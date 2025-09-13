Apre le danze Adorante trasformando un penalty al 20' nel primo tempo. Il raddopio dei lagunari arriva al 66' col il gol di Fila. Un Venezia completamente in controllo crolla improvvisamente durante il finale di gara. Accorcia le distanze Olzer con un mancino chirurgico al minuto 81, Fila si vede annullare la doppietta personale per fuorigiocoal 90? e appena un minuto dopo il Pescara completa la rimonta con il colpo di testa vincente di Di Nardo.
1° punto stagionale per il Pescara che raddrizza una partita che ormai sembrava persa. Nella prossima giornata di campionato i delfini andranno di scena sempre all'Adriatico e ospiteranno l'Empoli.
Il Venezia lascia 2 punti sul campo del Pescara dopo una partita praticamente dominata. Sale a 5 il bottino raccoto finora dai lagunari che si portano al 3° posto in attesa degli altri risultati della giornata in corso. Tornerà a giocare al Penzo nella prossima giornata il Venezia dove ospiterà il Cesena.
Finisce in pareggio una partita folle all'Adriatico. Il Pescara raggiunge il Venezia sul 2-2 accarezzando anche l'idea della vittoria nel finale.17:02
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ADRIATICO! Pescara-Venezia 2-217:01
90'+5'
Haps trattiene vistosamente Letizia e ferma la ripartenza del Pescara. Cartellino giallo.16:59
90'+2'
La riprende il Pescara!! Di Nardo entra e mette a referto un assist e il gol del momentaneo 2-2.16:58
90'+1'
GOOL!! PESCARA-Venezia 2-2!! Gol di Antonio Di Nardo!! Cross dalla sinistra di Valzania perfetto sul limite dell'area piccola. Di Nardo salta su Franjic e infila Stankovic allungando la traiettoria sul secondo palo.
Check in sala VAR per verificare la posizione di Di Nardo.16:46
79'
GOL ANNULLATO AL PESCARA. Mancino chirurgico di Olzer che raccoglie la sponda di Di Nardo dal limite e infila Stankovic a fil di palo.16:44
77'
4° sostituzione Venezia. Esce Bjarki Bjarkason ed entra Ridgeciano Haps.16:42
77'
3° sostituzione Venezia. Esce Gianluca Busio ed entra Nunzio Lella.16:42
77'
5° sostituzione Pescara. Esce Matteo Dagasso ed entra Gaetano Letizia.16:42
76'
La palla arriva ancora a Doumbia che gira nuovamente verso il centro dove Fila manda alto di testa.16:41
76'
Doumbia si coordina a centro area e batte al volo con il destro. Ancora deviazione della difesa e ancora calcio d'angolo.16:40
75'
Hainaut ancora in possesso sulla fascia destra tenta il traversone e trova la deviazione in corner.16:40
74'
Sembra aver accusato il colpo del 2-0 il Pescara. Il Venezia controlla il possesso del pallone e lo fa girare con calma.16:39
71'
4° sostituzione Pescara. Esce Andrea Oliveri ed entra Antonio Di Nardo.16:38
71'
3° sostituzione Pescara. Esce Frank Stadjout ed entra Davide Merola.16:37
70'
Ne approfitta Dionisi per chiamare il cooling break.16:34
69'
Busio, travolto da Capellini subisce una ginocchiata sul costato assolutamente involontaria, resta a terra dolorante.16:34
67'
Sebastiano Desplanches ammonito per proteste.16:32
66'
GOOL!! Pescara-VENEZIA 0-2!! Gol di Daniel Fila!! Duncan disegna un tracciante perfetto per Hainaut largo a sinistra che si getta in avanti e mette al centro un pallone per Fila che scarica di potenza nella porta ormai rimasta vuota.
Ribaltamento di fronte con Compagnon che entra in area e cerca il doppio passo per andare alla conclusione ma litiga col pallone e lo lascia indietro.16:30
64'
OCCASIONE PESCARA! Brutta palla persa da Busio sulla pressione di Capellini che serve Squizzato per la ripartenza del Pescara. Palla al centro per Tsadjout che di testa appoggia debolmente verso lo specchio della porta.16:29
62'
Cambia la disposizione in campo del Venezia. Busio si abbassa a prendere il posto di Kike Pérez e la coppia d'attacco è ora composta da Compagnon e Fila.16:28
60'
2° sostituzione Venezia. Esce Kike Pérez ed entra Mattia Compagnon.16:25
60'
1° sostituzione Venezia. Esce Andrea Adorante ed entra Daniel Fila.16:25
60'
Palla all'altezza del primo palo per Brosco che tenta la conclusione col mancino di prima intenzione. Palla alta sopra la traversa.16:24
59'
Korac anticipa anche l'uscita di Stankovic su un cross dalla sinistra e mette in calcio d'angolo.16:24
58'
Corazza calcia al centro. Stankovic esce alto e allontana con il pugno.16:22
57'
Olzer tenta la magia su Franjic che lo abbatte regalando un buon calcio di punizione dalla destra agli abruzzesi.16:22
56'
Passaggio impreciso di Korac che con il mancino spedisce in rimessa laterale regalando il possesso al Pescara in posizione offensiva.16:20
54'
OCCASIONE VENEZIA! Con un'azione ragionata il Venezia arriva sul fondo a sinistra dove arriva il cross al centro per Hainaut che sale altissimo e di testa manca di poco lo specchio della porta.16:19
53'
Fase lenta del match con il Venezia che non sente la necessità di affondare il colpo e aspetta il Pescara con il palleggio.16:19
51'
Azione avvolgente del Venezia che ragiona e aspetta il varco giusto. Palla a sinistra per Doumbia che mette al centro dove Kike Pérez tocca di testa ma non riesce a servire nessun compagno di squadra.16:15
48'
Pallone in verticale, leggermente troppo lungo, per Corazza. Stankovic esce e si impossessa della palla.16:13
47'
Il Pescara è schierato in modo speculare al Venezia in questo avvio di ripresa con il 3-5-1-1.16:11
46'
2° sostituzione Pescara. Esce Lorenzo Sgarbi ed entra Luca Valzania.16:09
46'
1° sostituzione Pescara. Esce Gabriele Corbo ed entra Riccardo Capellini.16:09
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Pescara. Doppia sostituzione per Vivarini all'intervallo.16:10
Un buon Venezia conduce all'Adriatico con un gol di vantaggio. Il muro difensivo degli abruzzesi cade al 20' quando Adorante trasforma il calcio di rigore conquistato da Doumbia. Lo stesso Doumbia ha avuto 2 grandissime occasione nel corso dei primi 45 minuti di gioco, entrambe neutralizzate da uno strepitoso Desplanches.15:53
45'+2'
Olzer va al centro da destra e questa volta Brosco trova l'anticipo su Schingtienne. La palla termina a lato.15:50
45'+1'
Ancora angolo per il Pescara che vuole chiudere il primo tempo proiettato in avanti.15:49
45'
3 minuti di recupero.15:49
45'
Oliveri raccoglie un cross dalla sinistra e prova la botta con il destro da posizione defilata. Ennesima deviazione e il Pescara va ancora dalla bandierina.15:48
44'
Punizione dai 35 metri per il Venezia. Kike Pérez serve corto Busio che va con il cross a centro area. Blocca Desplanches.15:47
42'
Impressionante il dato sul possesso palla. 71% Venezia.15:46
40'
Cross di Olivieri dalla destra, perfetto per l'inserimento di Corazza. Schingtienne anticipa il cross con un tocco sporco con la spalla togliendo il pallone dalla testa di Corazza e mettendo in angolo.15:45
38'
Grande recupero di Pellacani in zona offensiva che fa partire un'azione pericolosa per il Pescara. Palla a Tsadjout che controlla al limite, prende spazio, la sistema sul sinitro e calcia altissimo.15:42
38'
Destro di Bjarkason dalla distanza potente ma leggermente impreciso con la sfera che termina a lato.15:40
37'
Altro angolo per il Pescara, questa volta da sinistra. Traiettoria troppo sull'area piccola con Stankovic che arpiona il pallone.15:40
35'
Angolo allontanato dalla difesa. Pellacani prova a girare in rovesciata la palla che sta uscendo dall'area di rigore. Ne esce una conclusione troppo debole che non impensierisce Stankovic.15:39
35'
Altro tentativo di Olzer che scende sulla destra e trova il tocco di Franjic che manda la palla in corner. Buon momento per il Pescara.15:38
33'
Cross di Olzer dalla destra per Tsadjout che sfiora tentando un colpo di tacco mancando lo specchio della porta.15:37
33'
Corazza avanza e trova una buona traccia a destra per Olivieri che si accentra e tenta la conclusione da fuori area che viene deviata dalla difesa della formazione ospite.15:36
30'
Olzer attacca alto Kike Pérez sul rinvio di Stankovic e riesce a portagli via il pallone e a prendersi un buon calcio di punzione a centrocampo.15:33
29'
Busio allarga sulla sinistra per Bjarkason che va forte al centro. Respinge la difesa del Pescara che in questo momento si trova in grossa difficoltà.15:32
27'
ANCORA DOUMBIA! ALTRO MIRACOLO DI DESPLANCHES! Ripartenza velocissima del Venezia con Kike Pérez che conduce pallone ed imbucando da per la seconda volta un pallone perfetto a Doumbia che calcia da posizione defilata trovando ancora la risposta fenomenale di Desplanches. Calcio d'angolo.15:31
26'
Riprende la partita.15:29
23'
Costruisce bene il Venezia che, forte del vantaggio, ora palleggia a centrocampo. Una sponda non precisa di Adorante fa finire la palla in rimessa laterale e Dionisi ferma tutti per l'ormai consueto cooling break.15:27
21'
Primo gol, pesantissimo, di Adorante con la maglia arancio-nero-verde.15:25
20'
GOOL!! Pescara-VENEZIA 0-1!! Gol di Andrea Adorante!! Palla a sinistra e Desplanches a destra. Venezia in vantaggio!
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Serpentina di Doumbia che accelera, entra in area da sinistra e viene steso da Squizzato che nemmeno protesta.15:22
18'
Lancio per Hainaut. Corazza anticipa l'attaccante con un palleggio elegantissimo e si prende il fallo.15:21
17'
Bjarkason prova ad ubriacare Olivieri con una serie di finte sull'out di sinistra. Olivieri guarda solo il pallone e ferma elegantemente l'avversario.15:20
15'
OCCASIONE VENEZIA! Lancio perfetto di Kike Pérez per Doumbia che si ritrova completamente solo al limite dell'area piccola, complice uno scivolone di Brosco. Miracolo di Desplanches che si opponte con il corpo e respinge la conclusione ravvicinata.15:18
12'
Doumbia dai 30 metri cerca di cambiare lato ma colpisce malissimo facendo sfumare una situazione potenzialmente pericolosa.15:15
11'
Hainaut sfida Corazza sulla destra e tenta il cross. Ottima l'opposizione del difensore che mette in angolo.15:14
9'
Punizione dalla trquarti per il Pescara. Corazza tenta di servire Brosco che di testa sfiora solamente con la palla che supera la linea di fondo.15:12
8'
Buona percussione di Dagasso che si libera di 2 avversari e prova la conclusione da circa 20 metri con la palla che sbatte sulla difesa lagunare.15:11
6'
Lancio lungo dalle retrovie per Oliveri che non riesce a controllare col pallone che si perde in rimessa laterale. Avvio di gara molto difficile del Pescara che fatica a superare la metà campo.15:09
4'
Ripiegamento difensivo di Tsadjout che allontana di testa un traversone dalla sinistra. La palla arriva nella zona di Kike Pérez che prova a coordinarsi al volo ma non impatta bene la sfera.15:07
3'
Corazza devia un traversione della destra del Venezia e ne esce il primo calcio d'angolo della partita.15:06
1'
Subito break del Venezia con Bjarkason che si invola sulla sinistra ma perde il possesso a seguito di un controllo non preciso. Busio successivamente riceve fuori area e tenta la conclusione. Parata semplice per Desplanches.15:05
INIZIA LA PARTITA! Fischia Dionisi e il Venezia muove il primo pallone del match.15:03
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Pescara-Venezia 0-115:51
Le squadre scendono in campo mentre i tifosi locali cantano a squarciagola Gente di mare, successo intramontabile del 1987. Foto di rito con il Venezia che fa esordire la terza divisa della stagione.15:02
A disposizione Venezia. Plizzari, Grandi, Bohinen, Antonio Casas, Compagnon, Fila, Haps, Lella, Sagrado, Sidibé, Venturi, Sverko.14:33
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. 3-5-1-1. Stankovic; Franjic, Korac, Schingtienne; Bjarkason, Pérez, Duncan, Doumbia, Hainaut; Busio; Adorante.14:34
A disposizione Pescara. Saio, Berardi, Brandes, Capellini, Di Nardo, Graziani, Letizia, Meazzi, Merola, Okwonkwo, Valzania, Vinciguerra.14:33
FORMAZIONE UFFICIALE PESCARA. 3-4-2-1. Desplanches; Pellacani, Brosco, Corbo; Corazza, Squizzato, Dagasso, Oliveri; Sgarbi, Olzer; Tsadjout.14:26
Stroppa non avrà a disposizione Yeboah, espulso nel match contro la Juve Stabia. Svoboda, Condè e Pietrelli invece non sono disponibili in quanto infortunati.14:24
Vivarini deve rinunciare a Caligara, Cangiano e Giannini fermi ai box per infortunio. Kraja non farà parte della contesa, non convocato dal tecnico abruzzese per scelta tecnica.14:21
I PRECEDENTI. Perfetto equilibro tra Pescara e Venezia negli 8 incroci intercorsi. 2 le vittorie per gli abruzzesi, 2 per i lagunari e 4 i pareggi. L'ultima sfida risale al 13/02/2021 con il Venezia che si impose al Cornacchia con il risultato di 0-2.14:19
Il match sarà diretto da Federico Dionisi, arbitro della sezione dell'Aquila Dionisi verrà coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Eugenio Scarpa di Collegno, quarto uomo Francesco D'Eusanio di Faenza, Davide Ghersini di Genova al Var e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia nel ruolo di Avar.14:14
Avvio di stagione ben diverso per il Venezia che grazie alla vittoria all'esordio contro il Bari ed il pareggio a reti inviolate contro la Juve Stabia si trova nel gruppone di testa con 4 punti. Son ben 9 le squadre ad aver racimolato 4 punti nelle prime 2 giornate di Serie B, con nessuna compagine che è riuscita ad ottenere i 3 punti in entrambi gli appuntamenti. I lagunari sono ancora in corso anche in Coppa Italia e si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale nel derby tutto veneto contro l'Hellas Verona.14:12
Il Pescara è ancora a caccia dei primi punti stagionali a seguito delle sconfitte subite contro Cesena e Mantova. I delfini hanno inoltre già salutato la Coppa Italia essendo stati battuti dal Parma nel corso delle eliminatorie.14:07
Siamo allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia! Il Pescara di Vincenzo Vivarini ospita il Venezia di Giovanni Stroppa.14:04
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pescara e Venezia, gara valida per la 3° giornata di Serie B.14:02
Pescara - Venezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Venezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 3° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Pescara ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Pescara ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Pescara nelle prime 2 partite ha affrontato il Cesena, Mantova ottenendo 0 punti. Il Venezia nelle prime 2 giornate ha affrontato il Bari, Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 2-1 mentre Il Venezia ha incontrato Juve Stabia pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 1 gol.
Pescara e Venezia si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 10 volte, il Venezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Pescara-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha vinto gli ultimi due incontri contro il Pescara senza subire reti, dopo avere conquistato soltanto un successo nelle precedenti 10 gare di Serie BKT (6N, 3P); in generale, solo tra il 1996 e il 1997, i veneti hanno collezionato più vittorie contro i biancazzurri nel torneo cadetto (quattro in quel caso).
Il Pescara non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare contro squadre neoretrocesse dalla Serie A in Serie BKT (6N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque occasioni in questo parziale; l’ultimo successo degli abruzzesi contro queste avversarie risale al 9 novembre 2019 (successo fuori casa per 2-1 sull’Empoli, sotto la guida tecnica di Luciano Zauri).
Il Pescara ha perso entrambe le prime due gare di questo campionato e non registra tre sconfitte di fila nelle prime tre partite stagionali di un torneo cadetto dal 2006/07 (in quel caso con Davide Ballardini in panchina).
Il Venezia ha pareggiato l’ultima gara in Serie BKT senza subire reti (0-0 in trasferta contro la Juve Stabia); la squadra arancioneroverde non registra due segni “X” di fila nelle gare esterne della competizione da settembre 2023 (due pareggi a reti inviolate in quel caso, contro Cittadella e Brescia).
Il Venezia è, assieme a Carrarese e Padova, una delle tre squadre con più tiri in porta dopo un recupero offensivo nella Serie BKT 2025/26 (quattro a testa). In generale, la formazione veneta è una delle cinque – con Carrarese, Cesena, Padova e Sampdoria – ad avere segnato in questo torneo da questo tipo di situazione (una rete ciascuna).
Niccolò Squizzato è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni di squadra nelle prime due giornate della Serie BKT 2025/26: otto; inoltre, tra i calciatori del Pescara, il classe 2002 è quello che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria (56) e che, in generale, ha giocato più palloni (136)
Andrea Adorante non ha segnato in alcuna delle ultime tre gare di Serie BKT (incl. playoff/playout), dopo che aveva trovato la via della rete in cinque delle precedenti otto partite nella competizione; in generale, solo in un’occasione l’attaccante è rimasto a secco per più incontri di fila nel torneo cadetto: cinque, tra novembre e dicembre 2024.
