I ciociari di Alvini sono ancora imbattuti e primi a pari merito dopo la vittoria contro l'Avellino e il pareggio sul campo del Palermo. 14:43

PREPARTITA

Padova - Frosinone è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Frosinone sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente Padova si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Padova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; il Frosinone ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

In casa Padova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Padova nelle prime 2 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Avellino, il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Palermo pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Bracaglia con 1 gol.

Padova e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 1 volta, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Padova-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone non ha mai vinto in quattro sfide (3N, 1P) contro il Padova in Serie BKT; solo contro il Pordenone, i ciociari contano più gare (sei) senza successi (3N, 3P) nella competizione.

Il Frosinone ha perso solo due delle ultime 19 gare (9V, 8N) contro squadre neopromosse in Serie BKT, tenendo la porta inviolata in ben nove occasioni, inclusa la più recente proprio in questo campionato (2-0 contro l’Avellino all’esordio stagionale nella competizione).

Il Padova è rimasto imbattuto all’esordio stagionale casalingo in Serie BKT in cinque (3V, 2N) delle ultime sei partecipazioni alla competizione; l’unica eccezione nel parziale è data dalla stagione 2013/14 (due sconfitte nelle prime due gare interne, in quel caso con Dario Marcolin in panchina).

Il Frosinone ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di Serie BKT, incluse le due di questo torneo; la squadra giallazzurra non colleziona quattro 'clean sheet' di fila nel campionato cadetto dal periodo tra ottobre-novembre 2020, e in particolare, non è mai riuscita a non subire gol nei primi tre match giocati in una singola stagione.

Tre delle ultime quattro reti in Serie BKT del Frosinone sono arrivate sugli sviluppi di palla inattiva, compresa l’ultima messa a segno dai giallazzurri nel torneo cadetto (Riccardo Marchizza contro l’Avellino); sul fronte opposto, nessuna squadra ha subito più gol a seguito di un calcio piazzato rispetto al Padova in questo campionato (due come Sampdoria e Virtus Entella).

I due giocatori che hanno effettuato più contrasti in questo torneo di Serie BKT vestono entrambi la maglia del Padova: Carlo Faedo (10) e Pietro Fusi (nove); in particolare, nessuno ne ha vinti di più del classe ’98 (assente per squalifica contro il Frosinone) in queste prime due giornate del torneo cadetto (sei come Przemyslaw Wisniewski).

Tra i portieri con il 100% di salvataggi in queste prime due giornate di Serie BKT, Lorenzo Palmisani è quello che conta più interventi (cinque); in generale, il classe 2004 potrebbe diventare il primo estremo difensore a tenere la porta inviolata con la maglia del Frosinone nelle prime tre gare giocate in cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: