Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, nella ripresa la partita offre molte occasioni e reti. Passa avanti la squadra di casa con Schiavi e con Ruggeri e Abiuso trova altre due reti in pochi minuti. La Virtus Entella non demorde e con Debenedetti accorcia. Gli ospiti si tuffano in attacco e Bleve nel finale salva la propria porta con un grande intervento.
La Carrarese si porta a 19 punti in classifica, mentre la Vistus Entella rimane ferma a 15 lunghezze. Nel prossimo turno i toscani faranno visita al Monza, mentre i liguri ospiteranno il Sudtirol.
90'+5'
Fine partita: CARRARESE - VIRTUS ENTELLA 3-1.16:55
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:50
90'
Nella Carrarese entra Parlanti per Schiavi.16:50
88'
TIRITIELLO! Gran colpo di testa di Tiritiello, Bleve in tuffo salva la propria porta.16:48
86'
Cartellino giallo per Illanes, fallo su Bellanova.16:46
83'
Dentro anche Bouah per Zanon.16:42
83'
Sostituzione nella Carrarese, entra Melegoni per Abiuso.16:42
81'
Carrarese che prova ora a gestire il cronometro, la Virtus Entella cerca invece di attaccare.16:41
75'
GOL! Carrarese - VIRTUS ENTELLA 3-1! Rete di Debenedetti. Azione prolungata della Virtus Entella, sponda di testa di Franzoni, Debenedetti da pochi passi in girata infila Bleve. Ci è voluto un check al VAR per convalidare la rete.
SCHIAVI! Gran conclusione dalla distanza, Colombi la sfiora e riesce a deviarla in angolo.16:26
63'
Dentro anche Guiu per Karic.16:23
63'
Nella Virtus Entella, entra Debenedetti per Russo.16:23
62'
Portanova pesca Russo in area, l'attaccante la sfiora e la poco finisce di non molto alla destra di Bleve.16:22
59'
Cartellino giallo per Portanova, fallo a metà campo.16:19
58'
COLOMBI! Gran riflesso del portiere della Virtus Entella, su una conclusione ravvicinata di Abiuso.16:19
57'
Cartellino giallo per Di Mario, fallo a metà campo.16:17
56'
GOL! CARRARESE - Virtus Entella 1-0! Rete di Schiavi. Punizione da posizione defilata di Cicconi, cerca di spazzare la difesa della Virtus Entella, ma Schiavi dal limite dell'area si coordina e in rovesciata batte Colombi.16:16
53'
Cartellino giallo per Marconi, fallo al limite dell'area.16:17
51'
Calcio d'angolo per la Carrarese, cross morbido di Zuelli in area, spazza la difesa della Virtus Entella.16:13
46'
Inizia il secondo tempo di CARRARESE - VIRTUS ENTELLA.16:05
46'
Sostituzione nella Carrarese, entra Distefano per Rubino.16:05
Partita equilibrata che vede la squadra di casa partire meglio e provare a mettere pressione sugli ospiti, Virtus Entella che con il passare dei minuti inizia a guadagnare campo, ma al momento la partita rimane inchiodata sullo 0-0.15:49
45'+2'
Fine primo tempo: CARRARESE - VIRTUS ENTELLA 0-0.15:49
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47
39'
Finotto lanciato in profondità, prende il tempo a Portanova, entra in area, salta Colombi e deposita in rete. Dopo un lungo check al VAR la rete viene annullata per fuorigioco.16:11
35'
Pressione della Virtus Entella in questa fase, la Carrarese bada a difendersi.15:38
30'
Altro tiro cross, questa volta di Bariti, Bleve dive deviarla in angolo.15:32
26'
Tiro cross di Fumagalli da posizione defillata, smanaccia Bleve.15:28
21'
Cross in area, Finotto controlla e si coordina, Colombi smanaccia ma Caputi ferma tutto per fuorigioco.15:23
15'
Hasa non ce la fa, al suo posto entra Zuelli.15:16
14'
Problemi per Hasa che non sembra in grado di proseguire la gara.15:16
10'
Calcio d'angolo per la Virtus Entella, Fumagalli crossa stretto sul primo palo, spazza la difesa della Carrarese.15:12
5'
Conclusione a giro dal limite di Hasa, palla di non molto lontana dalla traversa.15:07
4'
Colpo di testa di Rubino su punizione calciata in area da Cicconi, palla sul fondo.15:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CARRARESE - VIRTUS ENTELLA. Arbitra Caputi.15:02
Nella Carrarese in avanti gioca la coppia formata da Finotto e Abuso. In mezzo al campo Hasa, Rubino e Zanon. Gioca Russo nella Virtus Entalla, dietro a lui agiranno Dalla Vecchia e Fumagalli. Difesa a tre formata da Portanova, Marconi e Moretti.14:35
Formazione VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi - Portanova, Marconi, Moretti - Bariti, Benali, Karic, Di Mario - Dalla Vecchia, Fumagalli - Russo. A disposizione: Bottaro, Tiritiello, Mezzoni, Palomba, Lipani, Franzoni, Nichetti, Guiu, Ankeye, Debenedetti, Siaulys, Del Frate.14:33
Si tratta della prima volta che le due squadre si incrociano in Serie B, l'ultimo incontro risale alla stagione 2023/24 in Serie C, dove ci fu una doppia vittoria della Carrarese, sia all'andata che al ritorno.12:15
Punti salvezza importanti in palio tra Carrarese e Virtus Entella, le due compagini distanti un solo punto in classifica, cercano i tre punti per allontanare la zona calda.12:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori12:13
Carrarese - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Virtus Entella sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente Carrarese si trova 13° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Carrarese ha segnato 23 gol e ne ha subiti 25; la Virtus Entella ha segnato 15 gol e ne ha subiti 24.
In casa Carrarese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 3-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato lo Spezia perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Carrarese e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Carrarese e Virtus Entella si sono affrontate nell'era dei tre punti a vittoria solamente nel campionato di Serie C per un bilancio di tre vittorie della squadra toscana, un pareggio e sei successi liguri.
La Carrarese ha vinto gli ultimi due confronti casalinghi contro la Virtus Entella, disputati in Serie C nel settembre 2022 (3-1) e nel settembre 2023 (2-0); l'ultima squadra contro cui la formazione toscana ha vinto almeno tre gare casalinghe consecutive tra Serie B e Serie C è il Pontedera (otto in Serie C tra il 2017 e il 2024).
La Carrarese ha vinto tre delle prime 15 gare di questa Serie BKT (7N, 5P); qualora non riuscisse ad ottenere i tre punti nel match contro la Virtus Entella, questo diventerebbe il peggior avvio di sempre in termini di successi, per i toscani nella competizione (quattro vittorie nel 1947/48 l'attuale record negativo). Inoltre dopo le due sconfitte nelle ultime due giornate la Carrarese potrebbe registrare almeno tre ko consecutivi nel torneo per la seconda volta in questo anno solare (cinque tra gennaio e febbraio).
La Virtus Entella ha perso le ultime due gare di Serie BKT contro Catanzaro (2-3) e Spezia (0-1) e potrebbe subire almeno tre ko di fila nella competizione per la prima volta dal maggio 2021 (quattro in quel caso con Gennaro Volpe in panchina).
Nessuna squadra ha subito più gol da calcio di rigore rispetto a Carrarese e Virtus Entella in questa Serie BKT (quattro, come Juve Stabia e Pescara); tuttavia i toscani hanno realizzato quattro delle loro 20 reti totali dal dischetto e solamente Modena (sei) e Venezia (cinque) ne contano di più.
Dopo la doppietta contro la Sampdoria nel turno scorso, Fabio Abiuso potrebbe andare a segno in due gare di fila di Serie BKT solo per la seconda volta in carriera, la prima dal gennaio 2024 (col Modena); in questa stagione il classe 2003 ha già segnato quattro gol, solo uno in meno del suo record di realizzazioni in un singolo campionato cadetto (cinque con i Canarini nel 2023/24).
Tommaso Fumagalli è il giocatore della Virtus Entella che ha fornito più assist in questa Serie B (tre) e potrebbe diventare il primo calciatore dei liguri con almeno quattro passaggi vincenti in una singola stagione del torneo da Marco Sala nel 2019/20 (cinque). In generale in questo campionato Fumagalli conta quattro partecipazioni attive (1G, 3A) e solo nel 2024/25 col Cosenza (cinque) ha preso parte a più marcature in un singolo torneo cadetto.
