Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi impegni di Serie B!22:36

90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALL'ARENA GARIBALDI! Pisa-Cremonese 2-122:29

90'+3' GOL!! Pisa-CREMONESE 1-2!! Gol di Federico Bonazzoli! Bonazzoli "scippa" palla a Collocolo che stava conducendo verso l'area ed entra con un guizzo trovandosi di fronte a Nicolas. Tocco sotto morbido che scavalca il portiere del Pisa e finisce in rete.



Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli22:28

90' 4 minuti di recupero.22:25

90' TRAMONI!! Tramoni riceve vicino all'area avversaria a sinistra, si accentra e fa partire una botta tremenda da fuori area che si stampa sulla traversa!22:25

88' OCCASIONE PISA! Cross basso dalla sinistra che taglia tutta l'area. Tramoni non arriva sulla sfera ma da dietro arriva Arena a tutta velocità che attacca il secondo palo e riesce a raggiungere il pallone deviando fuori dallo specchio della porta.22:24

85' Spazio ai giovani in questo finale di partita. Guerra mette in campo il classe 2006 Gabbiani per la Cremonese e Inzaghi lancia in campo il classe 2008 Tosi.22:20

84' 5a sostituzione Pisa. Esce Alexander Lucas Lind ed entra Lorenzo Tosi,22:18

82' GOL!! PISA-Cremonese 2-0!! Gol di Idrissa Touré! Il centrocampista entrato in campo da 5 minuti controlla un rimpallo a centro area, l'aggiusta sul destro e col piattone infila sotto l'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Idrissa Touré22:18

82' 5a sostituzione Cremonese. Esce Mattia Valoti ed entra Giacomo Gabbiani.22:16

81' Sernicola protegge palla sulla sinistra. Castagnetti lo abbatte e Giua assegna un calcio di punizione dalla trequarti al Pisa.22:15

79' Valoti riceve un pallone in area di rigore molto defilato a sinistra. Stop di petto e conclusione al volo che sbatte sulla difesa e finisce in quello che è il primo tiro della bandierina per la Cremonese.22:13

78' Con l'ingresso di Touré, che va a posizionarsi a destra, Sernicola si sposta sulla sinistra al posto di Angori.22:12

77' 4a sostituzione Pisa. Esce Samuele Angori ed entra Idrissa Touré.22:11

77' 3a sostituzione Pisa. Esce Stefano Moreo ed entra Alessandro Arena.22:11

75' Bonazzoli si allarga sulla sinistra e tenta la conclusione potente col mancino. Palla non precisa che si spegne sul fondo.22:09

75' Caracciolo commette fallo in attacco e protesta al momento del fischio. Giua estrae il cartellino giallo.22:09

73' Angori batte nella stessa maniera e Bonfanti arriva nuovamente di testa. Altra deviazione e terzo calcio d'angolo consecutivo.22:08

72' Colpisce Bonfanti di testa sul cross di Angori da corner. La palla, deviata, termnina ancora in angolo.22:07

71' Tramoni riceve da Angori a sinistra e punta Folino che ferma l'azione arginandolo in corner.22:06

70' 4 sostituzione Cremonese. Esce Žan Majer ed entra Michele Castagnetti.22:04

67' Lindt lotta a centrocampo e recupera un ottimo pallone, con 2 compagni di squadra che si gettano in avanti per ricevere l'imbucata. Sbaglia la misura del passaggio però l'attaccante del Pisa.22:02

65' Calcio di punizione da posizione centrale dai 25 metri per il Pisa causata da un fallo di Vazquez. Castellini tenta la conclusione che non si abbassa e sorvola la traversa.22:00

63' OCCASIONE CREMONESE! Altra combinazione tra Bonazzoli e Vazquez che, servito in area di rigore, calcia debolmente a lato da ottima posizione.21:58

62' 2a sostituzione Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Alessio Castellini.21:57

62' 1a sostituzione Pisa. Esce Marius Marin ed entra Oliver Abildgaard.21:57

61' Vazquez scambia con Bonazzoli e cade in area reclamando il penalty. Lascia correre Giua e parte una ripartenza velocissima con Tramoni lanciato nella metà campo avversaria. Una volta entrato in area si lascia cadere a sua volta su un tocco lieve di Ceccherini. Non abbocca Giua. Proteste dei giocatori della Cremonese che reclamavano il giallo per simulazione.21:56

60' Punizione dalla trequarti per la Cremonese. Cambio campo per Folino che non riesce ad agganciare il pallone che rotola in rimessa laterale.21:54

59' Esce dalla difesa in bello stile Azzi. Dopo uno scambio sulla sinistra Marin gli taglia la strada e gli frana addosso causando fallo per il Pisa.21:54

55' OCCASIONE CREMONESE. Prima occasione nitida per i grigiorossi. Buon break di Collocolo che apre a destra per Gelli. Palla bassa al centro con Bonazzoli che sistema di tacco per Vazquez; il suo destro da centro area viene parato in presa da Nicolas.21:50

53' Tramoni viene richiamato verbalmente da Giua dopo aver colpito con i tacchetti Mejer.21:48

52' Altro cross per Gelli che viene servito da Folino. Allonta in spaccata Calabresi facendo partire in velocità Tramoni. Rinviene Folino a fermare l'esterno del Pisa.21:47

50' Cross al centro dal calcio piazzato con Fulignati che esce e respinge di pugno subendo fallo.21:44

49' Altro fallo. Gelli irrompe irregolarmente su Bonfanti e ne scaturisce un calcio di punizione sulla trequarti sinistra.21:44

49' Recupero palla di Collocolo a centrocampo che apre per Gelli sulla fascia destra. Palla centrale per Bonazzoli che serve a Valoti che nello slancio perde il possesso del pallone e commette fallo.21:43

47' Riparte forte la Cremonese. Gelli e Folino combinano sulla destra con quest'ultimo che riesce a crossare dal fondo. Calabresi allonta con la palla che arriva al limite a Vazquez che di prima intenzione tenta la conclusione non inquadrando lo specchio della porta.21:42

46' 3a sostituzione Cremonese. Esce Luca Ravanelli ed entra Lorenzo Moretti.21:39

46' 2a sostituzione Cremonese. Esce Manuel De Luca ed entra Franco Damián Vázquez.21:38

46' 1a sostituzione Cremonese. Esce Charles Monginda Pickel ed entra Michele Collocolo.21:38

46' SI RIPARTE! La partita riprende con il possesso palla affidato al Pisa. Triplo cambio all'intervallo per la Cremonese.21:39

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.21:38

Subito un brivido in avvio di partita con un gol annullato alla Cremonese. La partita sembra equilibrata fino al gol di Moreo al 22'. Da li in avanti il Pisa prende controllo del campo e sfiora il vantaggio a più riprese.21:22

Un bel Pisa chiude in vantaggio i primi 45 minuti. Sblocca la partita Moreo col suo 7° centro stagionale.21:20

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Pisa-Cremonese 1-021:20

45' 2 minuti di recupero.21:18

43' OCCASIONE PISA! La Cremonese pova a ripartire palla al piede ma la pressione del Pisa è altissima. Palla recuperata a centrocampo e subito imbucata per Marin che, dall'interno dell'area spostato a sinistra, chiude troppo col destro e calcia a lato.21:17

40' ANCORA PERICOLOSO IL PISA DA CORNER. Tre occasioni arrivate da altrettanti tiri dalla bandierina. Cross perfetto a centro area. Lindt di testa non inquadra lo specchio della porta.21:14

39' Moreo si inserisce tra le linee e tenta il mancino da fuori da posizione centrale. Palla a lato.21:12

37' Majer sgambetta Lindt e riceve il primo cartellino giallo del match.21:11

37' Azzi riceve pallone in area e cade a terra troppo facilmente. Non abbocca Giua.21:10

35' Il gioco è ripreso con Ravanelli e Lindt fuori dal campo a ricevere assistenza medica.21:09

34' Contrasto duro a centrocampo con Ravanelli che salta sopra a Lindt e cade male sulla spalla. Giua fischia in favore del Pisa.21:06

33' Pickel tenta la verticale per Bonazzoli. Bonfanti anticipa e allontana.21:06

31' ANCORA PISA! Altro angolo dalla destra battuto corto per Angiori che si accentra e calcia sul primo palo accarezzando la rete esterna.21:05

30' PALO DEL PISA!! Dal calcio d'angolo la palla sbatte sulla schiena di Caracciolo, finisce sul palo e va pericolosamente verso il centro della porta. Riflesso di Fulignati che la toglie dallo specchio!21:08

29' Percussione di Sernicola sulla destra che crossa trovando l'opposizione della difesa avversaria. Primo tiro della bandierina della partita.21:02

27' GOL ANNULLATO AL PISA! Palla bassa di Bonfanti, lanciato in posizione irregolare, al centro dell'area per Lindt che attacca il primo palo e mette di tacco alle spalle di Fulignati.21:01

25' Intervento falloso di Pickel che interviene in ritardo su Marin all'altezza del centrocampo.20:58

22' GOL!! PISA-Cremonese 1-0!! Gol di Stefano Moreo! Settimo sigillo in campionato per Moreo che approfitta di un errore in uscita della Cremonese e procede a grande velocità verso l'area avversaria. Il suo tiro di destro da posizione decentrata a destra trova la deviazione di Ravanelli che spiazza Fulignati.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo20:56

20' Buono spunto di Azzi che parte dalla sinistra e cerca il dai e vai con Valoti. Finisce a terra Azzi sul pallone di ritorno protestando timidamente col direttore di gara che lascia proseguire l'azione.20:54

18' Sernicola scende sull'out di destra e crossa. La palla attraversa tutta l'area e arriva da Angiori che serve Piccinini al limite; il suo destro viene rigettato dalla difesa.20:51

16' Si rende pericoloso il Pisa. Lancio da centrocampo che arriva appena dentro l'area. Moreo tenta il colpo sotto al volo ma la palla non scavalca Fulignati che para senza problemi.20:50

14' Altro lancio lunghissimo di Fulignati. De Luca non controlla nelle fitte maglie della difesa neroblu.20:47

12' Corpo a corpo tra De Luca e Bonfanti su un rilancio di Fulignati. L'attaccante del Pisa impedisce al suo avversario di staccare. Fallo in attacco.20:45

10' Fallo commesso da Azzi. Punizione Pisa da ottima posizione decentrata a destra. Batte Angori cercando scavaldando la barriera con la palla che finisce sopra la traversa.20:43

9' Angori riceve al limite da Lindt e allarga a sinistra. Cross per Tramoni che non trova l'impatto di testa.20:42

7' Mejer prova a pescare Bonazzoli che scatta sul filo del fuorigioco. Il pallone è leggermente troppo lungo e Bonazzoli non controlla.20:40

5' Alza la pressione la squadra di Inzaghi e da vita ad un'azione offensiva confusa e frenitica che si conclude con un fallo in attacco.20:38

2' GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE. Fulignati lancia lungo. Nicolas esce avventatamente dalla propria area e si scontra con un compagno. La palla arriva a Bonazzoli che serve per De Luca che insacca a porta vuota in evidente posizione di fuorigioco.20:36

INIZIA LA PARTITA! Fischia Giua e la Cremonese muove il primo pallone del match.20:33

Giua guida le squadre fuori dal tunnel che si schierano al centro del campo. E' tutto pronto per Pisa-Cremonese!20:31

A disposizione Cremonese. Drago, Tannander, Triacca, Vandeputte, Collocolo, Lordkipanidze, Castagnetti, Moretti, Barbieri, Pavesi, Vazquez, Gabbiani.20:30

A disposizione Pisa. Loria, Vignato, Touré, Morutan, Tosi, Canestrelli, Arena, Rus, Abilgaard, Castellini, Hojholt, Solbakken.20:30

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE. 3-5-2. Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Azzi, Valoti, Mejer, Pickel, Gelli; De Luca, Bonazzoli.20:30

FORMAZIONE UFFICIALE PISA. 3-4-2-1. Nicolas; Bonfanti, Caracciolo, Calabresi; Angori, Marin, Piccinini, Sernicola; Moreo, Tramoni; Lind.20:30

Attendiamo le formazioni ufficiali in attesa di sorprese visto il turnover che gli allenatori potrebbero eseguire in questa partita. Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Meister, mentre Stroppa non avrà a disposizione gli squalificati Bianchetti, Johnsen e Nasti e gli infortunati Saro, Antov e Zanimacchia.20:30

Il direttore di gara designatoè il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Margani e Lombardo.4° Ufficiale Striamo. VAR e AVAR Camplone e Muto. 20:30

Buonissima la stagione della Cremonese che è certa del 4° posto e può ancora ambire al 3° occupato dallo Spezia che dista solamente 2 punti. L'ultima sconfitta dei grigiorossi risale al 22 Febbraio, da li in avanti sono arrivati 20 punti nelle 10 partite successive. Nell'ultimo turno di campionato la Cremonese si è imposta proprio in casa dello Spezia con il risultato di 3-2.18:28

Il Pisa arriva a questa partita già sicuro della promozione in Serie A con il 2° posto guadagnato grazie ai 73 punti realizzati. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato un rocambolesco 3-3 contro il Sudtirol, con il pareggio raggiunto in pieno recupero con una deliziosa punizione di Adrian Rus.18:22

Siamo all'Arena Garibaldi. Il recupero della 34a giornata chiude la regular season della Serie B 2024/25! Il Pisa di Filippo Inzaghi ospita la Cremonese di Giovanni Stroppa che, squalificato, lascia la panchina ad Andrea Guerra.20:48

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Cremonese, gara valida per il recupero della 34a giornata di Serie B.18:11

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp