Terzo successo in 4 partite per il Mantova, che sale a quota 10, al primo posto in compagnia del Palermo.
Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria, che si trova all’ultimo posto, in compagnia della Carrarese, con un solo punto all’attivo.
Nel prossimo turno il Mantova andrà in scena sul proprio campo contro il Pisa, mentre la Sampdoria ospiterà sul proprio terreno di gioco il Catanzaro.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:13
La gara termina col successo del Mantova ai danni della Sampdoria per 2-0. Nel corso della prima frazione i padroni di casa tengono in mano prevalentemente il pallino del gioco, senza però creare pericoli concreti a causa della difesa compatta da parte degli ospiti. A inizio ripresa Insigne crea la prima occasione del match impegnando Bardi. Dopo circa un quarto d’ora i lombardi passano in vantaggio con un sinistro da posizione defilata, solamente sfiorato da Vindahl. Dopo pochi minuti i liguri hanno la possibilità di pareggiare, ma il neo entrato Lauritsen tira a lato un calcio di rigore. Due minuti dopo gli uomini di Modesto raddoppiano con una potente conclusione dal limite di sinistro di Longonda. Poco dopo Gartenmann di testa su azione di corner manda il pallone sul palo, mentre più avanti i biancorossi vanno vicini in più occasioni al terzo gol.19:09
90'+4'
Fischio finale dell'incontro. Mantova-Sampdoria 2-019:09
90'+1'
Cajazzo, lanciato sulla sinistra, rientra e prova la conclusione, che termina abbondantemente alta.19:07
90'+1'
Tre minuti di recupero.19:06
90'
Sinani prova l'azione personale in area, ma viene fermato magistralmente da Castellini.19:06
89'
Vindahl esce fino a centrocampo, anticipando Vlahovic che era stato lanciato in profondità da Longonda.19:05
88'
Cross di Karamoh per Lauritsen, il cui colpo di testa è centrale e Bardi blocca senza problemi.19:04
87'
Lunga azione della Sampdoria, conclusa da un sinistro dalla distanza di Cicconi, che termina abbondantemente sul fondo.19:02
84'
Cross di Cicconi e colpo di testa di Abildgaard che termina alto.19:00
83'
Azione insistita del Mantova, ma Benaissa al momento di entrare in area viene fermato da Cicconi.18:59
81'
Lancio di Kouda per Benaissa, che mette in mezzo per Bragantini, che non trova il pallone a causa dell'intervento in scivolata di Delli Carri.18:57
79'
Kouda libera Bragantini, che entra in area e fa partire un sinistro potente, che Vindahl devia in corner con un grande intervento.18:55
78'
Delli Carri mette in mezzo un pallone morbido per Sinani che, smarcato in area, non riesce ad agganciare il pallone, che si perde sul fondo.18:54
77'
Destro di Karamoh che termina lontanissimo dallo specchio della porta.18:52
74'
Vlahovic prova la conclusione, che viene parata a terra da Vindahl.18:49
72'
Cambio per la Sampdoria. Esce il centrocampista Liam Henderson ed entra l'attaccante Yann Karamoh.18:50
72'
Cambio per la Sampdoria. Esce il trequartista Lorenzo Insigne ed entra l'attaccante Daniel Sinani.18:49
72'
Cambio per il Mantova. Esce il trequartista Francesco Ruocco ed entra il centrocampista Ismael Cajazzo.18:48
72'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Rares Ilie ed entra Davide Bragantini.18:47
69'
Corner di Cicconi e colpo di testa di Gartenmann che colpisce il palo. Il pallone danza sulla linea di porta, senza oltrepassarla.18:50
66'
GOL! MANTOVA-Sampdoria 2-0. Rete di Jean Pierre Longonda che, smarcato da Ilie, controlla e da dentro l’area fa partire un sinistro potente, imprendibile per Vindahl.18:42
64'
Calcio di rigore fallito dalla Sampdoria. Lauritsen calcia a lato il rigore alla sinistra del portiere, che aveva intuito.18:40
62'
Calcio di rigore per la Sampdoria. La punizione di Insigne si infrange sulla barriera, ma nel prosieguo dell'azione Kouda colpisce Abildgaard e Chiffi decreta il penalty.18:39
61'
Pronta reazione della Sampdoria. Percussione di Di Pardo che si conquista una punizione molto interessante al limite dell'area avversaria.18:37
58'
GOL! MANTOVA-Sampdoria 1-0. Rete di Francesco Ruocco. Lungo lancio di Castellini per Ruocco, che si invola sulla sinistra, entra in area e, contrastato da Gartenmann, di sinistro calcia in porta. Vindahl la tocca, ma il pallone si insacca in rete.
Cambio in attacco per la Sampdoria. Esce Gennaro Tutino ed entra Tobias Lauritsen.18:33
55'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce Lorenzo Ignacchiti ed entra Jean Pierre Longonda.18:32
55'
Cambio in attacco per il Mantova. Esce Ettore Gliozzi ed entra Vanja Vlahovic.18:31
55'
Destro di Ilie, che non colpisce bene il pallone. Vindahl para senza problemi.18:30
49'
Insigne si ritrova in area e da buona posizione, anche se defilata, e contrastato da Cella, calcia di sinistro, ma Bardi devia in corner. Primo tiro in porta della partita.18:27
46'
Ruocco riceve a sinistra e prova un cross di esterno destro, bloccato in tuffo da Vindahl.18:21
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Mantova.18:20
45'
Cambio per la Sampdoria. Esce il trequartistia Tjas Begic ed entra il centrocampista Oliver Abildgaard.18:22
Termina a reti inviolate un primo in cui non segnalano di fatto occasioni da gol per entrambe le squadre. Nel corso della prima frazione il Mantova tiene in mano prevalentemente il pallino del gioco, senza però creare pericoli concreti a causa della difesa compatta da parte della Sampdoria.18:04
45'+1'
Fischio finale del primo tempo. Mantova-Sampdoria 0-018:03
45'+1'
Un minuto di recupero.18:02
44'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Liam Henderson per un calcio ai danni di Ruocco, che stava ripartendo.18:01
43'
Chiffi ammonisce l'allenatore del Mantova Francesco Modesto per proteste.18:00
38'
Fraseggio interminabile di tre minuti da parte del Mantova, che non porta a nulla di concreto per il blocco basso della Sampdoria, che non concede spazi.17:55
34'
Gliozzi, lanciato in profondità, si invola e, solo davanti al portiere, calcia a lato. L'attaccante è però in netto fuorigioco.17:52
31'
Ruocco entra in area e viene contrastato da Gartenmann. Per l'arbitro non ci sono irregolarità.17:49
28'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Lorenzo Insigne per proteste.17:45
28'
Fase della partita in cui latitano azioni degne di nota.17:45
21'
Insigne prova l'azione personale, ma viene fermato dalla difesa avversaria.17:38
16'
Giallo per il Mantova. Ammonito Fahem Benaissa per una trattenuta ai denni di Begic, che stava partendo in contropiede.17:34
14'
Silvia resiste a una carica di Delli Carri e prova il sinistro a giro dal limite, che esce non di molto.17:31
11'
Vindahl intercetta in presa alta il corner di Ignacchiti.17:28
10'
Tentativo di Ruocco dal limite dell'area che viene deviato in corner.17:27
5'
Ilie serve Gliozzi, la cui conclusione viene deviata in corner. Primo corner per il Mantova.17:22
2'
Insigne conquista il primo calcio d'angolo della partita, a vantaggio della Sampdoria.17:20
Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dalla Sampdoria.17:17
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Chiffi di Padova.17:14
Mantova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Sampdoria sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
17
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
8.5
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2026
Serie A
Lecce-Roma 0-4
Attualmente il Mantova si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Mantova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Juve Stabia e il Palermo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Palermo perdendo 3-1.
Mantova e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Mantova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo avere vinto il primo incrocio in assoluto di Serie BKT contro il Mantova nell'ottobre 2024 (1-0 in casa), la Sampdoria ha strappato soltanto un punto in tutte le successive tre sfide contro i virgiliani nel torneo (2-2 nel gennaio 2025), perdendo entrambi i confronti stagionali dello scorso campionato (0-1 casalingo all'andata e 1-2 in trasferta al ritorno).
Tra le squadre che prendono parte a questa Serie BKT, soltanto il Palermo conta più vittorie (15) rispetto al Mantova (11) nel 2026; nel dettaglio, i virgiliani hanno vinto due delle prime tre partite (1N) di questo torneo e potrebbero strappare tre successi nelle prime quattro uscite di un campionato cadetto soltanto per la seconda volta nel XXI secolo, dopo quella del 2005/06 (3V, 1N nelle prime quattro)
Il Mantova ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle prime tre gare di questo campionato; in caso di successo, i virgiliani metterebbero assieme 10 punti dopo le prime quattro gare di un singolo torneo di Serie BKT soltanto per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo quella del 2005/06 (tre vittorie e un pareggio in quel caso).
La Sampdoria ha perso le ultime due gare di campionato (1-2 in casa contro la Juve Stabia e 3-1 in trasferta contro il Palermo) e potrebbe subire tre ko di fila in Serie BKT per la prima volta dalle quattro sconfitte consecutive tra agosto e settembre 2025, sotto la gestione di Massimo Donati.
Mantova e Sampdoria sono due delle quattro squadre che contano il maggior numero di recuperi offensivi in questo avvio di campionato: primi i blucerchiati con 27, quarti i virgiliani con 24; nel mezzo Pisa (25) e Virtus Entella (26); inoltre, da questa situazione di gioco i liguri sono poi andati al tiro in sette occasioni: meno solo dei toscani (otto).
Tra chi ha segnato più di un gol in questi primi tre turni di campionato, Francesco Ruocco è il giocatore che ha segnato più reti rispetto a quelle attese considerando la qualità delle conclusioni effettuate: +2.61, ovvero tre centri con un valore di Expected Goals di appena lo 0.39.
Lorenzo Insigne, al suo primo gol con la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato sul campo del Palermo, ha segnato ben il 71% delle marcature in Serie BKT nei secondi tempi di gioco: 17 sulle 24 complessive nel torneo, comprese tutte le ultime quattro in ordine di tempo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: