Da Modena - Brescia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!16:01

Ospiti in vantaggio nel primo tempo con l'autorete di Zaro e il gol di Galazzi su punizione, nel secondo tempo accorcia Tremolada su rigore ma non basta.16:01

Continua il momento positivo per il Brescia, che con Maran ha cambiato volto: vittoria con il Modena, aggancio in classifica ai Canarini e rientro in zona play off. Locali che non sanno piú vincere: solo un successo nelle ultime sette.16:00

90'+6' FINISCE MODENA - BRESCIA! 1-2 il finale, le Rondinelle agganciano proprio il Modena per la corsa play off.15:59

90'+5' Huard recupera nella trequarti, entra in area ma azione fermata per fuorigioco.15:58

90'+3' Andrenacci blocca in uscita, anticipando Cauz: tutto il Modena in avanti.15:56

90'+2' AMMONITO Dimitri Bisoli. Giallo per proteste, nervi tesi in questo finale. 15:56

90'+1' Cinque i minuti di recupero.15:54

90' Rutella ferma il gioco per un colpo alla testa per Bisoli. Il capitano delle Rondinelle si rialza prontamente.15:53

89' BIANCHI! Tiro cross della punta, non arriva sul secondo palo Borelli!15:52

88' Ultimi assalti del Modena, che spinge anche se praticamente in dieci visto l'infortunio di Oukhadda.15:52

86' AMMONITO Matthieu Huard. Fallo tattico dell#Estenro che ferma la ripartenza di Manconi. 15:50

85' Oukhadda rientra in campo, ma si nota che fatica nella corsa.15:49

85' Grande fair play per Dickmann che lascia uscire un pallone sulla fascia dopo aver notato l'infortunio di Oukhadda. L'esterno poteva tranquillamente continuare e puntare la porta.15:48

84' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Cistana, entra Andrea Papetti.15:47

83' Problema per Cistana, a terra in mezzo all'area: cambio obbligato per Maran.15:47

82' AMMONITO Tom van de Looi. Cartellino immediato per il centrocampista, fallo in pressing per lui. 15:46

82' Sostituzione BRESCIA: esce Alexander Jallow, entra Emmanuel Huard.15:45

81' Sostituzione BRESCIA: esce Birkir Bjarnason, entra Tom van de Looi.15:45

80' Ultimi cambi anche per il Brescia.15:44

78' MAGNINO! Colpo di testa del centrocampista, Andrenacci in angolo!15:42

77' CHE RISCHIO PER ADORNI! Il centrale di testa prova a servire Andrenacci ma quasi beffa il suo portiere: palla in angolo.15:41

76' Sostituzione MODENA: esce Thomas Battistella, entra Kleis Bozhanaj.15:39

75' Tremolada con il destro, pallone alle stelle. Modena che ci prova, ma non riesce a trovare la rete.15:39

73' Conclusione di Gerli, pallone lontano dalla porta di Andrenacci.15:36

72' BATTISTELLA! Cross morbido di Manconi, la mezzala stacca bene ma manda alto!15:35

71' Modena che continua a fare la partita, Brescia chiuso nella sua trequarti.15:34

68' Tiro cross di Tremolada, attento Andrenacci in presa bassa.15:31

67' AMMONITO Lorenzo Andrenacci. Giallo al portiere per proteste, dopo il fischio dell'arbitro chelo accusava di posizionato male il pallone al momento del rinvio. 15:30

66' Sostituzione BRESCIA: esce Nicolas Galazzi, entra Gennaro Borrelli.15:29

66' Sostituzione BRESCIA: esce Gabriele Moncini, entra Flavio Junior Bianchi.15:29

64' Sostituzione MODENA: esce Luca Strizzolo, entra Ettore Gliozzi.15:28

64' Sostituzione MODENA: esce Diego Falcinelli, entra Jacopo Manconi.15:28

64' ANCORA GAGNO! Colpo di testa di Mangraviti, attento il portiere in presa!15:27

63' DICKMANN! Destro potente dalla distanza, Gagno con i pugni in angolo!15:26

61' Brescia che prova a limitare l'offensiva locale con il possesso palla, Bianco pronto a nuove mosse.15:25

59' Continua la spinta del Modena, Battistella in area sbaglia la sponda per l'accorrente Gerli.15:23

57' Strizzolo colpisce male un buon cross di Oukkhada, Modena decisamente piú propositivo in questo secondo tempo.15:21

56' GALAZZI! Altro sinistro a giro su punizione, pallone questa volta alto.15:19

54' AMMONITO Cristian Cauz. Il centrale stende Moncini al limite dell'area: Brescia che chiede il rosso.15:18

54' Sette minuti sono serviti al Modena per riaprire la partita: rigore perfetto di Tremolada, che torna al gol.15:16

52' GOL! MODENA - Brescia 1-2! Rete su rigore di Luca Tremolada. L'ex della partita calcia un preciso diagonale, Andrenacci intuisce ma non ci arriva. Il Modena accorcia su rigore.



52' CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA! Dopo aver rivisto le immagini, Rutella indica gli undici metri!15:15

51' Check del VAR per il tocco di mano di Bjarnason in area: si aspetta la decisione dell'arbitro Rutella.15:14

50' Spizzata di Falcinelli in area, la punta chiede un tocco di mano, si continua a giocare.15:13

49' Modena partito forte, angolo per i Canarini.15:12

47' Un cambio per il Modena, che inserisce il nuovo acquisto Corrado per l'ammonito Cotali.15:10

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!15:09

46' Sostituzione MODENA: esce Matteo Cotali, entra Niccolò Corrado.15:09

Modena in difficoltà, sotto di due reti e che ha perso anche Duca per infortunio: Bianco potrá cambiare qualcosa in questo intervallo per dare nuova linfa ai suoi.14:56

Brescia in vantaggio per 2-0, Rondinelle che trovano il primo gol al 5' grazie alla deviazione nella propria porta di Zaro. Raddoppio ospite con la splendida punizione di Galazzi, imprendibile per Gagno.14:55

45'+7' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - BRESCIA! 0-2 il risultato parziale.14:54

45'+6' Galazzi con un grande stop al limite dell'area, il fantasista non calcia ma sbaglia l'assist per Moncini.14:54

45'+4' Angolo per il Brescia: Galazzi sul primo palo, Falcinelli allontana.14:51

45'+3' Gioco ancora fermo, in questo caso é Bisoli a terra per un colpo ricevuto al tendine d'Achille.14:50

45'+1' AMMONITO Luca Strizzolo. Giallo per proteste alla punta del Modena. 14:49

45'+1' Cinque i minuti di recupero.14:48

45' Ferita al sopracciglio per Cauz, gioco ancora fermo.14:47

44' DICKMANN! Contropiede Brescia, l'esterno dai 30 metri lascia partire un destro che termina di poco a lato.14:46

43' A terra Galazzi, il giocatore aiutato dallo staff medico.14:44

42' Oukhadda conclude dalla distanza, una deviazione alza il pallone, Jallow con la spalla allontana: Modena chiede rigore, Rutella indica che non é braccio.14:44

40' Gerli con una bella verticale per Battistella, attento in chiusura Mangraviti.14:42

39' Tensione in campo dopo uno scontro tra Magnino e Moncini: Strizzolo e Bisoli i piú agitati.14:41

37' Modena che sta rischiando molto, baricentro alto e spazio alle ripartenze per il Brescia.14:38

36' AMMONITO Thomas Battistella. Il centrocampista entra duro e in ritardo su Cistana, altro giallo nel match.14:38

34' STRIZZOLO! La punta ex Cittadella prova a girare di testa un pallone di Cotali, sfera che termina alta.14:36

32' AMMONITO Lorenzo Dickmann. L'esterno in ritardo su Cotali, giallo per lui. 14:34

31' Che punizione per il giovane fantasista, primo gol in campionato e Brescia in vantaggio di due reti.14:33

30' GOL! Modena - BRESCIA 0-2! Rete di Nicolas Galazzi. Punizione perfetta del fantasista, un sinistro a giro che supera la barriera e si infila sotto il sette!



28' Falcinelli furioso dopo uno scontro di gioco, Rutella chiede calma alla punta ex Perugia.14:30

26' Tremolada con uno strano pallone per Strizzolo, spazza Mangraviti.14:29

24' AMMONITO Matteo Cotali. Fallo tattico del terzino che ferma con una trattenuta Dickmann. 14:26

24' COTALI! Conclusione al volo del terzino, respinge Bisoli davanti alla porta.14:26

23' Deviazione sporca di Bisoli che manda in angolo un cross di Oukhadda: continua a spingere il Modena.14:25

22' Palla per Dickmann che crossa forte sul secondo palo: traversone leggermente lungo per Adorni.14:23

21' Brescia che guadagna l'angolo: salgono le torri dalla difesa.14:23

19' Triangolo Strizzolo - Tremolada, cross del fantasista messo in angolo da Adorni.14:21

18' Non cambia nulla a livello tattico, con Magnino che si posiziona sul centrosinistra del centrocampo a tre.14:20

17' Sostituzione MODENA: esce Edoardo Duca, entra Luca Magnino.14:19

16' Problemi fisici per Duca, che non sembra in grado di continuare la partita.14:18

15' BATTISTELLA! Conclusione dalla distanza per il centrocampista, palla che termina a pochi centimetri dal palo.14:17

13' Duca si lancia su un pallone, travolgendo Adorni: botta dura per il centrale del Brescia.14:14

12' BERTAGNOLI! Altro errore della difesa del Modena, Cauz regala palla al mediano che calcia di prima intenzione: para in due tempi Gagno.14:14

10' Errore di Zaro, corto su Battistella: Brescia che recupera e fa suo il possesso palla.14:12

9' Modena che ora alza il pressing: i locali, colpiti a freddo, devono decisamente cambiare piano partita.14:11

7' Si sblocca dopo appena cinque minuti la partita, Brescia che trova il gol al primo vero affondo, autorete di Zaro nata da un'ottima triangolazione al limite tra Dickmann e Bisoli.14:10

5' GOL! MODENA - BRESCIA 0-1! Autorete di Giovanni Zaro. Scambio tra Dickmann e Bisoli, conclusione dell'esterno prima respinta da Cauz, poi sul seguente cross deviazione decisiva in rete dal difensore locale.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Zaro14:09

5' Strappo di Duca che si inserisce palla al piede fino ad arrivare in area, la mezzala sbaglia peró l'ultimo controllo favorendo l'uscita di Andrenacci.14:07

4' Le due squadre si aspettano, senza alzare troppo il pressing: ritmi non alti in questo inizio partita.14:05

2' Nel Brescia Jallow a sinistra, DIckmann stabile sulla sua corsia preferita.14:04

1' Modena in gallonero, Brescia con la classica divisa azzurra con la banda bianca a forma di "v" sul petto.14:03

1' INIZIA MODENA - BRESCIA! Primo pallone per gli ospiti.14:02

Dirige il match l'arbitro Daniele Rutella.13:18

Il Brescia (79) è la formazione più volte sfidata dal Modena in Serie B; quella lombarda è anche la squadra contro cui gli emiliani hanno vinto (21), perso (34) e pareggiato (24, come contro il Verona) più partite nella competizione.13:17

Maran ripropone Mangraviti in difesa, Dickmann da esterno di centrocampo, Galazzi e Bjarnason alle spalle di Moncini. Ben cinque i cambi rispetto all'undici sconfitto contro il Parma.13:15

Bianco con la coppia Falcinelli - Strizzolo, alle loro spalle Tremolada, solo panchina per il neo arrivo Gliozzi. Gerli e Battistella dal primo minuto a centrocampo.13:13

La formazione del BRESCIA: (3-4-2-1), Andrenacci - Adorni, Cistana, Mangraviti - Jallow, Bisoli, Bertagnoli, Dickmann - Bjarnason, Galazzi - Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Fares, Papetti, Van de Looi, Paghera, Besaggio, Borrelli, Ferro, Bianchi.13:11

Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA (4-3-1-2), Gagno - Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali - Battistella, Gerli, Duca - Tremolada - Falcinelli, Strizzolo. A disposizione: Seculin, Ponsi, Corrado, Riccio, Pergreffi, Magnino, Mondele, Bozhanaj, Giovannini, Manconi, Abiuso, Gliozzi.13:11

Torna in campo la Serie B in questo 2024 con la sfida tra Modena e Brescia, in palio tre punti fondamentali per la corsa ai play off: canarini ottavi a quota 28, Rondinelle noni a quota 25.13:10