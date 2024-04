Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:04

La gara tra Cittadella ed Ascoli termina con un giusto pareggio a reti inviolate. Dopo un primo tempo equilibrato in fatto di gioco e occasioni da gol, con i padroni di casa che sono all’inizio più pericolosi, anche se la palla gol più nitida è a favore degli ospiti con la traversa colpita da Masini, nella ripresa le occasioni scarseggiano. Ad andare maggiormente vicino al gol è ancora una volta l’Ascoli, che colpisce con Vaisanen un palo su una conclusione dal limite, anche se in quell’occasione l’arbitro fischia un fallo in attacco.15:59

90'+5' Fischio finale dell'incontro. Cittadella-Ascoli 0-015:58

90'+4' Vaisanen intercetta un cross pericoloso di Giraudo dalla sinistra.15:56

90'+1' Cinque minuti di recupero.15:53

88' Cambio di esterni per il Cittadella. Esce Lorenzo Carissoni ed entra Federico Giraudo.15:52

88' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Luca Pandolfi ed entra Tommy Maistrello.15:51

87' Punizione interessante per l'Ascoli a seguito di un intervento falloso di Branca ai danni di Zedadka.15:50

86' Cross di Pavan sul secondo palo troppo alto per tutti.15:48

84' Tiro di Branca dal limite, ma Magrassi è sulla traiettoria e respinge.15:47

82' Su aizone di corner Vaisanen controlla e colpisce il palo e palla muore tra le braccia di Kastrati. L'arbitro nota nell'azione un fallo in attacco.15:45

81' Cross di Zedadka che attraversa tutta l'area di rigore, ma nessuno colpisce il pallone.15:44

76' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Pablo Rodriguez ed entra ilija Nestorovski.15:40

76' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce David Duris ed entra Jeremiah Streng.15:39

73' Cambio per il Cittadella. Esce il trequartista Claudio Cassano ed entra il centrocampista Valerio Mastrantonio.15:36

72' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Fabrizio Caligara ed entra Samuel Giovane.15:35

71' Ripartenza di Cassano, che lancia Pandolfi, che però perde l'attimo.15:34

69' Le squadre riprendono il gioco.15:31

67' Cooling break per le squadre.15:30

66' Carriero prova la conclusione da lontano, che viene però ribattuta.15:29

64' Cambio in difesa per il Cittadella. Esce Domenico Frare ed entra Edoardo Sottini.15:27

63' Frare è a terra dolorante al ginocchio e non è in grado di proseguire l'incontro.15:27

61' Corner di Rodriguez e colpo di testa di Vaisanen che termina alto. L'arbitro ha però segnalato un fallo in attacco.15:24

59' Giallo per l Cittadella. Ammonito Alessio Vita per una trattenuta ai danni di Masini.15:21

58' Conclusione velleitaria di Caligara da lontanissimo che si spegne tra le braccia di Kastrati.15:21

55' Dopo un'azione personale di Zedadka conclusione di Rodriguez che viene smorzata.15:17

53' Punizione di Branca che viene smanacciata da Vazquez. Il pallone termina in fallo laterale.15:16

47' Giallo per il Cittadella. Ammonito Simone Branca per un intervento in scivolata falloso ai danni di Caligara.15:10

46' Cassano calcia all'interno dell'area avversaria, ma il pallone viene rimpallato dalla difesa avversaria.15:09

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cittadella.15:08

45' Cambio per il Cittadella. Esce l'esterno Andrea Tessiore ed entra l'attaccante Andrea Magrassi.15:08

Termina a reti inviolate il primo tempo. La prima parte di gara è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in fatto di gioco e occasioni da gol. I padroni di casa sono più pericolosi nella fase iniziale, ma la palla gol più nitida è quella degli ospiti con Masini, che colpisce una traversa interna.14:54

45'+2' Fischio finale dell'incontro. Cittadella-Ascoli 0-014:50

45'+1' Due minuti di recupero.14:49

45' Di Tacchio prova la conclusione dalla lunga distanza, ma il pallone è lento.14:48

45' Chiusura perfetta di Salvi, che anticipa Rodriguez, lanciato in profondità da Duris.14:49

42' Cross di Falzerano e Zedadka viene leggermente trattenuto in area e Kastrati intercetta in presa alta. Per l'arbitro non ci sono irregolarità.14:46

39' Iniziativa di Caligara, che prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina alto.14:43

38' Giallo per l Cittadella. Ammonito Andrea Tessione per una trattenuta ai danni di Zedadka.14:42

38' Punizione di Branca intercettato in presa alta da Vazquez.14:41

33' Percussione di Falzerano, che scambia con Rodriguez, ma il passaggio di ritorno è legermente lungo e viene bloccato da Kastrati in uscita.14:37

30' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Patrizio Masini per un intervento in ritardo ai danni di Carissoni.14:34

26' Masini, servito in profondità da Falzerano, calcia di prima intenzione da posizione defilata, ma il pallone va a sbattere sulla traversa per poi ricadere sulla linea di porta, ma senza entrare.14:31

25' Le squadre riprendono il gioco.14:28

24' Cooling break per le squadre.14:27

22' Quaranta crossa da sinistra e dopo un rimpallo la palla giunge a Falzerano, che da ottima posizione calcia fuori. L'arbitro segnala però un fallo in attacco di Masini in quell'azione.14:26

18' Carissoni mette una palla in mezzo, ma Vita non è pronto ad approfittarne.14:21

16' Grande azione di Pandolfi sulla destra, che supera Vaisanen e mette dentro un pallone rasoterra, che non è accompagnato da nessuna deviazione vincente.14:19

14' Kastrati esce bene e anticipa in uscita Masini, lanciato dalla lunga distanza.14:17

11' Pandolfi, lanciato in profondità da Vita, calcia in diagonale di prima internzione, ma il pallone termina a lato di pochissimo.14:14

9' Conclusione di sinistro di Caligara da posizione defilata, ma Kastrati non si fa sorprendere e para a terra.14:12

6' Conclusione a giro di Zedadka che termina alta di poco.14:09

4' Strepitosa azione di Carissoni sulla sinistra che, giunto sulla linea di fondo, scarica su Pandolfi, la cui conclusione viene stoppata accitentalmente da Tessiore, vanificando il possibile vantaggio dei padroni di casa.14:08

3' Punizione dalla trequarti di Cassano, ma la palla termina direttamente sul fondo.14:06

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Ascoli.14:03

Le squadre ossrvano il minuto di silenzio in memoria delle vittime di Suviana.14:03

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Manuel Volpi di Arezzo.13:58

ASCOLI(3-5-2): Vazquez; Mantovani, Vaisanen, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Duris, Rodriguez Allenatore: Fabrizio Castori13:57

CITTADELLA(3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare; Tessiore, Vita, Branca, Carriero, Carissoni; Cassano, Pandolfi Allenatore: Edoardo Gorini13:57

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in terra marchigiana, è terminato 0-0, mentre in casa nella scorsa stagione i veneti si sono aggiudicati il match per 3-0.13:33

Gli ospiti invece sono momentaneamente terz’ultimi con 32 punti e nelle ultime due giornate hanno portato a casa solo un punto, dopo il 4-1 interno ai danni del Lecco.13:33

I padroni di casa sono noni in classifica con 42 punti in classifica, due in meno della Sampdoria che occupa l’ultimo posto della zona play-off. I veneti nelle ultime 4 giornate hanno ottenuto tre pareggi e un successo sul campo della Reggiana.13:31

Benvenuti allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella per la sfida tra Cittadella e Ascoli, gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B.13:42