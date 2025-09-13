Il Cesena espugna il ''Ferraris'' con un gol per tempo: sblocca Castagnetti su punizione, raddoppia Zaro in mischia su corner. La rete di Ioannou nel recupero non basta a evitare il terzo ko di fila alla Sampdoria.
In classifica, i bianconeri mantengono la testa a quota 7 mentre i blucerchiati restano da soli in fondo alla graduatoria con 0 punti. Nel prossimo turno, Venezia-Cesena e Monza-Sampdoria.
90'+8'
E' FINITA! SAMPDORIA-CESENA 1-2! Reti di Castagnetti, Zaro e Ioannou. 21:29
90'+7'
Ultimo assalto della formazione di Donati. 21:28
90'+5'
Pafundi prova la conclusione dal limite dell'area, mancino potente murato. 21:26
90'+4'
CASTAGNETTI! Sinistro dal limite che esce non di molto rispetto al primo palo. 21:24
90'+2'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il nazionale cipriota. 21:26
90'+2'
GOL! SAMPDORIA-Cesena 1-2! Rete di Ioannou. I padroni di casa riaprono il match: serpentina di Pafundi e assist per il sinistro di Ioannou che, leggermente deviato da Adamo, batte Klinsmann.
Altro tiro dalla bandierina per i bianconeri. 20:43
52'
SECONDO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Cherubini, esce Pedrola. 20:42
51'
SI FERMA PEDROLA! Il numero 11 blucerchiato si tocca il quadricipite e chiede la sostituzione. 20:42
50'
Incursione di Berti che si lancia in area avversaria, Henderson concede il corner. 20:41
49'
Shpendi va alla conclusione ma si è liberato al tiro spingendo Vulikic. 20:40
48'
Azione di Coda, filtrante proprio per Cuni che però tocca fallosamente Mangraviti. In ogni caso c'era stata la chiusura di Castagnetti. 20:39
46'
PRIMO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Cuni, esce Conti. 20:36
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA-CESENA! Si riparte dal risultato di 0-1. 20:36
Squadre negli spogliatoi: Mignani può gestire il punteggio mentre Donati dovrà rivitalizzare i propri giocatori per muovere una classifica ferma a 0 punti. 20:25
All'intervallo conduce il Cesena grazie alla punizione di Castagnetti che ha battuto Coucke con un sinistro imparabile, rompendo l'equilibrio. Attacco Sampdoria non pervenuto, fischi dagli spalti. 20:23
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! SAMPDORIA-CESENA 0-1! Rete di Castagnetti al 37'. 20:19
45'+1'
Inserimento di Berti a sinistra, controllo della sfera e tocco non perfetto che Blesa prova a indirizzare a rete di testa ma senza riuscirci. 20:18
45'
Due minuti di recupero. 20:17
45'
Ci riprova Pedrola ma il tiro è completamente fuori misura. 20:16
43'
Spunto di Ciervo che lascia sul posto Ioannou, poi va al traversone, smanaccia l'estremo difensore di casa. 20:15
42'
Cross di Frabotta dalla corsia mancina per l'inserimento di Bisoli, uscita bassa in anticipo di Coucke. 20:13
41'
Pedrola opera un tiro a giro da fuori area che si perde a fondo campo. 20:14
40'
La Sampdoria muove rapidamente la sfera fino alla trequarti campo ma poi finisce per non trovare spazi. 20:12
38'
Rumoreggiano gli spalti del ''Ferraris'', blucerchiati chiamati alla reazione. 20:11
37'
PILLOLA STATISTICA: primo centro al debutto con la maglia bianconera per l'ex Cremonese. 20:10
37'
GOL! Sampdoria-CESENA 0-1! Rete di Castagnetti. Ospiti in vantaggio: punizione perfetta che supera la barriera e batte Coucke.
Berti calcia, centrale per la presa di Coucke ma il direttore di gara sanziona l'entrata di Henderson al momento del tiro: punizione per il Cesena da posizione pericolosa. 20:08
35'
Malinteso Frabotta-Shpendi, spazza la difesa di Donati. 20:06
32'
Intervento provvidenziale in interdizione di Castagnetti che evita che Barak possa rendersi pericoloso alla conclusione. 20:04
30'
COLPO DI TESTA DI CIOFI! Assist di Ciervo, stacco aereo su cui Coucke ci mette i guantoni. 20:03
29'
Punizione per il Cesena in attacco, fallo di Adildgaard su Berti. 20:01
28'
Conti spinge la risalita della Sampdoria ma poi viene chiuso in raddoppio ed è costretto a tornare indietro. 20:00
26'
Colpo di Coda al volto di Zaro, fischio di Mariani. 19:57
24'
AMMONITO RICCIO: fallo ai danni di Berti. 19:56
23'
Lotta tra Frabotta e Venuti, ha la meglio il difensore blucerchiato che conquista la rimessa da fondo campo. 19:55
20'
Dribbling di Pedrola che salta il diretto avversario ma poi viene contrastato nella conclusione da Zaro. 19:53
18'
Berti prova a lanciare in profondità i compagni d'attacco ma la misura dell'assist è imprecisa. 19:50
17'
Punizione di Henderson dai 30 metri, destro alto sopra la traversa. 19:48
16'
Dribbling di Abildgaard sulla trequarti, Shpendi lo atterra in ripiegamento difensivo. 19:48
14'
Piove in maniera copiosa sul terreno di gioco del ''Ferraris'': giocata prettamente autunnale. 19:46
12'
Tiro di Coda, opposizione di Zaro. 19:44
11'
Il numero 11 del Cesena si rialza dopo l'intervento dei sanitari, il difensore della Sampdoria ha rischiato un provvedimento più severo. 19:44
10'
AMMONITO VULIKIC: fallo molto duro ai danni di Ciervo. 19:42
9'
Sugli sviluppi, respinta fuori area sulla quale si avventa Conti: destro altissimo. 19:40
8'
Pedrola punta da sinistra la linea difensiva di Mignani, murato in calcio d'angolo. 19:40
7'
I bianconeri fraseggiano nella propria metà campo. 19:39
5'
Gli ospiti provano a alleggerire la pressione blucerchiata, lancio per Blesa, anticipo di testa di Vulikic. 19:38
3'
PERICOLO PER IL CESENA! Batte Henderson, la sfera attraversa lo specchio di porta, Coda non arriva per poco alla deviazione vincente. 19:35
2'
Fallo di Berti ai danni di Venuti sulla corsia destra dei liguri. 19:34
1'
INIZIA SAMPDORIA-CESENA! Primo pallone giocato da Castagnetti. 19:32
Squadre in campo agli ordini di Mariani: padroni di casa in maglia blucerchiata, ospiti in casacca bianca e pantaloncini neri. 19:30
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:13
Donati vara diverse novità: Coucke in porta, Vulikic in difesa, Conti e Pedrola sulla trequarti al fianco di Barak col compito di sostenere l'unica punta Coda. Mignani conferma lo schieramento che ha affrontato l'Entella con la sola eccezione di Bastoni, rimpiazzato da Castagnetti; coppia d'attacco Blesa-Shpendi; sulle corsie esterne Ciervo e Frabotta. 19:28
Sampdoria - Cesena è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Cesena sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.
In casa la Sampdoria ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 0 punti. Il Cesena nelle prime 2 giornate ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol.
Sampdoria e Cesena si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Sampdoria-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide (4V, 7N) disputate contro la Sampdoria in Serie BKT - l'unica sconfitta dei bianconeri risale alla gara di andata della passata stagione, per 3-5 in casa - vincendo la più recente dello scorso gennaio per 2-1 in trasferta; i romagnoli potrebbero strappare due successi di fila contro i blucerchiati per la prima volta nel torneo cadetto.
La Sampdoria non ha mai vinto nei sei match casalinghi giocati contro il Cesena in Serie BKT: quattro pareggi e due sconfitte nel parziale; contro nessuna squadra, i liguri hanno dispuato più gare interne nel torneo senza mai conquistare la posta piena (sei anche contro il Pisa).
La Sampdoria ha perso entrambi i match disputati in questo inizio di campionato, con un punteggio complessivo di 1-5; i blucerchiati potrebbero subire tre sconfitte nelle prime tre partite giocate di un singolo torneo per la prima volta in Serie BKT.
La Sampdoria ha perso le ultime due sfide di Serie BKT e potrebbe subire tre ko consecutivi nella competizione per la prima volta dall'aprile 2000 (contro Pescara, Napoli e Treviso in quel caso), con Giampiero Ventura come allenatore.
Il Cesena ha conquistato 13 punti (4V, 1N), sui 15 disponibili, nelle ultime cinque partite di 'regular season' in Serie BKT: nel periodo (dal 36° turno della scorsa stagione), almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a nove Reggiana e Südtirol). Inoltre, i romagnoli potrebbero evitare la sconfitta nelle prime tre gare giocate di un singolo campionato cadetto per la prima volta dal 2006, sotto la gestione di Fabrizio Castori).
Grazie alla rete siglata contro il Südtirol, Massimo Coda è diventato il miglior marcatore in assoluto nella storia delle Serie BKT con 136 gol all'attivo (regular season). Con la maglia della Sampdoria, però, ben otto delle 10 marcature realizzate (inclusa post season) sono arrivate lontane dal Luigi Ferraris, comprese le ultime tre; l'ultimo centro dell'attaccante in match casalinghi della competizione risale allo scorso marzo, contro il Palermo.
Cristian Shpendi ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato (contro Pescara e Virtus Entella); nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), l'unico giocatore del Cesena ad avere segnato in ciascuna delle sue prime tre gare giocate in un torneo di Serie BKT è stato Antonino Ragusa nel 2015.
