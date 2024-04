Da Parma - Spezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!18:21

90'+8' FINISCE PARMA - SPEZIA! 2-0 il finale, ducali che allungano in vetta!18:19

90'+7' VIGNALI! Ci prova l'esterno dalla distanza, palla di poco alta!18:18

90'+6' Spezia che non trova spazi, tanti palloni in mezzo, nessuna deviazione.18:18

90'+4' Spezia che continua a spingere, lasciando peró spazio per le ripartenze del Parma.18:15

90'+2' Deviazione della barriera sulla punizione di Esposito, angolo per lo Spezia.18:13

90'+1' Punizione dal limite per lo Spezia: folta barriera per il Parma.18:13

90'+1' Sette i minuti di recupero.18:12

90' AMMONITO Pietro Candelari. Fallo tattico su Partipilo, altro giallo. 18:11

90' AMMONITO Antonio-Mirko Čolak. Intervento in pressing in ritardo della punta, giallo per lui. 18:11

87' GOL! PARMA - Spezia 2-0! Rete di Gabriel Charpentier. Pazzesco errore di Zoet, il portiere si dimentica il pallone lasciando alla punta che, dopo due tocchi, realizza il gol che potrebbe chiudere la partita.



85' Sostituzione PARMA: esce Alessandro Circati, entra Botond Balogh.18:07

84' Crampi anche per Circati, si fa sentire il caldo di Parma.18:05

83' Parma con la punizione dalla trequarti: pallone sul secondo palo per Circati, pallone deviato sul fondo.18:05

81' Sostituzione SPEZIA: esce Ádám Nagy, entra Pietro Candelari.18:03

80' CHE RISCHIO PER CIRCATI! Cross di Verde, il difensore anticipa anche Chichizola mandando in angolo!18:01

79' COLAK! Man trova il area la punta che, in area, viene fermato da Zoet prima della conclusione.18:00

77' Partita molto dura, a terra Circati: il difensore fa segno di poter continuare il match.17:58

75' Punizione di Verde, una deviazione di Mateju alza il campanile che Chichizola blocca in pres.a17:56

73' Partipilo cade in area, Collu fa segno all'ex Ternana di continuare a giocare.17:54

71' Sostituzione PARMA: esce Hernani, entra Antonio-Mirko Čolak.17:53

71' Sostituzione SPEZIA: esce Rachid Kouda, entra Filip Jagiełło.17:52

71' Sostituzione SPEZIA: esce Diego Falcinelli, entra Francesco Pio Esposito.17:52

71' Problemi al polpaccio per Hernani, probabile cambio per lui.17:52

70' Si riprende a giocare, Spezia che prova il possesso palla.17:51

68' Altro cooling break, gioco fermo al Tardini.17:49

67' AMMONITO Alessandro Circati. Intervento in ritardo su Moro, giallo per il difensore. 17:48

66' Spezia che sta faticando nella reazione, Parma in controllo.17:48

65' Spezia che passa al 4-3-1-2, con Kouda che finisce nel ruolo di mezzala, Verde trequartista.17:45

63' Sostituzione SPEZIA: esce Francesco Cassata, entra Luca Moro.17:45

63' Sostituzione SPEZIA: esce Dimitrios Nikolaou, entra Luca Vignali.17:44

62' Parma che ora si appoggia molto a Charpentier, una prima punta fisica che aiuta nel tenere palla alta.17:44

60' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihăilă, entra Gabriel Charpentier.17:42

59' HERNANI PIÚ VICINO AL GOL! altra conclusione del regista, palla ora di poco a lato.17:39

58' Ci prova Hernani dalla distanza, palla ampiamente a lato.17:39

56' Problemi per Nikoulau, si ferma il gioco. Da capire se il difensore possa continuare la partita.17:38

54' Secondo tempo partito molto forte, due squadre che stanno cercando con insistenza il gol.17:34

53' Ci prova ancora Hernani dalla distanza, deviazione in corner.17:34

52' ANCORA SPEZIA! Colpo di testa di Falcinelli, palla che termina di pochi centimetri fuori dalla porta!17:33

50' OCCASIONE SPEZIA! PALO DI KOUDA! Conclusione di Kouda, incrocio dei pali pieno per la punta!17:32

48' ELIA! Cross di Verde, il quinto di sinistra non arriva per la deviazione vincente!17:29

47' Pecchi decide di giocare senza una vera prima punta, con Mihaila da nove, Partipilo e Man alle sue spalle.17:27

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:27

46' Sostituzione PARMA: esce Ange-Yoan Bonny, entra Anthony Partipilo.17:27

46' Sostituzione PARMA: esce Drissa Gui Camara, entra Nahuel Álvarez.17:26

Parma in vantaggio, decide Hernani sugli sviluppi un angolo: ducali che si erano visti annullare un gol di Bonny per fallo della punta.17:11

Spezia che si é difeso per cercare le ripartenze, liguri pericolosi dalla distanza ma mai tanto da impensierire Chichizola.17:11

45'+7' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parma - Spezia 1-0, decide il gol di Hernani.17:10

45'+6' AMMONITO Diego Falcinelli. Intervento duro in recupero della punta, secondo giallo dle match. 17:09

45'+5' VERDE! Conclusione dalla distanza del trequartista, attento Chichizola.17:08

45'+4' Parma con il possesso palla, Spezia che sembra non aver la forza per pressare.17:07

45'+3' Saranno sei i minuti di recupero.17:04

45'+1' Assist Enrico Delprato17:33

45'+1' GOL! PARMA - Spezia 1-0! Rete di Hernani. Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione sul secondo palo del mediano che mette la palla sotto la traversa: decisiva una deviazione di Mateju. 17:33

45' BONNY! Man schiera in area per la punta che libera il sinistro e calcia, Zoet in angolo.17:03

43' AMMONITO Ange-Yoan Bonny. Giallo alla punta per l'intervento che ha fatto annullare il gol. 17:02

42' ANNULLATO IL GOL A BONNY! Prima del gran gol della punta, colpo dell'attaccante a Hristov: Collu decide di annullare la rete.17:01

42' Collu va a rivedere le immagini per un intervento di Bonny su Hristov, prima dell'azione del gol.17:00

40' Parma che continua a fare la partita, soffrendo peró le ripartenze dello Spezia.16:57

38' Falcinelli con una conclusione a giro che diventa assist per Elia, l'esterno non ne approfitta.16:55

36' Attento Chichizola sulla conclusione di Kouda, pallone bloccato al petto.16:53

34' Cross di Man, palla che taglia l'area e si perde sul fondo.16:51

32' MIHAILA! Conclusione dal limite, l'esterno rientrato in campo cerca l'angolo ma Zoet mette in angolo.16:50

30' Parma in dieci, Mihaila momentaneamente fuori dal campo.16:49

29' A terra anche Mihaila, dopo un intervento di Cassata: Collu lascia correre, ma il giocatore rimane a terra.16:47

28' Spezia che comunque non si limita a difendersi, la squadra di D'Angelo respira spesso con il pallone ai piedi.16:46

26' Parma con il possesso palla, Spezia che attende.16:44

24' Cooling break a Parma, viste le altissime temperature: time out per entrambe le formazioni.16:41

22' CHE OCCASIONE PER LO SPEZIA! Esposito libera Kouda davanti a Chichizola, intervento strepitoso del portiere che evita il gol!16:40

20' MIHAILA! Bonny in area pulisce un pallone difficile e serve il compagno, destro alto sopra la traversa!16:37

19' A terra Man, entra lo staff medico del Parma: esterno che comunque sembra in grado di continuare.16:36

17' Altro che non riuscito dal Parma, Spezia che sbaglia la ripartenza.16:34

16' Ci prova Cyprien dalla distanza, palla deviata: anca un angolo per i ducali.16:33

15' Schema per il Parma su punizione, palla persa dai ducali.16:33

14' Spezia che prova a ripartire, ma con la capacità di frenare nel momento in cui non si verifichino le possibilità di attaccare la profonditá.16:31

12' Contropiede Parma, Mihaila crossa male, Bonny prova il recupero ma serve male il compagno.16:30

11' Spezia che comunque sceglie il giro palla per superare il pressing del Parma, senza lanciare lungo.16:29

9' BONNY! Man entra in area e scarica sulla punta, conclusione di prima alta sopra la traversa!16:27

8' Parma momentaneamente in dieci, si riprende il gioco.16:25

7' Brutto movimento del ginocchio di Osorio, tacchettara per il difensore che sembra in grado di continuare la partit.a16:25

6' Camara entra in area, contatto con Verde: per Collu si puó continuare, si spiegano i due.16:23

4' Spezia che cerca la palla veloce in profondità, attento Osorio.16:22

3' Alla fine Collu indica la rimessa dal fondo, palla per lo Spezia.16:21

3' Conclusione deviata di Mihaila, palla in angolo.16:20

2' Nei ducali Mihaila al centro dell'attacco, Camara per ora relegato sulla fascia.16:20

1' Parma con la classica maglia bianca con la croce nel petto, Spezia in competo rosso.16:17

1' INIZIA PARMA - SPEZIA! Primo pallone per i locali.16:17

Dirige il match l'arbitro Collu.16:11

D'Angelo con Fancinelli da prima punta, Kouda e Verde alle sue spalle. Cassata da quinto di destra, Mateju da terzo con la possibilità di cambio a difesa a quattro.16:11

Pecchia schiera Bonn da prima punta, alle sue spalle Camara da trequartista. Zagaritis da terzino sinistro, Cyprien in coppia con Hernani a centrocampo.16:10

La formazione dello SPEZIA (3-4-2-1): Zoet - Mateju, Hristov, Nikolaou - Cassata, Nagy, S. Esposito, Elia - Kouda, Verde - Falcinelli. A disposizione: Zovko, Tanco, F. Esposito, Reca, Vignali, Pietra, Di Serio, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola, Jagiello.16:09

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-2-3-1), Chichizola - Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis - Cyprien, Hernani - Man, Camara, Mihaila; Bonny. A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Hainaut, Partipilo, Di Chiara.16:08

Il Parma primo in classifica vuole i tre punti per mantenere a distanza le inseguitrici e mettere in ghiaccio la promozione in Serie A, che fino a due settimane fa sembrava scontata. Ospite al Tardini uno Spezia in piena bagarre retrocessione.12:07