Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:59

Lo scontro diretto dello Stadio Zini termina 1-1. Il primo tempo è stato equilibrato, caratterizzato, soprattutto nella prima parte, da tanta intensità da parte di entrambe le squadre, anche se occasioni da gol non sono state volte. A farsi avanti maggiormente in attacco sono stati i padroni di casa, principalmente con Azzi. Nella ripresa la Cremonese crea altre opportunità per passare in vantaggio, ma a sorpresa segna la Juve Stabia dopo circa venti minuti con un colpo di testa angolato di Adorante. Dopo dieci minuti i lombardi raggiungono un meritato pareggio con una stoccata dal limite di Bonazzoli.16:56

90'+5' Fischio finale dell'incontro. Cremonese-Juve Stabia 1-116:52

90'+4' L'ultimo cross di Zanimacchia è troppo alto per tutti e finisce sul fondo.16:51

90'+1' Cambio per la Juve Stabia. Esce l'attaccante Leonardo Candellone ed entra il difensore Matteo Baldi.16:48

90'+1' Quattro minuti di recupero.16:47

90'+1' Maistro mette un pallone in mezzo, ma Antov devia in angolo.16:46

89' Giallo per la Cremonese. Ammonito Michele Castagnetti per un duro intervento sulla trequarti.16:46

85' Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Nicola Mosti ed entra Marco Meli.16:42

84' Ruggero smarca Mosti, che entra in area di rigore, ma il suo tiro viene ribattuto in scivolata da un difensore.16:41

82' GOL! CREMONESE-Juve Stabia 1-1. Rete di Federico Bonazzoli. Cross di Collocolo dalla destra, sponda di testa di Valoti al centro dell’area e sinistro di controbalzo di Bonazzoli, che non lascia scampo a Thiam.



Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli16:40

80' Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Jari Vandeputte ed entra Mattia Valoti.16:38

80' Cambio di esterni per la Cremonese. Esce Tommaso Barbieri ed entra Luca Zanimacchia.16:37

74' Destro di Bonazzoli dal limite centrale.16:31

72' GOL! Cremonese-JUVE STABIA 0-1. Rete di Andrea Adorante, che insacca di testa su cross da sinistra di Candellone e la mette dove Fulignati non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante16:30

70' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Dennis Johnsen ed entra Marco Nasti.16:28

70' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Manuel De Luca ed entra Federico Bonazzoli.16:27

69' Azzi mette un cross da destra e Thiam blocca.16:26

67' Johnsen riceva da De Luca e prova l'azione personale, vendendo stoppato da Peda in angolo.16:24

66' Maistro prova dalla distanza e Fulignati si fa trovare pronto e respinge.16:23

65' Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Kevin Piscopo ed entra Fabio Maistro.16:22

64' Giallo per la Cremonese. Ammonito Dennis Jonhnsen per proteste.16:21

63' Candellone conclude alto, su invito di Mosti, ma è in fuorigioco.16:20

62' De Luca riceve da Barbieri e tenta una girata di sinistro, che viene stoppata da Bellich.16:19

60' Cross di Johnsen da destra e zampata di De Luca, in anticipo su Peda, che esce di poco.16:17

57' Thiam sbaglia il rinvio e il pallone arriva a De Luca, che calcia di prima intenzione, ma il pallone termina a lato.16:14

54' Gran destro al volo di Barbieri da fuori area, su ribattuta da corner, e Thiam devia in angolo.16:11

54' Ravanelli, servito da Vandeputte, entra in area e mette in mezzo un pallone, che viene deviato in corner da Floriani.16:11

51' Johnsen smarca De Luca, che al momento di concludere viene rimontato da Ruggero in corner.16:08

46' Primo calcio d'angolo conquistato dalla Juve Stabia.16:03

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:02

45' Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Marco Bellich ed entra Danilo Quaranta.16:04

45' Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Giuseppe Leone ed entra Davide Buglio.16:04

Termina a reti inviolate un primo tempo equilibrato, caratterizzato, soprattutto nella prima parte, da tanta intensità da parte di entrambe le squadre, anche se occasioni da gol non sono state molte. A farsi avanti maggiormente in attacco sono stati i padroni di casa, principalmente con Azzi.15:54

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Cremonese-Juve Stabia 0-015:48

45'+1' Ultimo tentativo che Azzi, che mentre prova la percussione commette fallo in attacco.15:47

45'+1' Un minuto di recupero.15:46

43' Cross di Mosti dalla destra, che viene sventato da Fulignati, che di pugno allontana dall'area.15:44

39' Castagnetti sventaglia verso Johnsen, successivamente Vandeputte mette in mezzo un pallone che viene bloccato da Thiam.15:41

33' Le due squadre dopo essere andate ad alta insensità hanno rallentato il ritmo.15:36

27' La punizione di Castagnetti termina alta.15:28

26' Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Marco Bellich per aver trattenuto Johnsen, che l'aveva superato con un tunnel.15:27

23' Azzi raccoglie un pallone al limite dell'area, ma il suo destro termina a lato.15:24

22' Johnsen, dopo aver scambiato con Barbieri, entra in area e da destra effettua un tiro cross, deviato da Thiam a mano aperta sul palo.15:23

21' Percussione di Azzi che, giunto al limite dell'area, prova la conclusione, che termina a lato di poco.15:22

19' Ripartenza della Cremonese, con Azzi che entra in area avversaria e conclude alto di destro.15:20

19' Adorante prova l'azione eprsonale, ma viene fermato dalla difesa.15:20

16' Cambio in difesa per la Cremonese. Esce Federico Ceccherini ed entra Valentin Antov.15:18

16' Ceccherini non è in grado di proseguire l'incontro per un problema muscolare.15:18

14' Cross da sinistra di Azzi bloccato in presa alta da Thiam.15:14

10' Vandeputte fugge sulla sinistra e crossa, ma Thiam blocca in presa alta.15:10

9' La Cremonese vanifica un contropiede promettente, perchè ad Azzi non riesce l'aggancio in area che poteva consentirgli la conclusione.15:10

7' Cross di Piscopo da sinistra per Adorante, che di testa impegna Fulignati, ma l'arbitro segnala un fuorigioco di Piscopo.15:08

5' Sponda di testa di De Luca per Vandeputte, che batte al volo di sinistro dal limite. Pallone che termina sul fondo.15:06

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Cremonese.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Davide Di Marco di Roma14:58

JUVE STABIA(3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Mosti, Leone, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante Allenatore: Guido Pagliuca14:57

CREMONESE(3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca Allenatore: Giovanni Stroppa14:46

Lo scontro diretto della gara di andata, giocata in terra campana, è terminata 2-1 per i lombardi.14:34

Gli ospiti hanno vinto le ultime tre gare di campionato e al momento si trovano quinti a quota 49, a -3 dai rivali di oggi.14:31

I padroni di casa, reduci da 5 risultati utili consecutivi, sono quarti in classifica con 52 punti.14:31

Benvenuti allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida tra Cremonese e Juve Stabia, gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B.14:30

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp