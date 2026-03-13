Netta vittoria per il Modena al Braglia. È Manuel De Luca l'uomo della serata: l'attaccante bolzanino prima sblocca la gara deviando sotto misura il tiro cross rasoterra di Wiafe, nella ripresa raddoppia con uno splendido colpo di testa sul cross di Santoro. Poco dopo confeziona l'assist per il definitivo 3-0 di Gliozzi. La squadra di Sottil consolida il proprio piazzamento in zona play off, sempre più complicata la situazione dello Spezia
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:24
90'+3'
FINISCE QUI! Modena-Spezia termina 3-0!22:23
90'
Tre minuti di recupero22:21
87'
Quinto cambio nel Modena: esce Santoro, entra Massolin22:17
87'
Quarto cambio nel Modena: esce De Luca, entra Ambrosino22:17
85'
Bandinelli calcia dalla lunga distanza, tanta potenza ma poca precisione22:15
84'
De Luca prova a concludere con una girata di prima intenzione una buona azione sviluppata sulla sinistra, si salva stavolta la difesa dello Spezia22:14
83'
Il cronometro è alleato del Modena, si riducono al lumicino le speranze di rientrare in partita dello Spezia, che nel secondo tempo non ha mai impensierito Chichizola22:14
80'
Cross dalla sinistra di Aurelio, la palla impatta sulla parte alta della traversa dopo, però, aver già varcato la linea di fondo campo22:11
78'
Esordio assoluto in Serie B per il giovane Shagaxle, classe 200522:07
77'
Quinto cambio nello Spezia: esce Bonfanti, entra Hristov22:07
76'
Quarto cambio nello Spezia: esce Valoti, entra Shagaxle22:06
74'
Terzo cambio nel Modena: esce Zampano, entra Beyuku22:04
72'
Rientra in campo dopo l'infortunio Sersanti, rimasto ai box nell'ultimo mese22:02
71'
Secondo cambio nel Modena: esce Gliozzi, entra Pedro Mendes22:01
71'
Primo cambio nel Modena: esce Wiafe, entra Sersanti22:01
69'
Cerca un sussulto d'orgoglio lo Spezia, entrato con un approccio decisamente troppo morbido in questo secondo tempo22:00
66'
Gerli sfrutta un buco nella difesa dello Spezia per innescare De Luca, uscita tempestiva fuori area di Radunovic a spazzare21:57
62'
Terzo cambio nello Spezia: esce Romano, entra Nagy21:53
62'
Secondo cambio nello Spezia: esce Comotto, entra Bandinelli21:52
61'
Prova a reagire lo Spezia, botta di Comotto dal limite, blocca Chichizola21:51
60'
Due gol e un assist per De Luca, serata da sogno per l'attaccante classe 199821:50
59'
GOL! MODENA-Spezia 3-0! Contropiede letale del Modena, Santoro apre per De Luca che mette al centro verso Gliozzi, il quale di prima intenzione non lascia scampo a Radunovic!
Giallo anche per Beruatto, trattenuta su Wiafe21:43
51'
Ammonito Bellemo, fallo su Gerli21:42
47'
OCCASIONE MODENA! De Luca si coordina al volo da fuori su un pallone a scendere, palla fuori di poco!21:38
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:35
Il Modena chiude avanti la prima frazione. Lo Spezia si rende pericoloso in avvio con il colpo di testa di Aurelio alto di poco, alla mezz'ora però sono i padroni di casa a rompere l'equilibrio con la zampata di De Luca sul cross rasoterra di Wiafe. La squadra di Sottil ha cercato di mantenere il pallino del gioco, i liguri di Donadoni sono però ancora pienamente dentro alla partita21:20
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Modena avanti all'intervallo!21:19
45'
Un minuto di recupero21:18
44'
Uscita con i pugni di Radunovic in anticipo su De Luca21:17
40'
Romano cerca la soluzione dalla distanza, palla di molto alta sopra alla traversa21:13
38'
De Luca prova a sfondare centralmente ma viene fermato dalla difesa dello Spezia21:11
35'
Sernicola carica la botta da fuori, neutralizza Santoro21:07
31'
Primo gol stagionale al Braglia per Manuel De Luca21:05
29'
GOL! MODENA-Spezia 1-0! Rete di De Luca! Sugli sviluppi di un corner, Wiafe rimette un insidioso pallone rasoterra verso la porta e De Luca mette la zampata che vale il vantaggio del Modena!
Chichizola esce con sicurezza e fa sua la sfera sul cross di Beruatto20:57
22'
Doppio passa di Zanimacchia sulla sinistra e cross sul secondo palo, nessun compagno arriva sul pallone20:55
20'
OCCASIONE SPEZIA! Cross morbido dalla destra di Sernicola, ottimo inserimento di Aurelio che di testa sfiora la traversa!20:53
17'
Timide proteste del Modena adesso per una trattenuta dello stesso Bonfanti su De Luca, tutto regolare per Turrini20:50
14'
Gioco fermo, a terra Bonfanti dopo uno scontro con Gliozzi20:47
11'
Ancora Zanimacchia per il Modena. Il laterale emiliano trova spazio sulla sinistra ma calibra male il tiro cross spedendo la palla sul fondo20:43
9'
Potenziale occasione non sfruttata dal Modena: cross profondo di Tonoli, sul secondo palo Zanimacchia, dimenticato dalla difesa ligure, si coordina al volo ma non impatta bene la sfera. Gesto tecnico non semplice per l'ex Cremonese20:42
7'
La difesa del Modena libera il cross arrivato dalla bandierina20:39
6'
Azione sulla sinistra di Aurelio, il quale serve sul versante opposto Sernicola che conclude verso la porta trovando una deviazione e il primo corner del match20:38
3'
Cross di De Luca dalla destra, anticipo decisivo di Sernicola su Gliozzi, già pronto a colpire di testa a botta sicura20:35
SI PARTE! È iniziata MODENA-SPEZIA!20:32
Le scelte di Donadoni: squadra che vince non si cambia. E allora Donadoni riconferma in blocco la stessa formazione che ha battuto il Monza con la sola eccezione di Bellemo al posto di Bandinelli, tenuto a riposo. Vignali, Bonfanti e Beruatto formano la retroguardia a protezione di Radunovic, con Sernicola e Aurelio sulle corsie laterali. A centrocampo, con Bellemo appunto, ci sono Comotto e Romano, mentre Artistico guida l'attacco supportato da Valoti20:29
Le scelte di Sottil: qualche novità nello schieramento degli emiliani, a partire dalla difesa dove c'è Nieling a comporre con Adorni e Tonoli la linea a tre davanti a Chichizola. A centrocampo gioca il giovanissimo Wiafe, classe 2008, insieme a Gerli e Santoro, con Zampano e Zanimacchia sugli esterni. Davanti Gliozzi preferito ad Ambrosino per fare coppia con De Luca.19:38
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i liguri rispondono con un 3-5-1-1: Radunovic - Vignali, Bonfanti, Beruatto - Sernicola, Comotto, Romano, Bellemo, Aurelio - Valoti - Artistico19:48
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Wiafe, Gerli, Santoro, Zanimacchia - De Luca, Gliozzi19:36
La direzione di gara è affidata a Niccolò Turrini della sezione di Firenze. I due assistenti sono Belsanti e Zezza, mentre il Quarto Ufficiale è D'Esuanio. Al Var ci sono invece Santoro e Del Giovane19:27
Obiettivo opposto per lo Spezia, che lotta invece per mantenere la categoria. I liguri di Donadoni sono carichi dopo l'incredibile vittoria contro il Monza, che ha coronato un buon rendimento recente con 7 punti nelle ultime quattro partite. Questa sera un altro match complicato per i bianconeri, che occupano il terzultimo posto in coabitazione con la Reggiana19:34
Obiettivo consolidare il piazzamento play off per il Modena di Sottil, reduce dallo 0-0 casalingo nel derby contro il Cesena e a secco di vittorie dallo scorso 22 febbraio. Gli emiliani intendono ritrovare il successo per guadagnare posizioni e aumentare ulteriormente il divario con il SudTirol, che oggi è la prima inseguitrice per staccare il pass per la post season19:30
Benvenuti alla diretta di Modena-Spezia, gara valida per la 30' giornata del campionato di Serie B!19:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori19:25
Modena - Spezia è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Spezia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Niccolò Turrini
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025
Serie B
Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025
Serie B
Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025
Coppa Italia
Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025
Serie B
Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025
Serie B
Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025
Serie B
Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025
Serie B
Cesena-Juve Stabia 1-1
10-01-2026
Serie B
Reggiana-Venezia 1-3
31-01-2026
Serie B
Südtirol-Catanzaro 2-1
10-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Carrarese 1-0
15-02-2026
Serie B
Monza-Juve Stabia 2-1
01-03-2026
Serie B
Mantova-Carrarese 1-1
13-03-2026
Serie B
Modena-Spezia 3-0
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte). Modena ha segnato 40 gol e ne ha subiti 24; lo Spezia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Spezia - Modena si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa Modena ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Cesena e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Padova e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Modena ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 3-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Monza vincendo 4-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 10 gol.
Modena e Spezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 11 volte, lo Spezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Modena-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo essere rimasto imbattuto per sette partite di fila (3V, 4N) contro il Modena in Serie BKT, lo Spezia ha perso il match di andata (0-2 al Picco) lo scorso dicembre; la squadra ligure potrebbe subire un ko in entrambe le sfide stagionali di un torneo cadetto soltanto per la seconda volta contro gli emiliani, dopo quella del 2006/07 (0-1 nel primo confronto e 0-4 in quello di ritorno).
Il Modena non perde da 14 partite casalinghe (8V, 6N) di Serie BKT contro lo Spezia - l'unica sconfitta tra le mura amiche degli emiliani contro i liguri nel torneo risale alla prima sfida in assoluto disputata nel maggio 1933 (0-1) -: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte per i gialloblù contro una singola avversaria nella competizione (a seguire 13 contro Novara e Parma).
Dopo cinque successi consecutivi al Braglia, il Modena ha vinto soltanto una di tutte le successive nove partite casalinghe in Serie BKT (3N, 5P) - quella per 2-0 contro la Carrarese a febbraio -; nel periodo (da dopo la sosta della Nazionale di novembre), soltanto la Reggiana ha raccolto meno punti (cinque) in casa rispetto ai canarini (sei, come il Bari).
Lo Spezia ha vinto l'ultimo match di campionato contro il Monza (4-2 da un passivo di 0-2); i liguri potrebbero centrare due successi di fila per la seconda volta sotto le gestione di Roberto Donadoni nel torneo, dopo le vittorie contro la Sampdoria e la Virtus Entella, entrambe per 1-0 rispettivamente a novembre e dicembre scorsi.
Il Modena ha collezionato ben 13 'clean sheet' in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Cesena: meno soltanto del Palermo (14) e più del doppio di quelli messi assieme dallo Spezia (sei).
Ettore Gliozzi ha segnato 10 gol in questo campionato e non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione di Serie BKT (10 anche nel 2022/23 col Pisa); di queste 10 marcature, otto sono arrivate al Braglia: soltanto Joel Pohjanpalo conta più centri (10) nelle gare interne di questo campionato rispetto all'attaccante dei gialloblù (otto appunto).
Gabriele Artistico ha realizzato sette gol (sui 10 totali) nel 2026: meno soltanto di Joel Pohjanpalo (otto) in quest'anno solare in Serie BKT; nel dettaglio, l'attaccante dello Spezia è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime due gare esterne di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore dei liguri a segnare per tre trasferte di fila in un singolo torneo, considerando le ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2006/07).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: