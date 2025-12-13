Vittoria netta per la Juve Stabia, che rifila un secco 2-0 all'Empoli e sale a quota 22 punti in classifica. Le reti vengono siglate una per tempo. Le danze le apre Giorgini al 12', che infila di testa nel pieno di una mischia in area sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio porta la firma di Carissoni bravo a spedire il pallone in porta su cross morbido di un ottimo Maistro che oggi realizza ben due assist (è suo anche quello per Giorgini).
Nel prossimo turno i campani andranno in trasferta a Cesena, l'Empoli cercherà la reazione a Mantova.
90'+6'
Finisce qui: Juve Stabia 2-0 Empoli.16:59
90'+5'
La Juve Stabia gioca con il cronometro.16:57
90'+4'
Si giocherà un minuto in più.16:56
90'+3'
Burnete tenta il dribbling in area, la difesa ospite chiude bene.16:55
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:53
90'
Ammonito Giorgini.16:52
88'
La formazione campana gestisce il possesso.16:51
84'
Tentativo offensivo dell'Empoli, cross dentro impreciso e palla ai padroni di casa.16:47
82'
Completa la cinquina delle sostituzioni Abate: escono Leone e Cacciamani, in campo Ciammaglichella e Baldi.16:45
81'
Buona la fase difensiva, riparte la Juve Stabia.16:42
80'
Giropalla dell'Empoli. Juve Stabia tutta sotto la linea del pallone.16:42
77'
Leone commette fallo su Moruzzi: giallo.16:39
75'
Prova a impostare in avanti l'Empoli.16:39
74'
Arriva il giallo anche per Cacciamani.16:37
74'
Confermata la decisione del direttore di gara. Giallo a Shpendi per simulazione.16:37
73'
Comunicazione con la sala Var per valutare il contatto tra Bellich e Shpendi.16:36
72'
Ammonito Shpendi per simulazione in area di rigore avversaria.16:35
70'
Venti minuti al novantesimo. La Juve Stabia resta avanti 2-0.16:31
67'
Due cambi per i padroni di casa: esce Mosti per Burnete, e Maistro per Pierobon.16:30
66'
Ci prova anche Guarino, il colpo di testa non crea alcun problema a Confente.16:29
66'
L'Empoli prova a reagie, colpo di testa di Pellegri e deviazione in corner.16:28
65'
Suggerimento di Leone che tenta il verticale per Maistro, Fulignati fa sua la sfera.16:28
63'
GOL! Juve Stabia 2-0 Empoli! Rete di Carissoni che si inserisce bene in area e con il petto batte Fulignati su cross morbido di Maistro arrivato sul fondo dopo un ottimo scambio con Candellone!16:27
61'
Si torna a giocare.16:23
60'
L'Empoli effetua altri due cambi: fuori Lovato, che non riesce a proseguire, ed Elia; al loro posto Carboni e Ceesay. Fascia al braccio a Fulignati.16:23
59'
Sostituzione Juve Stabia: esce Stabile, dentro Varnier.16:21
58'
Problemi alla caviglia per Lovato.16:22
57'
Doppia sostituzione per l'Empoli: fuori Degli Innocenti per Ghion e Nasti per Pellegri.16:20
55'
Si lotta a centrocampo.16:17
51'
Sbaglia a impostare la squadra di casa, l'Empoli torna in possesso.16:14
49'
Possesso Juve Stabia.16:12
46'
Si ricomincia, il primo pallone del secondo tempo lo gestisce la Juve Stabia.16:08
Due le ammonizioni fino ad ora: per Correia e Fulignati.15:54
Termina con il vantaggio della Juve Stabia il primo tempo del Menti. I toscani subiscono molto il ritmo dei padroni di casa, che al 12' trovano il gol di Giorgini su assist dalla bandierina di Maistro, e sfiorano più volte il raddoppio sfruttando il dinamismo di Cacciamani, Candellone e Carissoni. Bene anche Mosti, che al 21' testa i riflessi di Fulignati con un tiro ravvicinato potente.16:05
45'+4'
Fine primo tempo.15:52
45'+2'
Sinistro al volo di Giorgini su cross di Maistro da corner, pallone altissimo.15:50
45'+1'
CHANCE JUVE STABIA! Sinistra a rientrare di Maistro servito da Candellone, ci mette la mano Fulignati!15:49
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:48
43'
Riprende la gara.15:45
41'
Gioco fermo, a terra Maistro.15:45
41'
Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo.15:43
40'
Scintille tra Correia e Fulignati, giallo per entrambi.15:42
40'
Ancora corner per la Juve Stabia: cross di Maistro, l'Empoli allontana.15:42
38'
Cross in mezzo di Cacciamani da sinistra per il colpo di testa di Mosti, che non schiaccia e spara alto.15:41
37'
Possesso Juve Stabia.15:39
33'
Break dell'Empoli, Elia calcia in porta ma calibra male. 15:36
33'
Torna a spingere la Juve Stabia.15:35
32'
Candellone viene lanciato in area, Guarino usa bene il corpo e sventa il pericolo.15:35
31'
Ritmi più bassi in questa fase.15:33
29'
Si riparte.15:31
28'
Sostituzione Empoi: Saporiti deve lasciare il campo, al suo posto Rares Ilie.15:30
27'
Intanto ci sono problemi per Saporiti, gioco fermo.15:30
27'
Carissoni continua a spingere sulla corsia di destra, la difesa toscana si difende.15:29
26'
Possesso Juve Stabia.15:28
23'
Ancora Saporiti, conclusione imprecisa.15:25
21'
DOPPIA CHANCE JUVE STABIA! Prima la botta al volo con il mancino di Mosti, parata da Fulignati, poi la ribattuta sempre potente di Carissoni su cui il portiere toscano compie un altro capolavoro e manda sul fondo!15:26
21'
Primi venti sul cronometro: bene la Juve Stabia avanti 1-0.15:22
19'
Destro dalla distanza di Saporiti, fa sua la sfera Confente.15:22
18'
Pallone dentro di Stabile, Fulignati allontana con i pugni.15:20
17'
Spinta a destra di Carissoni che tenta il cross in mezzo, palla in corner.15:20
17'
I padroni di casa recuperano palla e avviano l'offensiva.15:19
15'
Giropalla dell'Empoli.15:18
12'
GOL! Juve Stabia 1-0 Empoli! Rete di Giorgini che da terra, in piena mischia, di testa infila in porta su assist dalla bandierina di Maistro!15:15
11'
JUVE STABIA PERICOLOSA! Cacciamani si mette in proprio, arriva a tu per tu con Fulignati e calcia dritto in porta: l'estremo difensore ospite si rifugia in corner!15:17
8'
Mancino ravvicinato di Nasti, pallone sul fondo ma il direttore di gara ferma comunque tutto: offside.15:10
5'
Duello in area tra Candellone ed Elia, si difendono bene i toscani che tornano in possesso.15:08
4'
Prova a sfondare Shpendi, allontana la Juve Stabia.15:07
1'
Si comincia! Batte l'Empoli!15:02
Votta e Pascarella gli assistenti, al Var Nasca.14:45
L'arbitro della partita sarà Alberto Ruben Arena.14:44
Guardando alle ultime tre gare, i campani vengono da due pareggi e la scorsa sconfitta (3-0) contro il Frosinone. I toscani, invece, negli ultimi tre match hanno rifilato un 3-0 all'Avellino, un 5-0 al Bari e perso, però, 3-1 contro il Palermo.14:43
FORMAZIONE EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi - Shpendi, Saporiti - Nasti.15:02
Nell'anticipo di ieri il Palermo ha battuto la Sampdoria 1-0 con il gol di Douaron. I rosanero di Inzaghi tornano dunque a soli due punti (ma Frosinone e Monza devono ancora giocare) dal primato. Oggi alle 15 il Monza gioca in trasferta a Venezia, mentre il Frosinone giocherà domani a Pescara (i biancazzurri sono ultimi in graduatoria).14:39
Al Romeo Menti si prospetta un match equilibratissimo: le due formazioni sono distanti in classifica un solo punto: 19 per la Juve Stabia, undicesima, e 20 per l'Empoli, in ottava posizione.14:32
Benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Empoli, gara che vale la 16ª giornata del campionato di Serie B.14:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori14:31
Juve Stabia - Empoli è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Empoli sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 11° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 19; l'Empoli ha segnato 23 gol e ne ha subiti 23.
In casa Juve Stabia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Bari e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Palermo perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.
Juve Stabia e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 6 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Juve Stabia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Juve Stabia e Empoli tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 18 gennaio 2020: successo casalingo per 1-0 dei campani in quel caso; in aggiunta, i gialloblù potrebbero infilare due successi di fila contro i toscani per la prima volta nel torneo.
La Juve Stabia ha pareggiato le ultime due sfide di campionato con formazioni retrocesse dalla Serie A (0-0 vs Venezia e 2-2 vs Monza, entrambe nel torneo in corso) e solo una volta è arrivata a tre segni "X" di fila contro queste avversarie in cadetteria, nel 2011/12 con Piero Braglia allenatore (vs Sampdoria, Brescia e Bari).
La Juve Stabia è l'unica formazione imbattuta in casa in questa Serie BKT e una delle quattro che non hanno ancora perso nessuna gara interna in questa stagione nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei, assieme a Coventry, Darmstadt ed Elversberg. I campani in generale non hanno perso nessuno degli ultimi otto incontri interni (3V, 5N) e solo una volta hanno registrato una striscia di imbattibilità casalinga più lunga nel torneo cadetto: 10 tra il settembre 2011 e il gennaio 2012 (7V, 3N), con Piero Braglia in panchina.
La sconfitta contro il Palermo ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi dell'Empoli (tutti con annesso clean sheet) in Serie BKT - i toscani potrebbero incappare in due ko di fila in serie cadetta per la prima volta dal luglio 2020 (vs Ascoli e Virtus Entella in quel caso).
Nessuna squadra ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora di partita rispetto all'Empoli in questa Serie BKT (sette, come il Pescara) - i toscani ne hanno tuttavia anche incassati sei nei 15 minuti finali dell'incontro, meno soltanto della Virtus Entella (sette) e più in generale 10 nell'ultima mezzora, meno solo del Pescara (12) e dell'Entella stesso (11).
Leonardo Candellone è il giocatore della Juve Stabia che in questa Serie BKT ha segnato più gol (quattro), tirato più volte (23), centrato di più lo specchio (13 tiri, più del triplo di qualunque altro compagno di squadra) - l'attaccante ha segnato già quattro reti in questo torneo cadetto e solo una volta ha fatto meglio in una singola edizione della competizione (sei nella scorsa stagione).
Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol in Serie BKT a partire dall'inizio della passata stagione solamente Francesco Pio Esposito (19 reti - classe 2005) è più giovane di Stiven Shpendi (10 - classe 2003) - di queste 10 reti, tuttavia, l'albanese ne ha realizzate soltanto due in trasferta.
