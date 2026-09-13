Le scelte di Nesta: in avanti Pandolfi e Russo, Cheddira parte dalla panchina, out Fila e Favilli. Moruzzi e Cancellotti sulle fasce. Martin Palumbo davanti alla difesa. 16:41

Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo al centro dell'attacco, Antonio Palumbo a supporto, Gyasi e Vavassori esterni. Ranocchia e Segre in mediana. Out Strefezza, Hernani e Perin.16:42

PREPARTITA

Avellino - Palermo è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Palermo sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 23 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 23.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0

Attualmente l'Avellino si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Palermo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

In casa l'Avellino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Vicenza e il Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, l'Arezzo e la Sampdoria ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Modena vincendo 0-1 mentre Il Palermo ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Michele Besaggio con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 3 gol.

Avellino e Palermo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Avellino-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha perso soltanto due delle 22 gare totali (13V, 7N) disputate contro l'Avellino in Serie BKT, l'ultima delle quali il 24 maggio 1992, per 2-1 in trasferta; da allora, una striscia di imbattibilità dei rosanero di 10 partite consecutive, per un bottino di sette vittorie, compresa la più recente (2-0) delllo scorso aprile, e tre pareggi.

L'Avellino ha perso 13 delle 22 partite (2V, 7N) giocate contro il Palermo in Serie BKT; tra le squadre affrontate più di 10 volte nel torneo, soltanto contro il Perugia, gli irpini hanno registrato una percentuale di sconfitte più alta (64% - 9/14) rispetto a quella contro i rosanero (59%).

Entrambe le vittorie strappate dall'Avellino nei 22 match giocati contro il Palermo in Serie BKT sono arrivate in casa: la prima nel 1975 (1-0) e la seconda nel 1992 (2-1); gli irpini hanno subito sette gol nelle ultime tre gare interne contro i rosanero nel torneo: uno in più rispetto a quelli incassati in tutte le precedenti otto gare interne contro i siciliani nella competizione.

L'Avellino ha vinto cinque delle ultime sette partite (2P) disputate in Serie BKT - tante quante nelle precedenti 20 - comprese le due più recenti senza subire gol (contro Vicenza e Modena); l'ultima volta in cui i campani hanno collezionato tre successi di fila tenendo la porta inviolata nel torneo risale al febbraio 2015 (quattro in quel caso).

Nelle ultime otto gare di Serie BKT disputate al Partenio, l'Avellino ha blindato la porta in cinque occasioni (63%); nel periodo (dalla 27ª giornata dello scorso torneo), più di qualsiasi altra avversaria nelle gare interne del campionato cadetto.

Con il successo per 3-1 ai danni della Sampdoria, al Renzo Barbera, il Palermo ha conquistato la vetta della classifica in solitaria con nove punti dopo tre gare disputate soltanto per la seconda volta nella sua storia in Serie BKT, dopo quella del 1964/65 (anche in quel caso a punteggio pieno, con sei punti - due a vittoria).

Il Palermo ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio complessivo di 7-3; i rosanero potrebbero vincere tutte le prime quattro sfide di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia tra Serie A e cadetteria.

Il Palermo ha mandato in gol già sei giocatori differenti in questo campionato (Dennis Johnsen, Filippo Ranocchia, Tommaso Augello, Gabriel Strefezza, Joel Pohjanpalo e Antonio Palumbo): nessuno ne conta di più tra Serie A e Serie BKT (sei anche l'Inter).

Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questo campionato, Michele Besaggio - a segno in ciascuna delle ultime due sfide di Serie BKT - è uno dei soli due, assieme a Salvatore Cerbone (Hellas Verona), a vantare una percentuale realizzativa del 100%: due reti infatti per il centrocampista dell'Avellino con due conclusioni in totale effettuate in tre partite.

Tutte le ultime cinque marcature di Joel Pohjanpalo nella 'regular season' di Serie BKT sono arrivate al Renzo Barbera; l'attaccante del Palermo non va a segno in trasferta nel torneo dallo scorso 8 marzo, sul campo della Carrarese. Inoltre, dal gennaio 2023, il finlandese conta ben 68 marcature nel campionato cadetto, tutte da dentro l'area di rigore: nel periodo, nella stagione regolare di Serie BKT, tra i giocatori che hanno realizzato il 100% di gol da dentro l'area è quello che ne conta di più (68/68).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: