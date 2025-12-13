Il Venezia vince il big-match del 16° turno, il Monza cade dopo 10 risultati utili. Si decide tutto a inizio ripresa: errore di Carboni che innesca il sinistro vincente di Pérez, poi il difensore ospite commette fallo da rigore su Yeboah e Adorante segna dal dischetto.
In classifica, i lagunari salgono a quota 29, portandosi a -2 dai brianzoli, che restano fermi a 31, in attesa della gara del Frosinone. Nel prossimo turno, Monza-Carrarese e Modena-Venezia.
90'+6'
E' FINITA! VENEZIA-MONZA 2-0! Reti di Pérez e Adorante (rig.). 16:55
90'+5'
Ultimo giro di orologio. 16:53
90'+3'
QUINTO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Korac, esce Sverko. 16:52
90'+3'
Ripartenza di Sagrado, passaggio a Doumbia che va al tiro: destro dal limite fuori misura. 16:51
90'+1'
AMMONITO PETAGNA: colpo ai danni di Svoboda. 16:50
90'
Cinque minuti di recupero. 16:49
89'
Tiro dalla bandierina conquistato da Birindelli. 16:48
87'
QUINTO CAMBIO NEL MONZA: entra Maric, esce Obiang. 16:46
85'
GALAZZI! Sinistro al volo che costringe Stankovic a alzare la sfera in calcio d'angolo. 16:45
84'
QUARTO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Compagnon, esce Pérez. 16:43
83'
TERZO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Duncan, esce Yeboah. 16:43
83'
OCCASIONISSIMA PER IL VENEZIA! Gran palla di Doumbia che lancia Yeboah, provvidenziale Thiam in corner. 16:42
82'
Rinvio di Stankovic a cercare Fila. 16:41
80'
Altro errore del Monza con Thiam che perde la sfera a favore di Yeboah: infine, Pérez calcia alto sopra la traversa. 16:40
78'
Azione dei padroni di casa, Galipò tocca la sfera giocata da Doumbia: gioco interrotto. 16:37
76'
Petagna addomestica la sfera per Birindelli, destro fuori misura. 16:35
75'
SECONDO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Sagrado, esce Bjarkason. 16:34
75'
PRIMO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Fila, esce Adorante. 16:34
74'
QUARTO CAMBIO NEL MONZA: entra Galazzi, esce Izzo. 16:33
74'
TERZO CAMBIO NEL MONZA: entra Lucchesi, esce Ciurria. 16:33
72'
Gli ospiti tentano il forcing per riaprire il match, altro tiro dalla bandierina. 16:31
71'
Spunto di Azzi che entra in area, Svoboda decisivo, corner per il Monza. 16:30
69'
Pérez calcia la punizione direttamente verso la porta, sfera a lato. 16:27
67'
Birindelli colpisce il pallone col braccio e commette fallo. 16:26
66'
YEBOAH FALLISCE IL 3 A 0! Doumbia mette Yeboah solo davanti al portiere ospite, diagonale destro sul fondo. 16:25
64'
Dall'altra parte è Azzi a concludere a rete, destro leggermente deviato in corner. 16:23
64'
Ci prova anche Doumbia, tiro parato da Thiam. 16:22
63'
SECONDO CAMBIO NEL MONZA: entra Keita Baldé, esce Mota. 16:23
63'
PRIMO CAMBIO NEL MONZA: entra Petagna, esce Alvarez. 16:21
61'
Gioco fermo: Mota a terra, sanitari in campo. 16:20
60'
Izzo salva su Adorante! Contropiede di Pérez che serve l'attaccante in area, dribbling fermato dal difensore. 16:19
59'
Cross di Azzi, smanaccia Stankovic. 16:17
58'
TRAVERSA DEL VENEZIA! Pérez vicinissimo alla doppietta per il tris dei padroni di casa: sinistro da fuori area che colpisce l'incrocio dei pali. 16:17
56'
PILLOLA STATISTICA: 7° centro stagionale per l'ex Juve Stabia. 16:16
56'
GOL! VENEZIA-Monza 2-0! Rigore di Adorante. Raddoppio dei padroni di casa dal dischetto: trasformazione perfetta, spiazzato Thiam.
Cross di Busio dalla corsia di destra, preda di Thiam. 16:07
48'
Inserimento di Azzi a sinistra, Svoboda lo chiude e vince anche il rimpallo. 16:07
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:04
46'
INIZIA IL SECONDO DI VENEZIA-MONZA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:04
Squadre negli spogliatoi: Stroppa e Bianco studiano le mosse per conquistare l'intera posta in palio. 15:51
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al ''Penzo'': il Venezia ha chiesto un rigore per un tocco di braccio di Ravanelli, Monza pericoloso con Mota e Alvarez. Tra le ammonizioni, pesante quella al diffidato Pérez. 15:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! VENEZIA-MONZA 0-0. 15:48
45'+1'
Destro al volo di Hainaut deviato ma c'è offside. 15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:47
43'
SVOBODA! Adorante appoggia per l'accorrente Svoboda che calcia a colpo sicuro: muro provvidenziale di Carboni. 15:45
41'
MONZA VICINO AL GOL! Mota non impatta a rete sull'assist perfetto di Birindelli, poi Carboni calcia di poco alto sopra la traversa. 15:43
40'
Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero. 15:42
38'
AMMONITO PEREZ: trattenuto Ciurria. 15:40
38'
Tacco di Yeboah a far involare Hainaut, assist per Adorante che scivola e manca l'occasione. 15:42
36'
Il direttore di gara comanda la rimessa dal fondo, il VAR non interviene: azione giudicata congrua, non è rigore. 15:38
35'
PROTESTE VENEZIA! Tiro di Adorante, Ravanelli stoppa la conclusione, poi c'è un tocco con il braccio! 15:37
34'
Gioco fermo, piccolo problema per Adorante: Galipò scodella la sfera. 15:36
32'
COLPO DI TESTA DI ALVAREZ! Assist di Azzi per lo stacco aereo di Alvarez, perso dal proprio marcatore, che però non inquadra lo specchio di porta. 15:34
30'
OCCASIONE MONZA! Batte Ciurria, il pallone sfila sul secondo palo dove Mota di testa manda sopra la traversa da due passi. 15:33
30'
Birindelli punta Bjarkason, tiro-cross stoppato in corner. 15:32
29'
Izzo anticipa Doumbia in fallo laterale. 15:31
27'
Il Monza esce palla al piede dalla propria metà campo evitando il pressing avversario. 15:29
25'
Traversone a campanile di Azzi, Stankovic fa sua la sfera. 15:27
23'
Contropiede del Venezia condotto da Yeboah che poi apre per Pérez, il cui assist di ritorno è impreciso. 15:25
22'
Sponda di Mota all'indietro per Ciurria: sinistro al volo che termina a lato. 15:24
20'
Sugli sviluppi, uscita in presa alta dell'estremo difensore dei brianzoli. 15:22
19'
Primo tiro dalla bandierina del match, se ne incarica Busio. 15:21
17'
Predominio territoriale del Venezia in questa fase, l'undici di Bianco costretto a indietreggiare. 15:19
15'
Schema su punizione: Busio per Pérez, cross smorzato che facilita la presa di Thiam. 15:17
14'
AMMONITO AZZI: entrata dura ai danni di Pérez. 15:16
12'
Doppio tentativo di Hainaut: prima di sinistro, poi di destro, muro biancorosso. 15:14
10'
AMMONITO COLOMBO: trattenuto Yeboah. 15:13
8'
Prima conclusione della gara targata Yeboah: sinistro centrale poco potente, Thiam blocca senza problemi. 15:10
7'
Il Venezia alza il baricentro, appoggiandosi su Adorante. 15:09
5'
Il Monza spinge sulla corsia di destra, azione che termina con un tocco di braccio di Alvarez. 15:07
3'
Possesso palla degli ospiti, padroni di casa sulla difensiva. 15:05
2'
Ciurria scambia con Alvarez e poi crossa a centro area, libera la retroguardia di Stroppa, grande ex del match. 15:04
1'
INIZIA VENEZIA-MONZA! Primo pallone giocato da Ciurria. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Galipò: padroni di casa in maglia nera con bordi arancioverdi, ospiti in completo bianco con striscia verticale rossa. 15:01
Cambio dell'ultimo minuto in casa lombarda: problema a Pessina, che va in panchina, dentro Colombo. 14:59
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:47
Stroppa ritrova Bohinen e Sverko, quest'ultimo in campo nella retroguardia titolare; attacco affidato al tandem Yeboah-Adorante, Hainaut e Bjarkason sulle corsie esterne. Bianco recupera Ravanelli e ha a disposizione Birindelli che ha scontato il turno di squalifica; Alvarez terminale offensivo preferito a Petagna, Ciurria-Mota trequartisti. 14:46
I lagunari sono reduci dal pari di Avellino (1-1) mentre i brianzoli hanno impattato (2-2) contro il Sudtirol al ''Brianteo''. 13:03
Dirige l'incontro il signor Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli Assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Marco Emmanuele di Pisa. Quarto ufficiale Carlo Esposito di Napoli. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Marco Monaldi di Macerata.13:01
Match d'alta classifica al ''Penzo'': padroni di casa in piena corsa playoff a quota 26, ospiti in testa con 31 punti in coabitazione col Frosinone. 13:00
Benvenuti alla diretta di Venezia-Monza, gara valida per il 16° turno del campionato di Serie B. 12:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori12:58
Venezia - Monza è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Monza sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente il Venezia si trova 3° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Venezia ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13; il Monza ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Venezia ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Juve Stabia e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Monza ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.
Venezia e Monza si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 13 volte, il Monza ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Venezia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha vinto 13 delle 30 sfide contro il Monza in Serie BKT (5N, 12P), e solo contro quattro squadre (20 Hellas Verona, 18 Bari, 16 Palermo e 14 Reggiana) conta più successi nella competizione. Inoltre, dopo aver vinto l'incrocio più recente (4-1 il 20 marzo 2021) i veneti potrebbero raccogliere due vittorie consecutive contro i brianzoli nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 1998 e il 2001 (tre in quel caso).
Il Monza è l'unica squadra a non aver ancora ne segnato ne subito reti da calcio di rigore in questa Serie BKT; più in generale, si affrontano in questo match due delle tre formazioni con meno reti subite da sviluppo di palla inattiva nel campionato in corso: Venezia (due) e Monza (tre, come il Palermo).
Dopo aver raccolto quattro pareggi e subito sei sconfitte nelle precedenti 10 sfide disputate in casa del Venezia in Serie BKT, il Monza ha vinto quella più recente col punteggio di 2-0 (11 dicembre 2020); mai nella sua storia la squadra brianzola ha ottenuto due clean sheet di fila e vinto due partite consecutive in casa dei lagunari nel torneo.
Dopo il pareggio contro l'Avellino nel turno più recente (1-1), Il Venezia potrebbe chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato di Serie BKT, dopo la seconda e la terza giornata del torneo tra agosto e settembre (contro Juve Stabia e Pescara). I veneti inoltre (3V, 1N) non rimangono imbattuti per almeno cinque turni consecutivi nella competizione da ottobre-dicembre 2023 con Paolo Vanoli allenatore (5V).
Il Venezia ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie BKT, realizzando 14 reti e subendo una sola marcatura nel parziale; i lagunari non ottengono almeno sei successi interni di fila nel torneo da gennaio-marzo 2018, con Filippo Inzaghi allenatore.
Dopo una striscia di sette vittorie consecutive, il Monza ha ottenuto un pareggio nelle due gare più recenti di questa Serie BKT; i brianzoli potrebbero quindi chiudere in parità tre match di fila nel torneo per la prima volta dal settembre-ottobre 2020 con Cristian Brocchi in panchina.
Il Monza, che potrebbe pareggiare due gare esterne di fila in Serie BKT per la prima volta da ottobre-novembre 2021 (quattro), è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque partite disputate in trasferta nella competizione (3V, 2N); l'ultima volta che i brianzoli hanno ottenuto una striscia di questo tipo più lunga nel torneo risale al periodo tra dicembre 2020 e marzo 2021, con Cristian Brocchi in panchina (sette - 4V, 3N).
Venezia e Monza sono due delle quattro squadre - insieme a Frosinone e Palermo - con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco dei secondi tempi di questa Serie BKT: sei gol tra il 46' e il 60' per tutte le quattro formazioni. In aggiunta, i brianzoli hanno concesso una sola rete nello stesso intervallo temporale (anche in questo caso, al pari dei rosanero) e solo il Padova registra un dato migliore nel torneo in corso (zero).
Solo Giacomo Calò (sei) ha fornito più assist di John Yeboah (cinque, come Tommaso Berti) in questa Serie BKT. Il calciatore del Venezia (4G, 5A) è anche uno dei soli tre calciatori - insieme a Joel Pohjanpalo (10G, 4A) e lo stesso Calò (4G, 6A) - con almeno quattro centri e quattro passaggi vincenti all'attivo nel torneo cadetto in corso.
Armando Izzo (tre gol in questo campionato), potrebbe diventare il primo difensore del Monza a segnare almeno quattro reti in una singola stagione di Serie BKT a partire dal 2006/07 (da quando Opta raccoglie questo dato). Inoltre, dopo il gol contro il Palermo e l'assist contro la Juve Stabia, il numero #4 potrebbe diventare il primo difensore dei brianzoli a prendere parte ad almeno una rete per tre gare esterne di fila nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto.
