Obiettivo consolidare il piazzamento play off per il Modena di Sottil, reduce dallo 0-0 casalingo nel derby contro il Cesena e a secco di vittorie dallo scorso 22 febbraio. Gli emiliani intendono ritrovare il successo per guadagnare posizioni e aumentare ulteriormente il divario con il SudTirol, che oggi è la prima inseguitrice per staccare il pass per la post season19:30

La direzione di gara è affidata a Niccolò Turrini della sezione di Firenze. I due assistenti sono Belsanti e Zezza, mentre il Quarto Ufficiale è D'Esuanio. Al Var ci sono invece Santoro e Del Giovane19:27

Le scelte di Sottil: qualche novità nello schieramento degli emiliani, a partire dalla difesa dove c'è Nieling a comporre con Adorni e Tonoli la linea a tre davanti a Chichizola. A centrocampo gioca il giovanissimo Wiafe, classe 2008, insieme a Gerli e Santoro, con Zampano e Zanimacchia sugli esterni. Davanti Gliozzi preferito ad Ambrosino per fare coppia con De Luca.19:38

Le scelte di Donadoni: squadra che vince non si cambia. E allora Donadoni riconferma in blocco la stessa formazione che ha battuto il Monza con la sola eccezione di Bellemo al posto di Bandinelli, tenuto a riposo. Vignali, Bonfanti e Beruatto formano la retroguardia a protezione di Radunovic, con Sernicola e Aurelio sulle corsie laterali. A centrocampo, con Bellemo appunto, ci sono Comotto e Romano, mentre Artistico guida l'attacco supportato da Valoti20:29

Il Modena chiude avanti la prima frazione. Lo Spezia si rende pericoloso in avvio con il colpo di testa di Aurelio alto di poco, alla mezz'ora però sono i padroni di casa a rompere l'equilibrio con la zampata di De Luca sul cross rasoterra di Wiafe. La squadra di Sottil ha cercato di mantenere il pallino del gioco, i liguri di Donadoni sono però ancora pienamente dentro alla partita21:20

PREPARTITA

Modena - Spezia è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Spezia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0 15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1 01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1 13-03-2026 Serie B Modena-Spezia 3-0

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte).

Modena ha segnato 40 gol e ne ha subiti 24; lo Spezia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Spezia - Modena si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa Modena ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Cesena e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Padova e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 3-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Monza vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 10 gol.

Modena e Spezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 11 volte, lo Spezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Modena-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasto imbattuto per sette partite di fila (3V, 4N) contro il Modena in Serie BKT, lo Spezia ha perso il match di andata (0-2 al Picco) lo scorso dicembre; la squadra ligure potrebbe subire un ko in entrambe le sfide stagionali di un torneo cadetto soltanto per la seconda volta contro gli emiliani, dopo quella del 2006/07 (0-1 nel primo confronto e 0-4 in quello di ritorno).

Il Modena non perde da 14 partite casalinghe (8V, 6N) di Serie BKT contro lo Spezia - l'unica sconfitta tra le mura amiche degli emiliani contro i liguri nel torneo risale alla prima sfida in assoluto disputata nel maggio 1933 (0-1) -: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte per i gialloblù contro una singola avversaria nella competizione (a seguire 13 contro Novara e Parma).

Dopo cinque successi consecutivi al Braglia, il Modena ha vinto soltanto una di tutte le successive nove partite casalinghe in Serie BKT (3N, 5P) - quella per 2-0 contro la Carrarese a febbraio -; nel periodo (da dopo la sosta della Nazionale di novembre), soltanto la Reggiana ha raccolto meno punti (cinque) in casa rispetto ai canarini (sei, come il Bari).

Lo Spezia ha vinto l'ultimo match di campionato contro il Monza (4-2 da un passivo di 0-2); i liguri potrebbero centrare due successi di fila per la seconda volta sotto le gestione di Roberto Donadoni nel torneo, dopo le vittorie contro la Sampdoria e la Virtus Entella, entrambe per 1-0 rispettivamente a novembre e dicembre scorsi.

Il Modena ha collezionato ben 13 'clean sheet' in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Cesena: meno soltanto del Palermo (14) e più del doppio di quelli messi assieme dallo Spezia (sei).

Ettore Gliozzi ha segnato 10 gol in questo campionato e non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione di Serie BKT (10 anche nel 2022/23 col Pisa); di queste 10 marcature, otto sono arrivate al Braglia: soltanto Joel Pohjanpalo conta più centri (10) nelle gare interne di questo campionato rispetto all'attaccante dei gialloblù (otto appunto).

Gabriele Artistico ha realizzato sette gol (sui 10 totali) nel 2026: meno soltanto di Joel Pohjanpalo (otto) in quest'anno solare in Serie BKT; nel dettaglio, l'attaccante dello Spezia è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime due gare esterne di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore dei liguri a segnare per tre trasferte di fila in un singolo torneo, considerando le ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2006/07).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: