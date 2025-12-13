Vittoria di misura del Catanzaro che supera l’Avellino per 1-0 grazie alla rete siglata da Cissè al 52° minuto.
Il Catanzaro infila la terza vittoria consecutiva e sale, rimanendo in 7° posizione, a 25 punti. Nella prossima giornata di campionato i giallorossi saranno ospitati dal Bari.
Si ferma a 2 gare la striscia positiva dell’Avellino che cade al Ceravolo. I biancoverdi rimangono ancorati a 20 punti e scivolano al 12° posto. Gli irpini ospiteranno il Palermo di Filippo Inzaghi nel prossimo turno di Serie B.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Avellino 1-019:10
90'+5'
Pigliacelli agguanta in 2 tempi un altro traversone in arrivo da destra nonostante la pressione di Simic. Inizia l'ultimo giro di orologio.19:09
90'+4'
In ritardo Rispoli colpisce in scivolata l'avversario sulla tibia. Cartellino giallo.19:08
90'+2'
Besaggio viene fermato in tackle al limite dell'area in maniera pulita da Alesi. Calcetto di Besaggio da terra punito con un cartellino giallo da Calzavara.19:07
90'+1'
Bel cross dalla trequarti dell'Avellino. Bravo Pigliacelli ad impossessarsi del pallone dopo che questi ha rimbalzato sul limite dell'area piccola.19:06
90'
5 minuti di recupero.19:05
89'
Pandolfi protegge a centrocampo e subisce il contatto falloso da parte di Fontanarosa. Secondi preziosi per le aquile.19:04
88'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Gabriele Alesi.19:02
88'
5° sostituzione Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Patrick Nuamah.19:02
85'
Brivido per il Catanzaro. Cross dalla destra con Biasci posizionato sul primo palo che accarezza solamente di testa. La palla termina al limite dell'area piccola sui piedi di Crespi che non riesce a coordinarsi per colpire a rete.19:01
83'
Favasuli ancora pericoloso sulla destra. La sua palla verso il centro dell'area viene allontanato dalla difesa irpina.18:58
82'
Sostituzioni esaurite per Biancolino che, anche se ha operato solamente 4 cambi, ha usufruito dei 3 slot a disposizione.18:58
82'
4° sostituzione Avellino. Esce Martin Palumbo ed entra Valerio Crespi.18:57
81'
Pontisso calcia dal limite e trova la deviazione di Simic che neutralizza la conclusione.18:56
78'
GOL ANNULLATO ALL'AVELLINO! Besaggio prende posizione su Rispoli, fallosamente secondo Calzavara, facendolo andare a terra. La sua conclusione, che batte Pigliacelli, arriva un attimo dopo il fischio del direttore di gara.18:54
77'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Ruggero Frosinini.18:51
76'
Cross dalla sinistra di Besaggio. Respinge lateralmente Antonini.18:51
75'
Il Catanzaro prova ad addormentare la partità forte del gol di vantaggio.18:50
74'
Enrici prova a raggiunere il pallone con Rispoli che protegge bene con il corpo conquistando un altro calcio piazzato dalla trequarti.18:49
71'
Poco meno di 20 minuti al termina della sfida tra Catanzaro e Avellino. Aumenta il ritmo con i biancoverdi che sembrano avere una marcia in più grazie dall'ingresso in campo di Russo.18:46
69'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Alphadjo Cissè ed entra Luca Pandolfi.18:43
68'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Filippo Pittarello ed entra Fabio Rispoli.18:43
67'
TRAVERSA AVELLINO! Break di Russo a centrocampo che conduce palla da sinistra e allarga a destra conquistando metri. Il cross di Sounas dalla trequarti trova la testa di Biasci che gira benissimo verso la porta difesa di Pigliacelli colpendo il legno.18:45
65'
Iemmello prova il destro dalla distanza. Pallone lontano dallo specchio.18:40
63'
3° sostituzione Avellino. Esce Filippo Missori ed entra Raffaele Russo.18:38
63'
2° sostituzione Avellino. Esce Gennaro Tutino ed entra Cosimo Patierno.18:37
62'
Cancellotti scende sulla sinistra e crossa al centro. Allontana la difesa del Catanzaro.18:36
59'
Triangolazione sulla destra tra Favasuli, Petriccione e Cassandro. Quest'ultimo subisce fallo da Besaggio sulla trequarti.18:34
57'
Infortunio muscolare per Kumi in occasione del tiro effettuato da Biasci. Cambio obbligato per Biancolino.18:32
57'
1° sostituzione Avellino. Esce Justin Kumi ed entra Michele Besaggio.18:31
55'
REAZIONE AVELLINO! Biasci conclude con il destro sul primo palo appena dentro l'area di rigore. Respinge Pigliacelli in qualche modo.18:31
54'
Cissè recupera palla su Simic che cade dopo aver calciato il terreno. Fischio di Calzavara che scatena le proteste dei giallorossi.18:30
52'
GOOL!! CATANZARO-Avellino 1-0!! Gol di Alphadjo Cissè!! Cissé riceve lo scarico di D'Alessandro sul vertice sinistro dell'area di rigore. Stop e tiro con la palla che rimbalza al limite dell'area piccola e finisce nell'angolino basso alla sinistra di Daffara.18:28
52'
Biasci recupera palla a centrocampo e serve per Tutino che salta l'avversario e prova ad involarsi ma si trascina fuori il pallone.18:27
50'
Sounas riceve fuori area e cerca spazio tra 4 difensori perdendo il tempo ideale per la conclusione col destro venendo fermato da Petriccione.18:25
49'
Punizione dal lato opposto per l'Avellino. Sounas si coordina al volo sulla respinta della difesa giallorossa e trova la deviazione in corner.18:24
48'
Batte la punizione Palumbo col destro all'interno dell'area di rigore. Mette fuori Pittarello.18:23
47'
Sounas subisce fallo da Iemmello e conquista un calcio da fermo dalla trequarti destra.18:22
46'
Nessun cambio effettuato nel corso dell'intervallo.18:21
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotola nella metà campo del Catanzaro.18:19
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.18:06
Primo tempo dal ritmo non propriamente elettrico ma non sono mancate le occasioni da entrambe le parti. Iemmello e Tutino, come da pronostico, sono stati i più pericolosi sui 2 fronti del campo.18:05
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Avellino 0-018:04
45'+1'
Cross dalla trequarti sinistra di Palumbo. La palla, deviata, coglie alla sprovvista Missori che arriva scoordinato a colpire di testa. Palla sul fondo.18:03
45'
2 minuti di recupero.18:01
43'
D'Alessandro calcia al volo preaticamente dal dischetto sulla sponda di Pontisso. Palla alta.17:59
40'
Rientra il difensore giallorosso che prova a stringere i denti.17:56
39'
Brighenti sembra aver messo male il piede controllando palla e si ferma a terra particolarmente dolorante.17:56
37'
Brutta palla persa da Fontanarosa e le aquile ripartono in velocità con Cissè che, largo a sinistra, crossa forte sul secondo palo. Iemmello calcia al volo ma completamente fuori misura, palla in curva.17:54
36'
Azione confusa del Catanzaro. Pittarello e Cissè ci provano a più riprese calciando contro la difesa biancoverde col pallone che non arriva mai nella zona di Daffara.17:53
33'
Cambio di passo deciso negli ultimi minuti da parte degli irpini. Kumi raggiunge il fondo ancora una volta e crossa verso il limite dell'area. C'è però un fallo in attacco che riconsegna il pallone ai giallorossi.17:50
31'
TUTINO! Prima occasione per il bomber biancoverde. Altro cross di Kumi da destra, Tutino colpisce di testa centralmente e trova la risposta di Pigliacelli che manda prima sulla traversa e successivamente in corner.17:51
30'
Kumi si muove molto bene appoggiandosi a D'Alessandro e scappando sulla destra. Cross col destro messo fuori dalla diesa.17:47
27'
Giallo anche per Pittarello. Ammonito l'attaccante del Catanzaro per aver accentuato la caduta senza venir colpito da Daffara in uscita. 17:44
26'
Giocata pericolosa di Missori che va con la gamba molto alta su Cissè colpendolo in volto. Giallo.17:43
24'
Ritmi piuttosto compassati giunti alla metà della prima frazione.17:44
22'
Gioco fermo. Simic a terra in area di rigore a seguito di un colpo fortuito subito all'altezza del plesso solare in occasione della punizione dal limite.17:39
20'
Arriva sul vertice sinistro Cancellotti con Tutino che si muove a centro area. Petriccione interviene ruvidamente e prende il primo cartellino giallo della partita.17:37
18'
Non riesce a sfondare sulle fasce l'Avellino. Copre molto bene su tutta la linea del centrocampo il Catanzaro.17:36
15'
AZIONE INSISTITA DEI PADRONI DI CASA! Favasuli raccoglie lo scarico e calcia col destro dall'interno dell'area di rigore. Timide proteste per una presunta respinta col braccio. La palla schizza al limite dove Iemmello prova a piazzare il destro. Daffara si distende a sinistra e blocca in due tempi.17:34
13'
Pittarello va a terra, in area di rigore, dopo una serie di trallenute reciproche con Simic. Lascia correre Calzavara.17:30
11'
Gestisce palla il Catanzaro muovendola lungo la linea dei difensori alla ricerca di spazi.17:28
8'
OCCASIONE BENEVENTO! Uscita pericolosa ma efficace di Daffara a seguito di un cross dalla sinistra che, prolungato di testa, rimbalza sul limite dell'area piccola nei pressi di Iemmello. Si salva la difesa irpina.17:26
7'
Palla profonda a sinistra per Pittarello che controlla sulla linea laterale. Simic interviene in scivolata in maniera pulita e mette fuori.17:24
5'
Prima azione offensiva per gli ospiti. Missori viene servito sulla destra e può andare al cross con 3 compagni che occupano l'area avversaria. Chiude D'Alessandro che fa rocambolare sull'avversario e conquista rinvio dal fondo.17:22
2'
La trappola del fuorigioco del Catanzaro funziona sin da subito. Kumi lasciato in posizione irregolare; possono ripartire i giallorossi.17:19
1'
Iemmello riceve al limite e prova subito a infilarsi in area di rigore. Chiuso dalla difesa biancoverde.17:18
INIZIA LA PARTITA! Fischia Calzavara e l'Avellino muove il primo pallone della partita.17:17
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per l'inizio della sfida tra Catanzaro e Avellino.17:14
FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO. 3-4-1-2. Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.16:42
A disposizione Catanzaro. Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Bettella, Nuamah, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, Buso, Frosinini.16:44
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3‑4-1-2. Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, Iemmello.16:42
I PRECEDENTI. Grande equilibrio tra giallorossi e biancoverdi che, nelle 45 sfide precedenti, si sono spartiti equamente i successi con i lupi leggermente in vantaggio. Sono infatti 16 le vittorie ottenute dagli irpini, 15 i pareggi e 14 i successi delle aquile.16:19
Il fischio d'inizio, alle 17:15, sarà dato dal signor Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese.13:52
L'Avellino di punti ne ha 20 e si trova poco più in giù in classifica, precisamente al 10° posto. Nelle ultime 2 partite, gli irpini hanno sconfitto di misura il Sudtirol al Druso con il gol del solito Biasci e hanno fermato il Venezia sull'1-1 con la rete di Missori.13:51
Ottimo momento per il Catanzaro che nelle ultime 2 sfide di campionato ha superato la Virtus Entella e ha espugnato il Braglia battendo il Modena in rimonta con i gol di Antonini e Pittarello. I giallorossi si trovano al 7° posto in classifica a quota 22 punti.13:49
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita l'Avellino di Raffaele Biancolino.13:47
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Avellino, gara valida per la 16° giornata di Serie BKT.13:46
Catanzaro - Avellino è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Attualmente il Catanzaro si trova 7° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27.
In casa il Catanzaro ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre L'Avellino ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 4 gol.
Catanzaro e Avellino si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Catanzaro-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha vinto ciascuna delle ultime tre gare di Serie BKT contro il Catanzaro dopo che aveva ottenuto due soli successi in tutte le precedenti 11 sfide nella competizione (6N, 3P). Inoltre, i campani non hanno mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel torneo cadetto (serie aperta di tre successi di fila anche contro Pisa e Brescia).
Dopo aver ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle precedenti cinque gare casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT, il Catanzaro ha perso la più recente per 1-2 il 5 ottobre 2005; i calabresi, che in totale contano due ko interni contro i campani nel torneo, potrebbero quindi subire due sconfitte di fila in casa contro questo avversario per la prima volta nella competizione.
Il Catanzaro ha vinto cinque delle ultime sette gare di Serie BKT (1N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle prime otto giornate del torneo in corso (6N, 2P). A partire dalla nona giornata, nessuna squadra conta più successi dei calabresi: cinque come Frosinone e Monza, che sono anche le sole due formazioni ad aver collezionato più punti (17 entrambe) rispetto agli uomini di Aquilani (16) nel periodo.
L'Avellino, che potrebbe pareggiare due gare di fila in questa Serie BKT per la prima volta da settembre-ottobre (contro Padova e Mantova), ha vinto però la gara più recente disputata in trasferta (1-0 contro il Südtirol). I campani potrebbero ottenere due successi esterni di fila nel torneo per la prima volta dal dicembre 2015, mentre solo due volte hanno vinto due partite consecutive in trasferta con annesso clean sheet nella competizione, l'ultima nel febbraio 2015 (doppio 1-0 contro Spezia e Livorno, con Massimo Rastelli allenatore).
L'Avellino è una delle sole due squadre, al pari del Mantova, a non aver ancora segnato reti da fuori area in questa Serie BKT; di contro nessuna formazione ha subito più marcature dalla distanza rispetto a quella campana (cinque, come il Bari) - per il Catanzaro, tre reti segnate e tre subite da fuori area in questo campionato.
Solo Pietro Pellegri (cinque) ha preso parte a più reti da subentrato rispetto a Filippo Pittarello (quattro - 2G, 2A) in questa Serie BKT. Nelle 11 presenze di questo torneo, il classe 1996 ha già eguagliato il numero di gol realizzati nello scorso campionato (due, ma in 33 partite di regular-season giocate) e solo nel 2023/24 ha trovato più marcature in una singola stagione del torneo (sei). Risale inoltre al maggio 2024 l'unica volta che è riuscito ad andare a bersaglio in due gare consecutive della competizione (contro Bari e Como).
Dimitrios Sounas ha giocato la stagione di Serie BKT 2023/24 con la maglia del Catanzaro (32 presenze, tre gol e tre assist in regular-season). In questo campionato il centrocampista ha preso parte a quattro reti (1G, 3A) e nessun calciatore dell'Avellino conta più partecipazioni attive nel torneo (quattro anche Tommaso Biasci).
