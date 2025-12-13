Virgilio Sport
Sudtirol-Bari: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Druso di Bolzano
13 Dicembre 2025 ore 15:00
Sudtirol
0
Bari
0
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
    0'
    45'
    90'
    90'
    97'

    il Sudtirol resiste piú di una ora con l'uomo in meno e strappa un punto contro un Bari decisamente sottotono in fase offensiva.

    1. Da Sudtirol - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:00

    2. 90'+7'

      FINISCE SUDTIROL - BARI! 0-0 il finale!16:59

    3. 90'+5'

      Altra chiusura di Tait che si prende anche il calcione di Antonucci.16:58

    4. 90'+3'

      PAGANO! Conclusione dalla distanza, Adamonis non trattiene, fallo sul portiere di Partipilo.16:55

    5. 90'+1'

      Assalto finale del Bari, regge ancora il fortino del Sudtirol.16:55

    6. 90'

      Sei i minuti di recupero.16:53

    8. 89'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Daniele Casiraghi, entra Mamadou Coulibaly.16:52

    9. 89'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Salvatore Molina, entra Federico Davi.16:52

    10. 87'

      Sostituzione BARI: esce Sheriff Kassama, entra Mirko Antonucci.16:50

    11. 86'

      Fallo in attacco di Rao, che tocca il palllone con la mano a terra. Bari che non sfonda.16:49

    12. 84'

      Partipilo rischia molto calciando Tait e non il pallone, solo richiamo per lui.16:47

    14. 82'

      RAO! Gran giocata per liberare il mancino, la conclusione termina peró sull'esterno della rete.16:45

    15. 80'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Silvio Merkaj, entra Raphael Odogwu.16:43

    16. 79'

      Nulla da fare per il Bari, che sta faticando anche sulle palle da fermo.16:42

    17. 78'

      AMMONITO Simone Davì. Fallo tattico su Dickmann, punizione pericolosa per il Bari. 16:40

    18. 77'

      Kofler in ottima chiusura su Braunöder, che ci aveva provato da buona posizione. Sale di colpi il Bari.16:40

    20. 75'

      Ancora un rosso per la panchina del Sudtirol, Collu non fa sconti.16:38

    21. 73'

      Sostituzione BARI: esce Matthias Verreth, entra Emanuele Rao.16:36

    22. 72'

      Angolo per il Sudtirol, Casiraghi manda lungo sul secondo palo dove non ci sono compagni.16:35

    23. 70'

      Gran chiusura di Molina su Dorval, che lo aveva attaccato in velocitá.16:33

    24. 68'

      Si riprende il gioco, il portiere locale sembra voler continuare la partita.16:30

    26. 66'

      Problemi per Adamonis, che si stende a terra. Probabile cambio per lui.16:29

    27. 65'

      Partipilo prova dai 35 metri, palla altissima.16:28

    28. 63'

      Casiraghi entra in area e crossa, deviazione in angolo.16:25

    29. 61'

      AMMONITO Anthony Partipilo. Gomito alto su Tait, giallo al neoentrato. 16:24

    30. 61'

      Sostituzione BARI: esce Gabriele Moncini, entra Anthony Partipilo.16:24

    32. 61'

      Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Riccardo Pagano.16:23

    33. 60'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Emanuele Pecorino, entra Fabian Tait.16:23

    34. 57'

      Bari decisamente in difficoltá ad attaccare un Sudtirol arroccato nella porpria trequarti.16:19

    35. 55'

      Conclusione di Braunöder respinta dalla difesa, non riesce ad approfittarne Verreth.16:18

    36. 54'

      Dorval finta il destro e calcia di sinistro, lo chiude Molina.16:16

    38. 52'

      Nikolaou rischia fermando un lancio con il corpo, il Sudtirol chiede il giallo per un tocco con la mano.16:15

    39. 50'

      Bari che sta facendo ovviamente la partita, ma Sudtirol che non rinuncia a ripartire.16:12

    40. 49'

      Gran lancio di Adamonis per Merkaj, che taglia tutta la difesa del Bari: Pucino, in acrobazia, salva i suoi.16:12

    41. 46'

      INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:08

    42. 46'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Karim Zedadka, entra Simone Davì.16:08

    44. Pugliesi che vanno vicini al gol con Moncini, ma la vera grande occasione arriva nel recupero per i locali: punizione di Casiraghi, Cerofolini alza la palla mandandola sulla traversa.15:55

    45. Rete ancora inviolate, ma molti gli spunti di questo primo tempo: Sudtirol che inizia meglio e sfiora con Martini, ma al 25' espulsione di Tronchin che apre spazi al Bari.15:54

    46. 45'+6'

      FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SUDTIROL - BARI! 0-0 il risultato parziale!15:53

    47. 45'+5'

      TRAVERSA DI CASIRAGHI! Gran punizione della mezzala, altrettanto grande intervento di Cerofolini che alza sul legno!16:08

    48. 45'+4'

      Casiraghi guadagna una punizione dal limite: occasione per i locali.15:50

    50. 45'+2'

      Sesto cross della partita di Dickmann, ma ancora non riesce l'esterno a trovare i suopi attaccanti.15:48

    51. 45'

      Quattro i minuti di recupero.15:47

    52. 43'

      MONCINI! Colpo di testa della punta che schiaccia sul secondo palo, attento Adamonis in angolo!15:44

    53. 42'

      Gytkjaer trova il colpo di testa in torsione, ma anche un Adamonis pronto.15:43

    54. 41'

      Veseli regala l'angolo al Bari, mandando sul fondo un cross innocuo di Dickmann.15:43

    56. 39'

      Cross errato di Dickmann, che spreca una ottima occasione.15:40

    57. 37'

      Bari che non riesce a sfondare nonostante la superioritá numerica, Sudtirol che ha reagito subito e si é compattato in due linee strette.15:39

    58. 34'

      AMMONITO Karim Zedadka. Fallo su Dickmann, ancora un giallo. 15:35

    59. 33'

      RISPONDE IL SUDTIROL! Prima una girata di Pecorino che colpisce Nikolau, poi Zedadka dal limite impegna Cerofolini in angolo!15:34

    60. 31'

      OCCASIONE BARI! Cross di Braunöder, colpo di testa di Gytkjaer che sfiora il palo!15:32

    62. 29'

      Espulso roa un componente della panchina del Sudtirol, tanto nervosismo per i bolzanini.15:30

    63. 27'

      Per ora il Sudtirol non cambia, schierandosi con un 3-4-2.15:28

    64. 25'

      ESPULSO Simone Tronchin! Intervento molto duro su Nikolau, Collu prima estrae il giallo ma, richiamato dal VAR, cambia il colore del cartellino. 15:27

    65. 24'

      Check del VAR, Collu va a rivedere il fallo di Tronchin.15:26

    66. 22'

      Moncini prova la giocata a memoria su Dickmann, attento Zedadka in chiusura.15:23

    68. 21'

      Ci prova anche Molina, palla lata sopra la traversa.15:22

    69. 18'

      PECORINO! Cross di Casiraghi, colpo di testa della punta che peró trova pronto Cerofolini.15:20

    70. 17'

      Partita che sta faticando a decollare, due formazioni che hanno bisogno di guadagnare punti ma soprattutto di non perderne.15:18

    71. 14'

      Check del VAR per il contatto tra Maggiore e Zedadka: si continua a giocare.15:15

    72. 13'

      Mischia in area, rimane a terra Maggiore: si ferma il gioco.15:15

    74. 12'

      OCCASIONE BARI! Cross di Maggiore, Gytkjaer é pronto per il colpo di testa vincente ma Veseli salva tutto mandando in angolo.15:14

    75. 11'

      Gran giocata di Dorval, Maggiore fermato dal fallo di Martini.15:13

    76. 10'

      Sudtirol che sta guadagnando metri, Bari ora sulla difensiva.15:11

    77. 7'

      MARTINI! Conclusione dalla distanza del talento del Sudtirol, palla di poco a lato.15:09

    78. 6'

      AMMONITO Matthias Verreth. Fallo tattico su Casiraghi, altro giallo nel match. 15:08

    80. 4'

      AMMONITO Hamza El Kaouakibi. Il difensore, beffato da un rimpallo, é costretto a fermare con una trattenuta Moncini. 15:06

    81. 4'

      Un grande anticipo di Kofler mette Pecorino in porta, ma la punta non trova il tempo per la conclusione.15:06

    82. 2'

      Sudtirol in maglia bianca con panataloni rossi, Bari in completo da trasferta scuro.15:03

    83. 1'

      INIZIA SUDTIROL - BARI! primo pallone per i locali.15:01

    84. Dirige il match l'arbitro Collu di Cagliari.13:55

    86. Doppia punta anhe per Vivarini che opra per Moncini - Gytkjaer, Maggiore alle loro spalle. Dickmann e Dorval a spingere sulle fasce, difesa nuova con Pucino, Kassama e Nikolaou.14:39

    87. Castori con la nota assenza di Masiello schiera Kofler al centro della difesa, Veseli e El Kaouakibi ai suoi lati. Trochin in regia, doppia punta con Merkaj e Pecorino.14:38

    88. La formazione del BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Pucino, Kassama, Nikolaou - Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval - Maggiore - Gytkjaer, Moncini.14:37

    89. La formazione del SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis - Veseli, Kofler, El Kaouakibi - Zedadka, Casiraghi, Tronchin, Martini, Molina - Percorino, Merkaj.14:38

    90. Partita con tre punti importanti per le due formazioni: il Sudtirol non vince in casa da settembre, il Bari ancora non ha trovato i tre punti in trasferta.14:40

    92. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Sudtirol e Bari, valevole per la sedicesima giornata di Serie B. Fischio di inizio alle ore 15.00.13:53

    94. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Druso
      Città: Bolzano
      Capienza: 3000 spettatori13:53

      Druso Fonte: Gettyimages

    Formazioni Sudtirol - Bari

    Sudtirol
    Bari
    TITOLARI SUDTIROL
    • (31) MARIUS ADAMONIS (P)
    • (34) FRÉDÉRIC VESELI (D)
    • (94) HAMZA EL KAOUAKIBI (D)
    • (28) RAPHAEL KOFLER (D)
    • (79) SALVATORE MOLINA (C)
    • (7) KARIM ZEDADKA (C)
    • (6) JACOPO MARTINI (C)
    • (17) DANIELE CASIRAGHI (C)
    • (18) SIMONE TRONCHIN (C)
    • (33) SILVIO MERKAJ (A)
    • (9) EMANUELE PECORINO (A)
    PANCHINA SUDTIROL
    • (19) NICOLA PIETRANGELI (D)
    • (14) MAMADOU COULIBALY (C)
    • (23) FEDERICO DAVI (D)
    • (22) LORENZO BONIFACIO (P)
    • (4) DAVIDE MANCINI (D)
    • (8) ALESSANDRO MALLAMO (C)
    • (90) RAPHAEL ODOGWU (A)
    • (1) GIACOMO POLUZZI (P)
    • (11) JONATHAN ITALENG (A)
    • (24) SIMONE DAVÌ (D)
    • (21) FABIAN TAIT (C)
    • (3) FILIPE BORDON (D)
    ALLENATORE SUDTIROL
    • Fabrizio Castori
    TITOLARI BARI
    PANCHINA BARI
    ALLENATORE BARI
    • Vincenzo Vivarini
    PREPARTITA

    Sudtirol - Bari è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.
    Arbitro di Sudtirol - Bari sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

    Giuseppe Collu

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette8
    Falli fischiati185
    Fuorigioco21
    Rigori assegnati4
    Ammonizioni37
    Espulsioni0
    Cartellini per partita4.6
    Falli per cartellino5.0

    Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 8 partite
    • Serie B: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2
    30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1
    20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1
    29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1
    19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0
    28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1
    09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0
    22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1
    29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0

    Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bari si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).
    Il Sudtirol ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19; il Bari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 25.

    In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
    Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1.

    Sudtirol e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 3 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

    Sudtirol-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Bari è tra le formazioni contro cui il Südtirol vanta il maggior numero di clean sheet: tre, come contro Parma e Modena; inoltre, quella contro i pugliesi è la striscia aperta più lunga di gare con porta inviolata (tre) per gli altoatesini contro una singola avversaria in Serie BKT.
    • Dopo il pareggio nella sfida più recente in campionato (0-0, il 13 maggio scorso), Bari e Südtirol potrebbero impattare due gare di fila per la prima volta in Serie BKT.
    • Tra le formazioni attualmente presenti nella competizione solamente il Pescara (11) vanta una striscia aperta di incontri senza successi più lunga del Südtirol (10, 6N 4P) in Serie BKT - da inizio ottobre, inoltre, la formazione trentina è quella che ha segnato meno gol nel torneo in corso (sei).
    • In questa stagione solamente il Wrexham (nove) ha pareggiato più partite del Südtirol (otto, come il Granada) nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni; inoltre, la metà di queste gare pareggiate è arrivata nelle ultime cinque sfide (1P).
    • Il Bari non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite disputate in Serie BKT (3N, 2P) e ha pareggiato le ultime due contro Juve Stabia e Pescara: i pugliesi potrebbero impattare tre gare consecutive nel torneo cadetto per la prima volta dallo scorso marzo (vs Sampdoria, Sassuolo e Salernitana in quel caso).
    • In caso di gol in questo incontro Raphael Odogwu diventerebbe il giocatore del Südtirol con più reti realizzate nella regular season di Serie BKT (attualmente 24, al pari di Daniele Casiraghi) - il classe 1991 potrebbe inoltre andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2024.
    • Lorenzo Dickmann è il difensore che ha creato più grandi occasioni da gol in questa Serie BKT (sei) - nessuno tra i pari ruolo inoltre ha servito più assist nel torneo in corso (tre, come Niccolò Pierozzi) del terzino del Bari, che è peraltro l'unico difensore capace di fornire più di un passaggio vincente in ciascuno degli ultimi sei tornei cadetti (dal 2020/21 in poi).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    SudtirolBari
    Partite giocate1515
    Numero di partite vinte23
    Numero di partite perse56
    Numero di partite pareggiate86
    Gol totali segnati1514
    Gol totali subiti1925
    Media gol subiti per partita1.31.7
    Percentuale possesso palla36.449.5
    Numero totale di passaggi40586069
    Numero totale di passaggi riusciti26575009
    Tiri nello specchio della porta5540
    Percentuale di tiri in porta43.734.8
    Numero totale di cross338282
    Numero medio di cross riusciti9968
    Duelli per partita vinti817685
    Duelli per partita persi902745
    Corner subiti6169
    Corner guadagnati7058
    Numero di punizioni a favore188219
    Numero di punizioni concesse269213
    Tackle totali195196
    Percentuale di successo nei tackle62.661.7
    Fuorigiochi totali2518
    Numero totale di cartellini gialli2930
    Numero totale di cartellini rossi22

    Sudtirol - Bari Live

