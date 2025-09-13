Non sono di certo mancate le emozioni al Ceravolo. Dopo la prima frazione chiusa sullo 0-0 ma con ben due legni colpiti, nella ripresa il Catanzaro passa dopo un minuto: Pontisso crossa dalla sinistra verso il secondo palo, sponda di Di Chiara per l’inserimento di Antonini che insacca. Reagisce subito la Carrarese con Zanon, che colpisce la traversa. Continuano le scaramucce ed i colpi proibiti, fino al 64’ quando Illanes firma il pari: il centrale della squadra toscana è lasciato inspiegabilmente solo in area e non ha problemi a battere Pigliacelli. Nel finale c’è tempo per un’altra traversa (Sekulov) e per una ghiotta occasione fallita da Iemmello.
Il Catanzaro sale così al tredicesimo posto con tre punti e nel prossimo turno sarà ospite della Reggiana.
La Carrarese invece sale a cinque punti in terza posizione in compagnia del Venezia. La squadra di Calabro nel prossimo turno affronterà l’Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Catanzaro-Carrarese 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!19:20
90'+8'
Finisce la partita! CATANZARO-CARRARESE 1-1 (46’ Antonini, 64’ Illanes)!19:13
90'+6'
Cartellino giallo per Gabriele Parlanti che entra a gamba alta.19:12
90'+4'
Continua ad attaccare il Catanzaro, spinto dal Ceravolo..19:10
90'
Sette minuti di recupero.19:06
90'
Sostituzione Catanzaro: esce Alphadjo Cissè ed entra Luca Pandolfi.19:06
87'
IEMMELLO! Il capitano giallorosso parte sul filo del fuorigioco, salta Bleve ma da posizione allargata calcia sull'esterno della rete!19:03
85'
TRAVERSA CARRARESE! Contropiede di Melegoni che serve Sekulov: da posizione defilata parte un sinistro che colpisce la traversa!19:16
84'
Doppia sostituzione Carrarese: escono Finotto e Zuelli per Arena e Parlanti.19:02
84'
Oudin si libera al tiro dal limite: destro che esce alto.19:00
82'
Iemmello entra in area, ne salta un paio e prova il sinistro, intercettato da un difensore.18:59
79'
Ammonito Fabio Rispoli: ruba palla a Illanes con un intervento considerato troppo aggressivo da Ferrieri Caputi.18:56
79'
Pontisso tira da fuori area: palla che non inquadra lo specchio della porta.18:55
77'
Ruggeri dolorante: la mano gli viene calpestata involontariamente da D'Alessandro.18:54
74'
Doppia sostituzione Carrarese: fuori Zanon e Abiuso per Bouah e Sekulov.18:51
74'
Triplo cambio per il Catanzaro: escono Nuamah, Pittarello e Petriccione per D'Alessandro, Oudin e Rispoli.18:51
73'
Iemmello da appena dentro l'area prova il sinistro: palla alta.18:49
70'
Movimento sulla panchina del Catanzaro.18:46
70'
Nuamah sulla sinistra: cross sballato che esce sul fondo.18:45
69'
Hasa entra in area di rigore: bella serpentina, ma il tiro è sporcato da un difensore e parato facilmente da Pigliacelli.18:45
67'
Iemmello prova ad entrare in area, ma la palla gli carambola tra i piedi e finisce sul fondo.18:43
64'
GOL! Catanzaro-CARRARESE 1-1! ILLANES! Sugli sviluppi di un corner la palla arriva ad Hasa che dalla trequarti pennella per Illanes, lasciato colpevolmente solo: il numero 4 ospite batte Pigliacelli e sigla i gol del pari!
Inizia il secondo tempo! CATANZARO-CARRARESE 0-0!18:21
Non sono mancate le emozioni nei primi quarantacinque minuti di gioco. Subito alto il livello agonistico: bastano una manciata di minuti per il primo cartellino (ai danni di Iemmello). I giocatori non si tirano certo indietro e gli scontri fisici abbondano: nella prima parte di gara il gioco è molto spezzettato dalle continue interruzioni di Ferrieri Caputi. Poi sono gli ospiti a creare le prime occasioni da rete, con Bozhanaj e Abiuso (palo), ma nel finale rispondono i padroni di casa, con il palo di Nuamah e nel recupero con Cisse, sul quale Bleve è insuperabile.18:07
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. CATANZARO-CARRARESE 0-0!18:04
45'+2'
OCCASIONE CATANZARO! Iemmello serve splendidamente Cisse, grande risposta di Bleve!18:04
45'+1'
Petriccione dal limite, la palla viene rimpallata da un difensore.18:03
45'
Due minuti di recupero.18:02
41'
Tentativo di Pittarello, con la palla che esce abbondantemente a lato.17:57
34'
PALO CATANZARO! Tiro a giro di Nuamah, Bleve la devia quel tanto che basta per farla sbattere sul legno!17:51
33'
OCCASIONE CARRARESE! Mischia in area sugli sviluppi di un corner, con la palla che viene respinta da Pigliacelli e poi Abiuso, da terra, colpisce il palo!17:50
32'
Sostituzione Carrarese: esce un po' a sorpresa Kleis Bozhanaj, al suo posto Filippo Melegoni.17:52
30'
Quindici minuti al termine della prima frazione di gioco.17:48
29'
Una palla invitante capita sui piedi di Finotto, che però temporeggia troppo e favorisce il recupero dei giocatori giallorossi.17:46
25'
OCCASIONE CARRARESE! Azione solitaria di Finotto: il tiro è respinto da Pigliacelli, poi sulla ribattuta il tiro di Zanon è deviato in corner da Petriccione!17:42
24'
Altro braccio alto di Bozhanaj, stavolta su Favasuli: Ferrieri Caputi sembra soprassedere senza sanzionare ulteriormente il trequartista albanese.17:41
20'
Pressing molto alto da parte di entrambe le formazioni.17:36
19'
Allontana la difesa del Catanzaro.17:35
18'
Rischiano ancora gli ospiti: discesa di Zanon, Favasuli pasticcia e concede un corner alla Carrarese.17:35
17'
OCCASIONE CARRARESE! Rinvio sbagliato di Pigliacelli, Bozhanaj intercetta e calcia dal limite: palla alta!17:34
16'
Retropassaggio rischioso di Zanon, Zuelli si immola e anticipa l'intervento di Pittarello.17:33
13'
Ammonito Kleis Bozhanaj che sbraccia su Petriccione.17:30
12'
Partita spezzettata da continue interruzioni di gioco: c'è molto agonismo in campo.17:29
9'
Risponde il Catanzaro con Cissè da fuori area: tiro che non inquadra lo specchio della porta.17:26
8'
Bella azione della Carrarese tra Bozhanaj e Abiuso fino alla conclusione di Cicconi, intercettata dalla difesa giallorossa.17:25
4'
Contropiede di Zanon, che viene anticipato all'ultimo da un difensore del Catanzaro.17:21
2'
Cartellino giallo per Pietro Iemmello, colpevole di un colpo proibito nei confronti dell'avversario.17:19
2'
Subito parapiglia in campo tra Iemmello e Illanes.17:18
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro è tutto pronto. Comincia la sfida CATANZARO-CARRARESE!17:17
Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Zingarelli e Zezza e dal quarto uomo Gandino. Camplone e Marini rispettivamente al Var e Avar.17:14
La Carrarese deve fare a meno di Schiavi, Torregrossa, Belloni e Mazzini. Hasa titolare al posto di Parlanti.17:12
Il Catanzaro deve rinunciare agli indisponibili Di Francesco, Bashi, Seha. Aquilani schiera Petriccione, Nuamah e Di Chiara titolari rispetto alla gara di La Spezia.17:11
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese si schiera con il 3-4-2-1: Bleve – Rruggeri, Illanes, Imperiale – Zanon, Hasa, Zuelli, Cicconi – Bozhanaj, Finotto - Abiuso. A disposizione: Salamon, Oliana, Melegoni, Bouah, Rubino, Distefano, Arena, Calabrese, Sekulov, Parlanti, Accornero, Fiorillo. All. Calabro.17:13
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con il 3-4-2-1: Pigliacelli – Bettella, Antonini, Di Chiara – Favasuli, Pontisso, Petriccione, Nuamah – Iemmello, Cissè – Pittarello. A disposizione: Marletta, Pandolfi, Liberali, Brighenti, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, Buso, Frosinini, D’Alessandro, Buglio. All. Aquilani.17:13
La Carrarese di Calabro invece ha vinto la prima gara della stagione (0-2 allo Spezia) e pareggiato la seconda contro il Padova: quattro punti e secondo posto in compagnia di altre sette squadre.16:48
Il Catanzaro è reduce dal pareggio a reti bianche in casa dello Spezia. La squadra di Aquilani, al quindicesimo posto con due punti, cerca la prima vittoria del campionato.15:32
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Carrarese, gara valida per la terza giornata del campionato di serie B.15:32
Catanzaro - Carrarese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Carrarese sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Catanzaro si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Carrarese si trova 4° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Carrarese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
In casa il Catanzaro ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Catanzaro nelle prime 2 partite ha affrontato il Sudtirol, lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese nelle prime 2 giornate ha affrontato lo Spezia, Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Carrarese ha incontrato Padova pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Matias Antonini con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 2 gol.
Catanzaro e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 1 volta, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Catanzaro-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Catanzaro e Carrarese si sono affrontate in Serie BKT soltanto nello scorso campionato: vittoria dei calabresi in casa per 3-1 nel match di andata e pareggio per 2-2 in Toscana nella gara di ritorno.
Il Catanzaro ha pareggiato le prime due sfide della Serie BKT 2025/26 (1-1 contro il Südtirol e 0-0 contro lo Spezia) e potrebbe chiudere in parità le prime tre partite stagionali di un torneo cadetto per la prima volta dal 1988/89 (tutte a reti inviolate in quella occasione, rispettivamente contro Licata, Padova e Monza).
Nel 2025, il Catanzaro ha pareggiato il 50% delle partite disputate nella ‘regular season’ di Serie BKT: 10, sulle 20 complessive (6V, 4P): nessuna squadra ha chiuso in parità più match dei giallorossi in quest’anno solare nel torneo cadetto (10 anche il Bari).
Dopo 14 gare esterne consecutive senza successi (7N, 7P), la Carrarese ha vinto l’ultima trasferta di Serie BKT contro lo Spezia (2-0); i toscani potrebbero conquistare la posta piena per due match di fila fuori casa per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.
Si affrontano una delle due squadre che vanta la percentuale più alta di duelli vinti in questo inizio di campionato (il Catanzaro con il 53.3%, al pari del Padova) e quella invece che ha registrato finora la percentuale più bassa (la Carrarese con il 46.6%).
Due dei tre giocatori che hanno effettuato il maggior numero di passaggi in questo torneo vestono la maglia del Catanzaro: Simone Pontisso (148) e Matias Antonini (151); meglio di loro ha fatto soltanto Stefano Cella, del Mantova, con 154.
Tra i giocatori della Carrarese che vantano il 100% di gare giocate da titolare a partire dalla scorsa stagione in Serie BKT, soltanto Marco Imperiale conta più match (38/38) rispetto a Nicolás Schiavi (36/36). Inoltre, negli ultimi due tornei cadetti (dal 2024/25), il centrocampista argentino ha segnato otto gol (due nell’edizione in corso): più di qualsiasi altro compagno di squadra.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: