezione di Firenze.13:36

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, poi sarà Como-Spezia! Nel ventesimo turno della corrente stagione, il calendario mette a confronto Lariani ed Aquile dopo quattro mesi dall'ultima volta; il più recente incrocio tra azzurri e bianconeri è rintracciabile nello scorso 3 settembre, nella sfida che si concluse con una vittoria ospite a favore del Como per 0-1. Schieramenti che oggi si presentano al Sinigaglia con situazioni di classifica diametralmente opposte: terza posizione per i padroni di casa lombardi, fissi a 35 punti a parimerito con il Venezia posto al secondo tassello, 19^ posto invece per i liguri, che hanno finora collezionato 17 punti.13:36

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Como-Spezia, gara valida per il turno numero 20 del Campionato di Serie B.13:31