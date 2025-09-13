Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juve Stabia-Reggiana e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:03

90'+5' FINISCE QUI!!! Juve Stabia e Reggiana non riescono a segnare e la partita si conclude col risultato di 0-0. Rammarico per i ragazzi di Ignazio Abate che ancora non hanno vinto una partita in questa stagione.16:57

90'+4' Ultimo giro d'orologio. Vediamo se qualcuno si inventa qualcosa per sbloccare questo 0-016:55

90'+4' Giorgini con lancio lungo da centrocampo, respinge Motta con i pugni16:53

90'+3' Quasi tre minuti di recupero, ma si continua a giocare a centrocampo. Niente occasioni16:53

90' 5 minuti di recupero...16:50

89' ANCORA PROTESTE JUVE STABIA!!! Pierobon sulla sinistra, cerca il cross ma va a terra sul contatto con Bozzolan, ma per l'arbitro non c'è nulla e c'è rimessa dal fondo per Motta.16:50

89' L'arbitro torna indietro e ammonisce anche Ruggero che aveva fatto fallo su Portanova ad inizio azione, azione continuata perché la Reggiana aveva conservato il possesso16:48

88' Giallo per Correia che ferma Girma lanciato verso l'area di rigore16:48

85' Tante interruzioni in questo secondo tempo. Il tempo di gioco effettivo è molto inferiore rispetto ai primi 45 minuti16:46

83' La Juve Stabia torna in avanti con Pierobon che guadagna un corner dopo il passaggio smarcante di Mannini16:44

82' Ultimo cambio Reggiana con l'ingresso di Bonetti per Quaranta. Difensore per difensore16:45

80' TRIPLA OCCASIONE JUVE STABIA!!! Prima Mannini a due passi dalla porta con salvataggio di Marras, poi Gabrielloni fermato due volte da Motta. Clamorosa chance non sfruttata dai padroni di casa.16:40

79' FUORI ROVER!!! Autore di un gol, poi annullato, Rover lascia il campo a Bozzolan16:39

79' Nella Reggiana fa invece il suo ingresso in campo Charlys che prende il posto di Reinhart. Dionigi spera in un guizzo in questo finale.16:38

78' FUORI STABILE!!! Cambio forzato per Abate che toglie Stabile per infortunio. Dentro Varnier16:38

75' Lancio lungo di Confente per Burnete, ma l'attaccante romeno non riesce a controllare il pallone. Era solo con tre, ma in posizione di campo molto interessante.16:35

74' Niente di fatto. Anzi, gioco fermo per un colpo subito sulla nuca da Carissoni. L'arbitro non ha fischiato però fallo per la Juve Stabia16:34

73' Si riparte con un calcio di punizione per la Reggiana16:33

71' Cooling break del secondo tempo16:32

71' Ammonito Mannini per un intervento falloso su Marras16:30

70' ALTRO CAMBIO!!! Arrivato il momento di Burnete, altro giocatore che era stato escluso dall'XI titolare di Abate. Fuori Candellone che in questo secondo tempo ha fatto poco.16:30

67' PROTESTE JUVE STABIA!!! Colpo di testa di Mosti sugli sviluppi del corner, i giocatori della Juve Stabia chiedono un tocco di braccio della difesa ospite, ma per Perri non c'è niente. Comandato una rimessa dal fondo.16:28

62' Candellone cerca di prendere lo spazio in area, ma commette fallo in attacco su Bertagnoli. Persiste lo 0-016:23

60' OCCHIO A ROVER!!! Ancora l'esterno della Reggiana che ci prova un'altra volta: palla di poco alta sopra la traversa16:21

60' DIENTRO PIEROBON!!! Abate cambia anche in cabina di regia inserendo Pierobon, lasciato in panchina per questa partita, che prende il posto di Leone.16:22

59' CAMBIA ABATE!!! Mischia di nuovo le carte il tecnico Abate che inserisce Mannini al posto di Cacciamani. L'esterno sinistro è stato il migliore della Juve Stabia con le sue incursioni, ma sembra che avesse finito la benzina.16:20

58' OCCHIO ALLA REGGIANA!!! Prima avanzata degli ospiti in questo secondo tempo e Rover va a segno sul secondo palo. Tutto fermo però Gol annullato per un fiorigioco di Gondo ad inizio azione.16:19

57' Proteste anche dalla panchina della Reggiana. E arriva il sig. Perri ad ammonire Dionigi per aver oltre passato la propria area tecnica16:17

55' JUVE STABIA VICINO AL GOL!!! Prima la girata di Gabrielloni che trova la manona di Motta, poi cerca il tap-in Mosti che però non trova la porta16:16

54' Altre proteste da parte di Abate per il troppo tempo perso dai giocatori della Reggiana quando hanno dei calci di punizione a proprio favore16:15

53' Transizione offensiva della Juve Stabia col solito Cacciamani che viene però fermato da Papetti che si mette tra di lui e il pallone. Proteste dalla panchina dei padroni di casa.16:14

51' Cacciamani cerca il neo entrato Gabrielloni che viene però anticipato dal portiere Motta in uscita16:12

50' Di occasioni ne non sono ancora arrivate, ma la Juve Stabia continua ad avere il predominio territoriale anche in questo avvio di ripresa. Non è cambiato niente per ora.16:11

47' DENTRO BERTAGNOLI!!! Sono addirittura due i cambi di Dionigi con l'ingresso anche di Bertagnoli per Mendicino. Ci sta visto quanto poco ha prodotto la Reggiana nel primo tempo.16:07

47' DENTRO GIRMA!!! Tavsan evanescente e Dionigi cerca qualcosa di più con Girma16:05

47' DENTRO GABRIELLONI!!! Abate si gioca la carta dell'altro neo acquisto: dentro l'ex Como Gabrielloni che prende il posto di Piscopo16:05

46' SI RIPARTE A CASTELLAMMARE16:06

Si sono sbloccate le altre tre gare in programmazione in questo momento. Modena-Bari 1-0, Padova-Frosinone 0-1 e Pescara-Venezia 0-1.15:55

La Juve Stabia deve sicuramente migliorare l'efficacia. Non si possono creare 6-7 occasioni e finire con 0 gol fatti. Anche perché, lo dicevamo proprio nel finale, anche se la Reggiana non si è fatta vedere dalle parti di Confente, ha comunque gli uomini per andare in gol alla minima occasione. Dall'altra parte, la squadra di Dionigi dovrà fare maggior filtro a centrocampo. Ad ogni possesso, la Juve Stabia si è ritrovata praticamente in area senza difficoltà.15:54

8 conclusioni a 2 in questo primo tempo, con la Juve Stabia che ha dominato la prima frazione di gioco. La squadra di Abate, però, non è riuscita a trovare il gol tra le parate di Motta e qualche errore di troppo sotto porta. La Reggiana si è fatta vedere solo con questo tiro finale di Marras ma, per il resto, è stata troppo bassa, lasciando spazio tra le linee e sulle fasce.15:52

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 dopo i primi 45 minuti. La Juve Stabia ha fatto la partita, ha creato tante occasioni, ma è ancora tutto in equilibrio contro la Reggiana15:50

45'+1' ECCO LA REGGIANA!!! Marras si accentra sul sinistro e fa partire un sinistro di potenza che finisce alto. Brivido però per la Juve Stabia proprio nel recupero.15:49

45' Un minuto di recupero...15:48

44' Sono diverse, ormai, le occasioni create dalla Juve Stabia. Ma 0 gol all'attivo. Serve essere più efficaci per non rischiare la beffa della Reggiana che ha comunque gli uomini per segnare in questa partita alla minima occasione15:48

43' ANCORA JUVE STABIA!!! Piscopo per Correia per Cacciamani che va al tiro col mancino ma manda alto sopra la traversa. Bella comunque l'azione, in stile rugby qui, della squadra di Abate.15:48

39' Ci prova anche GIORGINI, sugli sviluppi del corner, stop, si gira e calcia ma non trova la porta di Motta15:42

38' JUVE STABIA VICINO AL GOL!!! Mosti inventa per Piscopo che calcia nei pressi dell'area piccola, ma ancora una volta Motta è decisivo nel dire di no all'attacco delle Vespe.15:41

37' OCCHIO A GONDO!!! Bella palla per l'attaccante della Reggiana, deve uscire Confente che capisce tutto e anticipa l'ivoriano15:40

36' Bella palla per Candellone che ha campo libero per entrare in area, ma l'arbitro ferma tutto: aveva toccato con un braccio l'attaccante della Juve Stabia15:39

33' Conclusione di Cacciamanni che questa volta si mette in proprio e prova il destro da dentro l'area, che viene poi murato. Riparte la Reggiana e Tavsan subisce un prezioso fallo per allentare la pressione verso l'area15:38

31' Prima conclusione verso lo specchio della Reggiana col sinistro da fuori di Tavsan, non c'è però potenza e para Confente15:34

30' 77% di possesso palla per la Juve Stabia in questa prima mezz'ora di gioco15:34

29' Correia di fisico entra in area, cerca lo scarico per Candelloni che però viene anticipato proprio al momento del tiro.15:32

28' Che rischio della Juve Stabia in fase di impostazione, salva tutto Carissoni che retrocede e serve all'indietro per Confente. Se avesse recuperato Gondo sarebbero stati guai.15:31

25' Cooling break a Castellammare di Stabia. L'arbitro ferma il gioco per un'interruzione visto il gran caldo di questo pomeriggio15:29

24' ANCORA JUVE STABIA!!! Sinistro di Mosti che trova Papetti che devia in angolo. Palla che passa vicinissimo a Candellone che non riesce a girare direttamente in rete15:28

23' Cacciamani vola sulla fascia sinistra, lo inseguono in due, ma il suo cross è impreciso. Un gran peccato perché Cacciamani aveva trovato il varco giusto16:02

21' Scaramucce in campo. Spintoni vari e Mosti si becca il giallo dopo aver scalciato Mendicino che era già per terra.15:24

20' Nonostante il buon intervento di Motta, non sarebbe stato comunque gol. Il guardalinee ha segnalato poi il fuorigioco di Candellone sull'invito di Mosti.15:23

19' ALTRA OCCASIONE JUVE STABIA!!! Mosti trova il corridoio per Candellone, ma il suo tiro ad incrociare trova i piedi di Motta che dice di no15:23

14' CARISSONI SI MANGIA IL GOL!!! Cacciamani crossa da sinistra, Motta smanaccia per anticipare Piscopo, arriva Carissoni a due passi dalla porta ma spara alto da buona posizione.16:01

11' Predominio territoriale della Juve Stabia di Abate ma, per ora, i campani non trovano sbocchi in area15:17

9' Combinazione Mosti-Carissoni sulla fascia destra, guadagna un calcio d'angolo la Juve Stabia15:13

6' Mosti ci prova direttamente su un calcio di punizione mancino, tutto facile per il portiere Motta15:12

4' Gondo prova lo sfondamento, ma recupera Correia che se ne va palla a terra... Poi la Juve Stabia guadagna anche un calcio di punizione. Buon impatto di Correia16:00

2' SUBITO JUVE STABIA!!! Palla dentro per Cacciamani che si inserisce alla perfezione sullo spiovente di Mosti, ma non riesce a colpire di testa. Subito una chance per le Vespe.15:05

1' SI PARTE!!! Primo possesso per la Juve Stabia...15:03

Il direttore di gara sarà il sig Mario Perri della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Zanellati e dal quarto ufficiale, il sig. Valerio Crezzini. Alla sala VAR ci sono Alessandro Prontera (VAR) e Alberto Santoro (AVAR).15:00

Due cambi per Dionigi che inserisce Mendicino al posto di Bertagnoli noi due di centrocampo, mentre in difesa c'è Rozzio al posto di Libutti. Non convocati per infortunio o fuori condizione i vari Sampirisi, Stulac, Urso e Magnani.14:58

Il neo acquisto Gabrielloni parte dalla panchina. Abate deve ancora fare a meno di Battistella, Bellich, Ciammaglichella e Morachioli: tre cambi rispetto a Venezia con Correia che sostituisce Pierobon in mezzo al campo, Leone andrà a fare il play, e c'è Piscopo al fianco di Candellone al posto di Burnete. In difesa c'è Giorgini al posto di Varnier.14:56

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Motta - Quaranta, Rozzio, Papetti - Rover, Reinhart, Mendicino, Marras - Tavsan, Portanova - Gondo. All. Davide Dionigi. A disposizione: Seculin, Saro - Bonetti, Bozzolan, Libutti, Tripaldelli - Vallarelli, Bertagnoli, Charlys, Girma - Lambourde, Novakovich.14:57

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Confente - Ruggero, Giorgini, Stabile - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Piscopo, Candellone. All. Ignazio Abate. A disposizione: Boer - Varnier, Reale, Baldi - De Pieri, Zuccon, Pierobon, Mannini, Maistro - Burnete, Gabrielloni.14:50

Anche la stagione della Reggiana non era partita alla grande. Prima l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, poi il ko per 2-1 a Palermo alla prima giornata. Il riscatto è arrivato alla seconda col 3-1 casalingo all'Empoli. Gli emiliani sì hanno sfruttato la superiorità, anzi, una doppia superiorità numerica per le espulsioni di Guarin e Obaretin nel primo tempo. La formazione di Dionigi ha ribaltato poi tutto con i gol di Gondo, Reinhart e Portanova.14:43

Juve Stabia ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale. La squadra di Ignazio Abate è partita con un ko in Coppa Italia contro il Lecce al 1° turno poi, in campionato, ha maturato due pareggi. L'1-1 in casa della Virtus Entella e lo 0-0 contro il Venezia, in cui i campani non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dal 37' per il cartellino rosso diretto comminato a Yeboah.14:40

Benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Reggiana, gara valida per la Giornata 3 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.14:38

