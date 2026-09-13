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Avellino-Palermo: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

13 Settembre 2026 ore 17:15
Avellino
1
Palermo
1
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 60' 1-0 Walid Cheddira
  2. 63' 1-1 Dennis Johnsen
0'
45'
90'
90'
95'

Termina 1-1 il match tra Avellino e Palermo, succede tutto nel secondo tempo: Cheddira al 60' sblocca il risultato, dopo poco Johnsen segna la rete del pareggio (63'). Nei minuti di recupero due interventi decisivi di Fortin.

Nel prossimo turno di Serie B per l'Avellino impegno in trasferta sul campo dell'Ascoli, il Palermo affronterà in casa il Padova.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Avellino-Palermo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:20

  2. 90'+5'

    Fine partita! AVELLINO-PALERMO 1-1 (60' Cheddira, 63' Johnsen).19:17

  3. 90'+5'

    OCCASIONE AVELLINO! Fortin con una provvidenziale uscita a valanga chiude lo specchio della porta a Biasci. 19:17

  4. 90'+3'

    Insiste l'Avellino: deviazione da posizione ravvicinata di Biasci, Fortin fa sua la sfera. 19:15

  5. 90'+3'

    OCCASIONE AVELLINO! Cheddira in area riceve da Besaggio e conclude di destro, parata in tuffo di Fortin. 19:14

  7. 90'

    L'arbitro Doveri assegna quattro minuti di recupero. 19:11

  8. 87'

    Sostituzione PALERMO: entra Pierozzi esce Cassandro.19:07

  9. 87'

    Sostituzione AVELLINO: entra Biasci esce Russo.19:07

  10. 86'

    Sostituzione AVELLINO: entra Sala esce Moruzzi.19:07

  11. 86'

    Sostituzione AVELLINO: entra Sounas esce Di Maggio.19:06

  13. 84'

    Ammonito VENTURI per gioco scorretto su Gabrielloni. 19:04

  14. 83'

    Antonio Palumbo ha spazio al limite dell'area, ma la sua conclusione verso la porta è fiacca. 19:04

  15. 81'

    Contropiede del Palermo: cross di Gabrielloni, Izzo di testa anticipa tutti. 19:02

  16. 80'

    Lunga serie di passaggi dell'Avellino, il Palermo non concecde varchi. 19:01

  17. 77'

    Sostituzione PALERMO: entra Gabrielloni esce Pohjanpalo. 18:57

  19. 76'

    Sostituzione PALERMO: entra Gomes esce Ranocchia.18:57

  20. 74'

    Russo arriva sul fondo e guadagna un calcio d'angolo. 18:55

  21. 71'

    Lancio da metà campo di Martin Palumbo, troppo lungo per Russo. 18:52

  22. 68'

    Cooling break anche nel secondo tempo, circa due minuti di stop. 18:48

  23. 67'

    Bordata dalla distanza di Estevez, pallone largo non di molto. 18:47

  25. 64'

    Espulso dalla panchina un componente dello staff del Palermo. 18:46

  26. 63'

    GOL! Avellino-PALERMO 1-1! Rete di Johnsen. Suggerimento di Pohjanpalo, Johnsen in area trafigge Martinelli con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen18:45

  27. 60'

    GOL! AVELLINO-Palermo 1-0! Rete di Cheddira. Russo sfonda a destra e consegna il pallone a Cheddira, l'attaccante insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Walid Cheddira18:42

  28. 59'

    Sostituzione PALERMO: entra Johnsen esce Gyasi.18:42

  29. 59'

    Sostituzione PALERMO: entra Estevez esce Segre.18:40

  31. 59'

    Subito in evidenza Cheddira, ma l'attaccante in area non trova lo spazio per girarsi. 18:40

  32. 57'

    Sostituzione AVELLINO: entra Cheddira esce Pandolfi. 18:40

  33. 56'

    Ammonito MISSORI per gioco scorretto su Barba.18:36

  34. 55'

    Lancio di Enrici, Russo pescato in posizione irregolare. 18:35

  35. 52'

    Fallo in attacco di Pohjanpalo, interrotta l'azione del Palermo. 18:33

  37. 49'

    Segre entra in area ma viene chiuso da Moruzzi, nulla di fatto per il Palermo. 18:30

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di AVELLINO-PALERMO!18:25

  39. Termina 0-0 il primo tempo tra Avellino e Palermo. Roansero pericolosi con Vavassori al 4', Pandolfi al 38' impegna Fortin. Infortunio per Cancellotti. 18:10

  40. 45'+4'

    Fine primo tempo: AVELLINO-PALERMO 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:09

  41. 45'+1'

    L'arbitro Doveri concede quattro minuti di recupero. 18:04

  43. 44'

    Velo di Pohjanpalo per favorire Vavassori, ma si chiude la difesa dell'Avellino. 18:04

  44. 41'

    Tentativo di Ranocchia dalla distanza, pallone lontano dalla porta. 18:00

  45. 38'

    OCCASIONE AVELLINO! Calcio da fermo battuto da Martin Palumbo, Pandolfi svetta e gira di testa, Fortin in tuffo alza la sfera oltre la traversa. 17:57

  46. 37'

    Russo contuso dopo il contrasto con Bani, staff medico dell'Avellino di nuovo in campo. 17:56

  47. 35'

    Ammonito BANI per gioco scorretto su Russo.17:54

  49. 33'

    Avellino in avanti: tiro di Pandolfi respinto, poi Barba deve concedere un corner. Sugli sviluppi conclusione imprecisa di Moruzzi.17:55

  50. 30'

    Martin Palumbo carica il mancino da fuori area, il pallone sbatte sul corpo di Bani. 17:49

  51. 27'

    Riprende il gioco dopo circa due minuti di stop. 17:46

  52. 25'

    Cooling break, giocatori a bordo campo per idratarsi. 17:44

  53. 22'

    Lancio di Antonio Palumbo, Martinelli in uscita bassa anticipa Vavassori e poi completa il disimpegno con i piedi. 17:42

  55. 20'

    Calcio piazzato battuto da Russo, allontana Gyasi di testa. 17:39

  56. 18'

    Pandolfi lotta in avanti ma è isolato, chiude Barba. 17:38

  57. 16'

    Cambio forzato per Nesta, infortunio al polpaccio per Cancellotti. 17:35

  58. 16'

    Sostituzione AVELLINO: entra Missori esce Cancellotti.17:34

  59. 15'

    Problema al polpaccio per Cancellotti, sanitari in campo. 17:33

  61. 12'

    Possesso ancora gestito dal Palermo, l'Avellino attende nella propria metà campo. 17:31

  62. 9'

    Fraseggio prolungato del Palermo, fase di studio del match. 17:29

  63. 6'

    Risponde l'Avellino con la discesa di Moruzzi sulla sinistra, cross fuori misura. 17:25

  64. 4'

    OCCASIONE PALERMO! Vavassori con un tiro da centro area chiama Martinelli al primo intervento della partita. 17:32

  65. 3'

    Cross di Cassandro, sponda di Pohjanpalo, tiro di Ranocchia murato. 17:22

  67. 1'

    Inizio primo tempo di AVELLINO-PALERMO! Dirige la gara l'arbitro Doveri. 17:19

  68. Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo al centro dell'attacco, Antonio Palumbo a supporto, Gyasi e Vavassori esterni. Ranocchia e Segre in mediana. Out Strefezza, Hernani e Perin.16:42

  69. Le scelte di Nesta: in avanti Pandolfi e Russo, Cheddira parte dalla panchina, out Fila e Favilli. Moruzzi e Cancellotti sulle fasce. Martin Palumbo davanti alla difesa. 16:41

  70. Panchina PALERMO: Nespola, Pierozzi, Balaguss, Magnani, Ceccaroni, Bozzolan, Gomes, Estevez, Johnsen, Gabrielloni.16:40

  71. Panchina AVELLINO: Iannarilli, Sala, Missori, Di Bitonto, Di Paolo, Faticanti, Palmiero, Cheddira, Berenbruch, Adamo, Sounas, Biasci.16:39

  73. Formazione PALERMO (4-2-3-1): Fortin - Cassandro, Bani, Barba, Augello - Segre, Ranocchia - Gyasi, Antonio Palumbo, Vavassori - Pohjanpalo.16:43

  74. Formazione AVELLINO (3-5-2): Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Moruzzi, Besaggio, Martin Palumbo, Di Maggio, Cancellotti - Pandolfi, Russo.16:43

  75. Manca poco all'inizio di Avellino-Palermo. Rosanero a punteggio pieno in classifica. 16:36

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie B, si affrontano Avellino e Palermo.16:36

Formazioni Avellino - Palermo

Avellino
Palermo
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Alessandro Nesta
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Avellino - Palermo è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Palermo sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati23
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino23.0

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0

Attualmente l'Avellino si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Palermo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

In casa l'Avellino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Vicenza e il Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, l'Arezzo e la Sampdoria ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Modena vincendo 0-1 mentre Il Palermo ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Michele Besaggio con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 3 gol.

Avellino e Palermo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Avellino-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Palermo ha perso soltanto due delle 22 gare totali (13V, 7N) disputate contro l'Avellino in Serie BKT, l'ultima delle quali il 24 maggio 1992, per 2-1 in trasferta; da allora, una striscia di imbattibilità dei rosanero di 10 partite consecutive, per un bottino di sette vittorie, compresa la più recente (2-0) delllo scorso aprile, e tre pareggi.
  • L'Avellino ha perso 13 delle 22 partite (2V, 7N) giocate contro il Palermo in Serie BKT; tra le squadre affrontate più di 10 volte nel torneo, soltanto contro il Perugia, gli irpini hanno registrato una percentuale di sconfitte più alta (64% - 9/14) rispetto a quella contro i rosanero (59%).
  • Entrambe le vittorie strappate dall'Avellino nei 22 match giocati contro il Palermo in Serie BKT sono arrivate in casa: la prima nel 1975 (1-0) e la seconda nel 1992 (2-1); gli irpini hanno subito sette gol nelle ultime tre gare interne contro i rosanero nel torneo: uno in più rispetto a quelli incassati in tutte le precedenti otto gare interne contro i siciliani nella competizione.
  • L'Avellino ha vinto cinque delle ultime sette partite (2P) disputate in Serie BKT - tante quante nelle precedenti 20 - comprese le due più recenti senza subire gol (contro Vicenza e Modena); l'ultima volta in cui i campani hanno collezionato tre successi di fila tenendo la porta inviolata nel torneo risale al febbraio 2015 (quattro in quel caso).
  • Nelle ultime otto gare di Serie BKT disputate al Partenio, l'Avellino ha blindato la porta in cinque occasioni (63%); nel periodo (dalla 27ª giornata dello scorso torneo), più di qualsiasi altra avversaria nelle gare interne del campionato cadetto.
  • Con il successo per 3-1 ai danni della Sampdoria, al Renzo Barbera, il Palermo ha conquistato la vetta della classifica in solitaria con nove punti dopo tre gare disputate soltanto per la seconda volta nella sua storia in Serie BKT, dopo quella del 1964/65 (anche in quel caso a punteggio pieno, con sei punti - due a vittoria).
  • Il Palermo ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio complessivo di 7-3; i rosanero potrebbero vincere tutte le prime quattro sfide di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia tra Serie A e cadetteria.
  • Il Palermo ha mandato in gol già sei giocatori differenti in questo campionato (Dennis Johnsen, Filippo Ranocchia, Tommaso Augello, Gabriel Strefezza, Joel Pohjanpalo e Antonio Palumbo): nessuno ne conta di più tra Serie A e Serie BKT (sei anche l'Inter).
  • Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questo campionato, Michele Besaggio - a segno in ciascuna delle ultime due sfide di Serie BKT - è uno dei soli due, assieme a Salvatore Cerbone (Hellas Verona), a vantare una percentuale realizzativa del 100%: due reti infatti per il centrocampista dell'Avellino con due conclusioni in totale effettuate in tre partite.
  • Tutte le ultime cinque marcature di Joel Pohjanpalo nella 'regular season' di Serie BKT sono arrivate al Renzo Barbera; l'attaccante del Palermo non va a segno in trasferta nel torneo dallo scorso 8 marzo, sul campo della Carrarese. Inoltre, dal gennaio 2023, il finlandese conta ben 68 marcature nel campionato cadetto, tutte da dentro l'area di rigore: nel periodo, nella stagione regolare di Serie BKT, tra i giocatori che hanno realizzato il 100% di gol da dentro l'area è quello che ne conta di più (68/68).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoPalermo
Partite giocate33
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati57
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita0.71.0
Percentuale possesso palla46.349.9
Numero totale di passaggi12211260
Numero totale di passaggi riusciti10181017
Tiri nello specchio della porta1318
Percentuale di tiri in porta56.554.5
Numero totale di cross3953
Numero medio di cross riusciti1315
Duelli per partita vinti161126
Duelli per partita persi140156
Corner subiti2120
Corner guadagnati812
Numero di punizioni a favore4731
Numero di punizioni concesse3748
Tackle totali5540
Percentuale di successo nei tackle56.472.5
Fuorigiochi totali04
Numero totale di cartellini gialli88
Numero totale di cartellini rossi00

Avellino - Palermo Live

Classifica SERIE B

  1. Mantova10
  2. Palermo10
  3. Sudtirol8
  4. Modena7
  5. Avellino7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi5
  2. Francesco Ruocco4
  3. Federico Bonazzoli3
  4. Dennis Johnsen3
  5. Michele Besaggio2
MOSTRA COMPLETA

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