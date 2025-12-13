Ottimo momento per il Catanzaro che nelle ultime 2 sfide di campionato ha superato la Virtus Entella e ha espugnato il Braglia battendo il Modena in rimonta con i gol di Antonini e Pittarello. I giallorossi si trovano al 7° posto in classifica a quota 22 punti.13:49

L'Avellino di punti ne ha 20 e si trova poco più in giù in classifica, precisamente al 10° posto. Nelle ultime 2 partite, gli irpini hanno sconfitto di misura il Sudtirol al Druso con il gol del solito Biasci e hanno fermato il Venezia sull'1-1 con la rete di Missori.13:51

I PRECEDENTI. Grande equilibrio tra giallorossi e biancoverdi che, nelle 45 sfide precedenti, si sono spartiti equamente i successi con i lupi leggermente in vantaggio. Sono infatti 16 le vittorie ottenute dagli irpini, 15 i pareggi e 14 i successi delle aquile.16:19

Primo tempo dal ritmo non propriamente elettrico ma non sono mancate le occasioni da entrambe le parti. Iemmello e Tutino, come da pronostico, sono stati i più pericolosi sui 2 fronti del campo.18:05

Catanzaro - Avellino è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Attualmente il Catanzaro si trova 7° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27.

In casa il Catanzaro ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre L'Avellino ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 4 gol.

Catanzaro e Avellino si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Catanzaro-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto ciascuna delle ultime tre gare di Serie BKT contro il Catanzaro dopo che aveva ottenuto due soli successi in tutte le precedenti 11 sfide nella competizione (6N, 3P). Inoltre, i campani non hanno mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel torneo cadetto (serie aperta di tre successi di fila anche contro Pisa e Brescia).

Dopo aver ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle precedenti cinque gare casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT, il Catanzaro ha perso la più recente per 1-2 il 5 ottobre 2005; i calabresi, che in totale contano due ko interni contro i campani nel torneo, potrebbero quindi subire due sconfitte di fila in casa contro questo avversario per la prima volta nella competizione.

Il Catanzaro ha vinto cinque delle ultime sette gare di Serie BKT (1N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle prime otto giornate del torneo in corso (6N, 2P). A partire dalla nona giornata, nessuna squadra conta più successi dei calabresi: cinque come Frosinone e Monza, che sono anche le sole due formazioni ad aver collezionato più punti (17 entrambe) rispetto agli uomini di Aquilani (16) nel periodo.

L'Avellino, che potrebbe pareggiare due gare di fila in questa Serie BKT per la prima volta da settembre-ottobre (contro Padova e Mantova), ha vinto però la gara più recente disputata in trasferta (1-0 contro il Südtirol). I campani potrebbero ottenere due successi esterni di fila nel torneo per la prima volta dal dicembre 2015, mentre solo due volte hanno vinto due partite consecutive in trasferta con annesso clean sheet nella competizione, l'ultima nel febbraio 2015 (doppio 1-0 contro Spezia e Livorno, con Massimo Rastelli allenatore).

L'Avellino è una delle sole due squadre, al pari del Mantova, a non aver ancora segnato reti da fuori area in questa Serie BKT; di contro nessuna formazione ha subito più marcature dalla distanza rispetto a quella campana (cinque, come il Bari) - per il Catanzaro, tre reti segnate e tre subite da fuori area in questo campionato.

Solo Pietro Pellegri (cinque) ha preso parte a più reti da subentrato rispetto a Filippo Pittarello (quattro - 2G, 2A) in questa Serie BKT. Nelle 11 presenze di questo torneo, il classe 1996 ha già eguagliato il numero di gol realizzati nello scorso campionato (due, ma in 33 partite di regular-season giocate) e solo nel 2023/24 ha trovato più marcature in una singola stagione del torneo (sei). Risale inoltre al maggio 2024 l'unica volta che è riuscito ad andare a bersaglio in due gare consecutive della competizione (contro Bari e Como).

Dimitrios Sounas ha giocato la stagione di Serie BKT 2023/24 con la maglia del Catanzaro (32 presenze, tre gol e tre assist in regular-season). In questo campionato il centrocampista ha preso parte a quattro reti (1G, 3A) e nessun calciatore dell'Avellino conta più partecipazioni attive nel torneo (quattro anche Tommaso Biasci).

