Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, nella ripresa la partita offre molte occasioni e reti. Passa avanti la squadra di casa con Schiavi e con Ruggeri e Abiuso trova altre due reti in pochi minuti. La Virtus Entella non demorde e con Debenedetti accorcia. Gli ospiti si tuffano in attacco e Bleve nel finale salva la propria porta con un grande intervento.

Nella Carrarese in avanti gioca la coppia formata da Finotto e Abuso. In mezzo al campo Hasa, Rubino e Zanon. Gioca Russo nella Virtus Entalla, dietro a lui agiranno Dalla Vecchia e Fumagalli. Difesa a tre formata da Portanova, Marconi e Moretti.14:35

Carrarese - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Virtus Entella sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1

Attualmente Carrarese si trova 13° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

Carrarese ha segnato 23 gol e ne ha subiti 25; la Virtus Entella ha segnato 15 gol e ne ha subiti 24.

In casa Carrarese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 3-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato lo Spezia perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Carrarese e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Virtus Entella si sono affrontate nell'era dei tre punti a vittoria solamente nel campionato di Serie C per un bilancio di tre vittorie della squadra toscana, un pareggio e sei successi liguri.

La Carrarese ha vinto gli ultimi due confronti casalinghi contro la Virtus Entella, disputati in Serie C nel settembre 2022 (3-1) e nel settembre 2023 (2-0); l'ultima squadra contro cui la formazione toscana ha vinto almeno tre gare casalinghe consecutive tra Serie B e Serie C è il Pontedera (otto in Serie C tra il 2017 e il 2024).

La Carrarese ha vinto tre delle prime 15 gare di questa Serie BKT (7N, 5P); qualora non riuscisse ad ottenere i tre punti nel match contro la Virtus Entella, questo diventerebbe il peggior avvio di sempre in termini di successi, per i toscani nella competizione (quattro vittorie nel 1947/48 l'attuale record negativo). Inoltre dopo le due sconfitte nelle ultime due giornate la Carrarese potrebbe registrare almeno tre ko consecutivi nel torneo per la seconda volta in questo anno solare (cinque tra gennaio e febbraio).

La Virtus Entella ha perso le ultime due gare di Serie BKT contro Catanzaro (2-3) e Spezia (0-1) e potrebbe subire almeno tre ko di fila nella competizione per la prima volta dal maggio 2021 (quattro in quel caso con Gennaro Volpe in panchina).

Nessuna squadra ha subito più gol da calcio di rigore rispetto a Carrarese e Virtus Entella in questa Serie BKT (quattro, come Juve Stabia e Pescara); tuttavia i toscani hanno realizzato quattro delle loro 20 reti totali dal dischetto e solamente Modena (sei) e Venezia (cinque) ne contano di più.

Dopo la doppietta contro la Sampdoria nel turno scorso, Fabio Abiuso potrebbe andare a segno in due gare di fila di Serie BKT solo per la seconda volta in carriera, la prima dal gennaio 2024 (col Modena); in questa stagione il classe 2003 ha già segnato quattro gol, solo uno in meno del suo record di realizzazioni in un singolo campionato cadetto (cinque con i Canarini nel 2023/24).

Tommaso Fumagalli è il giocatore della Virtus Entella che ha fornito più assist in questa Serie B (tre) e potrebbe diventare il primo calciatore dei liguri con almeno quattro passaggi vincenti in una singola stagione del torneo da Marco Sala nel 2019/20 (cinque). In generale in questo campionato Fumagalli conta quattro partecipazioni attive (1G, 3A) e solo nel 2024/25 col Cosenza (cinque) ha preso parte a più marcature in un singolo torneo cadetto.

