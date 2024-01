Per la diretta di Cremonese-Cosenza è tutto, buon proseguimento di giornata. 18:15

In classifica, i grigiorossi salgono a quota 35 consolidando la zona playoff mentre i rossoblù restano fermi a 21 punti e ora la zona playout è vicina. Nel prossimo turno, Spezia-Cremonese e Cosenza-Venezia. 18:15

Mischia in campo dopo un colpo subito da Tsadjout. 18:09

Corner per la Cremonese. 18:07

Lochoshvili chiude lo spazio a Rispoli, rimessa da fondo campo per i padroni di casa. 18:01

Proteste degli ospiti per un possibile tocco di braccio di Castagnetti in area di rigore: il Var conferma la decisione di Tremolada, tutto regolare. 17:58

Calò sbaglia la misura del filtrante per Marras, pallone sul fondo. 17:56

Cross di Frabotta, Lochoshvili intercetta, poi Jungdal fa sua la sfera in uscita. 17:54

PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il difensore bulgaro. 17:52

GOL! CREMONESE-Cosenza 1-0! Rete di Antov. Padroni di casa in vantaggio: calcio d'angolo di Zanimacchia e colpo di testa vincente di Antov. Guarda la scheda del giocatore Valentin Antov 17:51

Corner per la Cremonese. 17:49

Antov per Collocolo, assist a centro area dove Venturi anticipa il diretto avversario. 17:47

Venturi anticipa Tsadjout in calcio d'angolo. 17:43

Gioco fermo, Voca colpito duro da Vazquez: sanitari in campo per assistere il giocatore neo entrato. 17:40

Pericolo in area calabrese sul traversone di Okereke, anticipato Collocolo. 17:38

Calò per Tutino, Ravanelli chiude l'attaccante e concede al Cosenza il primo tiro dalla bandierina. 17:33

Colpo di testa di Antov in mischia, facile per il portiere ospite. 17:30

Tiro al volo di Vazquez largo ma c'è stata una leggera deviazione in corner. 17:23

Squadre negli spogliatoi: Stroppa e Caserta studiano le mosse in vista della ripresa. 17:05

Pareggio a reti bianche all'intervallo allo ''Zini'': Cremonese pericolosa in avvio (palo di Zanimacchia) poi il Cosenza ha riequilibrato il gioco ma senza impegnare Jungdal. 17:05

Rischio per la porta calabrese sul pallone basso dalla destra di Collocolo, Micai sfiora solamente la sfera e nessuno interviene. 17:03

Cross lento di Zuccon, nessun problema per Jungdal in uscita. 16:58

Calò pesca Tutino in area, ancora offside. 16:57

Il Cosenza non sfrutta una ripartenza a campo aperto e perde il possesso. 16:53

Rimessa laterale per i grigiorossi. 16:52

Vazquez scodella a centro area per Coda, colpo di testa fuori di un paio di metri alla sinistra della porta di Micai. 16:50

Gli ospiti conquistano la sfera ma Tutino scatta in posizione di fuorigioco. 16:48

Pressione al portiere di casa, rimessa laterale per il Cosenza sulla trequarti. 16:45

La Cremonese si riporta in attacco e conquista un altro tiro dalla bandierina. 16:43

Ritmo leggermente più basso in questa fase di gioco. 16:42

Marras appoggia per Praszelik, sinistro di prima intenzione murato da un avversario. 16:38

Rimessa da fondo campo in favore dell'undici calabrese. 16:36

Tutino impegna Jungdal, che devia sul palo ma era tutto inutile per la posizione di partenza in offside. 16:35

Calcio d'angolo di Castagnetti, uscita in presa alta dell'estremo difensore del Cosenza. 16:34

Idea di Marras che serve Tutino in area, aggancio mancato e occasione che sfuma. 16:32

Lancio profondo per Coda, il quale batte in corsa da fuori area, Micai blocca la sfera. 16:31

Ripartenza degli ospiti con Praszelik, fermato in maniera irregolare all'altezza del cerchio di centrocampo. 16:29

Traversone di Sernicola che trova una deviazione in corner. 16:28

Il Cosenza prova a affacciarsi dalle parti di Jungdal ma Tutino viene raddoppiato in marcatura. 16:27

Predominio dei padroni di casa in questo avvio di match. 16:26

Secondo tiro dalla bandierina per la formazione di Stroppa. 16:20

Tentativo di cross di Sernicola, Cimino stoppa in calcio d'angolo. 16:18

Squadre in campo agli ordini di Tremolada: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo bianco con inserti rossoblù. 16:14