Dopo il disastroso avvio di campionato culminato con l'esonero di Maran e il ritorno di D'Angelo, il Pisa ha inanellato una serie di 14 risultati utili consecutivi che ha portato i toscani in piena zona playoff. La chiave di tutto sembra essere la difesa dei nerazzurri che non subisce reti da cinque gare consecutive e punta ad aggiungere altri 90 minuti oggi contro un Cittadella in grave crisi offensiva e di risultati. I veneti non vanno infatti in rete da ben 4 gare, tutte perse. L'ultimo risultato utile è infatti l'1-0 ottenuto a Marassi contro il Genoa, da lì in poi solo sconfitte che hanno fatto precipitare gli uomini di Gorini al penultimo posto in classifica. Gara dunque tutta da seguire per le diverse ambizioni delle due compagini, i padroni di casa cercano punti per rimanere in alto, gli ospiti per uscire dalla zona retrocessione.13:38