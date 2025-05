Dal Rigamonti è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Brescia-Reggiana! Arrivederci e alla prossima di Serie B!22:36

90'+4' Fine partita! Brescia-Reggiana 2-1! Gol di Bianchi, Girma e Verreth. 22:29

90'+3' Si carica il Brescia che conquista un fallo laterale. Urli in campo dei giocatori di Maran che vedono vicina la vittoria. 22:28

90' Segnalati 4 minuti di recupero. 22:25

85' Fuori anche Manuel Marras per Oliver Urso.22:19

84' Per la Reggiana esce Natan Girma per Mattia Destro.22:18

81' GOOOOOOLLL! BRESCIA-Reggiana 2-1! Gol di Verreth! Moncini scarica per il belga che da fuori area tira raso terra nell'angolino dove Motta non riesce ad arrivare! Gol pesantissimo: in questo momento il Brescia sarebbe salvo!



81' Assist di Gabriele Moncini.22:17

78' Continua ad attaccare il Brescia, Moncini tenta la conclusione di testa che però finisce fuori. 22:13

76' Fuori anche Nicolas Galazzi per Giacomo Olzer.22:11

76' Sostituzione per il Brescia, esce Gennaro Borrelli per Ante Matej Jurič.22:11

74' Traversone di Dickmann sul secondo palo dove nessun compagno arriva alla deviazione. 22:08

69' Il Brescia prova ancora gli inserimenti in area ma si chiude bene la difesa avversaria che concede pochi spazi. 22:04

69' Leo Štulac entra al posto di Reinhart.22:03

68' Si accascia a terra Reinhart che chiede immediatamente il cambio. 22:03

67' Ci prova ancora il Brescia che vuole cambiare il ritmo della partita, tiro-cross di Bisoli che termina fuori. 22:02

66' Cambio per il Brescia, fuori Flavio Junior Bianchi per Birkir Bjarnason.22:00

64' Conclusione dalla distanza di Sersanti, tutto facile per Lezzerini che blocca.22:01

63' Per la Reggiana esce Andrea Meroni per Enzo Joaquín Sosa Romañuk.21:57

61' Galazzi cerca i compagni in area con un cross morbido, intuisce Motta che esce e blocca la palla. 21:56

60' Palla lunga di Ignacchiti per Gondo, l'attaccante tenta la conclusione a giro ma finisce a lato.21:55

58' Fuori anche Alexander Saidou Alieu Jallow per Andrea Cistana.21:53

58' Doppio cambio per il Brescia: fuori Michele Besaggio per Gabriele Moncini.21:53

54' Conclusione debole di Borrelli di testa, palla fuori.21:49

52' Tentativo di Marras dal limite dell'area che schiaccia con il sinistro, la palla termina a lato della porta.21:47

50' Ancora in avanti la Reggiana che conquista un altro calcio d'angolo. Sembra un po' in difficoltà il Brescia in questa ripresa.21:46

46' Uscita bassa fondamentale di Lezzerini! Buco della difesa del Brescia che si fa scappare Girma e Sersanti, l'intervento del portiere blocca il tiro del giocatore della Reggiana!21:45

46' Per la Reggiana esce Paolo Rozzio. Dentro Yannis Nahounou.21:38

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Brescia-Reggiana!21:40

In vantaggio dopo i primi 45 minuti sia Frosinone che Salernitana: in questo momento il Brescia sarebbe ai playout. 21:28

Parte benissimo il Brescia che in 4 minuti crea 4 occasioni da gol mettendo in difficoltà gli avversari. A sbloccare il match è Bianchi con un tiro nell'angolino dove il 2005 Motta non può arrivare. Cresce la Reggiana nel corso del primo tempo che sul finale pareggia: è ancora Girma a essere decisivo sotto porta, quinto gol in campionato e quarto nelle ultime quattro partite. 21:26

45'+4' Fine primo tempo! Brescia-Reggiana 1-1. Reti di Bianchi e Girma.21:23

45'+3' GOOOOOOL! Brescia-REGGIANA 1-1! Gol di Natan Girma, quarto gol nelle ultime 4 partite! L'azione nasce da un cross morbido di Lucchesi, la prima conclusione di testa viene parata da Lezzerini, poi sulla ribatutta l'attaccante la mette nell'angolino!



45'+1' Marras a un passo dall'1 a 1! Bravo Gondo a servire il compagno sulla sinistra dell'area, finta e tiro in diagonale che finisce fuori di poco! 21:19

45' Segnalati 3 minuti di recupero.21:18

42' Palla lunga di Gondo per Girma, l'attaccante della Reggiana cerca di riservire il compagno con il tacco ma sono attenti i difensori avversari a intercettare il pallone.21:15

37' Cedric Gondo mette in mostra tutte le sue qualità: rimessa lunga di Girma verso l'area dove c'è il compagno, sombrero e tiro dell'ex Cremonese, interviene in uscita Lezzerini! 21:11

35' Costruisce la Reggiana, Gondo si invola verso l'area avversaria poi calibra male il cross per Marras che termina a lato. 21:09

29' Scontro tra Dimitri Bisoli e Gondo, entrambi a terra doloranti. Ammonito il giocatore del Brescia in ritardo sull'attaccante della Reggiana. 21:02

27' Prova a reagire subito la Reggiana con il solito Girma. 21:01

25' Assist di Nicolas Galazzi.21:00

25' GOOOL! BRESCIA-Reggiana 1-0! Gol di Flavio Junior Bianchi! Ripartenza del club di Maran, Bianchi calcia con il sinistro sotto l'incrocio dei pali dove non può arrivare Motta!



21' Dalla bandierina tira Reinhart, ci arriva Rozzio di testa, blocca bene Lezzerini.20:56

20' Contropiede della Reggiana, Gondo che tenta un tiro-cross dalla destra, palla deviata in angolo.20:55

17' Calcio di punizione dal limite dell'area battuto da Galazzi. Il suo mancino potente taglia l'area, è attento però Motta ad allontanare il pericolo!20:51

16' Manuel Marras riceve cartellino giallo per l'intervento su Galazzi!20:50

15' Marras stende Galazzi al limite dell'area di rigore! 20:49

12' Proteste di Gondo che chiede un fallo di mano, tutto regolare secondo l'arbitro. 20:46

8' Che rischio per la Reggiana! Motta tenta la respinta di piede ma cicca e perde il pallone, Galazzi è lì ma a porta vuota colpisce il palo esterno!20:45

4' Continua ad attaccare il Brescia! Tentativo a giro di Besaggio che per poco non trova la porta!20:39

3' Ancora un'occasione per il Brescia sempre con Borrelli protagonista: Besaggio punta e salta l'uomo, cross dalla sinistra per il compagno che di testa spara alto di poco! 20:37

2' Occasione Brescia! Paratona di Motta su tiro ravvicinato di Borrelli! Il portiere manda in calcio d'angolo! Partenza a mille dei padroni di casa!20:35

1' Subito uno squillo del Brescia, arriva al cross Besaggio, messo fuori da Motta.20:34

1' Fischio d'inizio! Comincia Brescia-Reggiana! Dirige Davide Ghersini! 20:33

FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA (3-5-2): Motta - Meroni, Rozzio, Lucchesi - Libutti, Ignacchiti, Reinhart, Sersanti, Marras - Girma, Gondo. All. Dionigi.20:06

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA (4-3-1-2). Lezzerini - Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow - Bisoli, Verreth, Besaggio - Galazzi - Bianchi, Borrelli. All. Maran.19:52

A 4 punti in più del Brescia e in 12esima posizione c'è la Reggiana, che ha festeggiato sul campo della Juve Stabia l'aritmetica salvezza. Sembrava molto complicato per gli emiliani fino a qualche settimana fa, poi le 4 vittorie consecutive hanno consentito alla squadra di Dionigi di scavalcare le avversarie in classifica. 14:31

Il recupero della 34ª giornata di Serie B chiude la regular season del campionato. Mai come quest'anno a 90 minuti dalla fine è ancora tutto in bilico: dal 15esimo posto in classifica (occupato proprio dal Brescia) fino al penultimo solo 1 punto di differenza, due posti per la retrocessione diretta e due per i playout, tutto ancora può succedere. 14:28

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Brescia-Reggiana, recupero delle 34ª giornata di Serie B!14:23

