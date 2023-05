Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori11:09

Benvenuti alla diretta di Ascoli-Cosenza, gara valida per il 37° turno di Serie B. 11:09

Il match del ''Del Duca'' mette in palio tre punti: i padroni di casa sono in lotta per entrare nei playoff, gli ospiti puntano alla salvezza senza passare per i playout. All'andata, vittoria corsara dei marchigiani per 3 a 1. 11:12

Nell'ultimo turno, bianconeri ko in casa del Genoa mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Venezia tra le mura amiche. 11:13

Dirige l'incontro il signor Andrea Colombo della sezione di Como, assistenti Imperiale e Capaldo di Napoli. Quarto Ufficiale Luca Angelucci di Foligno. Al VAR Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, AVAR Ayroldi. 11:15

FORMAZIONE ASCOLI (4-3-1-2): Leali - Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano - Proia, Buchel, Caligara - Mendes - Forte, Dionisi. A disposizione: Guarna, Quaranta, Gnahoré, Lungoyi, Marsura, Donati, Eramo, Giovane, Tavcar, Falasco, Bellusci, Gondo. 13:48

FORMAZIONE COSENZA (3-4-1-2): Micai - Vaisanen, Meroni, Martino - Marras, Voca, Brescianini, D'Orazio - D'Urso - Nasti, Finotto. A disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Venturi, La Vardera, Kornvig, Praszelik, Prestianni, Cortinovis, Florenzi, Zilli, Delic. 13:58

Breda è senza lo squalificato Collocolo, rimpiazzato da Proia; in attacco tandem Forte-Dionisi con Mendes alle spalle. Viali non ha a disposizone lo squalificato Calò ma ritrova Florenzi per la panchina; coppia offensiva Nasti-Finotto. 13:50

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:57

Squadre in campo agli ordini di Colombo: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in casacca rossoblù. 14:00