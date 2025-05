90'+6' E' FINITA! MODENA-CESENA 0-1. Rete di Antonucci all'89'. 22:31

90'+5' AMMONITO SANTORO: fallo a centrocampo. 22:29

90'+3' Gioco fermo, calcio di punizione in favore dei romagnoli. 22:27

90'+1' Klinsmann esce e blocca la sfera. 22:27

90' Cinque minuti di recupero. 22:26

89' PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 23 bianconero. 22:25

89' GOL! Modena-CESENA 0-1! Rete di Antonucci. Ospiti in vantaggio: azione di Tavsan che serve a Antonucci un assist perfetto per il colpo di testa vincente.



Guarda la scheda del giocatore Mirko Antonucci22:25

87' Aggiornamento da Palermo: pareggio dei rosaneri, quindi si invertono le posizioni con il Cesena. 22:22

86' Sugli sviluppi, colpo di testa di Mangraviti sul fondo. 22:21

86' ADAMO! Triangolazione con Russo, potente destro respinto in corner da Gagno. 22:20

84' QUINTO CAMBIO NEL CESENA: entra Bastoni, esce Francesconi. 22:18

84' QUINTO CAMBIO NEL MODENA: entra Gliozzi, esce Caso. 22:17

82' Corner in favore del Modena. 22:16

81' Giocata di tacco di Mendes che però non riesce a servire alcun compagno. 22:15

80' Inserimento di Santoro che punta l'area, chiuso in fallo laterale. 22:14

78' Punizione per gli ospiti, traversone respinto, poi c'è fallo ai danni proprio di Palumbo. 22:13

76' QUARTO CAMBIO NEL MODENA: entra Palumbo, esce Magnino. 22:10

76' TERZO CAMBIO NEL MODENA: entra Mendes, esce Defrel. 22:09

75' SECONDO CAMBIO NEL MODENA: entra Zaro, esce Dellavalle. 22:09

74' Il Cesena alleggerisce la pressione dei padroni di casa, tiro di Tavsan in curva. 22:08

71' L'attacco gialloblù si appoggia a Defrel che fa la sponda per Santoro, il quale viene chiuso al momento della conclusione. 22:06

70' Si lotta sulla trequarti del Modena. 22:05

68' COLPO DI TESTA DI KAMATE! Assist di Cotali ma lo stacco aereo del numero 93 è imperfetto. 22:03

67' QUARTO CAMBIO NEL CESENA: entra Russo, esce Shpendi. 22:02

67' TERZO CAMBIO NEL CESENA: entra Tavsan, esce Saric. 22:01

67' Mangraviti stende Kamate rischiando il cartellino giallo. 22:01

65' Traversone insidioso per Defrel, la retroguardia ospite evita guai grazie a Piacentini: conclude Vulikic con un tiro molto alto. 22:04

63' Celia scambia con Antonucci, cross d'esterno intercettato e allontanato da Beyuku. 21:58

61' PRIMO CAMBIO NEL MODENA: entra Gerli, esce Ponsi. 21:55

60' Scocca l'ora di gioco, parziale ancora fermo sullo 0 a 0. 21:54

58' Ci prova ancora Defrel ma questa volta colpisce Ciofi al momento della conclusione, fischio di Marinelli. 21:52

56' Kamate prova a autolanciarsi nello spazio, Calò lo ferma con esperienza. 21:50

54' OCCASIONISSIMA PER IL MODENA! Defrel si libera di Piacentini e calcia a colpo sicuro, Klinsmann salva il Cesena. 21:49

52' Gioco molto spezzettato, Saric lamenta un fallo di Beyuku ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. 21:47

50' AMMONITO ADAMO: fallo su Caso. 21:47

49' Pressing di Celia su Ponsi, ribattuta in fallo laterale. 21:43

47' Saric a terra per qualche istante, gioco fermo. 21:42

46' SECONDO CAMBIO NEL CESENA: entra Adamo, esce Ceesay. 21:40

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MODENA-CESENA! Si riparte dal risultato di 0-0. 21:39

Con i parziali maturati al 45', i bianconeri terminerebbero al 7° posto grazie allo svantaggio del Palermo contro la Carrarese e affronterebbero il Catanzaro nei playoff. 21:26

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco: inizia meglio il Modena, pericoloso in particolare con Kamate; poi il Cesena ha ripreso campo e è andato al tiro con Shpendi. Infortunio per Prestia, costretto a lasciare il campo a Piacentini. 21:23

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! MODENA-CESENA 0-0. 21:21

45'+2' Cross di Francesconi in area, uscita in presa di Gagno. 21:20

45'+1' Santoro sbaglia, Beyuku non può evitare la rimessa laterale per gli avversari. 21:19

45' Tre minuti di recupero. 21:18

43' DESTRO DI SHPENDI! Prima vera conclusione del Cesena, tiro fuori non di molto. 21:17

43' Tiro-cross di Ceesay smorzato, Dellavalle libera l'area di rigore. 21:15

42' La formazione di Mignani prova a alzare il baricentro. 21:15

40' PRIMO CAMBIO NEL CESENA: entra Piacentini, esce Prestia. 21:14

39' PRESTIA KO! Infortunio per il capitano bianconero che ha subito una botta in un contrasto con Defrel. 21:13

38' Ospiti sulla difensiva, Saric difende la sfera sul pressing falloso di Defrel. 21:11

36' Dribbling di Caso, poi la sfera è giocata da Kamate: sinistro dal limite alto in curva. 21:09

34' Ora è il turno di Mangraviti che cade a terra dopo un contatto con Kamate. Anche in questo caso, il giocatore del Cesena è in grado di proseguire. 21:08

32' Gioco fermo, colpo subito da Shpendi dopo un contrasto con Dellavalle. 21:05

30' Mezz'ora di gioco al ''Braglia'': punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 21:05

29' Cross di Antonucci, respinta aerea della difesa gialloblù in fallo laterale. 21:02

28' Sugli sviluppi, colpo di testa di Dellavalle che trova una deviazione che semplifica la presa di Klinsmann. 21:01

28' Quarto calcio d'angolo per il Modena. 21:00

26' Pallone rasoterra di Kamate a centro area, Caso colpisce in maniera debole, facile per l'estremo difensore ospite. 21:00

25' Ciofi interrompe la trama avversaria e si riversa in avanti ma infine sbaglia la misura del filtrante per Ceesay. 20:58

23' AMMONITO MAGNINO: fallo tattico ai danni di Saric. 20:55

22' Forcing dei padroni di casa, altro tiro dalla bandierina. 20:55

21' Defrel scappa a Prestia, il quale lo ferma in maniera irregolare. 20:54

20' Traversone di Cotali murato da Antonucci in fallo laterale. 20:53

17' OCCASIONE MODENA! Sinistro a giro sul secondo palo di Kamate, volo di Klinsmann in corner. 20:52

16' Risultato che interessa al Cesena: Palermo-Carrarese 0-1, siciliani agganciati a quota 51, scontri diretti a favore dei romagnoli. 20:52

15' Fallo di Calò ai danni di Magnino. 20:47

14' Lotta a centrocampo, escono meglio i bianconeri col possesso palla. 20:47

12' BEYUKU! Assist aereo di Cotali, sinistro al volo di Beyuku che manda alto da ottima posizione. 20:45

10' I playoff inizieranno sabato 17 maggio in gara unica. 20:44

9' Cross per Shpendi, rimpallo che favorisce l'attaccante, poi chiuso in qualche modo da Gagno.20:43

7' Trattenuta di Santoro che interrompe la ripartenza ospite, richiamo verbale del direttore di gara. 20:40

6' Slalom di Kamate che entra in area, calcia di sinistro deviato da Ciofi in calcio d'angolo. 20:39

5' Ritmi non esasperati in queste primissime battute, tifosi del Cesena con un orecchio al risultato di Sudtirol-Bari. 20:38

3' Prestia anticipa Caso e fa ripartire l'azione della formazione di Mignani. 20:36

2' Parte dal basso la manovra dei romagnoli. 20:35

1' INIZIA MODENA-CESENA! Primo pallone giocato da Calò. 20:33

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in casacca gialla e striscia obliqua blu, ospiti in completo bianco con bordi neri. 20:30

All'andata, giocata al ''Manuzzi'' lo scorso 13 settembre, spettacolare 2 a 2. 20:25

Mandelli recupera Santoro a centrocampo e Mendes che inizia dalla panchina; Defrel terminale offensivo sostenuto da Kamate e Caso, out Battistella. Mignani punta su Shpendi in attacco sostenuto da Antonucci e Saric; Ceesay e Celia a presidio delle corsie esterne, Bastoni in panchina. 20:09

FORMAZIONE CESENA (3-4-2-1): Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Ceesay, Francesconi, Calò, Celia - Saric, Antonucci - Shpendi. A disposizione: Pisseri, Siano, Donnarumma, Pieraccini, Piacentini, Bastoni, Berti, Mendicino, Adamo, Tavsan, Russo. 20:25

FORMAZIONE MODENA (3-4-2-1): Gagno - Dellavalle, Ponsi, Vulikic - Beyuku, Magnino, Santoro, Cotali - Kamate, Caso - Defrel. A disposizione: Bagheria, Castelnuovo, Zaro, Botteghin, Di Pardo, Cauz, Pergreffi, Gerli, Palumbo, Bozhanaj, Palumbo, Gliozzi, Mendes. 20:29

Nell'ultimo turno, pareggio casalingo del Modena contro il Brescia mentre il Cesena ha espugnato Cosenza. 23:15

Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Bianchini. Quarto Ufficiale Nigro. Al VAR Maggioni, AVAR Sozza. 23:14

Il match del ''Braglia'' vale tantissimo per i bianconeri, i quali sono in corsa per i playoff (vantaggio di tre punti sul Bari) mentre i gialloblù, a quota 45 punti, sono già fuori dalla corsa promozione. 23:11

Benvenuti alla diretta di Modena-Cesena, match valido per il recupero del 34° turno del campionato di Serie B che chiude la regular season. 23:06

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp