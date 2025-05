Grazie per aver seguito la diretta di Cittadella-Salernitana 0-2 valida per il recupero della 34esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.22:34

90'+5' Finisce qui! Cittadella-Salernitana 0-2.22:29

90'+4' Palo di Corazza! L'esterno della Salernitana prova l'uno contro uno, con il pallone che gli si alza davanti a lui, dunque lo calcia al volo col destro. Palo pieno di sinistra.22:28

90'+2' Palmieri se la fa dare nella zona di metà campo sulla sinistra, poi prova il lungo cross verso il centro dell'area: Christensen esce e blocca.22:27

90'+1' Assalto finale del Cittadella: Okwonkwo commette fallo in attacco su Ferrari, concedendo un calcio di punizione agli ospiti.22:26

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:24

90' 3a sostituzione Salernitana: esce Franco Tongya, entra Daniele Verde.22:24

87' Soriano calcia alto! Tongya raccoglie una palla al limite dell'area, poi la scarica lateralmente per Soriano che - tutto solo da buona posizione - sceglie la potenza, scagliando alto sopra la traversa.22:22

87' Passano i minuti: la Salernitana è sempre più vicina ai playout, mentre il Cittadella sembra destinato alla retrocessione in Serie C.22:21

84' Masciangelo arriva sul fondo di sinistra e crossa al centro, trovando la respinta di Ghiglione in rimessa laterale.22:19

82' Intanto il Brescia è passato in vantaggio con la Reggiana, salendo in classifica nella zona valevole per la salvezza. Ora ai playout, oltre alla Salernitana, ci andrebbe il Frosinone, nonostante l'1-0 esterno sul Sassuolo.22:17

79' Punizione laterale del Cittadella battuta da Masciangelo, con Christensen che esce a vuoto: alle sue spalle Capradossi colpisce male di testa, mettendo sul fondo.22:13

78' 2o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Ajdin Hrustic. Il centrocampista viene ammonito per proteste.22:12

77' 2a sostituzione Salernitana: esce Simy, entra Alberto Cerri.22:12

77' 5a sostituzione Cittadella: esce Francesco Amatucci, entra Davide Diaw.22:12

75' GOL! Cittadella-SALERNITANA 0-2! Rete di Simy! Contropiede degli ospiti con Simy che prima calcia male, poi è fortunato a ritrovare il possesso del pallone, concludendo a rete con il mancino: palla deviata e Kastrati battuto.22:10

73' Occasione Cittadella! Okwonkwo calcia timidamente verso la porta, trovando una respinta corta. L'attaccante del Cittadella ritrova poi il pallone, calciando questa volta a botta sicura: Corazza chiude in angolo.22:08

72' A poco meno di 20 minuti dal 90' la situazione rimane la seguente: Salernitana ai playout col Brescia, Sampdoria e Cittadella retrocesse in Serie C.22:06

70' Pandolfi di testa! Corner battuto bene verso il centro dell'area, con Pandolfi che - con discreta libertà - colpisce di testa, mettendo fuori verso destra.22:05

70' Cross dalla destra del solito Carissoni: murato in calcio d'angolo dalla difesa della Salernitana.22:04

68' 4a sostituzione Cittadella: esce Simone Tronchin, entra Alessio Vita.22:02

67' 1a sostituzione Salernitana: esce Fabrizio Caligara, entra Roberto Soriano.22:01

66' Simy mette giù un pallone insidioso in area, poi lo scarica per Caligara: il nuermo 18 calcia col mancino dal limite, mettendo alto sopra la traversa.22:01

64' 1o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Oliver Christensen. Il portiere viene sanzionato per perdita di tempo.21:59

62' Palmieri prova a caricarsi la squadra sulle spalle: riceve in zona trequarti sulla destra, rientra sul mancino e calcia alla ricerca dell'incrocio dei pali lontano. Palla sul fondo, con il numero 37 che chiede poi l'aiuto dei tifosi di casa.21:57

62' Dagli sviluppi del corner battuto dal Cittadella, la Salernitana prova a partire in contropiede, senza alcun esito positivo.21:56

61' Pandolfi entra in area, prova a saltare Ferrari nell'uno contro uno spostandosela sul sinistro, ma l'esperto difensore chiude in calcio d'angolo.21:55

59' Conclusione dal limite di Tronchin, con la palla deviata in traiettoria da Ferrari: Christensen si impegna e riesce ad evitare il calcio d'angolo.21:53

56' 3a sostituzione Cittadella: esce Andrea Tessiore. entra Orji Okwonkwo.21:51

56' 2a sostituzione Cittadella: esce Alessandro Salvi, entra Edoardo Masciangelo.21:51

55' Ghiglione sfiora il raddoppio! Simy porta palla sulla trequarti, poi imbuca per Ghiglione: il terzino destro calcia velocemente con il destro, quasi con la punta, anticipando l'uscita di Kastrati. Palla di un soffio a lato rispetto al palo di sinistra.21:50

51' Prova a farsi vedere davanti il Cittadella, con Carissoni e Palmieri che fintano il tiro una volta a testa e con quest'ultimo che poi prova una conclusione dal limite col mancino: corpo all'indietro e palla altissima.21:46

50' Il corner battuto dalla sinistra da Corazza porta ad un nulla di fatto. Prima lo stop in area di Ferrari, poi il colpo di testa debole di Simy. Il possesso torna al Cittadella.21:45

49' Corazza arriva sul fondo di sinistra e crossa al centro, trovando una deviazione: primo corner della partita per gli ospiti.21:43

48' Anche in questo avvio di secondo tempo i ritmi faticano ad aumentare. Entrambe le squadre hanno timore a scoprirsi.21:42

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per la Salernitana.21:39

46' 1a sostituzione Cittadella: esce Simone Rabbi, entra Luca Pandolfi.21:40

A 45 minuti dalla fine di questa Serie B, la Salernitana si trova al 16° posto in zona playout, dove affronterebbe il Brescia. Il Cittadella, invece, sarebbe retrocesso al pari della Sampdoria, nonché come il Cosenza.21:23

Ritmi non particolarmente alti in questo primo tempo tra Cittadella e Salernitana. A decidere il match, per ora, è la super punizione di Hrustic, che ha trovato il suo primo gol in campionato forse nel momento più importante della stagione.21:22

45'+2' Finisce il primo tempo. Cittadella-Salernitana 0-1.21:20

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:18

45' Che errore di Tongya! Il numero 7 della Salernitana riceve tutto solo in area sulla sinistra, se la sistema sul destro a tu per tu con Kastrati e calcia altissimo sopra la traversa.21:17

44' Il numero 21 granata resta in campo vistosamente dolorante.21:17

43' Fermo in mezzo all'area Rabbi per un problema fisico. Entra in campo lo staff medico del Cittadella.21:15

42' Tessiore prova il cross dalla trequarti sinistra, ma Christensen esce e blocca sicuro.21:15

40' Si riparte: confermata la decisione di campo.21:13

40' Nel frattempo viene espulso un componente della panchina del Cittadella.21:12

39' Check in corso con il VAR.21:11

38' Proteste da parte del Cittadella per un possibile calcio di rigore: a terra Rabbi in area dopo un contatto con Hrustic.21:11

36' Carissoni guadagna il fondo di sinistra, poi termina a terra: l'arbitro fa segno di rialzarsi e la palla si spegne sul fondo.21:08

33' Ora è il Cittadella a fare la partita, con la Salernitana che si è chiusa nella propria metà campo con l'obiettivo di ripartire e fare male in contropiede.21:06

29' A calciare è Salvi, che prova la botta con il destro verso il palo del portiere: respinta di un difensore in traiettoria, con Amatucci che prova poi a chiudere l'azione del limite. Altra respinta degli ospiti, che allontanano.21:02

29' Punizione da zona molto interessante per il Cittadella, al limite dell'area spostato sulla destra: sulla palla Salvi e Palmieri.21:01

27' Nel frattempo il Brescia si è portato in vantaggio sulla Reggiana, scavalcando così - almeno temporaneamente - la Salernitana in classifica. Ora gli uomini di Pasquale Marino occupano la 16a posizione, che vorrebbe dire playout.21:01

25' Caligara viene lanciato sulla destra, mette giù e crossa al centro per Simy: l'attaccante non arriva di testa, con Kastrati che prima la perde, poi la blocca in un secondo momento.20:57

23' Grande rischio di Christensen che attende troppo prima di rinviare un pallone, costretto così a saltare Rabbi in dribbling. Ad avere la meglio è proprio il portiere, che ha poi il tempo di impostare il gioco.20:57

23' Ghiglione prova a cercare Simy in area con un cross dalla destra, ma Pavan ripiega nella sua area e allontana il pericolo.20:56

20' Ottima giocata di Rabbi sulla sinistra, che si porta a spasso buona parte della difesa del Cittadella: il numero 21 arriva poi sul fondo e prova un pallone a rimorchio, con Ruggeri che in scivolata riesce a bloccare il pallone, favorendo la parata di Christensen.20:53

19' Cross dalla trequarti di destra di Salvi per Tronchin che, disturbato dalla presenza di Amatucci, calcia col destro al volo sul fondo, lontano dallo specchio.20:51

18' Il calcio di punizione di Palmieri si infrange direttamente sulla barriera: timide proteste dei padroni di casa per un possibile fallo di mano, ma Pairetto fa continuare.20:50

17' Rabbi difende palla in zona trequarti, spalle alla porta, e viene colpito sulla caviglia da Amatucci: calcio di punizione per il Cittadella.20:49

13' La rete della Salernitana è la prima della serata di quest'ultima giornata di Serie B: al momento i campani sono addirittura fuori dalla zona retrocessione. Ma sarà necessario attendere la fine dei 90 minuti.20:47

11' GOL! Cittadella-SALERNITANA 0-1! Rete di Hrustic! Il numero 8 australiano calcia direttamente su punizione, con il suo mancino che supera la barriera e si infila sotto il sette di sinistra.



11' Fischiato un altro fallo ad Amatucci del Cittadella, questa volta però al limite dell'area: punizione interessante per la Salernitana.20:44

10' Tongya si defila sulla sinistra, riceve e punta l'area con una serie di finte: il suo destro verso l'angolo lontano viene però respinto da Capradossi.20:42

9' Il centrocampista granata commette un fallo tattico su Tongya, che era scappato palla al piede in zona trequarti.20:41

8' 1o ammonito Cittadella: cartellino giallo per Francesco Amatucci.20:41

6' Bel cambio di gioco di Amatucci per Ghiglione, che da destra crossa basso al centro: sul pallone arriva il solo Pavan, che allontana il pericolo.20:39

5' Primo tentativo anche per il Cittadella: Palmieri protegge bene palla sulla destra, poi crossa al centro per il colpo di testa di Tessiore. Blocca senza problemi Christensen.20:40

4' Corazza riceve sulla fascia mancina, rientra sul destro e crossa verso il secondo palo, con Ghiglione che di testa mette però alto.20:37

2' Lancio a tagliare il campo di Capradossi per Rabbi, con Ferrari che travolge alle spalle il numero 21 in maglia granata, vicino alla metà campo.20:36

Via al match. Primo possesso per il Cittadella.20:33

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.19:46

Marino schiera la coppia d’attacco formata da Tongya e Simy, con Caligara a muoversi alle loro spalle. In mezzo al campo ci saranno Hrustic e Amatucci, mentre sulle fasce toccherà a Ghiglione e Corazza. La difesa sarà guidata da Ferrari, affiancato ai suoi lati da Ruggeri e Lochoshvili. Tra i pali ecco Christensen.20:58

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si affida al 3-4-1-2: Christensen – Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili – Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza – Caligara – Tongya, Simy.20:58

Dal Canto conferma il 4-3-2-1, con Capradossi e Angeli centrali di difesa, affiancati ai lati da Salvi e Carissoni, con Kastrati tra i pali. In mediana ci sarà Pavan, con Tronchin e Amatucci da mezze ali. In zona trequarti il duo Palmieri-Tessiore supporterà l’unica punta Rabbi.19:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si dispone con un 4-3-2-1: Kastrati – Salvi, Capradossi, Angeli, Carissoni – Tronchin, Pavan, Amatucci – Palmieri, Tessiore – Rabbi.19:45

La Salernitana ha vinto tre delle ultime quattro gare contro il Cittadella in Serie B (con un solo pareggio), dopo aver incassato quattro sconfitte nelle precedenti cinque (una vittoria nel parziale). I campani potrebbero battere i veneti in entrambe le gare stagionali per la prima volta nel campionato cadetto.16:51

La Salernitana, invece, dopo tre successi nelle precedenti quattro giornate (con Sudtirol, Cosenza e Mantova – sconfitta solo dallo Spezia) è caduta nuovamente in trasferta contro la Sampdoria. Ai granata serve un successo che in trasferta, però, manca dal 6 ottobre scorso (1-0 contro il Palermo al Barbera).16:51

Il Cittadella arriva dalla vittoria a sorpresa in rimonta contro il Bari: dopo la rete nella prima frazione da parte di Favilli, infatti, gli uomini di Dal Canto hanno ribaltato la situazione grazie alle reti di Rabbi, Palmieri e Pandolfi, con il 3-1 finale che tiene vive le speranze dei veneti.16:50

Allo stadio Pier Cesare Tombolato si disputa una gara che vale un'intera stagione: Cittadella e Salernitana, che occupano rispettivamente la 19a e 18a posizione in classifica, hanno necessariamente bisogno dei tre punti per sperare nella permanenza nel campionato cadetto.16:50

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cittadella-Salernitana, gara valida per il recupero della 34a giornata del campionato di Serie B.16:49

