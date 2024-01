Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pisa-Reggiana 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.18:21

Nel prossimo turno il Pisa sarà impegnato a Lecco mentre la Reggiana ospiterà il Como.18:21

Sia il Pisa che la Reggiana restano nella zona bassa della classifica, i toscani salgono a 23 mentre gli emiliani sono un punto sopra. Entrambe hanno un margine esiguo sulla zona calda ma, allo stesso tempo, non sono lontane dal Brescia che, al momento, occupa con 28 punti l'ultimo posto utile per accedere ai playoff.18:21

Dopo la prima frazione chiusa avanti, la Reggiana non riesce più a rendersi pericolosa dalle parti di Nicolas mentre il Pisa riesce a creare una manciata di occasioni da gol fino a quella decisiva di Bonfanti, all'esordio in maglia nerazzurra, che fissa il risultato sul 2-2 finale. Pareggio tutto sommato giusto che non serve però molto a nessuna delle due squadre.18:20

90'+5' Triplice fischio di Zufferli. Pisa-Reggiana finisce 2-2.18:20

90'+5' Arena trattiene vistosamente Gondo e viene ammonito da Zufferli.18:13

90'+4' Cross in area di Fiamozzi, troppo alto per tutti con Nicolas che recupera palla e fa ripartire la manovra pisana.18:13

90'+3' Attimi di respiro per la Reggiana che conquista un calcio di punizione e proverà a tenere lontani i padroni di casa dalla propria area.18:12

90'+1' Bardi è costretto agli straordinari per togliere dalla propria porta il corner di Esteves dalla sinistra. Sul tiro dalla bandierina successiva Bonfanti calcia invece alle stelle col destro da dentro l'area.18:11

90'+1' Bardi respinge coi pugni ma il Pisa resta in attacco e conquista un altro corner con Mlakar.18:09

90' Cinque minuti di recupero.18:10

90' Lo schema del Pisa porta al cross Calabresi dalla destra con la palla che viene deviata in corner dagli ospiti.18:09

89' Marcandalli sgambetta Torregrossa sulla propria trequarti, altro piazzato in zona interessante per i padroni di casa.18:08

88' Incursione in area avversaria di Caracciolo, la difesa ospite si salva in fallo laterale.18:07

86' D'Alessandro ferma la ripartenza di Djamanca poi protesta con Zufferli e viene ammonito.18:05

85' ANCORA BONFANTI! Gran girata mancina di Bonfanti che costringe Bardi a un mezzo miracolo per salvare i suoi.18:05

85' Punizione in zona d'attacco per il Pisa che proverà a pescare il jolly su palla inattiva.18:04

84' Ci crede ora il Pisa che continua a spingere grazie al sostegno di un'Arena Garibaldi ravvivata dal pareggio di Bonfanti.18:03

82' GOL! PISA-Reggiana 2-2! Rete di Bonfanti. Gran movimento offensivo di Bonfanti che si smarca in area di rigore reggiana, riceve il filtrante perfetto di Torregrossa e buca Bardi con un rasoterra potente.



81' Sostituzione Pisa: esce un nervoso Tramoni, al suo posto entra Torregrossa.18:01

81' OCCASIONE REGGIANA! Djamanca viene pescato al limite dell'area da Melegoni ma calcia altissimo da ottima posizione.18:00

80' Fallo in attacco di Marin con Tramoni che rischia l'ammonizione dopo una protesta veemente nei confronti dell'assistente di Zufferli.17:59

77' Sempre Pisa a fare la partita senza però trovare sbocchi dalle parti di Bardi.17:59

75' Sostituzione Reggiana: fuori anche Antiste, al suo posto dentro Crnigoj.17:55

75' Sostituzione Reggiana: esce Bianco, entra Djamanca.17:55

74' Sostituzione Reggiana: esce Portanova, entra Libutti.17:53

73' Romagna anticipa Bonfanti in campo aperto ma consegna palla a D'Alessandro, l'ex Monza converge al centro dalla sinistra e calcia a rete trovando però davanti a sé il muro di maglie emiliane a negargli la via della porta.17:53

72' Bonfanti ci prova dal limite col sinistro, Bardi blocca sicuro al centro della propria porta.17:51

71' Kabashi ferma irregolarmene Arena nel cerchio di centrocampo. Giallo per l'albanese.17:50

71' Ci prova anche Tramoni col cross dalla destra, stavola è Portanova a respingerlo.17:49

70' Arena mette palla bassa in area avversaria, la difesa ospite respinge.17:49

69' Sostituzione Pisa: fuori Moreo e debutto in maglia toscana per Bonfanti, appena arrivato dal Modena.17:48

66' Ammonito Esteves per una trattenuta vistosa su Kabashi.17:45

65' OCCASIONE PISA! Esteves entra in area centralmente e calcia col mancino, conclusione centale che viene respinta da Bardi!17:45

63' Gioco fermo dopo uno scontro aereo tra Calabresi e Antiste.17:42

63' Moreo si coordina col mancino dal limite dopo la respinta della difesa ospite. Palla ampiamente a lato della porta difesa da Bardi.17:42

62' Entrata scomposta di Kabashi su D'Alessandro, proteste dei giocatori del Pisa che chiedevano il giallo per l'albanese.17:41

62' Fuorigioco di Gondo che interrompe un'azione offensiva degli ospiti.17:40

60' Kabashi cerca direttamente la porta dai 30 metri. Palla deviata in corner.17:39

59' Cartellino giallo per Marin dopo un pestone ai danni di Kabashi.17:38

57' ANCORA PISA! Calabresi entra in area dalla destra e prova a beffare Bardi con un tiro-cross dalla destra, Bardi risponde ancora presente togliendo la palla dallo specchio con la mano destra.17:37

57' OCCASIONE PISA! D'Alessandro ha spazio in area e prova il mancino da posizione defilata, Bardi respinge coi pugni sul primo palo!17:36

56' Fallo in attacco di Melegoni su Calabresi. Il Pisa recupera quindi palla e riprova a costruire qualcosa in zona offensiva.17:35

54' Arriva presto il primo richiamo per Bardi, reo di una perdita di tempo eccessiva su una rimessa dal fondo.17:33

51' Check del VAR per un possibile tocco di braccio di Marcandalli ma il team arbitrale non assegna rigore al Pisa.17:30

50' Tramoni crossa morbido ma Romagna e Marcandalli riescono a pulire l'area reggiana.17:29

50' Punizione per il Pisa a una ventina di metri dalla porta di Bardi. Occasione su piazzato per i padroni di casa.17:29

48' Tramoni prova l'incursione in area avversaria dalla destra ma si trascina la palla a fondo campo. Il Pisa sta provando a dare tutto in questo avvio di secondo tempo per ristabilire la parità.17:28

46' Bardi salva subito tutto su Esteves ma Zufferli ferma il gioco per un fallo in attacco del pisano.17:25

46' Si ricomincia!17:25

45' Sostituzione Pisa: fuori anche Nagy che lascia spazio a D'Alessandro.17:25

45' Sostituzione Pisa: esce anche Barbieri, al suo posto c'è Arturo Calabresi.17:25

45' Sostituzione Pisa: fuori l'autore del gol pisano Valoti, dentro Arena.17:23

Fase difensiva da rivedere per la squadra di Aquilani che ha tenuto maggiormente il possesso palla ma ha rischiato di subire gol praticamente ad ogni azione offensiva degli ospiti. Gara invece finora perfetta per gli uomini di Nesta che, pur lasciando l'iniziativa ai padroni di casa, hanno saputo chiudere avanti la prima frazione di gioco.17:14

Primo tempo gradevole, soprattutto per i tifosi ospiti, all'Arena Garibaldi. La Reggiana passa infatti in vantaggio al primo affondo col destro a giro di Melegoni, pescato in area da Sampirisi. Il Pisa si getta in avanti e ottiene il pareggio su rigore con Valoti ma va di nuovo sotto col colpo di testa di Antiste a porta vuota dopo un'incomprensione tra Canestrelli e Nicolas. Lo stesso portiere pisano, dopo un altro errore da matita blu, viene salvato dal VAR che, in pieno recupero, annulla una rete a Gondo per fallo di mano nel controllo della palla. 17:12

45'+5' Fine primo tempo. Reggiana al riposo in vantaggio 2-1 sul Pisa.17:09

45'+4' GOL ANNULLATO! Papera clamorosa di Nicolas che prova ad agguantare un pallone diretto a fondo campo ma lo perde consegnandolo a Gondo, reattivo nel realizzare la terza rete ospite col destro da pochi passi. Dalla sala VAR arriva però l'annullamento per un tocco di mano dell'attaccante cresciuto nella Fiorentina.17:08

45'+3' Si gioca oltre il secondo di recupero con un'altra punizione per la Reggiana a ridosso dell'area pisana.17:05

45'+2' Valoti atterra da dietro Bianco e viene ammonito da Zufferli.17:04

45'+2' Alta punizione guadagnata da Gondo che, in questo finale di tempo, sta facendo guadagnare secondi preziosi alla Reggiana.17:04

45' Due minuti di recupero.17:02

45' Gondo prende posizione su Caracciolo e si fa spingere a terra. Punizione per gli ospiti in zona offensiva.17:02

45' Cross di Tramoni dalla destra, Bardi agguanta la palla in presa alta anticipando Moreo.17:02

42' Marin al tiro dalla distanza col sinistro rasoterra, palla lenta che non crea alcun problema a Bardi.16:59

40' Giropalla prolungato in zona offensiva per il Pisa che poi perde palla con un cross di Barbieri troppo alto per Valoti sul secondo palo.16:57

38' Ci prova invece Kabashi col mancino teso ma colpisce in pieno la barriera piazzata da Nicolas.16:55

38' Punizione in zona offensiva per la Reggiana. Melegoni sembra intenzionato a calciare in porta dai 35 metri.16:55

37' Tutto buono, Marcandalli aveva toccato la sfera col braccio ma in modo considerato involontario dal team arbitrale.16:54

36' VAR-check in corso dopo l'azione di Nagy in area reggiana.16:53

36' Ci prova subito il Pisa con Nagy che mette il pallone in area piccola ma non trova alcun compagno pronto alla deviazione decisiva.16:54

34' GOL! Pisa-REGGIANA 1-2! Rete di Antiste. Sul calcio piazzato ospite messo in area da Kabash, Canestrelli si abbassa ingannando Nicolas che non interviene sulla traiettoria e permette ad Antiste di portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa a porta vuota.



33' Barbieri stende Melegoni in ritardo, ammonizione per l'esterno pisano.16:50

32' Grande chiusura difensiva di Marcandalli che ferma la ripartenza di Mlakar nel campo reggiano.16:49

30' Ammonito Canestrelli dopo un fallo da dietro su Gondo.16:47

29' Prova a rispondere il Pisa che, dopo l'occasione di Portanova, ha alzato il baricentro e sta giostrando palla con continuità nel campo avversario.16:47

27' OCCASIONE REGGIANA! Grande aggancio in area di Portanova e tentativo di lob per saltare Nicolas in uscita disperata. La palla esce di poco sopra la traversa facendo correre più di un brivido ai tifosi toscani.16:45

26' Si sono aperti gli spazi ma nessuna delle due squadre è riuscita a rendersi pericolosa in zona offensiva dopo le due reti.16:44

24' Antiste crossa dalla destra, Melegoni la prolunga di testa per Bianco che viene però anticipato da Barbieri.16:41

22' Melegoni porta palla sull'out di sinistra e crossa in area dove però non ci sono compagni sulla traiettoria, rimessa dal fondo per il Pisa.16:39

21' Valoti al cross dalla sinistra dopo un flipper in area emiliana, Bardi blocca la sfera con sicurezza in area piccola.16:38

20' Bianco trattiene Valoti sulla propria trequarti e viene ammonito da Zufferli.16:37

18' Continuano ad attaccare i padroni di casa che non si stanno accontentado di aver acciuffato il pareggio.16:36

16' GOL! PISA-Reggiana 1-1! Rete di Valoti su calcio di rigore. Settimo gol in campionato per l'ex Monza e SPAL che spiazza Bardi dagli undici metri col destro rasoterra.



15' RIGORE PER IL PISA! Mano larga di Sampirisi su un colpo di testa di Mlakar. Nessun dubbio per Zufferli che indica il dischetto.16:33

15' Corner per il Pisa che continua a spingere a caccia del pari.16:31

13' Esteves semina il panico nella difesa ospite con un'incursione in area dalla sinistra, non ci sono però compagni pronti a raccogliere l'invito rasoterra nell'area piccola emiliana.16:31

12' Prova a reagire il Pisa ma la Reggiana sta coprendo tutti gli spazi con undici giocatori sotto la linea della palla.16:29

9' GOL! Pisa-REGGIANA 0-1! Rete di Melegoni. L'esterno cresciuto nell'Atalanta viene lasciato colpevolmente solo in area di rigore dalla difesa pisana, si porta la palla sul destro e la piazza all'incrocio dei pali dalla parte opposta. Primo gol in campionato per lui.



7' Il corner della Reggiana viene respinto dalla difesa toscana, poi Nicolas blocca con sicurezza il successivo cross dalla destra di Portanova.16:24

6' Dalla parte opposta Portanova guadagna il primo calcio d'angolo del match, il suo cross dalla destra viene deviato a fondo campo da Caracciolo.16:23

5' Primo ingresso in area avversaria dei padroni di casa con Valoti che però finisce a terra dopo un lieve conato con Sampirisi. Zufferli lascia correre.16:23

2' Possesso palla a favore del Pisa in questi primissimi istanti di gioco, sono gli uomini di Aquilani a voler fare da subito la partita.16:20

Si comincia!16:17

Squadre in campo all'Arena Garibaldi, manca pochissimo al via!16:15

Tre cambi nel Pisa rispetto al pareggio con la Ternana, tutti dalla cintola in su con Nagy, Valoti e Mlakar al posto di Piccinini, Arena e D'Alessandro. Poker di modifiche invece per Nesta rispetto all'1-0 col Catanzaro, non ci sono dal 1' Szyminski, Pieragnolo, Crnigoj e Girma, sostituiti da Romagna, Melegoni, Portanova e Antiste.16:08

FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA: Nesta schiera i suoi col 3-4-2-1. Bardi - Sampirisi, Romagna, Marcandalli - Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Melegoni - Portanova, Antiste - Gondo. Sposito, Satalino, Rozzio, Djamanca, Cigarini, Reinhart, Libutti, Nardi, Szyminski, Pajac, Crnigoj, Girma.16:04

FORMAZION UFFICIALE PISA: 4-2-3-1 per gli uomini di Aquilani. Nicolas - Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves - Marin, Nagy - Tramoni, Valoti, Mlakar - Moreo. A disposizione: Loria, Hermannsson, Bonfanti, Torregrossa, Touré, Vignato, Masucci, Arena, De Vitis, Calabresi, Piccinini, D'Alessandro.16:03

Dirige il match Zufferli, coadiuvato da Mokhtar e Bahri. Il quarto uomo è Bordin. Al VAR ci sono Serra e Miele.15:53

Il sabato di Serie B si chiude all'Arena Garibaldi dove i padroni di casa ospitano la Reggiana. In campo ci saranno due squadre che hanno chiuso il 2023 in relativa salute, entrambe sono infatti reduci da due risultati utili consecutivi che hanno consentito loro di uscire, seppur mantenendo una breve distanza, dalla zona pericolante della classifica. Gli ospiti, dopo le vittorie su Sudtirol e Catanzaro, cercano la terza consecutiva per portarsi addirittura a ridosso della zona playoff. Il Pisa va invece a caccia della terza vittoria casalinga in campionato, la seconda di fila dopo quella ottenuta a dicembre con l'Ascoli. Fischio d'inizio alle 16.15.15:52

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Reggiana, gara valida per il 20esimo turno del campionato di Serie B.15:43