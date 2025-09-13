Non sono di certo mancate le emozioni al Ceravolo. Dopo la prima frazione chiusa sullo 0-0 ma con ben due legni colpiti, nella ripresa il Catanzaro passa dopo un minuto: Pontisso crossa dalla sinistra verso il secondo palo, sponda di Di Chiara per l’inserimento di Antonini che insacca. Reagisce subito la Carrarese con Zanon, che colpisce la traversa. Continuano le scaramucce ed i colpi proibiti, fino al 64’ quando Illanes firma il pari: il centrale della squadra toscana è lasciato inspiegabilmente solo in area e non ha problemi a battere Pigliacelli. Nel finale c’è tempo per un’altra traversa (Sekulov) e per una ghiotta occasione fallita da Iemmello.

La Carrarese di Calabro invece ha vinto la prima gara della stagione (0-2 allo Spezia) e pareggiato la seconda contro il Padova: quattro punti e secondo posto in compagnia di altre sette squadre.16:48

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Zingarelli e Zezza e dal quarto uomo Gandino. Camplone e Marini rispettivamente al Var e Avar.17:14

Non sono mancate le emozioni nei primi quarantacinque minuti di gioco. Subito alto il livello agonistico: bastano una manciata di minuti per il primo cartellino (ai danni di Iemmello). I giocatori non si tirano certo indietro e gli scontri fisici abbondano: nella prima parte di gara il gioco è molto spezzettato dalle continue interruzioni di Ferrieri Caputi. Poi sono gli ospiti a creare le prime occasioni da rete, con Bozhanaj e Abiuso (palo), ma nel finale rispondono i padroni di casa, con il palo di Nuamah e nel recupero con Cisse, sul quale Bleve è insuperabile.18:07

Catanzaro - Carrarese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Carrarese sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente il Catanzaro si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Carrarese si trova 4° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Carrarese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Catanzaro ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nelle prime 2 partite ha affrontato il Sudtirol, lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese nelle prime 2 giornate ha affrontato lo Spezia, Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Carrarese ha incontrato Padova pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Matias Antonini con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 2 gol.

Catanzaro e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 1 volta, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Catanzaro-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Catanzaro e Carrarese si sono affrontate in Serie BKT soltanto nello scorso campionato: vittoria dei calabresi in casa per 3-1 nel match di andata e pareggio per 2-2 in Toscana nella gara di ritorno.

Il Catanzaro ha pareggiato le prime due sfide della Serie BKT 2025/26 (1-1 contro il Südtirol e 0-0 contro lo Spezia) e potrebbe chiudere in parità le prime tre partite stagionali di un torneo cadetto per la prima volta dal 1988/89 (tutte a reti inviolate in quella occasione, rispettivamente contro Licata, Padova e Monza).

Nel 2025, il Catanzaro ha pareggiato il 50% delle partite disputate nella ‘regular season’ di Serie BKT: 10, sulle 20 complessive (6V, 4P): nessuna squadra ha chiuso in parità più match dei giallorossi in quest’anno solare nel torneo cadetto (10 anche il Bari).

Dopo 14 gare esterne consecutive senza successi (7N, 7P), la Carrarese ha vinto l’ultima trasferta di Serie BKT contro lo Spezia (2-0); i toscani potrebbero conquistare la posta piena per due match di fila fuori casa per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.

Si affrontano una delle due squadre che vanta la percentuale più alta di duelli vinti in questo inizio di campionato (il Catanzaro con il 53.3%, al pari del Padova) e quella invece che ha registrato finora la percentuale più bassa (la Carrarese con il 46.6%).

Due dei tre giocatori che hanno effettuato il maggior numero di passaggi in questo torneo vestono la maglia del Catanzaro: Simone Pontisso (148) e Matias Antonini (151); meglio di loro ha fatto soltanto Stefano Cella, del Mantova, con 154.

Tra i giocatori della Carrarese che vantano il 100% di gare giocate da titolare a partire dalla scorsa stagione in Serie BKT, soltanto Marco Imperiale conta più match (38/38) rispetto a Nicolás Schiavi (36/36). Inoltre, negli ultimi due tornei cadetti (dal 2024/25), il centrocampista argentino ha segnato otto gol (due nell’edizione in corso): più di qualsiasi altro compagno di squadra.

