Donati vara diverse novità: Coucke in porta, Vulikic in difesa, Conti e Pedrola sulla trequarti al fianco di Barak col compito di sostenere l'unica punta Coda. Mignani conferma lo schieramento che ha affrontato l'Entella con la sola eccezione di Bastoni, rimpiazzato da Castagnetti; coppia d'attacco Blesa-Shpendi; sulle corsie esterne Ciervo e Frabotta. 19:28

PREPARTITA

Sampdoria - Cesena è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Cesena sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Sampdoria ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 0 punti.

Il Cesena nelle prime 2 giornate ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol.

Sampdoria e Cesena si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Sampdoria-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide (4V, 7N) disputate contro la Sampdoria in Serie BKT - l'unica sconfitta dei bianconeri risale alla gara di andata della passata stagione, per 3-5 in casa - vincendo la più recente dello scorso gennaio per 2-1 in trasferta; i romagnoli potrebbero strappare due successi di fila contro i blucerchiati per la prima volta nel torneo cadetto.

La Sampdoria non ha mai vinto nei sei match casalinghi giocati contro il Cesena in Serie BKT: quattro pareggi e due sconfitte nel parziale; contro nessuna squadra, i liguri hanno dispuato più gare interne nel torneo senza mai conquistare la posta piena (sei anche contro il Pisa).

La Sampdoria ha perso entrambi i match disputati in questo inizio di campionato, con un punteggio complessivo di 1-5; i blucerchiati potrebbero subire tre sconfitte nelle prime tre partite giocate di un singolo torneo per la prima volta in Serie BKT.

La Sampdoria ha perso le ultime due sfide di Serie BKT e potrebbe subire tre ko consecutivi nella competizione per la prima volta dall'aprile 2000 (contro Pescara, Napoli e Treviso in quel caso), con Giampiero Ventura come allenatore.

Il Cesena ha conquistato 13 punti (4V, 1N), sui 15 disponibili, nelle ultime cinque partite di 'regular season' in Serie BKT: nel periodo (dal 36° turno della scorsa stagione), almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a nove Reggiana e Südtirol). Inoltre, i romagnoli potrebbero evitare la sconfitta nelle prime tre gare giocate di un singolo campionato cadetto per la prima volta dal 2006, sotto la gestione di Fabrizio Castori).

Grazie alla rete siglata contro il Südtirol, Massimo Coda è diventato il miglior marcatore in assoluto nella storia delle Serie BKT con 136 gol all'attivo (regular season). Con la maglia della Sampdoria, però, ben otto delle 10 marcature realizzate (inclusa post season) sono arrivate lontane dal Luigi Ferraris, comprese le ultime tre; l'ultimo centro dell'attaccante in match casalinghi della competizione risale allo scorso marzo, contro il Palermo.

Cristian Shpendi ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato (contro Pescara e Virtus Entella); nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), l'unico giocatore del Cesena ad avere segnato in ciascuna delle sue prime tre gare giocate in un torneo di Serie BKT è stato Antonino Ragusa nel 2015.

