il Sudtirol resiste piú di una ora con l'uomo in meno e strappa un punto contro un Bari decisamente sottotono in fase offensiva.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
il Sudtirol resiste piú di una ora con l'uomo in meno e strappa un punto contro un Bari decisamente sottotono in fase offensiva.
Da Sudtirol - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:00
FINISCE SUDTIROL - BARI! 0-0 il finale!16:59
Altra chiusura di Tait che si prende anche il calcione di Antonucci.16:58
PAGANO! Conclusione dalla distanza, Adamonis non trattiene, fallo sul portiere di Partipilo.16:55
Assalto finale del Bari, regge ancora il fortino del Sudtirol.16:55
Sei i minuti di recupero.16:53
Sostituzione SUDTIROL: esce Daniele Casiraghi, entra Mamadou Coulibaly.16:52
Sostituzione SUDTIROL: esce Salvatore Molina, entra Federico Davi.16:52
Sostituzione BARI: esce Sheriff Kassama, entra Mirko Antonucci.16:50
Fallo in attacco di Rao, che tocca il palllone con la mano a terra. Bari che non sfonda.16:49
Partipilo rischia molto calciando Tait e non il pallone, solo richiamo per lui.16:47
RAO! Gran giocata per liberare il mancino, la conclusione termina peró sull'esterno della rete.16:45
Sostituzione SUDTIROL: esce Silvio Merkaj, entra Raphael Odogwu.16:43
Nulla da fare per il Bari, che sta faticando anche sulle palle da fermo.16:42
AMMONITO Simone Davì. Fallo tattico su Dickmann, punizione pericolosa per il Bari. 16:40
Kofler in ottima chiusura su Braunöder, che ci aveva provato da buona posizione. Sale di colpi il Bari.16:40
Ancora un rosso per la panchina del Sudtirol, Collu non fa sconti.16:38
Sostituzione BARI: esce Matthias Verreth, entra Emanuele Rao.16:36
Angolo per il Sudtirol, Casiraghi manda lungo sul secondo palo dove non ci sono compagni.16:35
Gran chiusura di Molina su Dorval, che lo aveva attaccato in velocitá.16:33
Si riprende il gioco, il portiere locale sembra voler continuare la partita.16:30
Problemi per Adamonis, che si stende a terra. Probabile cambio per lui.16:29
Partipilo prova dai 35 metri, palla altissima.16:28
Casiraghi entra in area e crossa, deviazione in angolo.16:25
AMMONITO Anthony Partipilo. Gomito alto su Tait, giallo al neoentrato. 16:24
Sostituzione BARI: esce Gabriele Moncini, entra Anthony Partipilo.16:24
Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Riccardo Pagano.16:23
Sostituzione SUDTIROL: esce Emanuele Pecorino, entra Fabian Tait.16:23
Bari decisamente in difficoltá ad attaccare un Sudtirol arroccato nella porpria trequarti.16:19
Conclusione di Braunöder respinta dalla difesa, non riesce ad approfittarne Verreth.16:18
Dorval finta il destro e calcia di sinistro, lo chiude Molina.16:16
Nikolaou rischia fermando un lancio con il corpo, il Sudtirol chiede il giallo per un tocco con la mano.16:15
Bari che sta facendo ovviamente la partita, ma Sudtirol che non rinuncia a ripartire.16:12
Gran lancio di Adamonis per Merkaj, che taglia tutta la difesa del Bari: Pucino, in acrobazia, salva i suoi.16:12
INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:08
Sostituzione SUDTIROL: esce Karim Zedadka, entra Simone Davì.16:08
Pugliesi che vanno vicini al gol con Moncini, ma la vera grande occasione arriva nel recupero per i locali: punizione di Casiraghi, Cerofolini alza la palla mandandola sulla traversa.15:55
Rete ancora inviolate, ma molti gli spunti di questo primo tempo: Sudtirol che inizia meglio e sfiora con Martini, ma al 25' espulsione di Tronchin che apre spazi al Bari.15:54
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SUDTIROL - BARI! 0-0 il risultato parziale!15:53
TRAVERSA DI CASIRAGHI! Gran punizione della mezzala, altrettanto grande intervento di Cerofolini che alza sul legno!16:08
Casiraghi guadagna una punizione dal limite: occasione per i locali.15:50
Sesto cross della partita di Dickmann, ma ancora non riesce l'esterno a trovare i suopi attaccanti.15:48
Quattro i minuti di recupero.15:47
MONCINI! Colpo di testa della punta che schiaccia sul secondo palo, attento Adamonis in angolo!15:44
Gytkjaer trova il colpo di testa in torsione, ma anche un Adamonis pronto.15:43
Veseli regala l'angolo al Bari, mandando sul fondo un cross innocuo di Dickmann.15:43
Cross errato di Dickmann, che spreca una ottima occasione.15:40
Bari che non riesce a sfondare nonostante la superioritá numerica, Sudtirol che ha reagito subito e si é compattato in due linee strette.15:39
AMMONITO Karim Zedadka. Fallo su Dickmann, ancora un giallo. 15:35
RISPONDE IL SUDTIROL! Prima una girata di Pecorino che colpisce Nikolau, poi Zedadka dal limite impegna Cerofolini in angolo!15:34
OCCASIONE BARI! Cross di Braunöder, colpo di testa di Gytkjaer che sfiora il palo!15:32
Espulso roa un componente della panchina del Sudtirol, tanto nervosismo per i bolzanini.15:30
Per ora il Sudtirol non cambia, schierandosi con un 3-4-2.15:28
ESPULSO Simone Tronchin! Intervento molto duro su Nikolau, Collu prima estrae il giallo ma, richiamato dal VAR, cambia il colore del cartellino. 15:27
Check del VAR, Collu va a rivedere il fallo di Tronchin.15:26
Moncini prova la giocata a memoria su Dickmann, attento Zedadka in chiusura.15:23
Ci prova anche Molina, palla lata sopra la traversa.15:22
PECORINO! Cross di Casiraghi, colpo di testa della punta che peró trova pronto Cerofolini.15:20
Partita che sta faticando a decollare, due formazioni che hanno bisogno di guadagnare punti ma soprattutto di non perderne.15:18
Check del VAR per il contatto tra Maggiore e Zedadka: si continua a giocare.15:15
Mischia in area, rimane a terra Maggiore: si ferma il gioco.15:15
OCCASIONE BARI! Cross di Maggiore, Gytkjaer é pronto per il colpo di testa vincente ma Veseli salva tutto mandando in angolo.15:14
Gran giocata di Dorval, Maggiore fermato dal fallo di Martini.15:13
Sudtirol che sta guadagnando metri, Bari ora sulla difensiva.15:11
MARTINI! Conclusione dalla distanza del talento del Sudtirol, palla di poco a lato.15:09
AMMONITO Matthias Verreth. Fallo tattico su Casiraghi, altro giallo nel match. 15:08
AMMONITO Hamza El Kaouakibi. Il difensore, beffato da un rimpallo, é costretto a fermare con una trattenuta Moncini. 15:06
Un grande anticipo di Kofler mette Pecorino in porta, ma la punta non trova il tempo per la conclusione.15:06
Sudtirol in maglia bianca con panataloni rossi, Bari in completo da trasferta scuro.15:03
INIZIA SUDTIROL - BARI! primo pallone per i locali.15:01
Dirige il match l'arbitro Collu di Cagliari.13:55
Doppia punta anhe per Vivarini che opra per Moncini - Gytkjaer, Maggiore alle loro spalle. Dickmann e Dorval a spingere sulle fasce, difesa nuova con Pucino, Kassama e Nikolaou.14:39
Castori con la nota assenza di Masiello schiera Kofler al centro della difesa, Veseli e El Kaouakibi ai suoi lati. Trochin in regia, doppia punta con Merkaj e Pecorino.14:38
La formazione del BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Pucino, Kassama, Nikolaou - Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval - Maggiore - Gytkjaer, Moncini.14:37
La formazione del SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis - Veseli, Kofler, El Kaouakibi - Zedadka, Casiraghi, Tronchin, Martini, Molina - Percorino, Merkaj.14:38
Partita con tre punti importanti per le due formazioni: il Sudtirol non vince in casa da settembre, il Bari ancora non ha trovato i tre punti in trasferta.14:40
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Sudtirol e Bari, valevole per la sedicesima giornata di Serie B. Fischio di inizio alle ore 15.00.13:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Druso
Città: Bolzano
Capienza: 3000 spettatori13:53
Sudtirol - Bari è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.
Arbitro di Sudtirol - Bari sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Giuseppe Collu
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|8
|Falli fischiati
|185
|Fuorigioco
|21
|Rigori assegnati
|4
|Ammonizioni
|37
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.6
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Milan-Cremonese 1-2
|30-08-2025
|Serie A
|Pisa-Roma 0-1
|20-09-2025
|Serie A
|Bologna-Genoa 2-1
|29-09-2025
|Serie A
|Parma-Torino 2-1
|19-10-2025
|Serie A
|Atalanta-Lazio 0-0
|28-10-2025
|Serie A
|Lecce-Napoli 0-1
|09-11-2025
|Serie A
|Roma-Udinese 2-0
|22-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Palermo 1-1
|29-11-2025
|Serie A
|Milan-Lazio 1-0
Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bari si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).
Il Sudtirol ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19; il Bari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 25.
In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1.
Sudtirol e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 3 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Sudtirol-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sudtirol
|Bari
|Partite giocate
|15
|15
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|5
|6
|Numero di partite pareggiate
|8
|6
|Gol totali segnati
|15
|14
|Gol totali subiti
|19
|25
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.7
|Percentuale possesso palla
|36.4
|49.5
|Numero totale di passaggi
|4058
|6069
|Numero totale di passaggi riusciti
|2657
|5009
|Tiri nello specchio della porta
|55
|40
|Percentuale di tiri in porta
|43.7
|34.8
|Numero totale di cross
|338
|282
|Numero medio di cross riusciti
|99
|68
|Duelli per partita vinti
|817
|685
|Duelli per partita persi
|902
|745
|Corner subiti
|61
|69
|Corner guadagnati
|70
|58
|Numero di punizioni a favore
|188
|219
|Numero di punizioni concesse
|269
|213
|Tackle totali
|195
|196
|Percentuale di successo nei tackle
|62.6
|61.7
|Fuorigiochi totali
|25
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|29
|30
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|2
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
SPORT TREND
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI