Qualche fischio del pubblico di casa che aveva contestato già tanto il Palermo e Dionisi nelle ultime settimane. Oggi non ci credono neanche del pareggio in extremis conseguito contro una Carrarese già salva e in 10 dal 57'. C'è da dire che la squadra di casa ha comunque reagito al vantaggio iniziale di Shpendi. E nel secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo.

TUTTI I VERDETTI - Sassuolo e Pisa in Serie A. Spezia e Cremonese già ai playoff, aspettando i risultati di Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena. La Sampdoria finisce in Serie C per la prima volta nella sua storia, facendo compagnia a Cittadella e Cosenza. Salernitana-Frosinone è la finale del playout.

Si chiude quindi la stagione regolare di questa Serie B. Carrarese al 12° posto, il Palermo 8° Ci saranno comunque i playoff per tentare la promozione in Serie A per la squadra di Alessio Dionisi. Palermo che, quindi, giocherà contro la Juve Stabia al Menti di Castellammare di Stabia sabato 17 maggio.