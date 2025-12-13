Nell'anticipo di ieri il Palermo ha battuto la Sampdoria 1-0 con il gol di Douaron. I rosanero di Inzaghi tornano dunque a soli due punti (ma Frosinone e Monza devono ancora giocare) dal primato. Oggi alle 15 il Monza gioca in trasferta a Venezia, mentre il Frosinone giocherà domani a Pescara (i biancazzurri sono ultimi in graduatoria).14:39

Guardando alle ultime tre gare, i campani vengono da due pareggi e la scorsa sconfitta (3-0) contro il Frosinone. I toscani, invece, negli ultimi tre match hanno rifilato un 3-0 all'Avellino, un 5-0 al Bari e perso, però, 3-1 contro il Palermo.14:43

PREPARTITA

Juve Stabia - Empoli è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Empoli sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 127 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 7.4 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0

Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 11° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 19; l'Empoli ha segnato 23 gol e ne ha subiti 23.

In casa Juve Stabia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Bari e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Palermo perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Juve Stabia e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 6 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juve Stabia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juve Stabia e Empoli tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 18 gennaio 2020: successo casalingo per 1-0 dei campani in quel caso; in aggiunta, i gialloblù potrebbero infilare due successi di fila contro i toscani per la prima volta nel torneo.

La Juve Stabia ha pareggiato le ultime due sfide di campionato con formazioni retrocesse dalla Serie A (0-0 vs Venezia e 2-2 vs Monza, entrambe nel torneo in corso) e solo una volta è arrivata a tre segni "X" di fila contro queste avversarie in cadetteria, nel 2011/12 con Piero Braglia allenatore (vs Sampdoria, Brescia e Bari).

La Juve Stabia è l'unica formazione imbattuta in casa in questa Serie BKT e una delle quattro che non hanno ancora perso nessuna gara interna in questa stagione nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei, assieme a Coventry, Darmstadt ed Elversberg. I campani in generale non hanno perso nessuno degli ultimi otto incontri interni (3V, 5N) e solo una volta hanno registrato una striscia di imbattibilità casalinga più lunga nel torneo cadetto: 10 tra il settembre 2011 e il gennaio 2012 (7V, 3N), con Piero Braglia in panchina.

La sconfitta contro il Palermo ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi dell'Empoli (tutti con annesso clean sheet) in Serie BKT - i toscani potrebbero incappare in due ko di fila in serie cadetta per la prima volta dal luglio 2020 (vs Ascoli e Virtus Entella in quel caso).

Nessuna squadra ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora di partita rispetto all'Empoli in questa Serie BKT (sette, come il Pescara) - i toscani ne hanno tuttavia anche incassati sei nei 15 minuti finali dell'incontro, meno soltanto della Virtus Entella (sette) e più in generale 10 nell'ultima mezzora, meno solo del Pescara (12) e dell'Entella stesso (11).

Leonardo Candellone è il giocatore della Juve Stabia che in questa Serie BKT ha segnato più gol (quattro), tirato più volte (23), centrato di più lo specchio (13 tiri, più del triplo di qualunque altro compagno di squadra) - l'attaccante ha segnato già quattro reti in questo torneo cadetto e solo una volta ha fatto meglio in una singola edizione della competizione (sei nella scorsa stagione).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol in Serie BKT a partire dall'inizio della passata stagione solamente Francesco Pio Esposito (19 reti - classe 2005) è più giovane di Stiven Shpendi (10 - classe 2003) - di queste 10 reti, tuttavia, l'albanese ne ha realizzate soltanto due in trasferta.

