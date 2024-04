90'+7' E' FINITA! COSENZA-PALERMO 1-1! Rete di Buttaro e rigore di Tutino. 18:14

90'+5' Problema a una spalla per Venturi, si prolunga il recupero. Viali ha terminato le sostituzioni. 18:13

90'+3' Discesa di Ceccaroni ma la sfera oltrepassa la linea di fondo campo. 18:09

90'+1' Si gioca il primo dei 5 minuti di recupero. 18:07

90' Sugli sviluppi, svetta Meroni e prolunga per Crespi, che però non riesce a indirizzare verso la porta. 18:07

90' Calcio d'angolo per i padroni di casa. 18:06

89' CROSS DI CRESPI! Ceccaroni anticipa Forte in maniera provvidenziale. 18:05

87' QUINTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Forte, esce Tutino. 18:04

86' QUARTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Florenzi, esce Zuccon. 18:03

85' QUINTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Insigne, esce Di Francesco. 18:02

85' Diakité ferma Tutino, il quale finisce per commettere fallo sul difensore avversario. 18:01

83' Fase finale del match, ritmi compassati. 18:00

81' Punizione dal vertice dell'area di rigore, Di Francesco calcia completamente fuori misura. 17:58

80' Rimessa laterale in favore degli ospiti. 17:56

78' QUARTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Aurelio, esce Lund. 17:55

78' TERZO CAMBIO NEL PALERMO: entra Segre, esce Brunori. 17:54

77' AMMONITO CALO': fallo da tergo su Brunori. 17:54

75' Tutino prova a lanciare Voca ma il suggerimento è fuori misura. 17:52

73' TERZO CAMBIO NEL COSENZA: entra Voca, esce Antonucci. 17:50

73' SECONDO CAMBIO NEL COSENZA: entra Mazzocchi, esce Canotto. 17:50

70' OCCASIONE PALERMO! Meroni al rinvio, Soleri allunga la gamba intercettando la sfera e per poco non centra il bersaglio grosso. 17:48

68' Metà della ripresa, parziale di parità: 1 a 1 al ''Gigi Marulla''. 17:45

66' Gioco ancora fermo per assistere Nedelcearu, caduto male a terra dopo un contrasto aereo. Il difensore rumeno sembra in grado di continuare. 17:44

65' CANOTTO! Diagonale destro che esce oltre il secondo palo. 17:42

64' Destro di Tutino dalla distanza, deviazione che smorza la conclusione, bloccata dal portiere rosanero. 17:40

63' SECONDO CAMBIO NEL PALERMO: entra Soleri, esce Mancuso. 17:42

63' PRIMO CAMBIO NEL PALERMO: entra Coulibaly, esce Henderson. 17:41

62' PILLOLA STATISTICA: 14° centro in campionato per l'attaccante rossoblù. 17:40

62' GOL! COSENZA-Palermo 1-1! Rigore di Tutino. Pareggio dei padroni di casa: Tutino calcia dal dischetto e piega le mani di Pigliacelli.



Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino17:39

60' CALCIO DI RIGORE PER IL COSENZA! Fallo di Ceccaroni su Tutino. 17:36

59' Henderson spinge fallosamente Meroni in zona d'attacco. 17:36

57' Fallo di Zuccon su Gomes, richiamo verbale da parte del direttore di gara. 17:33

55' Ripartenza dei padroni di casa con Canotto, che infine sbaglia la misura del cross in area. 17:32

55' PRIMO CAMBIO NEL COSENZA: entra Crespi, esce Praszelik. 17:31

52' Sugli sviluppi, Gomes calcia al volo, altra deviazione in calcio d'angolo. 17:29

52' BRUNORI! Slalom in area, conclusione che Micai respinge in corner. 17:28

50' Palermo in avanti, tiro di Mancuso stoppato dal diretto avversario. 17:27

47' Di Francesco crossa per Mancuso, uscita con buona scelta di tempo di Micai. 17:24

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 17:22

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA-PALERMO! Si riparte dal risultato di 0-1. 17:22

Squadre negli spogliatoi: Viali e Mignani studiano le mosse in vista della ripresa. 17:07

All'intervallo il Palermo conduce sul Cosenza grazie all'acuto di Buttaro su assist di Lund. Un legno per parte, prima Calò su punizione, poi Mancuso sotto misura. 17:07

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! COSENZA-PALERMO 0-1! Rete di Buttaro al 44'. 17:05

45' Un minuto di recupero. 17:04

44' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il classe 2002 di scuola Roma. 17:04

44' GOL! Cosenza-PALERMO 0-1! Rete di Buttaro. Ospiti in vantaggio: cross di Lund e tocco vincente di Buttaro in area di rigore.



Guarda la scheda del giocatore Alessio Buttaro17:03

42' Fallo di Venturi su Di Francesco. 17:01

41' Conclusione mancina di Frabotta dalla distanza, pallone in curva. 16:59

40' Trattenuta di Di Francesco a Tutino, fischio di Marinelli. 16:58

38' Buon momento per la formazione di Mignani. 16:57

36' Brunori impensierisce Micai dalla linea di fondo campo, l'estremo difensore rossoblù blocca in due tempi. 16:55

35' TRAVERSA DI MANCUSO! Palermo vicinissimo al gol: assist di Di Francesco e sinistro di Mancuso che colpisce la parte bassa della traversa della porta di Micai. 16:54

34' Iniziativa di Brunori che non trova il varco giusto per Mancuso. 16:53

32' Scatto di Mancuso su assist di Diakité, destro potente murato da Camporese. 16:50

30' Mezz'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 16:48

28' CANOTTO! Sinistro al volo, conclusione che esce di poco in corner per via della deviazione di Diakité. 16:47

26' Corner per il Palermo, Di Francesco si coordina al volo ma manda alto sopra la traversa. 16:45

24' PALO DI CALO'! Cosenza vicinissimo al vantaggio: punizione a giro che si stampa sulla parte interna del montante della porta di Pigliacelli. 16:44

23' Fallo ai danni di Calò, buona opportunità per i calabresi a circa 25 metri dalla porta siciliana. 16:42

22' Ritmi tutt'altro che forsennati al ''Gigi Marulla'', su cui splende un sole quasi estivo. 16:41

20' Anticipo di Camporese su Mancuso in fallo laterale. 16:38

18' Cross di Brunori per Buttaro, uscita in presa alta del portiere del Cosenza. 16:37

16' Assist di Henderson per Brunori, che non arriva in spaccata, Micai fa sua la sfera. 16:36

15' Cross di Di Francesco per Buttaro, il quale non riesce a controllare per andare alla conclusione. 16:34

13' Tutino lamenta un colpo al volto da Nedelcearu, Marinelli lascia correre. 16:32

11' Possesso palla del Palermo. 16:30

9' Punizione per gli ospiti, schema Henderson-Brunori rivedibile: pallone direttamente sul fondo. 16:28

7' Traversone di Canotto dal fondo, sfera che termina oltre la linea: rimessa per l'estremo difensore rosanero. 16:26

6' Trama offensiva del Palermo nella zona di Mancuso, la retroguardia calabrese ha la meglio. 16:25

4' Sugli sviluppi, Venturi calcia al volo, Ceccaroni mura con il corpo e sventa la minaccia. 16:23

3' Scatto di Canotto in profondità, ingresso in area e chiusura di Nedelceanu in calcio d'angolo. 16:22

2' Tiro-cross di Canotto diretto in porta, blocca Pigliacelli. 16:21

1' INIZIA COSENZA-PALERMO! Primo pallone giocato da Brunori. 16:20

Minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Suviana. 16:21

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in completo bianco. 16:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 16:07

Nel match d'andata, disputato lo scorso 22 settembre, successo corsaro dei calabresi firmato da Canotto al 91'. 11:09

Viali è senza lo squalificato Marras e l'infortunato Martino e cambia modulo: Tutino-Antonucci coppia d'attacco con Canotto e Frabotta sulle corsie esterne. Mignani deve fare i conti con le assenze di Lucioni e Di Mariano, appiedati dal Giudice Sportivo: dentro Nedelcearu e Gomes, punta centrale Brunori affiancato da Mancuso. 16:33

FORMAZIONE PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli - Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro, Gomes, Henderson, Lund - Di Francesco - Brunori, Mancuso. A disposizione: Desplanches, Aurelio, Coulibaly, Graves, Insigne, Karunic, Marconi, Segre, Soleri, Stulac, Traorè. 16:30

FORMAZIONE COSENZA (3-5-2): Micai - Venturi, Camporese, Meroni - Canotto, Zuccon, Calò, Praszelik, Frabotta - Tutino, Antonucci. A disposizione: Cimino, Crespi, D'Orazio, Florenzi, Fontanarosa, Forte, Gyamfi, Lai, Marson, Mazzocchi, Viviani, Voca. 16:33

Nel turno precedente, 2 a 2 per entrambe le compagini: rossoblù in casa della Feralpisalò, rosanero contro la Sampdoria tra le mura amiche. 11:07

Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Alex Cavallina. Quarto uomo Enrico Gemelli di Messina. Al Var Gianluca Manganiello di Pinerolo, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. 11:06

Il match del San Vito ''Gigi Marulla'' oppone i padroni di casa, in cerca di punti salvezza, agli ospiti, i quali sono in piena zona playoff. 11:04

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Palermo, gara valida per il 33° turno del campionato di Serie B. 11:03