Il Modena torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e si piazza al quinto posto con gli stessi punti di Palermo e Venezia, con due punti in più del Cesena, impegnato questa sera contro il Mantova. Lo Spezia invece torna a perdere dopo due successi e rimane a 14 punti proprio come il Mantova che in caso di vittoria rispedirebbe il club ligure in zona retrocessione.

28 tiri totali del Modena di cui 10 nello specchio della porta, contro i 7 totali dello Spezia. Questo è solo il rendimento numerico di quella che è stata una partita gestita molto bene dalla squadra emiliana, in vantaggio dopo 5 minuti con Nieling da calcio d'angolo, e chiusa al 90' con la rete di Ettore Gliozzi su assist no-look di Defrel. Nel corso della partita 3 pali e tante occasioni per il Modena, contro uno Spezia che non si è mai reso davvero pericoloso, rimasto in 10 per un doppio giallo di Jack.

Lo Spezia dopo 4 risultati senza successo è tornato a vincere nelle ultime 2 di campionato: due vittorie per 1 a 0 nei derby contro Sampdoria e Virtus Entella che hanno fatto uscire il club ligure dalla zone retrocessione, ora a 14 punti. 14:02

Rendimento diverso del Modena che ha perso le ultime due partite di campionato contro Cesena e Catanzaro e non vince da più di un mese: l'ultimo successo infatti risale al 2 novembre contro la Juve Stabia. 14:23

4 tiri totali dello Spezia contro i 17 del Modena: pressione da subito molto alta degli ospiti che dopo 5 minuti sono andati in vantaggio da calcio d'angolo grazie a Nieling, secondo gol stagionale per lui. La squadra emiliana ha colpito 2 pali ed è andata vicina al raddoppio in più occasioni. Si è reso poco pericoloso invece lo Spezia che non ha sfruttato una buona occasione con Vlahovic solo davanti alla porta. 15:56

PREPARTITA

Spezia - Modena è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Modena sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece Modena si trova 5° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22; Modena ha segnato 24 gol e ne ha subiti 11.

In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 0-1 mentre Modena ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-2.

Spezia e Modena si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 10 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Spezia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Spezia ha vinto tre delle ultime sette sfide con il Modena in Serie BKT (4N), per la formazione ligure tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare contro i Canarini in cadetteria (6N, 9P).

Lo Spezia ha segnato almeno una rete in tutte le ultime sette gare casalinghe contro il Modena in Serie BKT e solo contro altre tre formazioni ha fatto meglio in tal senso in cadetteria: Cesena (nove), Salernitana (10) e Pro Vercelli (11) - sette anche con il Livorno.

Il Modena ha subito 11 gol dopo 15 turni in questa Serie BKT e solo quattro volte nella sua storia ne ha incassati meno a questo punto di un singolo torneo cadetto, l'ultima nella stagione 2005/06 (10 in quel caso).

Due successi negli ultimi due incontri in Serie BKT per lo Spezia, entrambi senza subire gol contro Sampdoria e Virtus Entella (doppio 1-0) - gli Aquilotti potrebbero vincere tre partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta da gennaio-febbraio scorsi e potrebbero riuscirci senza subire alcuna rete per la prima volta dal novembre 2024, in una serie iniziata con un 1-0 proprio contro il Modena.

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi nove incontri disputati in questa Serie BKT (6V, 3N), il Modena ha perso tre dei successivi sei (1V, 2N) compresi gli ultimi due consecutivi: i Canarini potrebbero incappare in tre ko di fila nella competizione per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2023 (tre in quel caso, con Attilio Tesser in panchina).

Il Modena è la squadra che ha tentato più cross (404) in questa Serie BKT 2025/2026 e solo Palermo (109) e Südtirol (99) ne hanno completati di più con successo (98); tuttavia, lo Spezia è una delle due formazioni che hanno segnato più gol a seguito di un cross nel torneo cadetto in corso: sette (come l'Empoli), di cui quattro degli ultimi sei.

Gabriele Artistico ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due partite disputate in questa Serie BKT (vs Sampdoria e Virtus Entella), entrambi di testa ed entrambi da calcio d'angolo, dopo non aver siglato alcuna rete nelle precedenti otto uscite nella competizione - l'attaccante potrebbe andare a bersaglio in tre incontri di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.

