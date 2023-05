Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Perugia, trentasettesima e penultima giornata di Serie B.13:15

3-5-2 anche per il Perugia: Abibi - Sgarbi, Curado, Struna - Casasola, Capezzi, Bartolomei, Santoro, Lisi - Di Serio, Di Carmine. A disp.: Gori, Angella, Baldi, Cancellieri, Ekong, Paz, Vulic, Iannoni, Kouan, Luperini, Ryder Matos.13:25

Squalificato Johnsen, Vanoli opta per Pierini in coppia con Pohjanpalo in attacco. Svoboda rientra titolare al centro della difesa.13:24