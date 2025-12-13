Virgilio Sport
Cesena-Mantova: 3-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena
13 Dicembre 2025 ore 19:30
Cesena
3
Mantova
2
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 17' 0-1 Francesco Ruocco (R)
  2. 25' 0-2 Federico Artioli
  3. 42' 1-2 Cristian Shpendi
  4. 54' 2-2 Alessio Castellini (A)
  5. 78' 3-2 Gianluca Frabotta
0'
45'
90'
90'
95'

Quarta vittoria consecutiva in casa per il Cesena.

Il Mantova esce sconfitto, ma ha dimostrato grande carattere sino all'ultimo minuto.

Prossima giornata: Cesena-Juve Stabia e Mantova-Empoli.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:30

  2. Mantova in vantaggio di due gol (un rigore e un calcio di punizione), poi è Cesena show con Shpendi, autogol di Castellini e Frabotta. Il Cesena è al terzo posto in classifica con questo successo.21:28

  3. 90'+6'

    FINE PARTITA: CESENA-MANTOVA 3-2. Rimonta superlativa, Cesena al terzo posto in classifica. 21:27

  4. 90'+5'

    OCCASIONE CESENA! Traversa di Adamo in ripartenza. 21:26

  6. 90'+2'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Blesa, dentro Diao.21:21

  7. 90'+2'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciervo, dentro Guidi.21:21

  8. 90'

    Quattro minuti di recupero.21:21

  9. 88'

    Colpo di testa centrale di Cella su cross da calcio d'angolo. 21:19

  10. 88'

    OCCASIONE MANTOVA! Destro di Falletti da fuori, palo. 21:19

  12. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Marras, dentro Caprini.21:13

  13. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Artioli, dentro Falletti.21:13

  14. 81'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Zaro, dentro Amoran. 21:12

  15. 81'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Berti, dentro Bastoni. 21:12

  16. 80'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Frabotta per esultanza eccessiva.21:12

  18. 78'

    GOL! CESENA-Mantova 3-2. Rete di Frabotta. Angolo battuto da Ciervo, Frabotta sulla linea di porta insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Frabotta21:11

  19. 77'

    Altro sinistro, questa volta di Frabotta, altra deviazione in angolo. 21:06

  20. 76'

    Sinistro di Adamo deviato in angolo, non c'è un attimo di tregua in questa fase.21:05

  21. 76'

    Sinistro di Marras deviato, tutto facile per Klinsmann.21:05

  22. 75'

    Destro di Adamo respinto in qualche modo.21:04

  24. 74'

    Destro di Trimboli, ma la palla non gira abbastanza.21:03

  25. 73'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Zaro per un fallo su Bonfanti.21:02

  26. 72'

    Festa protagonista ancora una volta sul sinistro velenoso di Shpendi. 21:01

  27. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Paoletti, dentro Wieser.21:00

  28. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Bani, dentro Mullen.20:59

  30. 69'

    Grande parata di Klinsmann su destro rasoterra di Artioli. 20:58

  31. 68'

    Schiaffo di Bani da fuori, palla ampiamente a lato. 20:57

  32. 67'

    Destro di Maggioni dal limite, murato.20:57

  33. 65'

    Cross di Adamo da sinistra, Ciervo di testa sfiora il palo. 20:55

  34. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Castagnetti, dentro Adamo.20:53

  36. 63'

    Tacco di Francesconi per Frabotta, cross al centro per Shpendi: colpo di testa sul fondo. 20:53

  37. 62'

    Cross di Berti per Blesa, torsione difficile: nessun problema per Festa.20:51

  38. 59'

    Destro da fuori di Artioli, la palla è respinta dalla difesa avversaria.20:48

  39. 56'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Artioli. 20:46

  40. 54'

    AUTOGOL! CESENA-Mantova 2-2. Autorete di Castellini. Avanza Berti, palla per Blesa che crossa in mezzo: il tocco di Castellini beffa Festa. 20:45

  42. 53'

    OCCASIONE CESENA! Parata di Festa sul sinistro ravvicinato di Shpendi, angolo per il Cesena. 20:43

  43. 51'

    Cross tagliato di Marras da destra, né Bonfanti né Ruocco ci arrivano sul secondo palo. 20:40

  44. 50'

    Ritmi bassi in questo avvio di ripresa.20:39

  45. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI CESENA-MANTOVA. Si riparte dall'1-2 della prima frazione. 20:35

  46. Nessun cambio previsto.20:35

  48. Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 20:34

  49. Scende bene in campo il Mantova, che dopo un quarto d'ora sblocca il match dal dischetto con Ruocco. Dieci minuti dopo è Artioli, sempre da calcio da fermo, a raddoppiare. Sul finale Shpendi, al sesto gol in campionato, accorcia le distanze. 20:22

  50. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: CESENA-MANTOVA 1-2. In gol Ruocco e Artioli, Shpendi accorcia le distanze. 20:21

  51. 45'+2'

    Cross di Berti per Blesa, che scivola sul più bello. 20:19

  52. 45'

    Tre minuti di recupero.20:17

  54. 42'

    GOL! CESENA-Mantova 1-2. Rete di Shpendi. Bella parata di Festa sul sinistro di Berti, Shpendi è il più reattivo in area con un tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi20:15

  55. 41'

    Bonfanti, solo tra due avversari, trova comunque lo spazio per il sinistro: blocca facilmente Klinsmann. 20:12

  56. 39'

    Azione dirompente di Ciervo con palla per Frabotta, il suo destro a giro non esce di molto. 20:11

  57. 35'

    Il Cesena palleggia ora vicino all'area di rigore del Mantova, ben chiuso dietro. 20:06

  58. 33'

    Cross troppo lungo dalla bandierina di Ciervo, rimessa dal fondo per il Mantova.20:05

  60. 32'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori l'infortunato Mensah, dentro Bonfanti.20:03

  61. 31'

    Staff medico in campo per Mensah.20:03

  62. 29'

    Verticalizzazione troppo lunga di Francesconi per Shpendi, esce Festa.20:00

  63. 25'

    GOL! Cesena-MANTOVA 0-2. Rete di Artioli. Destro perfetto all'angolino basso di Artioli, Klinsmann non ci arriva. 19:57

  64. 21'

    Doppia parata di Festa, prima sulla frustata dal limite di Francesconi, poi sul destro rasoterra di Blesa. 19:53

  66. 17'

    GOL! Cesena-MANTOVA 0-1. Rete di Ruocco. Cucchiaio di Ruocco dal dischetto, beffato Klinsmann.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco19:50

  67. 16'

    RIGORE PER IL MANTOVA! Tocco di mano di Ciofi in area. 19:48

  68. 14'

    Calcio d'angolo per il Mantova, che non sta affatto sfigurando in questo avvio. 19:46

  69. 12'

    Sinistro teso, forte ma centrale di Bani: blocca senza problemi Klinsmann. 19:44

  70. 6'

    Cross di Marras e sponda di Mensah per Ruocco che di testa non inquadra lo specchio. 19:38

  72. 6'

    La partita non decolla in questi primissimi minuti. 19:37

  73. 4'

    Cross di Frabotta, in qualche modo si salva la difesa del Mantova.19:36

  74. INIZIA CESENA-MANTOVA. Prima palla per gli ospiti. 19:32

  75. Il Cesena schiera Blesa al posto di Olivieri accanto all'inamovibile Shpendi. In casa Mantova rientrano Bragantini e Mancuso, che partono però dalla panchina. 19:26

  76. 4-3-3 per il Mantova: Festa - Maggioni, Castellini, Cella, Bani - Trimboli, Artioli, Paoletti - Marras, Mensah, Ruocco. 19:24

  78. 3-5-2 per il Cesena: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Blesa, Shpendi. 19:24

  79. Quattro i punti collezionati finora lontano dal Martelli dai ragazzi di Possanzini.19:18

  80. Le ultime due sconfitte rimediate con Venezia e Reggiana hanno complicato il percorso salvezza per i virgiliani. 19:18

  81. Due risultati utili di fila per i bianconeri, sesti in classifica: con una vittoria balzerebbero però al terzo posto. 19:17

  82. Benvenuti alla diretta del match tra Cesena e Mantova, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. 19:14

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
    Città: Cesena
    Capienza: 23860 spettatori19:14

    Orogel Stadium - Dino Manuzzi Fonte: Gettyimages

Formazioni Cesena - Mantova

Cesena
Mantova
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
  • (10) SIMONE BASTONI (C)
  • (13) RAFFAELE CELIA (D)
  • (29) SIREN DIAO (A)
  • (18) MATTEO GUIDI (C)
  • (25) DIMITRI BISOLI (C)
  • (16) PETER AMORAN (D)
  • (23) VITTORIO MAGNI (D)
  • (32) MARCO OLIVIERI (A)
  • (26) MATTEO PIACENTINI (D)
  • (17) EMANUELE ADAMO (C)
  • (1) ALESSANDRO SIANO (P)
  • (6) TOMMASO ARRIGONI (C)
ALLENATORE CESENA
  • Michele Mignani
TITOLARI MANTOVA
  • (1) MARCO FESTA (P)
  • (29) STEFANO CELLA (D)
  • (27) ALESSIO CASTELLINI (D)
  • (6) CRISTIANO BANI (D)
  • (96) TOMMASO MAGGIONI (D)
  • (8) FEDERICO ARTIOLI (C)
  • (21) SIMONE TRIMBOLI (C)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (C)
  • (19) FRANCESCO RUOCCO (A)
  • (7) DAVIS MENSAH (A)
  • (23) TOMMASO MARRAS (A)
PANCHINA MANTOVA
ALLENATORE MANTOVA
  • Davide Possanzini
PREPARTITA

Cesena - Mantova è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
Arbitro di Cesena - Mantova sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati63
Fuorigioco5
Rigori assegnati1
Ammonizioni11
Espulsioni0
Cartellini per partita5.5
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).
Il Cesena ha segnato 24 gol e ne ha subiti 17; Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 26.

In casa il Cesena ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Padova e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 3-2 mentre Mantova ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Cesena e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver vinto il confronto più recente (3-0, l'1 maggio 2025), il Mantova potrebbe ottenere due vittorie consecutive contro il Cesena per la terza volta in Serie BKT, la prima dal 1969 - in generale i lombardi hanno vinto otto delle 20 sfide contro i romagnoli nel torneo, con sei pareggi e sei successi romagnoli a completare il bilancio.
  • Il Cesena ha vinto cinque delle 10 gare casalinghe contro il Mantova in Serie BKT (4N, 1P) tra cui le due più recenti; i romagnoli potrebbero ottenere tre successi interni di fila contro questo avversario per la prima volta nella competizione (due anche tra il 1973 e il 2006).
  • Il Cesena ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, con annesso clean sheet nelle due più recenti; l'ultima volta che il club romagnolo ha ottenuto almeno quattro successi interni di fila nella competizione con un singolo allenatore risale a novembre-dicembre 2016 con Andrea Camplone. In quello stesso parziale, anche l'ultima volta in cui il Cesena ha festeggiato tre vittorie casalinghe di fila senza reti subite.
  • Il Mantova ha perso le ultime due partite di questa Serie BKT, tante sconfitte quante quelle rimediate nelle sette gare precedenti (3V, 2N); nel campionato in corso solo una volta il club lombardo ha perso più gare consecutive (quattro, tutte nel mese di settembre).
  • Nessuna squadra ha segnato meno gol rispetto a Cesena e Mantova nei primi 30' di gioco in questa Serie BKT (due, come Modena, Sampdoria e Virtus Entella); tuttavia tra il 31' e il 60' i romagnoli hanno poi realizzato ben 14 marcature (67% delle reti totali), più di qualsiasi altra squadra nel campionato in corso.
  • Jalen Blesa ha segnato nelle ultime due gare interne di questa Serie BKT (contro Avellino e Modena) e potrebbe diventare il primo calciatore ad andare a segno in tre presenze casalinghe di fila con la maglia del Cesena nel torneo da Cristian Shpendi tra ottobre e novembre 2024 (tre); in generale proprio l'albanese (cinque) è l'unico calciatore dei romagnoli ad aver realizzato più gol rispetto al classe 2001 (quattro, come Riccardo Ciervo) nel torneo in corso.
  • Il primo gol di Francesco Ruocco in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena il 29 settembre 2024. In questo campionato il classe 2001 ha segnato quattro reti: nessuno tra i compagni di squadra ne conta di più (quattro anche per Leonardo Mancuso) e già il doppio delle marcature realizzate nel 2024/25, il suo primo torneo in serie cadetta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CesenaMantova
Partite giocate1515
Numero di partite vinte84
Numero di partite perse49
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati2113
Gol totali subiti1523
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla47.462.7
Numero totale di passaggi63657946
Numero totale di passaggi riusciti52327068
Tiri nello specchio della porta5184
Percentuale di tiri in porta38.651.9
Numero totale di cross272296
Numero medio di cross riusciti5882
Duelli per partita vinti692707
Duelli per partita persi758660
Corner subiti5982
Corner guadagnati6777
Numero di punizioni a favore170279
Numero di punizioni concesse224193
Tackle totali212174
Percentuale di successo nei tackle59.058.0
Fuorigiochi totali2820
Numero totale di cartellini gialli2932
Numero totale di cartellini rossi11

Cesena - Mantova Live

