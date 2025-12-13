28 tiri totali del Modena di cui 10 nello specchio della porta, contro i 7 totali dello Spezia. Questo è solo il rendimento numerico di quella che è stata una partita gestita molto bene dalla squadra emiliana, in vantaggio dopo 5 minuti con Nieling da calcio d'angolo, e chiusa al 90' con la rete di Ettore Gliozzi su assist no-look di Defrel. Nel corso della partita 3 pali e tante occasioni per il Modena, contro uno Spezia che non si è mai reso davvero pericoloso, rimasto in 10 per un doppio giallo di Jack.
Il Modena torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e si piazza al quinto posto con gli stessi punti di Palermo e Venezia, con due punti in più del Cesena, impegnato questa sera contro il Mantova. Lo Spezia invece torna a perdere dopo due successi e rimane a 14 punti proprio come il Mantova che in caso di vittoria rispedirebbe il club ligure in zona retrocessione.
Nel prossimo turno lo Spezia incontrerà il Frosinone in trasferta, appuntamento sabato alle ore 15.00. Il Modena invece sfiderà il Venezia, sfida importantissima per la classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Dal Picco è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Spezia-Modena. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!17:04
90'+9'
Fine partita! Spezia-Modena 0-2, gol di Nieling e Gliozzi.16:56
90'+8'
Salvatore Esposito ammonito per qualche tensione di troppo con Magnino.16:55
90'+8'
Tensioni dalla bandierina: l'arbitro ammonisce sia Luca Magnino che Esposito. 16:55
90'+5'
Fallo di Zampano su Esposito, che prende così cartellino giallo. 16:55
90'+5'
Gran tiro a giro con il mancino di Esposito da tacco di Soleri, Chichizola intuisce bene la traiettoria e para! Conclusione molto bella del numero 5 dello Spezia.16:54
90'+2'
Ammonito Daniel Tonoli per un fallo su Esposito. 16:52
90'+1'
Sette minuti di recupero. 16:50
90'+1'
Assist di Grégoire Defrel che si prende gran parte dei meriti del gol.16:50
90'
GOOOOOL! Spezia-MODENA 0-2! Gliozzi appena entrato! Grande azione di Defrel che con il fisico protegge il pallone da Mateju, poi effettua un assist no-look per Gliozzi sulla sua destra che rasoterra non sbaglia e insacca in rete!
Finisce la partita di Pedro Mendes, dentro Ettore Gliozzi.16:47
88'
Ultimi cambi per il Modena: fuori Simone Santoro per Luca Magnino.16:47
86'
Finisce anche la partita di Gabriele Artistico, dentro Edoardo Soleri.16:44
86'
Nello Spezia fuori Pietro Beruatto per Salvatore Esposito.16:44
83'
Accelerata di Sersanti sul lato sinistro che riesce ad arrivare dalle parti della porta, intervento decisivo di Di Serio che devia in angolo.16:41
79'
Ci prova subito sul lato opposto Beyuku, palla nuovamente deviata in corner. 16:37
79'
Conclusione di Sersanti con il destro, specchio della porta chiuso bene da Mascardi. 16:37
76'
Esce zoppicando Yanis Massolin, al suo posto Grégoire Defrel.16:33
75'
Problemi per Massolin, il francese si accascia a terra e chiede il cambio. 16:33
73'
Fuori anche Vanja Vlahovic per Giuseppe Di Serio.16:32
73'
Per lo Spezia esce Rachid Kouda per Petko Hristov.16:30
72'
Ammonito Filippo Bandinelli per un fallo su Massolin.16:34
68'
Spezia in 10! Espulso Fellipe Jack! Doppio giallo per il 2006, in ritardo su Sersanti.16:26
68'
Per il Modena esce Niklas Pyyhtiä, al suo posto Alessandro Sersanti.16:25
64'
Ancora Modena, Massolin trova il taglio per Beyuku che prova la conclusione sul primo palo, in tuffo respinge Mascardi!16:23
61'
Primi cambi nello Spezia: fuori Ádám Nagy per Pietro Candelari.16:18
60'
Cartellino giallo dunque a Yanis Massolin per simulazione in area di rigore. 16:18
60'
A seguito di revisione l'arbitro annulla il calcio di rigore per il Modena e ammonisce Massolin per simulazione!16:18
57'
Revisione piuttosto lunga. Perri viene infatti richiamato al monitor.16:16
56'
Check del VAR in corso per il contatto in area da Massolin e Mateju. 16:14
55'
Calcio di rigore per il Modena! Atterrato Massolin in area da Mateju!16:13
52'
Pedro Mendes! Conclusione incrociata con il destro, palla respinta con il piede da Mascardi.16:21
50'
Calcio d'angolo dello Spezia battuto da Kouda sul secondo palo, riparte in contropiede il Modena senza però rendersi pericoloso. 16:08
47'
Spizzica di testa Artistico! Bella occasione per il numero 9 che colpisce bene ma non trova lo specchio della porta!16:05
46'
Partenza diversa rispetto al primo tempo dello Spezia, molto alto in questo avvio che conquista subito un calcio d'angolo. 16:04
45'
Al momento nessun cambio per entrambi gli allenatori, si riparte con gli stessi 11 per parte. 16:05
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Spezia-Modena! 16:03
4 tiri totali dello Spezia contro i 17 del Modena: pressione da subito molto alta degli ospiti che dopo 5 minuti sono andati in vantaggio da calcio d'angolo grazie a Nieling, secondo gol stagionale per lui. La squadra emiliana ha colpito 2 pali ed è andata vicina al raddoppio in più occasioni. Si è reso poco pericoloso invece lo Spezia che non ha sfruttato una buona occasione con Vlahovic solo davanti alla porta. 15:56
45'+1'
Fine primo tempo! Spezia-Modena 0-1 grazie alla rete di Nieling.15:53
45'+1'
Ancora un'occasione per il Modena! Zampano di controbalzo spedisce la palla sul palo lontano, palla troppo in diagonale che termina fuori!15:52
45'
Segnalato 1 minuto di recupero. 15:51
42'
Tiro dal limite dell'area di Pyyhtia, palla deviata in calcio d'angolo. Azione nata da un altro errore dei padroni di casa.15:48
37'
Occasione per lo Spezia! Bandinelli crossa in mezzo per Vlahovic che però non si coordina bene e il suo tiro di testa finisce alto sopra la traversa. 15:44
37'
Fallo di Niklas Pyyhtiä ai danni di Kouda, ammonito il giocatore del Modena. 15:42
35'
Ancora Massolin contro Mascardi! Il numero 17 sfrutta un contropiede e a tu per tu con il portiere calcia con il destro, la palla viene respinta da Mascardi. 15:42
32'
Conclusione debole di Massolin, blocca facilmente Mascardi. 15:39
31'
Si fa vedere ora lo Spezia! Vlahovic mette in mezzo per Artistico che prova la conclusione con il destro, decisivi gli avversari a chiudere lo specchio della porta.15:38
29'
Che occasione per il Modena! Da calcio d'angolo sul primo palo tenta il gol di tacco Tonoli che si coordina bene ma colpisce il palo! Sulla respinta ci riprova Nieling, la palla però prende l'esterno della rete!15:36
28'
Massolin tenta il mumero in mezzo a tre e riesce a lanciarsi in area lasciandosi alle spalle Jack: sul primo palo da posizione defilata conclude con il sinistro, palla deviata in angolo da Mascardi.15:35
25'
Fellipe Jack ferma irregolarmente la ripartenza di Massolin e si prende così l'ammonizione. 15:33
24'
Fallo di Nieling su Artistico che procura così calcio di punizione da posizione interessante. Beruatto cerca il secondo palo ma riparte il Modena. 15:32
23'
Cross lungo di Bandinelli sul secondo palo, palla troppo lungo che finisce sul fondo. 15:29
20'
Ancora Modena! Zampano cerca il tiro a giro dal lato sinistro dell'area, Mascardi respinge non benissimo e lascia la palla davanti a Pedro Mendes che però sbaglia il tiro non trovando lo specchio della porta.15:27
18'
Cerca di costruire lo Spezia in questo momento della partita. Kouda va al traversone, intuito da Chichizola che anticipa gli avversari. 15:26
15'
Ancora un fallo di Massolin su Nagy. 15:23
14'
Ancora aggresivo il Modena! Questa volta con un colpo di testa di Beyuku che però finisce fuori. Azione che sarebbe stata comunque da rivedere per posizione di fuorigioco del giocatore. 15:23
14'
Palo del Modena! Santoro dal limite dell'area tenta la conclusione rasoterra con il mancino, la palla si stampa sul palo! Che occasione! 15:22
12'
Fallo di Massolin su Nagy: l'arbitro riprende verbalmente il giocatore del Modena senza ammonirlo. 15:20
10'
Gol di Pedro Mendes annullato per fuorigioco! Conclusione potente in diagonale del numero 11 del Modena, dopo un check al VAR viene confermata la decisione dell'arbitro. 15:18
9'
Si fa vedere ora lo Spezia: ci prova con un colpo di testa Artistico, palla bloccata da Chichizola. 15:17
8'
Insiste il Modena! Contropiede degli emiliani con Beyuku che serve in area Mendes. Il numero 11 viene chiuso dagli avversari ma poi riprova il tiro con il tacco. Palla però che finisce fuori. 15:16
7'
Il gol è buono! Check over! Modena avanti 1 a 0 sullo Spezia. 15:15
6'
Check del VAR in corso per valutare la posizione di partenza del giocatore del Modena. 15:15
5'
GOOOOOOOL! Spezia-MODENA 0-1! Rete di Nieling! Su calcio d'angolo non sbaglia il giocatore del club emiliano. Ferma la difesa dello Spezia, sul primo palo imbucata di testa Mendes, ci mette la punta del piede Nieling che devia in porta!15:14
4'
Pyyhtia si gira in area, Mateju manda in calcio d'angolo. Primo corner della partita per gli ospiti. 15:12
2'
Parte subito alto il Modena: Zampano viene colto però in posizione di fuorigioco, l'arbitro ferma il gioco. 15:09
1'
Si parte! Comincia Spezia-Modena! 15:08
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-5-2): Chichizola -Tonoli, Adorni, Nieling - Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano - Massolin, Mendes. Allenatore: Sottil.14:30
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA (3-5-2): Mascardi - Mateju, Wisniewski, Beruatto - Kouda, Bandinelli, Nagy, Candela, Jack, Candela - Vlahovic, Artistico. Allenatore: Donadoni.14:28
Rendimento diverso del Modena che ha perso le ultime due partite di campionato contro Cesena e Catanzaro e non vince da più di un mese: l'ultimo successo infatti risale al 2 novembre contro la Juve Stabia. 14:23
Lo Spezia dopo 4 risultati senza successo è tornato a vincere nelle ultime 2 di campionato: due vittorie per 1 a 0 nei derby contro Sampdoria e Virtus Entella che hanno fatto uscire il club ligure dalla zone retrocessione, ora a 14 punti. 14:02
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Modena, match valido per la 16ª giornata di Serie B! 13:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori13:18
Spezia - Modena è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Modena sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece Modena si trova 5° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22; Modena ha segnato 24 gol e ne ha subiti 11.
In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 0-1 mentre Modena ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-2.
Spezia e Modena si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 10 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Spezia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Spezia ha vinto tre delle ultime sette sfide con il Modena in Serie BKT (4N), per la formazione ligure tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare contro i Canarini in cadetteria (6N, 9P).
Lo Spezia ha segnato almeno una rete in tutte le ultime sette gare casalinghe contro il Modena in Serie BKT e solo contro altre tre formazioni ha fatto meglio in tal senso in cadetteria: Cesena (nove), Salernitana (10) e Pro Vercelli (11) - sette anche con il Livorno.
Il Modena ha subito 11 gol dopo 15 turni in questa Serie BKT e solo quattro volte nella sua storia ne ha incassati meno a questo punto di un singolo torneo cadetto, l'ultima nella stagione 2005/06 (10 in quel caso).
Due successi negli ultimi due incontri in Serie BKT per lo Spezia, entrambi senza subire gol contro Sampdoria e Virtus Entella (doppio 1-0) - gli Aquilotti potrebbero vincere tre partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta da gennaio-febbraio scorsi e potrebbero riuscirci senza subire alcuna rete per la prima volta dal novembre 2024, in una serie iniziata con un 1-0 proprio contro il Modena.
Dopo essere rimasto imbattuto nei primi nove incontri disputati in questa Serie BKT (6V, 3N), il Modena ha perso tre dei successivi sei (1V, 2N) compresi gli ultimi due consecutivi: i Canarini potrebbero incappare in tre ko di fila nella competizione per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2023 (tre in quel caso, con Attilio Tesser in panchina).
Il Modena è la squadra che ha tentato più cross (404) in questa Serie BKT 2025/2026 e solo Palermo (109) e Südtirol (99) ne hanno completati di più con successo (98); tuttavia, lo Spezia è una delle due formazioni che hanno segnato più gol a seguito di un cross nel torneo cadetto in corso: sette (come l'Empoli), di cui quattro degli ultimi sei.
Gabriele Artistico ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due partite disputate in questa Serie BKT (vs Sampdoria e Virtus Entella), entrambi di testa ed entrambi da calcio d'angolo, dopo non aver siglato alcuna rete nelle precedenti otto uscite nella competizione - l'attaccante potrebbe andare a bersaglio in tre incontri di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: