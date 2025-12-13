Il Padova sbanca Reggio Emilia e sorpassa la Reggiana in classifica. Dopo il vantaggio dei padovani nel primo tempo firmato da Sgarbi al 36’, nella ripresa la Reggiana è partita forte ed ha trovato il pari al 49’ con Reinhart, autore di un altro gol capolavoro dopo la prodezza di Mantova della gara precedente: stop di petto e tiro al volo da fuori area. Padova frastornato che però è riuscito a rimettersi in carreggiata e a riportarsi avanti al 76' con il subentrato Seghetti, bravo nel tap in sul tiro di Harder respinto da Motta. La Reggiana non riesce a reagire ed anzi rischia nel recupero su un altro tentativo di Seghetti.
La Reggiana scende così all’undicesimo posto in classifica. La squadra di Dionigi sarà impegnata a Pescara nel prossimo turno.
Il Padova conquista la quarta vittoria esterna e balza in nona posizione, scavalcando anche Empoli ed Avellino: ventuno punti per i biancoscudati che ora sono ad una sola lunghezza dalla zona playoff e nella prossima gara affronteranno la Sampdoria all’Euganeo.
SEGHETTI! Baselli lancia l'attaccante che riesce a liberare un diagonale sinistro che esce sul fondo!16:55
90'+4'
Mancino velenoso in mezzo di Bozzolan, allontana la difesa padovana.16:53
90'+1'
ALTRO GIALLO Daniele Baselli sanzionato per un fallo su Papetti.16:52
90'
Cinque minuti di recupero.16:50
89'
CARTELLINO GIALLO anche per Carlo Faedo.16:50
88'
AMMONITO Andrea Papetti. Diffidato, salterà la prossima gara. Scintille in campo con Faedo.16:51
87'
Partita spezzata da continue interruzioni di gioco e dai numerosi cambi.16:47
85'
DOPPIO CAMBIO REGGIANA: escono Bertagnoli e Gondo per Mendicino e Basili.16:45
83'
TRIPLA SOSTITUZIONE PADOVA: fuori Perrotta, Varas e Crisetig per Villa, Belli e Baselli.16:46
81'
Reggiana momentaneamente in dieci: cure per Magnani, sanguinante dal naso dopo un contrasto..16:41
78'
Prova a reagire la Reggiana.16:38
78'
Prima rete in campionato dell'attacante biancoscudato.16:37
77'
Check del Var sulla posizione di Seghetti, rete confermata.16:42
76'
GOL! Reggiana-PADOVA 1-2! Si riportano in vantaggio gli ospiti: tiro di Harder respinto da Motta, tap in vincente del liberissimo Seghetti!16:42
75'
SEGHETTI! Subito pericoloso l'attaccante: servito da Harder, sterza e calcia con il sinistro ma il tiro è debole.16:35
74'
CAMBIO PADOVA: finisce la gara del Papu Gómez, al suo posto Alessandro Seghetti.16:34
74'
SOSTITUZIONE REGGIANA: cambia ancora Dionigi: fuori Manuel Marras e dentro Matteo Rover.16:33
70'
SOSTITUZIONE REGGIANA: esce Elayis Tavsan ed entra Mathis Lambourde.16:29
69'
Inserimento di Magnani che però si allunga troppo il pallone.16:29
68'
Sforbiciata di Portanova da buona posizione, palla impattata male.16:28
66'
Calcio d'angolo di Gomez, Varas prova a girare ancora di testa: palla fuori.16:25
62'
VARAS! Tocca di testa il centrocampista su cross di Crisetig: palla che attraversa lo specchio della porta senza che nessuno riesca ad intervenire.16:22
61'
Portanova cade in area dopo un contatto con Varas a gioco fermo: Allegretta reguardisce il giocatore granata.16:21
59'
AMMONITO Jonas Harder, che stende Portanova lanciato in contropiede. Diffidato, salterà la gara contro la Sampdoria.16:19
58'
Ghiglione prende possesso della fascia destra, con Capelli dirottato sull'altro lato del campo.16:17
57'
SOSTITUZIONE PADOVA: fuori Antonio Barreca, dentro Paolo Ghiglione.16:16
56'
Crisetig prova ad imbucare per Varas: palla troppo lunga.16:16
54'
Palla persa da Crisetig a centrocampo, Gondo vede Sorrentino fuori dai pali e prova il tiro dalla lunghissima distanza ma la palla esce abbondantemente.16:15
53'
Molto aggressivo il pressing della squadra granata in questa fase.16:13
51'
Terzo gol in campionato per il centrocampista argentino della Reggiana.16:11
49'
GOL! REGGIANA-Padova 1-1! REINHART! Capolavoro del centrocampista granata che segna un altro gol bellissimo: cross dalla destra respinto dalla difesa, Reinhart riceve palla fuori area, stoppa di petto e tira al volo di destro, con la palla che si insacca alle spalle di Sorrentino!16:10
46'
Riparte forte la Reggiana che cerca subito il pareggio.16:06
45'
Inizia il secondo tempo! REGGIANA-PADOVA 0-1 (36’ Sgarbi)!16:05
Primo tempo combattuto tra due squadre ben messe in campo e che concedono pochi spazi. La Reggiana trova la prima occasione vera della partita al 12’ con Gondo, che servito da Bozzolan spizza di testa a lato della porta. Al 36’ il vantaggio del Padova con un brillante schema su punizione: Gomez tocca per Crisetig che di prima apre su Capelli, lanciato a sinistra: cross in area piccola ed intervento a colpo sicuro di Sgarbi che insacca. Reagisce la Reggiana che va vicino al pari nel recupero, con Portanova murato a due passi dalla porta biancoscudata.15:56
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. REGGIANA-PADOVA 0-1 (36’ Sgarbi)!15:49
45'+1'
Marras dal limite prova il destro: altro corner per i granata.15:48
45'+1'
ANCORA REGGIANA! Azione confusa in area del Padova: prima Bozzolan prova il tiro, sulla respinta si avventa Portanova che però viene murato da un difensore a pochi passi dalla porta! Si salva il Padova.15:50
45'
Un minuto di recupero.15:47
45'
Reinhart mette in area un pallone interessante, ma Gondo commette fallo su Faedo: punizione per il Padova.15:47
43'
OCCASIONE REGGIANA! Tavsan va sulla destra e appoggia per Bertagnoli, che però non riesce ad inquadrare la porta!15:45
38'
Risponde la Reggiana: cross di Tavsan, corner per i granata.15:40
36'
GOL! Reggiana-PADOVA 0-1! SGARBI! Schema su punizione del Padova: Gomez tocca per Crisetig che apre per Capelli sulla sinistra, cross in area piccola per Sgarbi che insacca!15:44
35'
AMMONITO Manuel Marras, in netto ritardo su Varas: diffidato, salterà la prossima gara contro il Pescara.15:37
32'
Mischia in area del Padova: allontana Faedo.15:33
29'
Bozzolan si lamenta dopo un contatto con Capelli: Allegretta fa proseguire.15:31
28'
Sulla ripartenza la palla arriva a Gondo che prova senza successo un pallonetto.15:30
27'
Tentativo del Papu Gomez da fuori area: botta di destro, para Motta.15:29
25'
Tavsan si trova la palla tra i piedi in area: spalle alla porta, si gira e calcia ma viene murato da un difensore.15:27
21'
Il Papu Gomez si abbassa spesso quasi a centrocampo per ricevere il pallone.15:23
19'
Varas in contrasto alza troppo il braccio e colpisce fortuitamente Marras.15:21
18'
Tavsan dalla bandierina calcia verso il secondo palo: palla che esce sul fondo.15:20
17'
Bertagnoli prova ad approfittare di un errore difensivo del Padova e guadagna un calcio d'angolo.15:20
14'
Risponde il Padova: Capelli crossa da destra, Varas tenta una girata acrobatica che non va a buon fine.15:16
12'
OCCASIONE REGGIANA! Bozzolan scende a sinistra e pennella in mezzo: Gondo gira di testa ma la palla esce a lato!15:15
11'
Barreca in pressing su Marras: punizione granata.15:13
8'
Bozzolan sfonda a sinistra: corner per la Reggiana.15:09
7'
Il Papu dalla bandierina crossa in mezzo verso Sgarbi, ma il colpo di testa non inquadra la porta.15:08
6'
Spinge a destra il Padova e trova il primo corner della gara.15:08
4'
Ripartenza Reggiana: Tavsan prova il tiro da vuori area, para comodo Sorrentino.15:07
4'
Padova che pressa molto alto i giocatori della Reggiana.15:06
Allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia è tutto pronto. Comincia la sfida REGGIANA-PADOVA!15:31
Arbitra la sfida Claudio Giusebbe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Fontani e Catallo e dal quarto uomo Zufferli. Rutella e Del Giovane rispettivamente al Var e Avar.14:59
Il Padova deve fare a meno degli infortunati Di Maggio, Bacci, Silva, Pastina, Lasagna. Squalificato Fusi, Andreoletti lancia il Papu Gomez dal primo minuto.14:51
La Reggiana deve rinunciare allo squalificato Charlys (al suo posto Bertagnoli) e agli indisponibili Novakovich, Sampirisi, Girma e Tripaldelli.14:51
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Sorrentino – Faedo, Sgarbi, Perrotta – Capelli, Varas, Crisetig, Harder, Barreca – Papu Gomez, Bortolussi. A disposizione: Mouquet, Fortin, Favale, Ghiglione, Villa, Belli, Boi, Baselli, Seghetti, Buonaiuto. All. Andreoletti.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana scende in campo con il 3-4-2-1: Motta – Papetti- Mgnani, Quaranta – Marras, Bertagnoli, Reinhart, Bozzolan – Tavsan, Portanova – Gondo. A disposizione: Seculin, Saro, Libutti, Bonetti, Rozzio, Stulac, Mendicino, Basili, Vallarelli, Rover, Conte, Lambourde. All. Dionigi.14:35
Il Padova ha due punti in meno degli avversari: dodicesima posizione e diciotto punti. I veneti hanno raccolto una vittoria ed una pareggio nelle ultime due gare e nell’ultimo hanno pareggiato con il Cesena all’Euganeo (1-1).14:06
La Reggiana ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e si trova al nono posto in classifica a venti punti con Empoli ed Avellino. Nell’ultimo turno la squadra di Dionigi ha vinto a Mantova (0-1).14:07
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Padova, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di serie B.14:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori14:07
Reggiana - Padova è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Padova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
Attualmente la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece Padova si trova 9° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). La Reggiana ha segnato 20 gol e ne ha subiti 21; Padova ha segnato 16 gol e ne ha subiti 18.
In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.
Reggiana e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 8 volte, Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Reggiana-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Reggiana e Padova tornano a sfidarsi in Serie BKT a quasi 28 anni di distanza dall'ultima volta nel torneo, dove furono i veneti ad imporsi (2-0 fuori casa, il 15 marzo 1998).
Dopo avere vinto tutte le precedenti cinque sfide casalinghe contro il Padova in Serie BKT, la Reggiana non ha ottenuto i 3 punti in nessuna delle successive tre gare interne contro i veneti in cadetteria (2N, 1P), non trovando la via della rete nella più recente (0-2); più in generale, gli emiliani potrebbero non andare a segno per due match di fila davanti al proprio pubblico contro quest'avversario per la terza volta nella competizione - dopo i periodi 1964-1966 e 1942-1947.
Dopo il successo nello scorso turno contro il Mantova, la Reggiana potrebbe conquistare due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato dopo quelli con Cesena e Bari dello scorso ottobre - più in generale, gli emiliani potrebbero vincere sei delle prime 16 sfide di un singolo torneo di Sere BKT per la prima volta dalla stagione 1995/96 (attualmente 5V, 5N, 5P).
Il Padova ha vinto tre delle ultime sei trasferte (1N, 2P) disputate in Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 26 (9N, 14P) - i veneti potrebbero inoltre trionfare in quattro delle prime nove gare esterne affrontate in un singolo torneo cadetto per la seconda volta dopo la stagione 1941/42 (quattro in quel caso).
La Reggiana ha mantenuto la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incontri in Serie BKT, tanti clean sheet quanti nelle 29 precedenti gare - nelle ultime sei giornate inoltre nessuna formazione ha registrato più clean sheet rispetto agli emiliani: quattro, come le due squadre attualmente in testa alla classifica Frosinone e Monza.
Tobias Reinhart ha già segnato due gol in 11 presenze in questo campionato, uno in più rispetto alle precedenti tre stagioni di Serie BKT in 36 sfide complessive disputate tra il 2019/20 e il 2024/25 - entrambe le reti sono arrivate inoltre da fuori area: solo Giacomo Olzer (tre) conta più marcature dalla distanza nel torneo cadetto.
Tra i giocatori che non hanno servito alcun assist in questa Serie BKT solamente Ettore Gliozzi (sette) ha segnato più gol di Mattia Bortolussi (sei) - tra gli attaccanti che hanno segnato inoltre più di cinque gol in questa stagione nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei, solamente in tre hanno tirato meno volte rispetto a centravanti del Padova (sei reti con 23 conclusioni): Oliver McBurnie dell'Hull City (17), Jonathan Dubasin dello Sporting Gijon (20) e Jack Clarke dell'Ipswich (21).
