Il Frosinone espugna l'Adriatico e rimane solo in testa alla classifica, Pescara sempre ultimo. Eppure, i padroni di casa erano passati in vantaggio con Tonin dopo 38 secondi; pari immediato di Koutsoupias e sorpasso ciociaro nella ripresa con il gran destro di A. Oyono. Desplanches è provvidenziale in più occasioni e nel recupero Cittadini evita il 2 a 2 salvando sulla linea.

Gorgone è senza Tsadjout e lo squalificato Olzer: in attacco sarà Tonin a affiancare Di Nardo, a centrocampo spazio a Caligara, Letizia esterno sinistro. Alvini ritrova Monterisi al centro della retroguardia e conferma Raimondo come terminale offensivo, sorretto ai lati da Ghedjemis e Kvernadze, in mediana Cichella. 16:52

Pescara - Frosinone è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Frosinone sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Frosinone ha segnato 31 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Bari e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-2 mentre Il Frosinone ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ilias Koutsoupias con 6 gol.

Pescara e Frosinone si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pescara-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pescara e Frosinone hanno pareggiato il 50% delle sfide disputate in Serie BKT (6/12), tra cui anche il confronto più recente del 19 febbraio 2021 (0-0); solo una volta le due squadre hanno diviso la posta in palio in più match di fila nel torneo (tre, tra il 2007 e il 2011). Un successo degli abruzzesi e cinque dei ciociari completano il quadro.

Il Frosinone ha vinto l'ultimo dei sei match totali (2V, 3N, 1P) disputati in casa del Pescara in Serie BKT (2-0 il 24 ottobre 2020) e potrebbe raccogliere due successi esterni di fila contro questo avversario per la prima volta nel torneo.

Il Pescara ha vinto solo uno dei 15 match di questa Serie BKT (7N, 7P) e solo due volte nella sua storia nel torneo ha ottenuto al massimo un successo dopo le prime 16 gare giocate (zero nel 2006/07 e uno nel 2000/01); gli abruzzesi non conquistano i tre punti da ben 11 turni (6N, 5P) e non arrivano ad almeno 12 gare di fila senza successi in un singolo campionato cadetto da aprile-giugno 2007 (12).

Il Frosinone ha vinto le ultime tre gare esterne di Serie BKT e potrebbe ottenere più successi esterni di fila in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta nella competizione; in generale ha vinto nove delle prime 15 gare di questo campionato (4N, 2P) e solo una volta ha ottenuto almeno 10 successi dopo i primi 16 turni di un singolo campionato cadetto, nel 2022/23 (11).

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol (Frosinone, 29) e quella che ne ha subiti di più (Pescara, 30) in questa Serie BKT; quella ciociara è anche la formazione con più gol segnati (sette) e meno subiti (zero) di testa in questo campionato, il Pescara ne ha invece concesso cinque con questo fondamentale, meno solo rispetto a Sampdoria (sette), Spezia e Virtus Entella (sei entrambe).

Tommaso Corazza (29 Giugno 2004) è il calciatore più giovane tra quelli con almeno due gol e due assist in questa Serie BKT; l'esterno ha partecipato ad ognuna delle ultime tre reti del Pescara nel torneo (2G, 1A) e, dopo il passaggio vincente contro il Bari nel turno scorso, potrebbe servire assist per due presenze di fila per la prima volta nella competizione.

Giorgi Kvernadze (5G, 6A) è l'unico giocatore del Frosinone ad aver segnato almeno cinque gol e realizzato almeno cinque assist nelle ultime due stagioni di Serie BKT; il georgiano ha realizzato una doppietta nel turno scorso contro la Juve Stabia e potrebbe andare a segno in due presenze di fila per la prima volta nella competizione.

