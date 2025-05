OCCASIONE SPEZIA! Grande giocata di Di Serio sulla destra, che si libera di un uomo e la mette in mezzo per Pio Esposito: l'attaccante apre il piatto ma la palla esce a lato!22:07

Pio Esposito mette in mezzo per Di Serio, che controlla male e viene fermato da un difensore.22:01

Tripla sostituzione per il Cosenza: escono Ricci, Cimino e Venturi per D'Orazio, Ricciardi e Caporale.21:58

Con una vittoria lo Spezia si assicurerebbe il terzo posto matematico, più vantaggioso in chiave playoff. In questo momento, con la Cremonese che sta perdendo 1-0 a Pisa, il vantaggio dello Spezia salirebbe a cinque punti.21:33

Il netto 3-0 con cui si è chiuso il primo tempo potrebbe trarre in inganno, perché per gran parte della prima frazione il pallino del gioco è stato nelle mani della squadra ospite, con i padroni di casa che hanno atteso per poi colpire all’improvviso. Al 14’ il vantaggio dello Spezia con il rientrante Elia, che approfitta di un pallone rimpallato e infila Vettorel con un tiro chirurgico. Al 29’ il raddoppio: cross di Vignali dalla destra, si inserisce Kouda che al volo la mette sull’angolino. Nel recupero di primo tempo arriva il tris: lo firma Pio Esposito su rigore fischiato per un tocco di braccio sul cross di Kouda. Dagli undici metri il numero nove dello Spezia spiazza Vettorel e firma il 17esimo gol in campionato.21:30