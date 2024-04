Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Bari 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:06

90'+6' Triplice fischio di Rutella. Como batte Bari 2-1.15:57

90'+5' Chajia prova lo slalom al limite dell'area avversaria, poi perde palla ma per sua fortuna viene raccolta da Baselli.15:57

90'+5' Semper recupera palla in uscita sul cross dalla destra di Achik, intervento fondamentale del portiere di casa che guadagna possesso e secondi preziosi.15:56

90'+4' Attimi palpitanti al Sinigaglia col Bari che sta provando ripetutamente a mettere la palla in area avversaria ma il Como finora ha retto l'urto.15:55

90'+2' Sponda di Vicari in area piccola, Goldaniga toglie la palla dalla testa di Puscas. Sofferenza inaspettata per il Como che stava gestendo senza problemi il doppio vantaggio.15:54

90' Cinque minuti di recupero.15:53

90' GOL! Como-BARI 2-1! Rete di Puscas. Semper non perfetto sul cross basso dalla sinistra di Ricci, Nasti ci prova due volte trovando un muro davanti a sé ma alla fine è Puscas a insaccare con un destro potente da pochi passi. Gara riaperta al Sinigaglia e finale tutto da seguire.



88' Sostituzione Como: esce Marco Sala, entra Nicholas Ioannou.15:51

86' Scorre inesorabilmente il cronometro per il Bari che, tolta l'occasionissima per Puscas subito dopo il raddoppio comasco, non è quasi mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Semper.15:47

84' Sostituzione Bari: fuori Mehdi Dorval, dentro Giacomo Ricci.15:46

84' Dorval tocca corto all'indietro per Pissardo, il portiere ospite deve spazzare in scivolata per anticipare Gioacchini.15:46

82' Ammonito Iachini per le proteste giudicate eccessive dal direttore di gara. Il tecnico dei biancorossi chiedeva un cartellino per Barba dopo un fallo abbastanza netto su Morachioli.15:44

81' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i lariani, vicinissimi ormai alla sesta vittoria nelle ultime sette partite.15:42

80' Verdi tocca in profondità per Gioacchini che prova a restituirgli la palla sul primo palo, Vicari la tocca in corner di testa.15:41

78' Rimpallo favorevole al Bari in area di rigore avversaria, Achik prova la girata di prima col destro ma la alza nettamente sopra la traversa.15:39

78' Sostituzione Como: Gabriel Strefezza cede il posto a Daniele Baselli.15:39

77' Sostituzione Como: fuori Patrick Cutrone, autore di due assit, dentro Nicholas Gioacchini.15:38

75' Calcio piazzato per il Como: Barba sbuca sul secondo palo ma spedisce la palla in tribuna col destro al volo.15:38

75' Chajia vince il rimpallo con Pucino che è poi costretto a trattenerlo per evitarne l'ingresso in area. Cartellino giallo per il difensore biancorosso.15:36

73' Sostituzione Bari: esce Nicola Bellomo, entra Gregorio Morachioli.15:33

71' Puscas riceve palla in area avversaria ma esita e permette la chiusura di Sala in scivolata.15:32

70' Fuorigioco di Nasti su un lancio lungo di Edjouma. Sembrano mancare anche le idee al Bari che è vicino all'ottava partita consecutiva senza vittoria.15:32

69' Qualche timida protesta di Cutrone all'indirizzo del direttore di gara dopo un contatto in area con Dorval. Si prosegue.15:30

67' Benali trattiene vistosamente Barba sulla linea di metà campo, Rutella gli mostra il giallo.15:28

66' Sostituzione Como: esce anche Alessandro Gabrielloni, entra Simone Verdi.15:30

66' Sostituzione Como: fuori Lucas da Cunha, dentro Moutir Chajia.15:27

65' Strefezza si accentra dalla destra e calcia col mancino: c'è solo forza nella conclusione dell'ex Lecce che termina altissima.15:27

65' Cutrone al cross dalla destra, Pissardo anticipa Gabrielloni in uscita ma i padroni di casa non mollano la presa e rimangono a ridosso dell'area avversaria.15:26

62' OCCASIONE BARI! Dorval pennella in area per Puscas, girata di testa verso la porta e miracolo di Semper sulla conclusione dell'avversario!15:24

60' Vicari viena ammonito per il fallo commesso in occasione del gol avversario.15:36

60' GOL! COMO-Bari 2-0! Rete di Da Cunha! Vicari stende Gabrielloni, Rutella lascia correre con Cutrone che alza la testa e vede il compagno tutto solo in area. Assist rasoterra e piatto sinistro da due passi del franco-portoghese, doppio vantaggio per i padroni di casa.



59' Bellomo pesca Puscas in area, l'ex Genoa prova a rimetterla in area piccola di testa ma Semper è attento e blocca a due mani.15:21

57' Schema del Como sul calcio di punizione, la difesa del Bari è però attenta e recupera palla.15:18

56' Bellomo abbatte Bellemo sulla trequarti offensiva del Como. Rutella estrae il giallo per il centrocampista biancorosso.15:20

55' Puscas si crea lo spazio per il sinistro dal limite, Iovine si immola sulla traiettoria e respinge.15:17

55' Sostituzione Bari: fuori anche Emmanuele Matin, al suo posto entra Ismail Achik.15:17

55' Sostituzione Bari: esce Mattia Aramu, entra Marco Nasti.15:16

54' Sostituzione Bari: fuori Mattia Maita, dentro Malcom Edjouma.15:16

53' Cross dalla destra di Aramu, respinto dalla difesa di casa.15:14

52' Continua a fare la partita il Como che non sembra accontentarsi del vantaggio ottenuto sul finire di primo tempo.15:14

50' OCCASIONE COMO! Gabrielloni ha spazio per l'uno contro uno, punta Vicari e apre a destra per Strefezza. L'ex Lecce calcia in porta col destro di prima intenzione, Pissardo si salva in corner dopo una deviazione di Zuzek.15:12

47' Pucino prova il lancio lungo per Maita che viene però pescato in fuorigioco.15:09

46' Si ricomincia!15:08

Padroni di casa in vantaggio in un primo tempo che si stappa al 36' con l'occasione per Puscas che non trova la porta da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte invece non sbaglia Gabrielloni, bravissimo nel liberarsi in area e nel trafiggere Pissardo con un colpo di testa preciso. Nel finale altra occasione per i lariani con Cutrone ma Pissardo risponde presente.14:51

45'+2' Fine primo tempo. Como-Bari 1-0 all'intervallo.14:49

45'+1' OCCASIONE COMO! Strefezza apre per Cutrone, destro incrociato e grande risposta di Pissardo in tuffo. Gabrielloni ci prova sul tap-in ma non riesce nella deviazione a porta vuota.14:49

45' Due minuti di recupero.14:47

45' Sponda di Vicari sul secondo palo, Da Cunha è ben appostato e libera l'area comasca.14:46

44' Corner per il Bari che prova a sfruttare la palla inattiva per acciuffare il pari allo scadere del primo tempo.14:46

44' Cross di Sala dalla sinistra, ci sono molti uomini in area ma nessuno la tocca e Dorval la recupera dalla parte opposta.14:46

43' Doppio cross di Aramu dalla sinistra, doppia respinta della difesa del Como ma Bari che rimane in zona offensiva.14:44

42' Dorval salta netto Iovine e viene atterrato dall'avversario. Giallo per il difensore lariano.14:44

39' Rasoiata di Iovine dalla destra, Matino anticipa Cutrone di un soffio sul secondo palo. Preme ancora il Como che cerca subito il raddoppio.14:41

38' GOL! COMO-Bari 1-0! Rete di Gabrielloni. Cross dalla sinistra di Cutrone, colpo di testa all'angolino di Gabrielloni, perso completamente da Zuzek in area piccola.



37' OCCASIONE BARI! Palla geniale di Bellomo in verticale per Puscas, il giocatore rumeno, pescato sulla corsa tra i due centrali avversari, incrocia però troppo col sinistro e non trova la porta di Semper.14:39

35' Bellomo cerca Puscas in profondità, palla che finisce tra le mani di Semper.14:37

34' Aramu entra in ritardo su Braunoder, punizione per il Como nella propria metà campo.14:36

33' Ritmo di gioco sempre molto basso, si fa sentire il primo vero caldo stagionale.14:35

31' Gabrielloni spizza di testa in area avversaria, palla ancora lontana dallo specchio della porta.14:33

29' Ci prova ancora il Como dalla distanza, stavolta con Strefezza che non sorprende Pissardo col destro.14:32

28' Bari sbilanciato in avanti, Da Cunha lascia rimbalzare la palla in area e prova il sinistro. Respinto da Benali in scivolata.14:31

27' Dorval salta secco Iovine sul lato corto dell'area di rigore, il cross del franco-algerino è però deviato in corner da Strefezza.14:30

27' Ora le proteste sono tutte di marca biancorossa dopo un entrata di Bellemo su Aramu. Rutella però è inflessibile e non estrae cartellini.14:29

25' Da Cunha si libera per il tiro dai venti metri, Pissardo para centralmente il sinistro debole dell'avversario.14:27

23' Intervento pericoloso di Maita su Gabrielloni che rimane a terra dolorante. Rutella richiama solo verbalmente il giocatore biancorosso tra le proteste dei padroni di casa.14:26

21' Giallo per Matino dopo un intervento troppo irruento su Braunoder.14:23

20' Strefezza calcia col destro da dentro l'area, tutto inutile per un fallo precedente su Matino.14:21

18' Lob di Bellemo per Cutrone in area, l'ex Milan prova a girarla al centro per Gabrielloni ma finisce per colpire l'esterno della rete.14:20

16' Colpo di testa di Cutrone su cross dalla destra di Iovine, palla ampiamente a lato.14:19

16' Cross tagliato di Sala dalla sinistra, Pissardo respinge coi pugni anticipando Cutrone e Gabrielloni.14:18

14' Si riparte con Rutella che autorizza il rientro del difensore ospite sul terreno di gioco.14:16

13' Problema a un braccio per Matino e gioco fermo.14:15

13' Strefezza si accentra dalla destra e prova il sinistro, altissimo sopra la porta di Pissardo.14:15

12' Cutrone crossa sul secondo palo per Gabrielloni, anticipato dalla difesa ospite.14:14

10' Sportellate tra Goldaniga e Puscas vicino alla linea di fondo, il difensore lariano guadagna rimessa dal fondo.14:12

8' Cross di Iovine dalla destra, Pissardo respinge corto in uscita bassa anticipando Cutrone e la difesa biancorossa pulisce l'area.14:11

7' Strefezza prova l'imbucata per Sala ma Pucino fa buona guardia e respinge. Il Como rimane però in attacco.14:10

5' Si riparte col Como in zona offensiva, per ora senza trovare sbocchi verso la porta di Pissardo.14:07

4' Cutrone prova il cross dalla destra ma centra Zuzek alla bocca dello stomaco. Il difensore biancorosso resta a terra e Rutella ferma il gioco per permettere l'ingresso dei sanitari ospiti.14:06

3' Il primo tiro del match è degli ospiti con Aramu che centra la porta ma non impegna Semper che blocca la sfera in due tempi.14:05

Si comincia!14:02

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'incidente alla centrale idroelettrica di Suviana.14:01

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio d'inizio.13:59

Iachini invece rimescola le carte per provare a dare una scossa ai suoi cambiando anche il modulo: Pissardo vince il ballottaggio con Brenno per la porta mentre nella difesa a tre trovano posto Matino, Vicari e Zuzek. Sulle corsie esterne spazio per Pucino e Dorval mentre in mezzo al campo c'è la coppia Maita-Benali. Maglia da titolare anche per Bellomo che viene schierato alle spalle delle due punte Aramu e Puscas.14:05

Due novità nell'undici iniziale del Como rispetto alla partita col Catanzaro: Barba scalza Odentahl e affianca Goldaniga al centro della difesa mentre c'è Bellemo e non Abildgaard in mezzo al campo. Tra i pali c'è Semper, Iovine e Sala sulle corsie esterne, poi Braunoder in mezzo al campo con Strefezza e Da Cunha sulle ali. In attacco confermatissimi Cutrone e Gabrielloni.13:54

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: 3-4-1-2 per gli uomini di Iachini. Pissardo - Matino, Vicari, Zuzek - Pucino, Maita, Benali, Dorval - Bellomo - Aramu, Puscas. A disposizione: Brenno, Nasti, Achik, Lulic, Maiello, Diaw, Guiebre, Edjouma, Ricci, Natuzzi, Acampora, Morachioli.14:04

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 4-4-2 per i padroni di casa. Semper - Iovine, Goldaniga, Barba, Sala - Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha - Cutrone, Gabrielloni. A disposizione: Vigorito, Curto, Chajia, Baselli, Gioacchini, Odenthal, Abildgaard, Ballet, Nsame, Cassandro, Verdi.13:50

Dirige il match Rutella con Liberti e Fontani ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Gandino mentre in sala VAR ci sono Chiffi e Miele.13:45

Al Sinigaglia va in scena una gara di importanza capitale sia per i padroni di casa che per gli ospiti. I lariani cercano infatti i tre punti per continuare a tenere vivo il sogno della promozione diretta in Serie A, i pugliesi invece sono rotolati nella zona caldissima della classifica dopo aver raccolto soli due punti nelle ultime sette partite. Fischio d'inizio alle ore 14.13:44

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Como-Bari, gara valida per la giornata numero 33 del campionato di Serie B.13:40