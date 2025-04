Dal Martelli è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Mantova-Spezia! Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!19:25

Un match ricco di emozioni al Martelli tra Mantova e Spezia: dopo i primi 2 gol della squadra di D'Angelo - prima con Aurelio poi con Sebastiano Esposito - lo Spezia rimane in 10 a causa dell'espulsione di Nicolò Bertola al 63'. Il Mantova ha sfruttato bene la superiorità numerica schiacciando gli avversari tutti nella propria area di rigore. Maggioni con una doppietta pareggia i conti, poi sul finale il Mantova riesce nel terzo gol, annullato però per posizione di fuorigioco. 19:21

90'+13' Fine partita! Mantova-Spezia 2 a 2! Dopo le reti di Aurelio e S. Esposito, la pareggia il Mantova con una doppietta di Maggioni.19:17

90'+12' Salvatore Esposito chiede a tutti i suoi compagni di salire! Calcio di punizione battuto sul secondo palo dove Aurelio non ci arriva per pochissimo! 19:16

90'+10' Dopo un check del VAR è stata annullata la rete a Stefano Cella del 3 a 2. Il giocatore del Mantova si trovava in posizione di fuorigioco! 19:14

90'+8' Check del VAR per la posizione di Stefano Cella sul gol del 3 a 2 del Mantova.19:13

90'+7' Ora il Mantova la vuole vincere! Tutti su e calcio d'angolo per i padroni di casa!19:11

90'+5' Ammonito Tommaso Maggioni per essersi tolto la maglia durante l'esultanza.19:10

90'+4' Mantova ancora vicino al gol! Super parata di Gori su colpo di testa di Brignani! 19:11

90'+4' Assist di Mattia Aramu.19:10

90'+4' GOOOOOL! DOPPIETTA DI MAGGIONI! MANTOVA-Spezia 2-2! Conclusione di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Maggioni. Il giocatore del Mantova la mette nell'angolino dove non può arrivare Gori!



90'+1' Ammonito Stefano Cella, irregolare su Cassata.19:07

90' Sei minuti di recupero.19:08

89' Altra occasione per il Mantova!! Palla fuori di pochissimo! Tiro incrociato di Ruocco che non trova lo specchio della porta per un soffio! 19:03

88' Sostituzione Salvatore Elia Simone Giorgeschi19:01

84' PALO DI BRAGANTINI! Che occasione per il Mantova! Tiro dalla distanza dell'attaccante che colpisce il palo! Finale infuocato al Martelli! 18:59

83' Ammonito Francesco D'Assisi Cassata.18:59

83' Insiste ora il Mantova con un uomo in più! Cross di Bani sul secondo palo poi la conclusione di testa di Aramu viene deviata in corner! 18:57

81' Conclusione dalla distanza di Bragantini parata in tuffo da Gori! 18:58

80' Assist di Francesco Ruocco.18:55

80' GOOOOOOL! MANTOVA-Spezia 1-2! Rete di Maggioni! Sponda di Ruocco con l'esterno, sul secondo palo Maggioni schiaccia per terra e accorcia così le distanze!



79' Occasione per il Mantova con Brignani che stacca di testa all'altezza del dischetto ma non riesce a inquadrare la porta.18:53

75' Fuori Filippo Bandinelli per Francesco D'Assisi Cassata.18:50

75' Cambi anche per lo Spezia: fuori Francesco Pio Esposito per Giuseppe Di Serio.18:50

75' Davis Mensah lascia il campo a Mattia Aramu.18:50

75' Ultimi cambi per il Mantova, fuori David Wieser per Davide Bragantini.18:50

72' Prova a creare il Mantova, tiro debole di Galuppini allontanato da Bandinelli.18:47

70' Calcio di punizione battuto troppo lungo da Salvatore Esposito: nessun compagno arriva alla deviazione vincente.18:44

66' Ammonito Salvatore Elia per un intervento duro su Ruocco.18:43

64' Cerca di coprirsi vista l'emergenza in 10 Luca D'Angelo, fuori Gianluca Lapadula Vargas per Mattia Benvenuto.18:39

63' Rosso diretto per Nicolò Bertola! Spezia in 10!18:37

62' Check del VAR in corso con on field review per il fallo di Bertola su Mensah.18:36

61' Molto dolorante Mensah rimasto a terra dopo uno scontro con Bertola.18:36

60' Fuori anche Antonio Fiori per Francesco Ruocco.18:34

60' Il Mantova sostituisce Leonardo Mancuso per Alessandro Debenedetti.18:34

56' Ci riprova Lapadula che va di nuovo a un passo dal gol, troppo incrociato il suo tiro che esce di pochissimo! Si alza la bandierina però del fuorigioco.18:32

55' Stop e girata al volo di Galuppini troppo centrale, blocca Gori!18:31

52' Assist di Francesco Pio Esposito.18:26

52' GOOOOOL! RETE SPLENDIDA DI SALVATORE ESPOSITO! Mantova-SPEZIA 0-2! Sponda di Pio Esposito per il fratello che da fuori area con il piattone la piazza nell'angolino!



49' Mancuso prova il tiro a giro con il destro, la palla rimane alta.18:24

49' Pio Esposito conclude al volo con la punta del piede, tiro respinto dalla difesa del Mantova. Il pallone finisce dalle parti di Lapadula che colpisce debolmente consentendo la parata facile a Festa.18:23

47' Subito un calcio d'angolo per i padroni di casa, Fiori cerca di coordinarsi in rovesciata ma non colpisce il pallone. 18:22

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Mantova-Spezia!18:21

Il Mantova ha già effettuato un cambio obbligato a causa dell'infortunio di Radaelli. La squadra di casa dovrà provare a scendere in campo come fatto sul finale del primo tempo, cercando di essere più precisa sotto porta. Allo Spezia basterà invece proteggere il risultato con interventi precisi e attenti come visto fin qui. 18:11

8 tiri del Mantova, 4 quelli dello Spezia: alla squadra di D'Angelo è bastato un tiro in porta per sbloccare il match. Da calcio piazzato, preciso l'assist di Salvatore Esposito per Aurelio che di testa mira l'angolino dove Festa non può arrivare. Diverse le occasioni della squadra di casa che non è riuscita a sfruttare anche grazie a un buon primo tempo di Gori che in tuffo ha impedito la rete del pareggio a Galoppini.18:09

45'+3' Fine primo tempo! Mantova-Spezia 0-1, rete di Aurelio.18:04

45'+2' Conclusione centrale di Trimboli, blocca Gori.18:04

45' Segnalati due minuti di recupero.18:02

44' Chisura in scivolata da parte di Cella su un tiro-cross di Bandinelli. 18:01

40' Cambio obbligato per il Mantova: non ce la fa Nicolò Radaelli che lascia il posto a Tommaso Maggioni.17:57

39' Problemi per Radaelli. Interviene lo staff medico.17:56

36' Palla fuori di un soffio! Calcio d'angolo battuto da Trimboli, Galuppini colpisce di testa e angola sul secondo palo, la palla esce di pochissimo!17:53

33' GOOORI! Che parata del portiere dello Spezia! Mancuso scarica in area per Galoppini che con il mancino mira la porta ma Gori si allunga in tuffo impedendo la rete del pareggio!17:50

29' Apertuta di Salvatore Esposito per Elia letta bene da Bani che chiude in scivolata.17:46

28' Altra chance per il Mantova! Scarico dalla sinistra di Radaelli per Mancuso, l'attaccante anche questa volta non trova lo specchio della porta!17:45

22' Fallo di Elia su Fiori. Proteste da parte dei giocatori del Mantova che chiedono un'ammonizione.17:39

19' Gol confermato! Mantova-Spezia 0-1!17:35

18' Check del VAR per valutare la posizione di Aurelio.17:35

18' Assist di Salvatore Esposito.17:35

18' GOOOOOL! Mantova-SPEZIA 0-1! Calcio di punizione battuto da Salvatore Esposito, colpisce di testa Aurelio lasciato tutto solo in area dalla difesa del Mantova!



16' Doppia occasione per il Mantova! Prima con un colpo di testa di Mancuso, poi nuovamente con l'attaccante che con il piattone da fuori area non trova lo specchio della porta!17:38

13' Si fa vedere anche il Mantova: tiro in verticale di Galuppini alla ricerca di Radaelli chiuso bene da Aurelio che guadagna rinvio dal fondo. 17:29

10' Tentativo con il mancino di Salvatore Esposito, il pallone però finisce sulla schiena di Cella. 17:27

7' Lapadula prova a prendere posizione tra due difensori avversari, proteggono bene i giocatori del Mantova che permettono l'uscita a Festa.17:24

4' Pio Esposito cerca il compagno Lapadula, ottima chiusura pulita da parte di Bani.17:20

2' Primo squillo dello Spezia con un tentativo di inserimento in area, respinto dagli avversari. Poi Wieser conquista fallo in attacco.17:19

1' Si parte! Comincia Mantova-Spezia. Dirige il match l'arbitro Davide Ghersini.17:17

Gori si è ripreso il posto da titolare in porta al posto di Chichizola. Trio difensivo composto da Mateju, Hristov, Bertola, squalificato Wiśniewski, davanti Pio Esposito insieme a Gianluca Lapadula.17:16

Nel Mantova non è disponibile Burrai per un problema last minute, in mezzo al campo ci sarà Wieser, alle settima da titolare in questa stagione. Alle spalle di Mensah, Mancuso Fiori e Galuppini sulla trequarti.17:14

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA (3-5-2): Gori - Mateju, Hristov, Bertola - Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Aurelio - Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo.16:40

FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA (4-2-3-1): Festa - Radaelli, Bani, Brignani, Cella - Trimboli, Wieser - Galuppini, Mancuso, Fiori - Mensah. All. Possanzini.16:49

Come annunciato dall'allenatore Luca D'Angelo alla vigilia, lo Spezia si sta giocando la possibilità di andare in Serie A e una frenata ora complicherebbe il cammino della squadra ligure. I bianconeri arrivano dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria e credono ancora nel secondo posto, attualmente occupato dal Pisa, vittorioso sul campo della Reggiana e nuovamente a +8.15:09

Il Mantova si presenta al match casalingo dopo due vittorie consecutive contro Brescia e Sudtirol, successi che hanno contribuito al sorpasso in classifica con il raggiungimento del 13esimo posto. La classifica molto corta però non consente al Mantova di tranquillizzarsi: la Salernitana, terzultima, si trova solo a -3.15:06

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Mantova-Spezia, match valido per la 33ª giornata di Serie B! 14:58

