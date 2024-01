Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:16

Nella ventunesima giornata, i ragazzi di Vanoli faranno visita al Cosenza mentre la squadra di Pirlo ospiterà il Parma.18:15

Gli arancioneroverdi tornano al successo rifilando un pokerissimo ai blucerchiati: tripletta di bomber Pohjanpalo, gol di Busio e Ellertsson, Como agganciato al secondo posto in classifica. I doriani in inferiorità numerica erano riusciti a rimontare due gol con De Luca e Depaoli abili a sfruttare una giornata non brillante di Joronen, pareggio illusorio durato solo un paio di minuti.18:14

90'+5' FINITA! Venezia-Sampdoria 5-3, triplice fischio di Dionisi.18:09

90'+5' OCCASIONE VENEZIA! Tessmann si fa spazio ai 20 metri, sinistro angolato, Stankovic ci arriva con la punta delle dita.18:09

90'+3' Olivieri duetta con Zampano in area, Murru si frappone.18:07

90'+1' Percussione di Ellertsson che piazza il sinistro dal limite, alto di poco.18:05

90' Cinque minuti di recupero.18:04

89' Azione manovrata dei padroni di casa, Zampano sbaglia la rifinitura per Ellertsson.18:03

88' Arancioneroverdi in gestione, blucerchiati nella propria metà campo.18:02

86' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Vanoli richiama Johnsen, presenza per Olivieri.18:00

84' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Staffetta in attacco tra La Gumina e De Luca.17:59

84' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Panada prende il posto di Yepes.17:59

81' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Dembele.18:02

81' SOSTITUZIONE VENEZIA. Altare lascia il campo a favore di Svoboda.17:57

81' SOSTITUZIONE VENEZIA. Applausi per bomber Pohjanpalo, spezzone per Gytkjaer.17:55

80' Problemi muscolari per Altare, gioco fermo.17:54

77' GOL! VENEZIA-Sampdoria 5-3! Rete di Ellertsson. Johnsen s'incunea in area, destro di Pohjanpalo respinto da Murru, Ellertsson esplode un rasoterra sinistro che non lascia scampo a Stankovic.



Guarda la scheda del giocatore Mikael Ellertsson17:54

74' GOL! VENEZIA-Sampdoria 4-3! Rete di Busio. Traversone di Johnsen, Busio salta più in alto di Giordano e insacca da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio17:49

71' GOL! Venezia-SAMPDORIA 3-3! Rete di Depaoli. Ricci la spara lunga, Depaoli la spizza di testa sorprendendo un Joronen ancora posizionato malamente.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Depaoli17:46

70' PALO VENEZIA! Traversone di Tessmann, spettacolare sinistro al volo di Zampano, il legno salva Stankovic.17:44

68' AMMONITO Johnsen, gioco pericoloso su Yepes.17:42

67' Johnsen punta l'area dalla sinistra, triplicato, non passa.17:42

65' GOL! Venezia-SAMPDORIA 3-2! Rete di De Luca. Depaoli in verticale per De Luca che scatta sul filo del fuorigioco e beffa Joronen con un destro di prima intenzione.



Guarda la scheda del giocatore Manuel De Luca17:43

64' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Pirlo si copre: Barreca per Verre.17:38

64' Johnsen centra d'esterno, sponda di testa di Busio, destro al volo di Pierini, alto.17:37

62' Johnsen dai 20 metri, destro in curva.17:36

61' Possesso degli arancioneroverdi, i blucerchiati faticano a costruire.17:35

58' GOL! VENEZIA-Sampdoria 3-1! Tripletta di Pohjanpalo. Ellertsson allarga per Johnsen, stupendo colpo di testa in tuffo di Pohjanpalo, Stankovic è battuto.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo17:33

57' Rischio di Murru, rinvio contrato da Pierini, il rimpallo favorisce Stankovic.17:31

57' Lancio di Busio, Ghilardi usa il fisico per stoppare Ellertsson.17:31

55' Candela fa scattare Pierini, cross troppo sul portiere.17:28

53' Pohjanpalo lavora palla in area per Candela, ottima chiusura di Giordano.17:28

51' Tiro da centrocampo di Verre smorzato da Altare, palla in angolo.17:25

50' Punizione di Tessmann, Pohjanpalo schiaccia debolmente di testa, Stankovic raccoglie la sfera.17:24

48' AMMONITO La Gumina per proteste dalla panchina.17:24

48' AMMONITO Sverko, scoordinato su Depaoli17:22

47' Tessmann apre per Candela, cross di Busio, Murru è ben posizionato.17:22

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Sampdoria 2-1, manovra degli arancioneroverdi.17:19

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Lella rimane negli spogliatoi, spazio a Ellertsson.17:19

Vanoli deve evitare cali di ritmo e concentrazione, sfruttando la superiorità numerica; Pirlo ha bisogno di studiare alternative per creare maggiori pericoli dalle parti di Joronen.17:07

Frazione tattica, arancioneroverdi più propositivi, Pohjanpalo sblocca di tacco su assist di Pierini, Benedetti pareggia su una situazione analoga - cross basso di Yepes, risposta immediata dei padroni di casa che prima sfiorano il gol con Lella poi trovano il rigore con Johnsen (fallo di Ricci) che Pohjanpalo trasforma. Nel finale, grave ingenuità di Benedetti che raccoglie due gialli in tre minuti lasciando la sua squadra in 10.17:07

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Sampdoria 2-1, decide una doppietta di Pohjanpalo.17:03

45'+1' Scintille tra Depaoli e Sverko, Dionisi riporta la calma.17:02

45' Due minuti di recupero.17:01

45' Lancio di Sverko, Stankovic in uscita bassa riesce ad anticipare Johnsen.17:01

44' ESPULSO Benedetti, appena ammonito, irruente su Zampano.17:00

43' AMMONITO Verre, intervento da tergo su Lella.16:58

41' AMMONITO Benedetti, trattenuta su Busio.16:57

40' Cross di Giordano, buco di Altare, De Luca non riesce ad approfittarne.16:56

38' Johnsen lungo linea per Zampano, Stojanovic lo controlla.16:55

36' GOL! VENEZIA-Sampdoria 2-1! Rigore di Pohjanpalo. Destro violento, Stankovic intuisce ma non ci arriva, Pohjanpalo firma la doppietta.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo16:52

35' RIGORE VENEZIA! Pierini nel corridoio per Johnsen, intervento fuori tempo di Ricci, Dionisi indica il dischetto.16:51

32' Candela sfonda sulla destra, controcross di Zampano, Lella da ottima posizione non inquadra la porta di testa.16:48

30' GOL! Venezia-SAMPDORIA 1-1! Rete di Benedetti. Sciocchezza di Candela, Verre gli ruba palla, Yepes crossa basso per Benedetti, sinistro alle spalle di Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Benedetti16:47

30' Tessmann cambia gioco per Johnsen, cross troppo profondo per Pohjanpalo.16:45

28' Pierini scambia al limite con Pohjanpalo che sbaglia il passaggio di ritorno.16:44

25' Busio premia la sovrapposizione di Zampano, cross mal calibrato.16:41

23' Depaoli crolla in area sulla pressione di Zampano, Dionisi gli fa cenno di rialzarsi.16:39

21' Da corner, colpo di testa di Altare, centrale, facile preda di Stankovic.16:37

21' Candela scende sulla destra, Yepes lo ferma in angolo.16:36

20' Un destro di Zampano deviato da Benedetti si trasforma in assist per Altare che spreca ma era in posizione irregolare.16:36

18' Verre cerca spazio sulla sinistra, Candela lo contiene.16:34

16' GOL! VENEZIA-Sampdoria 1-0! Rete di Pohjanpalo. Cross di Lella, rinvio corto di Ghilardi, Pierini centra basso per Pohjanpalo che di tacco infila Stankovic.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo16:34

14' Tentativo dalla distanza di Verre, destro sporcato da Lella, primo angolo della partita.16:30

12' Gara tatticamente bloccata, continua la fase di studio.16:29

10' Johnsen in verticale per Busio a cui non riesce il colpo di tacco in direzione Pohjanpalo.16:26

8' Verre in profondità per De Luca, Altare non si fa superare.16:24

6' Fraseggio degli arancioneroverdi, i blucerchiati attendono nella propria metà campo.16:23

4' Punizione di Verre, il suo destro scende oltre la traversa.16:20

3' AMMONITO Lella, steso Verre al limite dell'area.16:20

2' Retropassaggio sbagliato di Pohjanpalo, Joronen spazza prima dell'arrivo di De Luca.16:18

1' INIZIA Venezia-Sampdoria, palla ai blucerchiati.16:16

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Dionisi.15:45

Out l'ex Esposito, Pirlo opta per Benedetti e Verre alle spalle di De Luca. In difesa, Murru centrale, Stojanovic e Giordano terzini.16:27

Vanoli si affida al tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen. Lella preferito a Ellertsson in mediana.15:12

4-3-2-1 per la Sampdoria: Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano - Depaoli, Yepes, Ricci - Benedetti, Verre - De Luca. A disp.: Ravaglia, Conti, Lotjonen, Barreca, Panada, Askildsen, Girelli, Malagrida, Ntanda, Leonardi, Delle Monache, La Gumina.16:27

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-3: Joronen - Candela, Altare, Sverko, Zampano - Lella, Tessmann, Busio - Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembele, Svoboda, Modolo, Ullmann, Ellertsson, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.15:41

Nuovo anno solare, terminate le vacanze invernali, inizia il girone di ritorno: gli arancioneroverdi, alla ricerca del successo che manca da quattro gare, per riagganciare il secondo posto in classifica; i blucerchiati, un solo punto nelle ultime due partite del 2023, per accorciare sulla zona play-off.15:08

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Sampdoria, ventesima giornata di Serie B.15:06