Bari che non riesce a sfondare nonostante la superioritá numerica, Sudtirol che ha reagito subito e si é compattato in due linee strette.15:39

PREPARTITA

Sudtirol - Bari è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Bari sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 185 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 37 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0

Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bari si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19; il Bari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 25.

In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1.

Sudtirol e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 3 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sudtirol-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari è tra le formazioni contro cui il Südtirol vanta il maggior numero di clean sheet: tre, come contro Parma e Modena; inoltre, quella contro i pugliesi è la striscia aperta più lunga di gare con porta inviolata (tre) per gli altoatesini contro una singola avversaria in Serie BKT.

Dopo il pareggio nella sfida più recente in campionato (0-0, il 13 maggio scorso), Bari e Südtirol potrebbero impattare due gare di fila per la prima volta in Serie BKT.

Tra le formazioni attualmente presenti nella competizione solamente il Pescara (11) vanta una striscia aperta di incontri senza successi più lunga del Südtirol (10, 6N 4P) in Serie BKT - da inizio ottobre, inoltre, la formazione trentina è quella che ha segnato meno gol nel torneo in corso (sei).

In questa stagione solamente il Wrexham (nove) ha pareggiato più partite del Südtirol (otto, come il Granada) nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni; inoltre, la metà di queste gare pareggiate è arrivata nelle ultime cinque sfide (1P).

Il Bari non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite disputate in Serie BKT (3N, 2P) e ha pareggiato le ultime due contro Juve Stabia e Pescara: i pugliesi potrebbero impattare tre gare consecutive nel torneo cadetto per la prima volta dallo scorso marzo (vs Sampdoria, Sassuolo e Salernitana in quel caso).

In caso di gol in questo incontro Raphael Odogwu diventerebbe il giocatore del Südtirol con più reti realizzate nella regular season di Serie BKT (attualmente 24, al pari di Daniele Casiraghi) - il classe 1991 potrebbe inoltre andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2024.

Lorenzo Dickmann è il difensore che ha creato più grandi occasioni da gol in questa Serie BKT (sei) - nessuno tra i pari ruolo inoltre ha servito più assist nel torneo in corso (tre, come Niccolò Pierozzi) del terzino del Bari, che è peraltro l'unico difensore capace di fornire più di un passaggio vincente in ciascuno degli ultimi sei tornei cadetti (dal 2020/21 in poi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: