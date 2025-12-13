Stroppa ritrova Bohinen e Sverko, quest'ultimo in campo nella retroguardia titolare; attacco affidato al tandem Yeboah-Adorante, Hainaut e Bjarkason sulle corsie esterne. Bianco recupera Ravanelli e ha a disposizione Birindelli che ha scontato il turno di squalifica; Alvarez terminale offensivo preferito a Petagna, Ciurria-Mota trequartisti. 14:46

PREPARTITA

Venezia - Monza è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Monza sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1

Attualmente il Venezia si trova 3° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13; il Monza ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Venezia ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Juve Stabia e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Monza ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.

Venezia e Monza si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 13 volte, il Monza ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Venezia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha vinto 13 delle 30 sfide contro il Monza in Serie BKT (5N, 12P), e solo contro quattro squadre (20 Hellas Verona, 18 Bari, 16 Palermo e 14 Reggiana) conta più successi nella competizione. Inoltre, dopo aver vinto l'incrocio più recente (4-1 il 20 marzo 2021) i veneti potrebbero raccogliere due vittorie consecutive contro i brianzoli nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 1998 e il 2001 (tre in quel caso).

Il Monza è l'unica squadra a non aver ancora ne segnato ne subito reti da calcio di rigore in questa Serie BKT; più in generale, si affrontano in questo match due delle tre formazioni con meno reti subite da sviluppo di palla inattiva nel campionato in corso: Venezia (due) e Monza (tre, come il Palermo).

Dopo aver raccolto quattro pareggi e subito sei sconfitte nelle precedenti 10 sfide disputate in casa del Venezia in Serie BKT, il Monza ha vinto quella più recente col punteggio di 2-0 (11 dicembre 2020); mai nella sua storia la squadra brianzola ha ottenuto due clean sheet di fila e vinto due partite consecutive in casa dei lagunari nel torneo.

Dopo il pareggio contro l'Avellino nel turno più recente (1-1), Il Venezia potrebbe chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato di Serie BKT, dopo la seconda e la terza giornata del torneo tra agosto e settembre (contro Juve Stabia e Pescara). I veneti inoltre (3V, 1N) non rimangono imbattuti per almeno cinque turni consecutivi nella competizione da ottobre-dicembre 2023 con Paolo Vanoli allenatore (5V).

Il Venezia ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie BKT, realizzando 14 reti e subendo una sola marcatura nel parziale; i lagunari non ottengono almeno sei successi interni di fila nel torneo da gennaio-marzo 2018, con Filippo Inzaghi allenatore.

Dopo una striscia di sette vittorie consecutive, il Monza ha ottenuto un pareggio nelle due gare più recenti di questa Serie BKT; i brianzoli potrebbero quindi chiudere in parità tre match di fila nel torneo per la prima volta dal settembre-ottobre 2020 con Cristian Brocchi in panchina.

Il Monza, che potrebbe pareggiare due gare esterne di fila in Serie BKT per la prima volta da ottobre-novembre 2021 (quattro), è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque partite disputate in trasferta nella competizione (3V, 2N); l'ultima volta che i brianzoli hanno ottenuto una striscia di questo tipo più lunga nel torneo risale al periodo tra dicembre 2020 e marzo 2021, con Cristian Brocchi in panchina (sette - 4V, 3N).

Venezia e Monza sono due delle quattro squadre - insieme a Frosinone e Palermo - con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco dei secondi tempi di questa Serie BKT: sei gol tra il 46' e il 60' per tutte le quattro formazioni. In aggiunta, i brianzoli hanno concesso una sola rete nello stesso intervallo temporale (anche in questo caso, al pari dei rosanero) e solo il Padova registra un dato migliore nel torneo in corso (zero).

Solo Giacomo Calò (sei) ha fornito più assist di John Yeboah (cinque, come Tommaso Berti) in questa Serie BKT. Il calciatore del Venezia (4G, 5A) è anche uno dei soli tre calciatori - insieme a Joel Pohjanpalo (10G, 4A) e lo stesso Calò (4G, 6A) - con almeno quattro centri e quattro passaggi vincenti all'attivo nel torneo cadetto in corso.

Armando Izzo (tre gol in questo campionato), potrebbe diventare il primo difensore del Monza a segnare almeno quattro reti in una singola stagione di Serie BKT a partire dal 2006/07 (da quando Opta raccoglie questo dato). Inoltre, dopo il gol contro il Palermo e l'assist contro la Juve Stabia, il numero #4 potrebbe diventare il primo difensore dei brianzoli a prendere parte ad almeno una rete per tre gare esterne di fila nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: