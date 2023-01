Pochi minuti ci separano dalla sfida in terra umbra tra Grifo e Aquile; il palcoscenico è lo Stadio Renato Curi di Perugia. Quello odierno sarà il trentaduesimo incrocio tra Perugia e Palermo nella loro storia in Serie B, con un bilancio perfettamente in equilibrio (11 vittorie per ciascun schieramento e 9 pareggi). La sfida delle ore 14:00 mette in palio 3 punti importanti in chiave classifica, ed a contenderseli vi saranno due formazioni separate da 5 tasselli. Posizione numero 18 per i Perugini, con un totale di 19 punti, che provengono da due trionfi consecutivi ai danni di Venezia e Benevento; Rosanero che occupano invece il 13^ posto, fissi a 24 punti, che vantano una serie di imbattibilità di ben 5 gare.13:33