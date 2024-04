Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di Cremonese-Ternana 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di serie B!16:10

90'+8' Finisce qui la partita! CREMONESE-TERNANA 1-2 (13’ Tsadjout, 17’ Favilli, 96' Distefano).15:57

90'+6' GOL! Cremonese-TERNANA 1-2! DISTEFANO! Azione di Favasuli sulla sinistra, entra in area e tenta la conclusione: la palla carambola sui piedi di Distefano che infila Saro!



90'+5' OCCASIONE CREMONESE! Azione personale di Vazquez che si libera di due uomini e prova ad infilare Vitali con il sinistro! Blocca il portiere umbro.15:55

90'+3' OCCASIONE TERNANA! Tentativo da fuori di Amatucci, Saro manda in angolo!15:53

90'+2' Tentativo di contropiede della Ternana: manca la lucidità nell'ultimo passaggio.15:51

90' Assegnati sei minuti di recupero.15:49

88' Squadre molto stanche in questo finale.15:48

81' Ultimo cambio anche per Breda: fuori Gregorio Luperini dentro Jakub Jan Łabojko.15:40

81' Ultimo cambio per la Cremonese: fuori Žan Majer dentro Cristian Buonaiuto.15:40

80' Punizione di Majer che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca ad intervenire.15:39

79' Cartellino giallo per Casasola che stende Tsadjout.15:38

79' Grande azione di Zanimacchia sulla sinistra, cross interessante respinto dalla difesa ospite.15:38

74' Altro cambio per la Ternana: esce Gastón Pereiro ed entra Antonio Raimondo.15:33

70' Tenta il destro Pickel: tiro centrale, nessun problema per Vitali.15:29

67' OCCASIONE TERNANA! Gaston Pereiro inventa un altro lancio geniale per Luperini, che a tu per tu con Saro non riesce a superare l'estremo difensore della Cremonese!15:26

64' Sostituzione Cremonese: Stroppa toglie Collocolo e si gioca la carta Massimo Coda.15:24

64' Tripla sostituzione per la Ternana: fuori Favilli, Carboni e Pyythia: dentro Distefano, Favasuli e de Boer.15:23

62' La Cremonese tenta l'affondo con una manovra avvolgente, ma si difende bene la Ternana.15:22

57' Cartellino giallo anche per Gastón Pereiro.15:17

56' Prova il tiro Collocolo, Capuano devia in angolo.15:15

46' Cartellino giallo per Pyyhtiä, che entra duramente su Ravanelli.15:06

46' Triplo cambio per Stroppa: fuori Johnsen, Ghiglione e Falletti per Vázquez, Zanimacchia e Picket.15:05

45' Inizia il secondo tempo! CREMONESE-TERNANA 1-1.15:04

Si scaldano intensamente Pickel, Vazquez e Zanimacchia.15:01

Partita bellissima allo Zini, ricca di emozioni da una parte e dall’altra. Partono forte i padroni di casa che creano subito un paio di occasioni interessanti e passano in vantaggio al 13’ con Tsadjout, dopo una pregevole azione centrale con scambi stretti tra Johnsen e Tsadjout, con l’attaccante di scuola Milan che infila Vitali segnando il suo primo gol stagionale in serie B. Risponde subito la Ternana che pareggia al 17’: taglio visionario di Gaston Pereiro che serve Favilli davanti a Saro. L’attaccante della squadra umbra non sbaglia e segna anche lui la prima rete stagionale. La Cremonese riesce a creare almeno altre tre occasioni da rete ma è strepitosa la prova fin qui di Tommaso Vitali, nato a Terni e all’esordio in serie B.14:57

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. CREMONESE-TERNANA 1-1 (13' Tsadjout, 17' Favilli).14:49

45' Un minuto di recupero.14:48

43' Contropiede Cremonese: bellissimo spunto di Tsadjout sulla destra, si accentra e serve Johnsen: para Vitali.14:47

42' OCCASIONE TERNANA! Ottima azione della squadra di Breda, Casasola dalla destra mette in mezzo un cross perfetto per Favilli che la gira di testa: Saro respinge con la gamba sinistra!14:45

40' Lochoshvili a sinistra arriva sul fondo e mette una bella palla in mezzo: blocca ancora l'estremo difensore umbro.14:43

37' Johnsen serve Sernicola al limite dell'area: palla alta.14:39

35' ANCORA CREMONESE! Collocolo serve Johnsen, destro centrale parato da Vitali.14:42

34' Cartellino giallo Michele Collocolo, in ritardo su Amatucci. Diffidato, salterà la prossima gara a Catanzaro.14:37

32' OCCASIONE CREMONESE! Contropiede di Johnsen, assist per Falletti che si fa ipnotizzare da Vitali!14:34

29' OCCASIONE CREMONESE! Majer prova la botta da fuori, il sinistro all'incrocio viene sventato da Vitali!14:32

27' Ci prova ancora Falletti da appena dentro l'area, ma il destro è scoordinato e la palla esce.14:31

20' Calcia Falletti, palla che esce di poco alla destra della porta!14:23

19' Tsadjout si guadagna una buona posizione al limite dell'area.14:22

17' PAREGGIO FAVILLI! Cremonese-TERNANA 1-1! L'attaccante degli umbri, servito da Gaston Pereiro, si trova a tu per tu con Saro e lo infila per il pareggio degli ospiti!



13' GOL! CREMONESE-Ternana 1-0! Frank Cédric TSADJOUT! Bellissima iniziativa dei padroni di casa che arrivano in area con un bellissimo scambio tra Johnsen e Tsadjout, con quest'ultimo che infila Vitali e si regala il primo gol stagionale in serie B!



11' Contropiede Cremonese! Collocolo serve Johnsen, tiro respinto dalla difesa. Poi ci prova Sernicola: para Vitali14:14

9' Altra occasione per la CREMONESE! Cross di Sernicola dalla sinistra: Ghiglione colpisce di testa ma la palla esce abbondantemente a lato.14:15

8' Primi minuti ricchi di emozioni allo Zini.14:10

4' OCCASIONE TERNANA! Tsadjout perde una brutta palla a centrocampo, contropiede ospite con la palla che arriva a Favilli, il cui tiro è murato dalla difesa. La palla arriva a Pereiro che con il sinistro tenta il tiro da fuori: deviato, palla in angolo.14:09

OCCASIONE CREMONESE! Vitali subito protagonista! Cross di Collocolo, colpo di testa di Johnsen che l'estremo difensore umbro toglie dallo specchio della porta!14:05

Allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona è tutto pronto. Comincia la sfida CREMONESE-TERNANA!14:03

Un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della strage di Suviana.14:02

Arbitra la sfida Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Bitonti e dal quarto uomo Milone. Gariglio e Muto rispettivamente al Var e Avar.13:47

La Ternana deve fare a meno di N’guessan, Sgarbi, Zuberek, Iannarilli, Sorensen, Faticanti. Tra i pali Vitali, Dalle Mura per Boloca in difesa, Amatucci per Faticanti in mediana.13:47

La Cremonese deve rinunciare agli indisponibili Jungdal, Bianchetti, Sarr e Tuia. Saro titolare tra i pali, occasione dal primo minuto anche per Falletti (contro la sua ex squadra) al posto di Vazquez.14:00

FORMAZIONI UFFICIALI: La Ternana si schiera con un 3-1-4-2: Vitali – Dalle Mura, Capuano, Lucchesi – Amatucci – Casasola, Carboni, Luperini, Pyyhtia – Pereiro, Favilli. A disposizione: Zoia, Boloca, de Boer, Raimondo, Franchi, Viviani, Labojko, Favasuli, Distefano, Dionisi, Novelli. All. Breda.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese scende in campo con il 3-5-1-1: Saro – Antov, Ravanelli, Lochoshvili – Ghiglione, Collocolo, Majer, Johnsen, Sernicola – Falletti – Tsadjout. A disposizione: Marrone, Pickel, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Vazquez, Abrego, Quagliata, Coda, Livieri, Zanimacchia. All. Stroppa.13:43

La Ternana ha raccolto invece quattro punti nelle ultime cinque gare. Nella scorsa giornata ha pareggiato 0-0 con il Modena ed è bloccata al quart’ultimo posto con 32 punti.12:50

La Cremonese, che nell’ultimo turno ha vinto a Bari per 2-1, occupa il terzo posto in solitaria con 59 punti, a sole due lunghezze dal Como secondo. La squadra di Stroppa ha ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive.12:49

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Ternana, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B.12:49