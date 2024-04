Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:19

Importante successo di misura del Lecco ai danni della Reggiana. Dopo un primo tempo modesto in fatto di occasioni da gol con i padroni di casa che partono meglio, ma successivamente vengono salvati da uno strepitoso intervento di Melgrati, nella ripresa il Lecco sblocca il risultato dopo un quarto d’ora grazie ad uno schema su calcio di punizione, concluso da Ionita. Nella fase restante del match i lombardi controllano la gara senza particolari problemi.18:16

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Lecco-Reggiana 1-018:16

90'+7' Colpo di testa di Rozzio che termina tra le braccia di Melgrati.18:15

90'+5' Tentativo da fuori area di Blanco, che termina alto.18:14

90'+3' Colpo di testa di Pettinari che termina alto.18:12

90'+1' Giallo per il Lecco. Ammonito anche Artur Ionita per un fallo ai danni di Melegoni, che stava ripartendo in contropiede. L'arbitro ammonisce anche l'allenatore Malgrati per proteste.18:11

90'+1' Sei minuti di recupero.18:09

89' Giallo per la Reggiana. Ammonito Pezemyslaw Szyminski per proteste.18:08

86' Cross insidioso di Inglese dalla destra, che attraversa tutta l'area di rigore ma non trova nessuno.18:05

85' La punizione di Melegoni dalla trequarti termina direttamente sul fondo.18:04

81' Cambio in attacco per il Lecco. Esce Andrija Novakovich ed entra Roberto Inglese.18:01

81' Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Duccio Degli Innocenti ed entra Gabriel Lunetta.18:00

81' Pettinari prova una difficile deviaizone da buona posizione. Il pallone termina alto.17:59

77' Cambio di esterni per il Lecco. Esce Franco Lepore ed entra Davide Guglielmotti.17:56

76' Lepore è a terra e non è in grado di terminare l'incontro.17:55

75' Cambio per la Reggiana. Esce il'esterno Riccardo Fiamozzi ed entra l'attaccante Stefano Pettinari.17:54

73' Cross da sinistra di Pieragnolo che viene deviato da Lepore.17:51

72' Le squadre riprendono il gioco.17:50

71' Cooling break.17:49

70' Giallo per la Reggiana. Ammonito Alessandro Bianco per una spinta vigorosa ai danni di Degli Innocenti che stava ripartendo.17:49

64' Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Orji Okwonkwo.17:45

64' Cambio per la Reggiana. Esce il centrocampista Luca Cigarini e entra Tobìas Reinhart.17:43

60' GOL! LECCO-Reggiana 1-0. Rete di Artur Ionita. Lepore su punizione serve Ionita, che lasciato libera fa partire un destro rasoterra che, leggermente deviato, termina in rete alla sinistra di Satalino.



59' Giallo per la Reggiana. Ammonito Luca Cigarini per aver steso Degli Innocenti che stava entrando in area. Punizione dal limite per il Lecco.17:38

57' Blanco conclude alto un'azione confusa in area del Lecco.17:36

56' Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Giorgio Galli ed entra Marco Frigerio.17:35

56' Blanco entra in area da destra e dal fondo prova a scaricare per Gondo, ma caporale libera.17:34

50' Cross di Lepore da destra e colpo di testa di Buso che si spegne sul fondo. Novakovich lamenta una spinta ai suoi danni da parte di Sampirisi.17:29

48' Inizativa di Crociata sulla destra, che dal fondo prova a mettere dentro un pallone, ma l'esterno d'attacco si era trascinato la palla oltre la linea di fondocampo.17:27

47' Problema muscolare per Pieragnolo, che si accascia dopo un cross dalla sinistra, intercettato da Melgrati.17:25

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Lecco.17:23

45' Cambio per la Reggiana. Esce il trequartista Manolo Portanova ed entra l'attaccante Alejandro Blanco.17:24

Termina a reti inviolate un primo tempo modesto in fatto di occasioni da gol. Partono forte i padroni di casa, ma successivamnete gli ospiti richiamano Melgrati ad uno strepitoso intervento.17:10

45'+5' Fischio finale del primo tempo. Lecco-Reggiana 0-018:11

45'+4' Sponda di testa di Ionita per Novakovich, che non riesce a liberarsi per calciare.17:07

45'+1' Quattro minuti di recupero.17:04

45' Cross di Szyminski per Gondo che non trova il pallone, che termina sul fondo.17:05

44' Novakovich, lanciato in profondità, commette fallo su Rozzio.17:03

39' Tentativo di cross di Lepore che termina direttamente in curva.16:58

32' Cross di Bianco fuori misura, che viene intercettato senza problemi da Melgrati.16:50

30' Gran conclusione di Melegoni del limite e ottima risposta in corner di Melgrati.16:49

27' Troppo lungo il lancio di Novakovich per Crociata, che non riesce a giocare il pallone.16:46

24' Cooling break per le squadre.16:43

22' Giallo per il Lecco. Ammonito Duccio Degli Innocenti per un fallo di reazione.16:41

21' Pieragnolo raccoglie il pallone dopo l'uscita con i pugni di Melgrati, ma la conclusione dal limite di sinistro da buona posizione termina a lato.16:40

19' Cambio in difesa per la Reggiana. Esce Alessandro Marcandalli ed entra Przemyslaw Szyminski.16:39

18' Mercandalli è a terra dolorante e non sembra in grado di proseguire l'incontro.16:37

18' Il cross dalla destra di Crociata è fuori misura per Ionita.16:36

14' Tentativo di Lepore, che riceve da Crociata, dai 25 metri ma senza trovare lo specchio della porta.16:33

13' Giallo per la Reggiana. Ammonito Alessandro Marcandalli per fallo ostruzionistico ai danni di Ionita, che si stava involando.16:32

10' Gondo controlla il pallone dal limite, ma non riesce a calciare perchè contrastato dalla difesa avversaria. Per l'arbitro è tutto regolare.16:29

7' Il cross da destra di Caporale termina direttamente tra le braccia di Satalino.16:27

7' Inserimento centrale di Melegoni, su sponda di testa di Gondo, ma la sua conclusione dal limite termina alta.16:25

3' Grande invenzione di Novakovich, che di tacco smarca Caporale, che calcia a lato da buona posizione.16:22

2' Caporale prova a mettere dentro da sinistra per Crociata, che viene anticipato dalla difesa avversaria.16:21

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Reggiana.16:19

Le squadre osservano il minuto di silenzio in memoria delle vittime di Suviana.16:17

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Minelli di Varese.16:13

REGGIANA(3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Cigarini, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo Allenatore: Alessandro Nesta16:14

LECCO(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Degli Innocenti; Crociata, Novakovich, Buso Allenatore: Andrea MAlgrati16:17

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in terra emiliana, è terminato 1-1.15:48

Gli ospiti invece sono dodicesimi con 40 punti e sono chiamati a riscattare lo 0-2 interno per mano del Cittadella.15:47

I padroni di casa sono ultimi in classifica con 23 punti e non hanno ancora vinto nel 2024. Nelle ultime 13 giornate hanno ottenuto solamente 3 pareggi.15:46

Benvenuti allo Stadio Mario Rigamonti Mario Ceppi di Lecco per la sfida tra Lecco e Reggiana gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B.15:46