Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori13:36

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia-Pisa, gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie B.13:36

Quest’oggi, allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia si sfidano il Brescia e Pisa per una gara di fondamentale importanza per entrambe le squadre. La formazione di casa cerca punti per uscire dalla zona playout, mentre la squadra toscana è ancora in corsa per la zona playoff.13:36

Il Brescia nella scorsa giornata ha interrotto la serie di quattro risultati utili consecutivi con la sconfitta contro il Parma per 2-0. In queste ultime due giornate, la squadra allenata da Gastaldello, dovrà tentare di vincere entrambe le sfide per poter avere una speranza di evitare i playout e salvarsi anticipatamente.13:37

Il Pisa allenato da Luca D’Angelo, dopo una buona stagione disputata, si trova al momento esclusa dalla zona playoff, anche e soprattutto a causa di cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei giornate. Attualmente l’ultimo posto valevole per i playoff è occupato dalla Reggina, che possiede un punto in più proprio del Pisa.13:37

Sfida storica tra le due formazioni con 25 precedenti allo Stadio Rigamonti: i padroni di casa hanno trovato il successo per 14 volte, contro le 6 ospiti e i 5 pareggi. Nella scorsa stagione, il Pisa ha trovato la vittoria esterna per 0-1, mentre nel match di andata è stata una gara a senso unico con la vittoria dei toscani per 3-0 grazie alla doppietta di Gliozzi e il gol di Torregrossa su rigore.13:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si dispone con un 4-3-2-1: Andreacci – Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard – Bisoli, Labojko, Bjorkengren – Rodriguez, Adryan – Ayè.13:37

Gastaldello schiera Andreacci tra i pali, con Kararic, Cistana, Mangraviti e Huard sulla linea difensiva. A centrocampo ci saranno Bisoli, Labojko e Bjorkengren, mentre sulla trequarti Rodriguez e Adryan agiranno alle spalle di Ayè.13:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa risponde con un 4-3-3: Nicolas – Caracciolo, Barba, Zuelli, Hermannson - Mastinu, Beruatto, Marin – Tramoni, Torregrossa, Glozzi.14:02

Luca D’Angelo conferma Nicolas in porta, Caracciolo, Barba, Zuelli e Hermannson a formare i quattro di difesa. Centrocampo a tre con Mastinu, Beruatto e Marin. Davanti tridente composto da Tramoni, Torregrossa e Glozzi.13:37

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Baccini e Scarpa. Il quarto uomo Saia. Al Var e Avar spazio alla coppia Fabbri-Muto.13:38