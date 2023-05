Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di SPAL-Parma, gara valida per la 37esima giornata di Serie B.13:23

Dirige il match Irrati con Pagliardini e Garzelli ad assisterlo. Quarto uomo Petrella. In sala VAR ci sono Mazzoleni e Meraviglia.13:32

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 per gli ospiti. Chichizola - Del Prato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi - Bernabé, Estevez - Man, Sohm, Benedyczak - Vazquez. A disposizione: Santurro, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Zanimacchia, Camara, Juric, Coulibaly, Mihaila, Circati, Inglese.13:36

Oddo,senza Nainggolan e Tripaldelli, lancia Tunjov e Dalle Mura dal 1'. Nell'undici iniziale torna anche Dickmann che si riprendere il proprio posto sulla fascia destra. Davanti ad Alfonso, come contro il Palermo, ci sono Varnier e Meccariello. Confermato anche il centrocampo con Contiliano, Prati e Maistro. In attacco sempre la coppia Rauti-Moncini. La Mantia parte dalla panchina.13:44

Pecchia deve invece fare a meno di Buffon, spazio quindi a Chichizola tra i pali dei ducali. L'unico altro cambio rispetto alla partita col Brescia è al centro della difesa dove Cobbaut si riprende il proprio posto dopo la squalifica al fianco di Osorio. In fascia ci saranno Del Prato e Ansaldi, in mezzo al campo Estevez e Bernabé, Vazquez sarà il consueto falso nueve supportato dal trio Man-Sohm-Benedyczak.13:46

Squadre in campo al Mazza, manca pochissimo al fischio iniziale di Irrati.14:00

2'

Parma che fa girare palla in questo avvio cercando di far uscire la SPAL e trovare spazi in campo aperto.14:03