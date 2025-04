GOL! Cesena - FROSINONE 1-1! Rete di Ambrosino. Lancio lungo di Lucioni, Kvernadze controlla e serve in mezzo dove Ambrosino è il più veloce ad arrivare all'appuntamento sul pallone e a depositare la palla in rete. Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Ambrosino 16:32

FROSINONE AD UN SOFFIO DAL PAREGGIO! Calcio d'angolo per il Frosinone, cross sul primo palo, Darboe colpisce di testa e prende l'incrocio, Lucioni ci prova in girata ma Klismann smanaccia colpendo il proprio palo.16:26

Cartellino giallo per Lucioni per una trattenuta a Shpendi.16:22

Calcio di punizione dal limite per il Frosinone, ci prova Ambrosino con in destro a giro, ma la palla va larga sul fondo.16:14

Serie di calci d'angolo per il Cesena, Berti dentro per Saric, colpo di testa ravvicinato ma palla sul fondo.15:13

Nel Cesena gioca Antonucci come punta, dietro a lui centrocampo folto con Saric e Tavsan ai lati di Berti e Calò, Nel Frosinone in avanti giocano Ghedjemis, Pecorino e Kvernadze. Davanti a Cerofolini, difesa a quattro con Monterisi e Szyminski che formeranno la coppia centrale.15:12

Il Cesena prova a rientrare in zona play off, per farlo dovrà avere la meglio di un Frosinone alla ricerca di punti per tenere lontano la zona play out.13:56