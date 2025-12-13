Quarta vittoria consecutiva in casa per il Cesena.
Il Mantova esce sconfitto, ma ha dimostrato grande carattere sino all'ultimo minuto.
Prossima giornata: Cesena-Juve Stabia e Mantova-Empoli.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:30
Mantova in vantaggio di due gol (un rigore e un calcio di punizione), poi è Cesena show con Shpendi, autogol di Castellini e Frabotta. Il Cesena è al terzo posto in classifica con questo successo.21:28
FINE PARTITA: CESENA-MANTOVA 3-2. Rimonta superlativa, Cesena al terzo posto in classifica. 21:27
OCCASIONE CESENA! Traversa di Adamo in ripartenza. 21:26
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Blesa, dentro Diao.21:21
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciervo, dentro Guidi.21:21
Quattro minuti di recupero.21:21
Colpo di testa centrale di Cella su cross da calcio d'angolo. 21:19
OCCASIONE MANTOVA! Destro di Falletti da fuori, palo. 21:19
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Marras, dentro Caprini.21:13
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Artioli, dentro Falletti.21:13
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Zaro, dentro Amoran. 21:12
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Berti, dentro Bastoni. 21:12
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Frabotta per esultanza eccessiva.21:12
GOL! CESENA-Mantova 3-2. Rete di Frabotta. Angolo battuto da Ciervo, Frabotta sulla linea di porta insacca.
Altro sinistro, questa volta di Frabotta, altra deviazione in angolo. 21:06
Sinistro di Adamo deviato in angolo, non c'è un attimo di tregua in questa fase.21:05
Sinistro di Marras deviato, tutto facile per Klinsmann.21:05
Destro di Adamo respinto in qualche modo.21:04
Destro di Trimboli, ma la palla non gira abbastanza.21:03
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Zaro per un fallo su Bonfanti.21:02
Festa protagonista ancora una volta sul sinistro velenoso di Shpendi. 21:01
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Paoletti, dentro Wieser.21:00
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Bani, dentro Mullen.20:59
Grande parata di Klinsmann su destro rasoterra di Artioli. 20:58
Schiaffo di Bani da fuori, palla ampiamente a lato. 20:57
Destro di Maggioni dal limite, murato.20:57
Cross di Adamo da sinistra, Ciervo di testa sfiora il palo. 20:55
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Castagnetti, dentro Adamo.20:53
Tacco di Francesconi per Frabotta, cross al centro per Shpendi: colpo di testa sul fondo. 20:53
Cross di Berti per Blesa, torsione difficile: nessun problema per Festa.20:51
Destro da fuori di Artioli, la palla è respinta dalla difesa avversaria.20:48
CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Artioli. 20:46
AUTOGOL! CESENA-Mantova 2-2. Autorete di Castellini. Avanza Berti, palla per Blesa che crossa in mezzo: il tocco di Castellini beffa Festa. 20:45
OCCASIONE CESENA! Parata di Festa sul sinistro ravvicinato di Shpendi, angolo per il Cesena. 20:43
Cross tagliato di Marras da destra, né Bonfanti né Ruocco ci arrivano sul secondo palo. 20:40
Ritmi bassi in questo avvio di ripresa.20:39
INIZIO SECONDO TEMPO DI CESENA-MANTOVA. Si riparte dall'1-2 della prima frazione. 20:35
Nessun cambio previsto.20:35
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 20:34
Scende bene in campo il Mantova, che dopo un quarto d'ora sblocca il match dal dischetto con Ruocco. Dieci minuti dopo è Artioli, sempre da calcio da fermo, a raddoppiare. Sul finale Shpendi, al sesto gol in campionato, accorcia le distanze. 20:22
FINE PRIMO TEMPO: CESENA-MANTOVA 1-2. In gol Ruocco e Artioli, Shpendi accorcia le distanze. 20:21
Cross di Berti per Blesa, che scivola sul più bello. 20:19
Tre minuti di recupero.20:17
GOL! CESENA-Mantova 1-2. Rete di Shpendi. Bella parata di Festa sul sinistro di Berti, Shpendi è il più reattivo in area con un tap-in.
Bonfanti, solo tra due avversari, trova comunque lo spazio per il sinistro: blocca facilmente Klinsmann. 20:12
Azione dirompente di Ciervo con palla per Frabotta, il suo destro a giro non esce di molto. 20:11
Il Cesena palleggia ora vicino all'area di rigore del Mantova, ben chiuso dietro. 20:06
Cross troppo lungo dalla bandierina di Ciervo, rimessa dal fondo per il Mantova.20:05
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori l'infortunato Mensah, dentro Bonfanti.20:03
Staff medico in campo per Mensah.20:03
Verticalizzazione troppo lunga di Francesconi per Shpendi, esce Festa.20:00
GOL! Cesena-MANTOVA 0-2. Rete di Artioli. Destro perfetto all'angolino basso di Artioli, Klinsmann non ci arriva. 19:57
Doppia parata di Festa, prima sulla frustata dal limite di Francesconi, poi sul destro rasoterra di Blesa. 19:53
GOL! Cesena-MANTOVA 0-1. Rete di Ruocco. Cucchiaio di Ruocco dal dischetto, beffato Klinsmann.
RIGORE PER IL MANTOVA! Tocco di mano di Ciofi in area. 19:48
Calcio d'angolo per il Mantova, che non sta affatto sfigurando in questo avvio. 19:46
Sinistro teso, forte ma centrale di Bani: blocca senza problemi Klinsmann. 19:44
Cross di Marras e sponda di Mensah per Ruocco che di testa non inquadra lo specchio. 19:38
La partita non decolla in questi primissimi minuti. 19:37
Cross di Frabotta, in qualche modo si salva la difesa del Mantova.19:36
INIZIA CESENA-MANTOVA. Prima palla per gli ospiti. 19:32
Il Cesena schiera Blesa al posto di Olivieri accanto all'inamovibile Shpendi. In casa Mantova rientrano Bragantini e Mancuso, che partono però dalla panchina. 19:26
4-3-3 per il Mantova: Festa - Maggioni, Castellini, Cella, Bani - Trimboli, Artioli, Paoletti - Marras, Mensah, Ruocco. 19:24
3-5-2 per il Cesena: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Blesa, Shpendi. 19:24
Quattro i punti collezionati finora lontano dal Martelli dai ragazzi di Possanzini.19:18
Le ultime due sconfitte rimediate con Venezia e Reggiana hanno complicato il percorso salvezza per i virgiliani. 19:18
Due risultati utili di fila per i bianconeri, sesti in classifica: con una vittoria balzerebbero però al terzo posto. 19:17
Benvenuti alla diretta del match tra Cesena e Mantova, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. 19:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Città: Cesena
Capienza: 23860 spettatori19:14
Cesena - Mantova è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
Arbitro di Cesena - Mantova sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Antonio Rapuano
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|63
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|5.5
|Falli per cartellino
|5.7
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie B
|Spezia-Catanzaro 0-0
|20-09-2025
|Serie A
|Verona-Juventus 1-1
|30-09-2025
|Serie B
|Calcio Padova-Avellino 2-2
|18-10-2025
|Serie B
|Frosinone-Monza 0-1
|28-10-2025
|Serie B
|Reggiana-Modena 1-0
|02-11-2025
|Serie A
|Fiorentina-Lecce 0-1
|29-11-2025
|Serie B
|Südtirol-Avellino 0-1
|13-12-2025
|Serie B
|Cesena-Mantova 3-2
Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).
Il Cesena ha segnato 24 gol e ne ha subiti 17; Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 26.
In casa il Cesena ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Padova e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 3-2 mentre Mantova ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.
Cesena e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Cesena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Cesena
|Mantova
|Partite giocate
|15
|15
|Numero di partite vinte
|8
|4
|Numero di partite perse
|4
|9
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|21
|13
|Gol totali subiti
|15
|23
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|47.4
|62.7
|Numero totale di passaggi
|6365
|7946
|Numero totale di passaggi riusciti
|5232
|7068
|Tiri nello specchio della porta
|51
|84
|Percentuale di tiri in porta
|38.6
|51.9
|Numero totale di cross
|272
|296
|Numero medio di cross riusciti
|58
|82
|Duelli per partita vinti
|692
|707
|Duelli per partita persi
|758
|660
|Corner subiti
|59
|82
|Corner guadagnati
|67
|77
|Numero di punizioni a favore
|170
|279
|Numero di punizioni concesse
|224
|193
|Tackle totali
|212
|174
|Percentuale di successo nei tackle
|59.0
|58.0
|Fuorigiochi totali
|28
|20
|Numero totale di cartellini gialli
|29
|32
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
