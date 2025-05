Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sudtirol-Bari, arrivederci alla prossima partita! 22:32

Fine partita: SUDTIROL-BARI 0-0! Il risultato non si sblocca. 22:29

OCCASIONE BARI! Poluzzi in uscita bassa salva anche su Falletti.22:28

Simic in scivolata mura la conclusione in area di sinistro di Barreca. 22:27

Colpo di testa di Simic su corner di Falletti, presa plastica in tuffo di Poluzzi. 22:21

Sudtirol in avanti, due conclusioni imprecise di Giorgini e Casiraghi e una respinta di Merkaj.22:15

Falletti, da poco entrato in campo, dal limite dell'area conclude altissimo. 22:03

Ammonito MOLINA per gioco scorretto su Favasuli.21:56

Benali dalla bandierina, Simic di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 21:54

OCCASIONE BARI! Guizzo di Favasuli, conclusione a giro di Favilli, Poluzzi in tuffo si rifugia in corner. 21:54

Inserimento in area di Tait, si chiude la difesa del Bari, anche il successivo tentativo di Mallamo non va a buon fine.21:50

Possesso gestito dal Sudtirol, il Bari non concede varchi. 21:49

Termina senza gol il primo tempo tra Sudtirol e Bari. Due occasioni (18' e 41') non sfruttate da Odogwu, traversa di Dorval al 28'.21:22

Ammonito FAVASULI per gioco scorretto su Mallamo.21:18

OCCASIONE SUDTIROL! Un'altra chance per Odogwu, decisiva la chiusura di Dorval dopo una corta respinta in tuffo di Radunovic. 21:15

Ci prova Pyyhtia, tiro non irresistibile murato dalla difesa del Bari. 21:17

Favilli resta a terra dolorante dopo lo stacco di testa, sanitari in campo per le cure del caso. 21:10

Bari in attacco: colpo di testa Favilli su cross di Lasagna, pallone largo. 21:10

Fallo in attacco di Pyyhtia, interrotta l'azione del Sudtirol iniziata da una rimessa laterale lunga di Molina. 21:07

Favilli in area calcia a incrociare con il destro, ma trova l'opposizione di Giorgini. 21:05

TRAVERSA BARI! Dorval in area libera il destro, il pallone sbatte sulla parte alta della traversa. 21:02

Molina spinge sulla corsia di sinistra, Favsuli devia il cross in corner. 20:59

Bari pericoloso con Maggiore: conclusione dall'interno dell'area di rigore, pallone alto non di molto. 20:53

OCCASIONE SUDTIROL! Opportunità per Odogwu, l'attaccante sorprende alle spalle la difesa del Bari ma di sinistro non inquadra il bersaglio. 20:52

Vergani al limite dell'area non riesce a controllare la sfera, poi fa anche fallo su Obaretin. 20:50

Traversone da sinistra di Molina, troppo profondo per tutti. 20:47

Punizione per il Sudtirol da posizione laterale, c'è un fallo di Simic su Odogwu. 20:44

Ripartenza del Bari, Poluzzi arriva fino alla trequarti per anticipare Benali.20:39

Sudtirol in avanti, Simic concede un calcio d'angolo. 20:37

Le scelte di Longo: in avanti il tandem Lasagna-Favilli. Favasuli e Dorval sulle fasce, Benali in regia, in difesa c'è Obaretin con Simic e Mantovani. 19:53