PREPARTITA

Modena - Bari è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Bari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Modena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; il Bari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

In casa Modena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Modena nelle prime 2 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari nelle prime 2 giornate ha affrontato il Venezia, il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Monza pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mehdi Dorval con 1 gol.

Modena e Bari si sono affrontate 64 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 18 volte, il Bari ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 19.

Modena-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena ha vinto le ultime due sfide contro il Bari in Serie BKT e non ha mai battuto i pugliesi per tre match di fila nella competizione. In generale, la squadra gialloblù è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro i biancorossi (2V, 3N) e solo in un’occasione ha fatto meglio nel torneo cadetto: sei, tra agosto 2001 e maggio 2006.

Il Bari è la squadra contro cui il Modena ha realizzato più reti in match casalinghi in Serie BKT: 52 in 32 partite, per una media di 1.6 gol a incontro; in particolare, soltanto contro il Taranto, la squadra gialloblù conta più successi (16) nella competizione che contro i Galletti (15V, 11N, 6P).

Dopo il successo contro la Sampdoria (2-0 in trasferta) e il pareggio contro l’Avellino (1-1 al Braglia) nelle prime due giornate della Serie BKT 2024/25, il Modena potrebbe restare imbattuto nelle prime tre gare stagionali per la seconda volta negli ultimi tre tornei cadetti (tre vittorie su tre nel 2023/24): tante volte quante nelle precedenti nove partecipazioni alla competizione.

Il Bari non ha vinto nessuna delle prime due gare di questo campionato di Serie BKT (1N, 1P) e potrebbe restare senza successi nelle prime tre partite stagionali per il secondo torneo consecutivo (1N, 2P nel 2024/25 con Moreno Longo in panchina); solo una volta la squadra pugliese è rimasta senza vittorie nelle prime tre sfide in due stagioni di fila del campionato cadetto: tra il 1977/78 e il 1978/79 (due pareggi e una sconfitta in entrambi i casi).

Modena e Bari sono due delle quattro squadre ad avere effettuato più conclusioni in questo inizio di campionato: 32 gli emiliani (meno solo del Palermo, primo con 38) e 31 per i pugliesi (al pari del Cesena). Inoltre, i canarini hanno subito 14 tiri in totale: meglio ha fatto soltanto la Juve Stabia (13) nei primi due turni di questo torneo.

Il Bari è la vittima preferita di Grégoire Defrel in Serie BKT: tre gol, incluso quello nell’ultima sfida contro i biancorossi (Bari-Modena 1-2, 25 aprile 2025). Dopo la rete contro l’Avellino, l’attaccante degli emiliani potrebbe segnare in due gare di fila nella competizione soltanto per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo quella nell'ottobre 2013 (contro Juve Stabia e Bari, quando ancora vestiva la maglia del Cesena).

Gabriele Moncini è l’unico giocatore attualmente presente nella rosa del Bari a vantare più di una rete all’attivo contro il Modena in Serie BKT (doppietta, con la maglia della SPAL, il 4 dicembre 2022). L’attaccante, a segno contro il Monza nello scorso turno di campionato, potrebbe andare a bersaglio per due incontri consecutivi per la prima volta da dicembre 2024-gennaio 2025 (gol contro Cremonese e Sampdoria in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: