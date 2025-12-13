Il Padova conquista la quarta vittoria esterna e balza in nona posizione, scavalcando anche Empoli ed Avellino: ventuno punti per i biancoscudati che ora sono ad una sola lunghezza dalla zona playoff e nella prossima gara affronteranno la Sampdoria all’Euganeo.

Il Padova sbanca Reggio Emilia e sorpassa la Reggiana in classifica. Dopo il vantaggio dei padovani nel primo tempo firmato da Sgarbi al 36’, nella ripresa la Reggiana è partita forte ed ha trovato il pari al 49’ con Reinhart, autore di un altro gol capolavoro dopo la prodezza di Mantova della gara precedente: stop di petto e tiro al volo da fuori area. Padova frastornato che però è riuscito a rimettersi in carreggiata e a riportarsi avanti al 76' con il subentrato Seghetti, bravo nel tap in sul tiro di Harder respinto da Motta. La Reggiana non riesce a reagire ed anzi rischia nel recupero su un altro tentativo di Seghetti.

La Reggiana ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e si trova al nono posto in classifica a venti punti con Empoli ed Avellino. Nell’ultimo turno la squadra di Dionigi ha vinto a Mantova (0-1).14:07

Il Padova ha due punti in meno degli avversari: dodicesima posizione e diciotto punti. I veneti hanno raccolto una vittoria ed una pareggio nelle ultime due gare e nell’ultimo hanno pareggiato con il Cesena all’Euganeo (1-1).14:06

Arbitra la sfida Claudio Giusebbe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Fontani e Catallo e dal quarto uomo Zufferli. Rutella e Del Giovane rispettivamente al Var e Avar.14:59

PREPARTITA

Reggiana - Padova è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Padova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2

Attualmente la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece Padova si trova 9° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 20 gol e ne ha subiti 21; Padova ha segnato 16 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.

Reggiana e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 8 volte, Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Reggiana-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Reggiana e Padova tornano a sfidarsi in Serie BKT a quasi 28 anni di distanza dall'ultima volta nel torneo, dove furono i veneti ad imporsi (2-0 fuori casa, il 15 marzo 1998).

Dopo avere vinto tutte le precedenti cinque sfide casalinghe contro il Padova in Serie BKT, la Reggiana non ha ottenuto i 3 punti in nessuna delle successive tre gare interne contro i veneti in cadetteria (2N, 1P), non trovando la via della rete nella più recente (0-2); più in generale, gli emiliani potrebbero non andare a segno per due match di fila davanti al proprio pubblico contro quest'avversario per la terza volta nella competizione - dopo i periodi 1964-1966 e 1942-1947.

Dopo il successo nello scorso turno contro il Mantova, la Reggiana potrebbe conquistare due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato dopo quelli con Cesena e Bari dello scorso ottobre - più in generale, gli emiliani potrebbero vincere sei delle prime 16 sfide di un singolo torneo di Sere BKT per la prima volta dalla stagione 1995/96 (attualmente 5V, 5N, 5P).

Il Padova ha vinto tre delle ultime sei trasferte (1N, 2P) disputate in Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 26 (9N, 14P) - i veneti potrebbero inoltre trionfare in quattro delle prime nove gare esterne affrontate in un singolo torneo cadetto per la seconda volta dopo la stagione 1941/42 (quattro in quel caso).

La Reggiana ha mantenuto la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incontri in Serie BKT, tanti clean sheet quanti nelle 29 precedenti gare - nelle ultime sei giornate inoltre nessuna formazione ha registrato più clean sheet rispetto agli emiliani: quattro, come le due squadre attualmente in testa alla classifica Frosinone e Monza.

Tobias Reinhart ha già segnato due gol in 11 presenze in questo campionato, uno in più rispetto alle precedenti tre stagioni di Serie BKT in 36 sfide complessive disputate tra il 2019/20 e il 2024/25 - entrambe le reti sono arrivate inoltre da fuori area: solo Giacomo Olzer (tre) conta più marcature dalla distanza nel torneo cadetto.

Tra i giocatori che non hanno servito alcun assist in questa Serie BKT solamente Ettore Gliozzi (sette) ha segnato più gol di Mattia Bortolussi (sei) - tra gli attaccanti che hanno segnato inoltre più di cinque gol in questa stagione nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei, solamente in tre hanno tirato meno volte rispetto a centravanti del Padova (sei reti con 23 conclusioni): Oliver McBurnie dell'Hull City (17), Jonathan Dubasin dello Sporting Gijon (20) e Jack Clarke dell'Ipswich (21).

