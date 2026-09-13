PREPARTITA

Mantova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Sampdoria sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 17 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 8.5 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4

Attualmente il Mantova si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Mantova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Juve Stabia e il Palermo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Palermo perdendo 3-1.

Mantova e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Mantova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere vinto il primo incrocio in assoluto di Serie BKT contro il Mantova nell'ottobre 2024 (1-0 in casa), la Sampdoria ha strappato soltanto un punto in tutte le successive tre sfide contro i virgiliani nel torneo (2-2 nel gennaio 2025), perdendo entrambi i confronti stagionali dello scorso campionato (0-1 casalingo all'andata e 1-2 in trasferta al ritorno).

Tra le squadre che prendono parte a questa Serie BKT, soltanto il Palermo conta più vittorie (15) rispetto al Mantova (11) nel 2026; nel dettaglio, i virgiliani hanno vinto due delle prime tre partite (1N) di questo torneo e potrebbero strappare tre successi nelle prime quattro uscite di un campionato cadetto soltanto per la seconda volta nel XXI secolo, dopo quella del 2005/06 (3V, 1N nelle prime quattro)

Il Mantova ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle prime tre gare di questo campionato; in caso di successo, i virgiliani metterebbero assieme 10 punti dopo le prime quattro gare di un singolo torneo di Serie BKT soltanto per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo quella del 2005/06 (tre vittorie e un pareggio in quel caso).

La Sampdoria ha perso le ultime due gare di campionato (1-2 in casa contro la Juve Stabia e 3-1 in trasferta contro il Palermo) e potrebbe subire tre ko di fila in Serie BKT per la prima volta dalle quattro sconfitte consecutive tra agosto e settembre 2025, sotto la gestione di Massimo Donati.

Mantova e Sampdoria sono due delle quattro squadre che contano il maggior numero di recuperi offensivi in questo avvio di campionato: primi i blucerchiati con 27, quarti i virgiliani con 24; nel mezzo Pisa (25) e Virtus Entella (26); inoltre, da questa situazione di gioco i liguri sono poi andati al tiro in sette occasioni: meno solo dei toscani (otto).

Tra chi ha segnato più di un gol in questi primi tre turni di campionato, Francesco Ruocco è il giocatore che ha segnato più reti rispetto a quelle attese considerando la qualità delle conclusioni effettuate: +2.61, ovvero tre centri con un valore di Expected Goals di appena lo 0.39.

Lorenzo Insigne, al suo primo gol con la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato sul campo del Palermo, ha segnato ben il 71% delle marcature in Serie BKT nei secondi tempi di gioco: 17 sulle 24 complessive nel torneo, comprese tutte le ultime quattro in ordine di tempo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: