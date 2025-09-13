Un Frosinone ordinato ottiene la seconda vittoria in campionato mantenendo ancora inviolata la sua porta. Decide Bracaglia con un gran tiro dal limite. Il Padova non sfigura, in particolare nella prima frazione, ma deve rimandare l'appuntamento con il primo successo.
Prossima giornata: Frosinone-Sudtirol e Padova-Entella.
90'+8'
FINE PARTITA: PADOVA-FROSINONE 0-1. Decide il gol di Bracaglia. 17:03
90'+7'
Sinistro debole di Silva da dentro l'area, Palmisani non si fa sorprendere. 17:02
90'+5'
L'arbitro, dopo aver visionato l'episodio, non assegna il rigore al Padova. 17:00
90'+1'
L'arbitro va al monitor a rivedere un episodio delicato: Perrotta cade in area dopo un contatto con Palmisani. 16:59
90'+1'
Altro calcio d'angolo per il Padova: è assalto negli ultimi minuti.16:56
90'
Grande iniziativa di Capelli, che conquista un prezioso calcio d'angolo. 16:55
88'
Brutto sinistro di Varas dal limite, rimessa dal fondo per il Frosinone. 16:54
87'
Calcio d'angolo per il Frosinone, che resta in avanti.16:52
86'
Oyono per Koutsoupias, che dentro l'area colpisce di destro sul primo palo: copre bene Fortin. 16:52
82'
Fallo di Monterisi su Bortolussi, punizione da ottima posizione per il Padova.16:48
78'
Cross teso di Kvernadze da destra, non ci arriva nessuno.16:44
77'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Faedo, dentro Silva.16:42
76'
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Bracaglia per un fallo su Faedo.16:41
71'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Ghedjemis, dentro Cichella.16:38
71'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Barreca, dentro Favale.16:38
71'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori l'infortunato Kone, dentro Kvernadze.16:38
69'
Buonaiuto direttamente da calcio di punizione, blocca senza problemi Palmisani.16:35
68'
Staff medico in campo per Kone. 16:33
66'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Crisetig, dentro Buonaiuto.16:32
65'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Harder, dentro Di Maggio.16:31
65'
Cross lungo di Harder per Varas, il Frosinone riparte con una rimessa dal fondo.16:30
63'
Stop di petto e girata in area di Koutsoupias, tutto facile per Fortin. 16:29
61'
Cross di Lasagna per Bortolussi, Palmisani in uscita comoda.16:26
59'
Lasagna in area si ferma e cerca il sinistro a giro sul secondo palo, palla fuori. 16:25
58'
Padova inconcludente in questo avvio di ripresa, il Frosinone sembra averne di più. 16:24
56'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Zilli, dentro Raimondo.16:21
52'
Zilli vince il duello con Faedo ma con il sinistro spedisce alto da posizione defilata. 16:19
51'
OCCASIONE FROSINONE! Strappo di Ghedjemis, palla per Koutsoupias che serve Calò: con Fortin in uscita, Calò non centra la porta. 16:18
47'
Kone dentro per Monterisi che colpisce al volo, in due tempi Fortin. 16:13
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI PADOVA-FROSINONE. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 16:11
46'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Cittadini, dentro Oyono. 16:11
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 16:10
Il Frosinone capitalizza il primo tiro in porta della sua partita con Bracaglia, poi sfiora il raddoppio con Koutsoupias. Bene il Padova, soprattutto con Varas, ma per ora non basta.15:56
45'+6'
FINE PRIMO TEMPO: PADOVA-FROSINONE 0-1. Decide Bracaglia.15:54
45'+5'
Stop di petto e sinistro di Kone dal limite, palla sul fondo.15:53
45'+3'
Staff medico in campo per Bracaglia.15:52
45'+2'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Barreca per un fallo su Bracaglia.15:51
45'+2'
Masciangelo attacca la profondità, ma il destro è completamente fuori misura.15:50
45'
Tre minuti di recupero.15:49
45'
OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis devastante sulla destra, palla per Koutsoupias la cui botta da distanza ravvicinata viene parata da Fortin.15:49
43'
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Cittadini per un fallo su Bortolussi.15:46
41'
Cross invitante di Calò da calcio d'angolo, Monterisi non inquadra lo specchio. 15:44
40'
Giro dalla bandierina per il Frosinone, ultimo tocco di Capelli. 15:43
37'
GOL! Padova-FROSINONE 0-1. Rete di Bracaglia. Assist di Zilli per Bracaglia, il cui sinistro dal limite non lascia scampo a Fortin.
Padova - Frosinone è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Frosinone sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Attualmente Padova si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Padova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; il Frosinone ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.
In casa Padova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Padova nelle prime 2 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Avellino, il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Palermo pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Bracaglia con 1 gol.
Padova e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 1 volta, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.
Padova-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone non ha mai vinto in quattro sfide (3N, 1P) contro il Padova in Serie BKT; solo contro il Pordenone, i ciociari contano più gare (sei) senza successi (3N, 3P) nella competizione.
Il Frosinone ha perso solo due delle ultime 19 gare (9V, 8N) contro squadre neopromosse in Serie BKT, tenendo la porta inviolata in ben nove occasioni, inclusa la più recente proprio in questo campionato (2-0 contro l’Avellino all’esordio stagionale nella competizione).
Il Padova è rimasto imbattuto all’esordio stagionale casalingo in Serie BKT in cinque (3V, 2N) delle ultime sei partecipazioni alla competizione; l’unica eccezione nel parziale è data dalla stagione 2013/14 (due sconfitte nelle prime due gare interne, in quel caso con Dario Marcolin in panchina).
Il Frosinone ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di Serie BKT, incluse le due di questo torneo; la squadra giallazzurra non colleziona quattro 'clean sheet' di fila nel campionato cadetto dal periodo tra ottobre-novembre 2020, e in particolare, non è mai riuscita a non subire gol nei primi tre match giocati in una singola stagione.
Tre delle ultime quattro reti in Serie BKT del Frosinone sono arrivate sugli sviluppi di palla inattiva, compresa l’ultima messa a segno dai giallazzurri nel torneo cadetto (Riccardo Marchizza contro l’Avellino); sul fronte opposto, nessuna squadra ha subito più gol a seguito di un calcio piazzato rispetto al Padova in questo campionato (due come Sampdoria e Virtus Entella).
I due giocatori che hanno effettuato più contrasti in questo torneo di Serie BKT vestono entrambi la maglia del Padova: Carlo Faedo (10) e Pietro Fusi (nove); in particolare, nessuno ne ha vinti di più del classe ’98 (assente per squalifica contro il Frosinone) in queste prime due giornate del torneo cadetto (sei come Przemyslaw Wisniewski).
Tra i portieri con il 100% di salvataggi in queste prime due giornate di Serie BKT, Lorenzo Palmisani è quello che conta più interventi (cinque); in generale, il classe 2004 potrebbe diventare il primo estremo difensore a tenere la porta inviolata con la maglia del Frosinone nelle prime tre gare giocate in cadetteria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: