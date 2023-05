Aggiorna Diretta-Live





Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:05

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Palermo, gara valida per la 37ª giornata di Serie B.13:05

Dopo il successo contro la Ternana e la roboante vittoria sul Perugia per 5 a 0, il Cagliari vuole ripetersi per conquistare il quarto posto in classifica. Claudio Ranieri è stato chiaro: "In ogni partita voglio il massimo, il mio obiettivo è cercare di fare più punti possibili per il quarto posto". 13:17

Non sarà semplice per i padroni di casa: il Palermo cerca tre punti per poter consolidare la zona playoff. Sfida fondamentale per le sorti della classifica con i rosanero attualmente al settimo posto. Occhio però a Reggina, Pisa, Venezia, Ascoli e Modena. Una loro vittoria porterebbe la squadra di Corini fuori dall'obiettivo. 13:21

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic - Deiola, Dossena, Goldaniga - Zappa, Makoumbou, Nandez, Azzi - Mancosu - Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Ranieri13:22

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (3-5-2): Pigliacelli - Mateju, Nedelcearu, Marconi - Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala - Soleri, Tutino. Allenatore: Corini.13:22