Non c'è gara per il Bari al Braglia. Il Modena travolge 3 a 0 la squadra ospite grazie ai calci piazzati. Sblocca il match al 30' Ettore Gliozzi dal dischetto, nel secondo tempo un tocco di mano in area regala il secondo rigore alla squadra di Sottil. Sempre Gliozzi dagli 11 metri non sbaglia. Sul finale Pedro Mendes di testa stacca e anticipa tutti da corner e chiude così la partita.
Seconda vittoria in tre partite per il Modena che sale in classifica in prima posizione insieme al Frosinone con 7 punti. Bari invece fermo dopo tre partite con un solo punto conquistato.
Il Modena torna in campo sabato per la sfida contro il Mantova, appuntamento alle ore 19.30. Il Bari invece volerà al Barbera per la sfida contro il Palermo venerdì sera alle ore 21.00.
Dal Braglia è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Modena-Bari! Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!17:09
90'+6'
Fine partita! Modena-Bari 3-0. Doppietta di Gliozzi e rete di Pedro Mendes.17:02
90'+5'
Calcio di punizione per il Bari quasi dalla bandierina del calcio d'angolo. Batte Verreth in area, Chichizola anticipa tutti e blocca a presa sicura.17:01
90'
Saranno 6 i minuti di recupero.16:55
89'
Assist di Grégoire Defrel.16:55
89'
GOOOOOL! MODENA-Bari 3-0! Arriva anche il colpo di testa di Pedro Mendes che chiude così la gara! Primo corner della partita sfruttato perfettamente dai giocatori del Modena, l'attaccante salta nell'area piccola colpendo di testa e segnando il terzo gol del match.
Calcio di rigore! Così ha deciso Calzavara: netto il tocco di braccio di Vicari su conclusione di Zanimacchia.16:18
52'
On field review: l'arbitro va a rivedere l'azione che porterebbe al rigore per il Modena. 16:17
51'
Check del VAR in corso per un possibile rigore per il Modena.16:17
47'
Modena vicino al raddoppio! Che azione dei padroni di casa! Di Mariano parte sulla corsia sinistra, con il suo scatto si lascia indietro Verreth che non riesce a stargli dietro. Poi serve Gliozzi che calcia sul primo palo dove Cerofolini con la gamba respinge!16:13
45'
Si rivede Nikolaou nella formazione del Bari, non ci sono cambi al momento16:11
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Modena-Bari.16:10
Da valutare le condizioni di Nikolaou che infortunatosi intorno al minuto 40, potrebbe aver stretto i denti fino alla fine del primo tempo, con Meroni o Kassama pronti a subentrare. 15:57
Modena in vantaggio al Braglia grazie a una rete realizzata su rigore da Ettore Gliozzi al 32'. Decisione che ha causato più di una protesta per una trattenuta in area, secondo il Bari, un po' troppo leggera. Sul finale cresce la formazione ospite che in più occasioni ha cercato la rete del pareggio, senza però riuscirci.15:54
45'+4'
Fine primo tempo! Modena-Bari 1-0 grazie alla rete di Gliozzi.15:52
45'+3'
Gran numero di Pagano che prova ad accentrarsi tra 3 avversari: uscita bassa di Chichizola che blocca il pallone.15:51
45'+2'
Stop e tiro di Partipilo: la palla finisce alta sopra la traversa.15:50
45'+2'
Da una parte all'altra del campo: prima contropiede del Bari con Pagano per Sibilli che poi perde palla e consente la riparenza agli avversari. Sbaglia il cross Zampano. 15:49
45'
Segnalati 4 minuti di recupero.15:47
44'
Cross di Dickmann alla ricerca dei compagni in area, dopo una serie di rimpalli allontana Pyyhtia. 15:46
42'
Ottima chiusura di Vicari in scivolata attento ai movimenti di Di Mariano che tentava l'imbucata in area.15:44
40'
Rientra Nikolaou che proverà dunque a stringere i denti almeno fino a fine primo tempo. 15:42
39'
Problemi per Nikolaou che chiede subito l'intervento dello staff medico. 15:41
32'
GOOOOOOOL! MODENA-Bari 1-0! Trasforma dal dischetto Ettore Gliozzi!
Rigore per il Modena! Trattenuta di Dorval ai danni di Gliozzi, fischia l'arbitro!15:40
25'
Cooling Break a Modena. Gli allenatori ne approfittano per dare qualche indicazione.15:29
20'
Ritmi più bassi in questa fase di gioco.15:29
15'
Conclusione debole di Verreth che effettua il primo tiro in porta: presa facile per Chichizola.15:20
13'
Parte il contropiede del Bari con Sibilli, alza la bandierina il guardalinee per segnalare la posizione di fuorigioco.15:15
10'
Ancora un tentativo dalla distanza del Modena, questa volta è Di Mariano che incrocia, tiro potente che finisce fuori di non molto.15:12
9'
Nieling tenta il tiro da fuori area, palla alta sopra la traversa.15:11
7'
Partipilo prova lo schema da calcio di punizione, cross lungo sul secondo palo, allontana prontamente il Modena.15:10
5'
Occasione per il Modena! Cross di Di Mariano in area, bravo Santoro a sbucare tra gli avversari ma il suo colpo di testa a un metro dalla porta va alto!15:07
2'
Prima occasione per il Bari a un passo dal gol! Nieling scivola e perde palla regalando il contropiede agli avversari. Pagano incrocia ma non trova la porta per centimetri!15:06
2'
Spinge la formazione di casa. Primo cross in area di Nieling, allontana la difesa del Bari.15:04
1'
Si parte! Comincia Modena-Bari! Fischia l'arbitro Calzavara!15:02
FORMAZIONE UFFICIALE BARI (4-3-3): Cerofolini - Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval - Pagano, Verreth, Braunoder - Partipilo, Moncini, Sibilli. All. Caserta.14:31
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-5-2): Chichizola - Nieling, Adorni, Tonoli - Zanimacchia, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano - Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil.14:30
Un inizio più complicato del previsto quello del Bari, ancora a caccia dei 3 punti: al debutto la sconfitta per 2 a 1 contro il Venezia, nella scorsa la squadra guidata da Fabio Caserta non è andata oltre all'1 a 1 contro il Monza.12:38
Archiviata la sosta, il Modena torna in campo per la terza giornata di campionato davanti al pubblico di casa, una sicurezza per l'allenatore Andrea Sottil alla vigilia: "Il Braglia è la nostra fortezza, come l’ho definita da subito. Nella quale ci deve essere il nostro senso di appartenenza". Quattro punti conquistati fin qui, una vittoria contro la Sampdoria al debutto e un pareggio con la neo-promossa Avellino. 12:36
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Modena-Bari, match valevole per la terza giornata di Serie B!12:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori12:32
Modena - Bari è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Bari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Modena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; il Bari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.
In casa Modena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Modena nelle prime 2 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari nelle prime 2 giornate ha affrontato il Venezia, il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Monza pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mehdi Dorval con 1 gol.
Modena e Bari si sono affrontate 64 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 18 volte, il Bari ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 19.
Modena-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena ha vinto le ultime due sfide contro il Bari in Serie BKT e non ha mai battuto i pugliesi per tre match di fila nella competizione. In generale, la squadra gialloblù è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro i biancorossi (2V, 3N) e solo in un’occasione ha fatto meglio nel torneo cadetto: sei, tra agosto 2001 e maggio 2006.
Il Bari è la squadra contro cui il Modena ha realizzato più reti in match casalinghi in Serie BKT: 52 in 32 partite, per una media di 1.6 gol a incontro; in particolare, soltanto contro il Taranto, la squadra gialloblù conta più successi (16) nella competizione che contro i Galletti (15V, 11N, 6P).
Dopo il successo contro la Sampdoria (2-0 in trasferta) e il pareggio contro l’Avellino (1-1 al Braglia) nelle prime due giornate della Serie BKT 2024/25, il Modena potrebbe restare imbattuto nelle prime tre gare stagionali per la seconda volta negli ultimi tre tornei cadetti (tre vittorie su tre nel 2023/24): tante volte quante nelle precedenti nove partecipazioni alla competizione.
Il Bari non ha vinto nessuna delle prime due gare di questo campionato di Serie BKT (1N, 1P) e potrebbe restare senza successi nelle prime tre partite stagionali per il secondo torneo consecutivo (1N, 2P nel 2024/25 con Moreno Longo in panchina); solo una volta la squadra pugliese è rimasta senza vittorie nelle prime tre sfide in due stagioni di fila del campionato cadetto: tra il 1977/78 e il 1978/79 (due pareggi e una sconfitta in entrambi i casi).
Modena e Bari sono due delle quattro squadre ad avere effettuato più conclusioni in questo inizio di campionato: 32 gli emiliani (meno solo del Palermo, primo con 38) e 31 per i pugliesi (al pari del Cesena). Inoltre, i canarini hanno subito 14 tiri in totale: meglio ha fatto soltanto la Juve Stabia (13) nei primi due turni di questo torneo.
Il Bari è la vittima preferita di Grégoire Defrel in Serie BKT: tre gol, incluso quello nell’ultima sfida contro i biancorossi (Bari-Modena 1-2, 25 aprile 2025). Dopo la rete contro l’Avellino, l’attaccante degli emiliani potrebbe segnare in due gare di fila nella competizione soltanto per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo quella nell'ottobre 2013 (contro Juve Stabia e Bari, quando ancora vestiva la maglia del Cesena).
Gabriele Moncini è l’unico giocatore attualmente presente nella rosa del Bari a vantare più di una rete all’attivo contro il Modena in Serie BKT (doppietta, con la maglia della SPAL, il 4 dicembre 2022). L’attaccante, a segno contro il Monza nello scorso turno di campionato, potrebbe andare a bersaglio per due incontri consecutivi per la prima volta da dicembre 2024-gennaio 2025 (gol contro Cremonese e Sampdoria in quel caso).
