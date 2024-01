Nel prossimo turno di Serie B per il Parma impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, l'Ascoli affronterà in casa il Bari.18:16

Finisce in parità il match tra Parma e Ascoli, gli ospiti strappano un prezioso punto in chiave salvezza. Prima tempo con poche emozioni. Nella ripresa Botteghin al 60' sblocca il risultato con un pregevole tiro all'incrocio dei pali. Al 70' il pareggio dei padroni di casa, autorete di Viviano dopo una carambola con Di Tacchio. Espulso Bellusci, nei minuti di recupero traversa di Man.18:16

Espulso BELLUSCI per somma di ammonizioni. Secondo cartellino giallo per gioco scorretto su Cyprien.18:08

Opportunità per Adjapong, Chichizola c'è, ma il giocatore dell'Ascoli è in posizione irregolare.18:00

Il Parma resta in attacco: traversone di Estevez, troppo alto per tutti.17:55

GOL! PARMA-Ascoli 1-1! Autorete di Viviano. Cross rasoterra di Bernabé, deviazione di Di Tacchio in anticipo su Delprato, l'ultimo tocco è di Viviano, il pallone rotola in rete. Guarda la scheda del giocatore Emiliano Viviano 18:07

Batti e ribatti in mezzo al campo, in seguito Mihaila non riesce a penetrare in area.17:29