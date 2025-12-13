Mantova in vantaggio di due gol (un rigore e un calcio di punizione), poi è Cesena show con Shpendi, autogol di Castellini e Frabotta. Il Cesena è al terzo posto in classifica con questo successo.21:28

PREPARTITA

Cesena - Mantova è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Mantova sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 24 gol e ne ha subiti 17; Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 26.

In casa il Cesena ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Padova e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 3-2 mentre Mantova ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Cesena e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto il confronto più recente (3-0, l'1 maggio 2025), il Mantova potrebbe ottenere due vittorie consecutive contro il Cesena per la terza volta in Serie BKT, la prima dal 1969 - in generale i lombardi hanno vinto otto delle 20 sfide contro i romagnoli nel torneo, con sei pareggi e sei successi romagnoli a completare il bilancio.

Il Cesena ha vinto cinque delle 10 gare casalinghe contro il Mantova in Serie BKT (4N, 1P) tra cui le due più recenti; i romagnoli potrebbero ottenere tre successi interni di fila contro questo avversario per la prima volta nella competizione (due anche tra il 1973 e il 2006).

Il Cesena ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, con annesso clean sheet nelle due più recenti; l'ultima volta che il club romagnolo ha ottenuto almeno quattro successi interni di fila nella competizione con un singolo allenatore risale a novembre-dicembre 2016 con Andrea Camplone. In quello stesso parziale, anche l'ultima volta in cui il Cesena ha festeggiato tre vittorie casalinghe di fila senza reti subite.

Il Mantova ha perso le ultime due partite di questa Serie BKT, tante sconfitte quante quelle rimediate nelle sette gare precedenti (3V, 2N); nel campionato in corso solo una volta il club lombardo ha perso più gare consecutive (quattro, tutte nel mese di settembre).

Nessuna squadra ha segnato meno gol rispetto a Cesena e Mantova nei primi 30' di gioco in questa Serie BKT (due, come Modena, Sampdoria e Virtus Entella); tuttavia tra il 31' e il 60' i romagnoli hanno poi realizzato ben 14 marcature (67% delle reti totali), più di qualsiasi altra squadra nel campionato in corso.

Jalen Blesa ha segnato nelle ultime due gare interne di questa Serie BKT (contro Avellino e Modena) e potrebbe diventare il primo calciatore ad andare a segno in tre presenze casalinghe di fila con la maglia del Cesena nel torneo da Cristian Shpendi tra ottobre e novembre 2024 (tre); in generale proprio l'albanese (cinque) è l'unico calciatore dei romagnoli ad aver realizzato più gol rispetto al classe 2001 (quattro, come Riccardo Ciervo) nel torneo in corso.

Il primo gol di Francesco Ruocco in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena il 29 settembre 2024. In questo campionato il classe 2001 ha segnato quattro reti: nessuno tra i compagni di squadra ne conta di più (quattro anche per Leonardo Mancuso) e già il doppio delle marcature realizzate nel 2024/25, il suo primo torneo in serie cadetta.

