Il Pescara è ancora a caccia dei primi punti stagionali a seguito delle sconfitte subite contro Cesena e Mantova. I delfini hanno inoltre già salutato la Coppa Italia essendo stati battuti dal Parma nel corso delle eliminatorie.14:07

Avvio di stagione ben diverso per il Venezia che grazie alla vittoria all'esordio contro il Bari ed il pareggio a reti inviolate contro la Juve Stabia si trova nel gruppone di testa con 4 punti. Son ben 9 le squadre ad aver racimolato 4 punti nelle prime 2 giornate di Serie B, con nessuna compagine che è riuscita ad ottenere i 3 punti in entrambi gli appuntamenti. I lagunari sono ancora in corso anche in Coppa Italia e si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale nel derby tutto veneto contro l'Hellas Verona.14:12

Il match sarà diretto da Federico Dionisi, arbitro della sezione dell'Aquila Dionisi verrà coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Eugenio Scarpa di Collegno, quarto uomo Francesco D'Eusanio di Faenza, Davide Ghersini di Genova al Var e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia nel ruolo di Avar.14:14

Stroppa non avrà a disposizione Yeboah, espulso nel match contro la Juve Stabia. Svoboda, Condè e Pietrelli invece non sono disponibili in quanto infortunati.14:24

Cambia la disposizione in campo del Venezia. Busio si abbassa a prendere il posto di Kike Pérez e la coppia d'attacco è ora composta da Compagnon e Fila.16:28

PREPARTITA

Pescara - Venezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Venezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 3° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Pescara ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Pescara nelle prime 2 partite ha affrontato il Cesena, Mantova ottenendo 0 punti.

Il Venezia nelle prime 2 giornate ha affrontato il Bari, Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 2-1 mentre Il Venezia ha incontrato Juve Stabia pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 1 gol.

Pescara e Venezia si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 10 volte, il Venezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Pescara-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha vinto gli ultimi due incontri contro il Pescara senza subire reti, dopo avere conquistato soltanto un successo nelle precedenti 10 gare di Serie BKT (6N, 3P); in generale, solo tra il 1996 e il 1997, i veneti hanno collezionato più vittorie contro i biancazzurri nel torneo cadetto (quattro in quel caso).

Il Pescara non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare contro squadre neoretrocesse dalla Serie A in Serie BKT (6N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque occasioni in questo parziale; l’ultimo successo degli abruzzesi contro queste avversarie risale al 9 novembre 2019 (successo fuori casa per 2-1 sull’Empoli, sotto la guida tecnica di Luciano Zauri).

Il Pescara ha perso entrambe le prime due gare di questo campionato e non registra tre sconfitte di fila nelle prime tre partite stagionali di un torneo cadetto dal 2006/07 (in quel caso con Davide Ballardini in panchina).

Il Venezia ha pareggiato l’ultima gara in Serie BKT senza subire reti (0-0 in trasferta contro la Juve Stabia); la squadra arancioneroverde non registra due segni “X” di fila nelle gare esterne della competizione da settembre 2023 (due pareggi a reti inviolate in quel caso, contro Cittadella e Brescia).

Il Venezia è, assieme a Carrarese e Padova, una delle tre squadre con più tiri in porta dopo un recupero offensivo nella Serie BKT 2025/26 (quattro a testa). In generale, la formazione veneta è una delle cinque – con Carrarese, Cesena, Padova e Sampdoria – ad avere segnato in questo torneo da questo tipo di situazione (una rete ciascuna).

Niccolò Squizzato è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni di squadra nelle prime due giornate della Serie BKT 2025/26: otto; inoltre, tra i calciatori del Pescara, il classe 2002 è quello che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria (56) e che, in generale, ha giocato più palloni (136)

Andrea Adorante non ha segnato in alcuna delle ultime tre gare di Serie BKT (incl. playoff/playout), dopo che aveva trovato la via della rete in cinque delle precedenti otto partite nella competizione; in generale, solo in un’occasione l’attaccante è rimasto a secco per più incontri di fila nel torneo cadetto: cinque, tra novembre e dicembre 2024.

