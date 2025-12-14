Il Frosinone espugna l'Adriatico e rimane solo in testa alla classifica, Pescara sempre ultimo. Eppure, i padroni di casa erano passati in vantaggio con Tonin dopo 38 secondi; pari immediato di Koutsoupias e sorpasso ciociaro nella ripresa con il gran destro di A. Oyono. Desplanches è provvidenziale in più occasioni e nel recupero Cittadini evita il 2 a 2 salvando sulla linea.
Nel prossimo turno, Frosinone-Spezia e Pescara-Reggiana.
Per la diretta di Pescara-Frosinone è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+9'
E' FINITA! PESCARA-FROSINONE 1-2! Reti di Tonin, Koutsoupias e A. Oyono. 19:14
90'+8'
Corner conquistato da Vinciguerra: in avanti anche Desplanches, che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio di porta. 19:13
90'+7'
Calvani spazza in fallo laterale. 19:12
90'+5'
Ultimi tentativi dei padroni di casa alla ricerca del 2 a 2. Recupero prolungato per l'intervento del VAR. 19:11
90'+4'
OCCASIONE COLOSSALE PER IL PESCARA! Uscita di Palmisano su Okwonkwo, arriva Faraoni che calcia a colpo sicuro, Cittadini salva sulla linea! 19:10
90'+3'
REVOCATO IL ROSSO: ammonizione a Brosco. 19:08
90'+2'
TREMOLADA RICHIAMATO DAL VAR AL MONITOR: da valutare la posizione di Gravillon in chiusura su Ghedjemis. 19:08
90'+1'
ESPULSO BROSCO! Fallo da ultimo uomo su Ghedjemis lanciato a rete. 19:07
90'
Cinque minuti di recupero. 19:05
89'
QUINTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra F. Gelli, esce Koutsoupias. 19:04
87'
L'estremo difensore del Pescara sollecitato da Koutsoupias, destro deviato. 19:03
87'
GHEDJEMIS! Sinistro potente, Desplanches salva ancora e tiene in corsa i suoi. 19:02
86'
Traversone basso di Okwonkwo, blocca il portiere del Frosinone. 19:01
85'
AMMONITO KOUTSOUPIAS: fallo ai danni di Valzania. 19:00
83'
Qualche protesta sul tiro di Gravillon, deviato da Cittadini: il numero 2 ospite colpisce col volto, tutto regolare. 18:58
81'
TERZO CAMBIO NEL PESCARA: entra Okwonkwo, esce Tonin. 18:56
80'
AMMONITO PALMISANI: perdita di tempo. 18:55
79'
Letizia prova a imbeccare Vinciguerra ma Palmisani lo anticipa in uscita. 18:54
78'
Traversone fuori misura di Capellini, direttamente sul fondo. 18:52
75'
SUBITO ZILLI! Ghedjemis serve l'attaccante, destro potente, ancora Desplanches a dire di no. 18:51
74'
QUARTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Corrado, esce Kvernadze. 18:49
74'
TERZO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Zilli, esce Raimondo. 18:49
72'
Corner per il Frosinone conquistato da Ghedjemis. 18:47
71'
SECONDO CAMBIO NEL PESCARA: entra Vinciguerra, esce Caligara. 18:46
70'
Caligara chiama l'estremo difensore dei ciociari alla risposta. 18:46
68'
Metà della ripresa, parziale di 1 a 2. 18:43
66'
Va subito al tiro il numero 7, destro non complicato per Palmisani. 18:41
66'
PRIMO CAMBIO NEL PESCARA: entra Meazzi, esce Dagasso. 18:41
65'
DAGAZZO KO! Problema per il centrocampista biancazzurro, che chiede la sostituzione. 18:40
63'
Sventagliata profonda che non raggiunge Capellini, rimessa dal fondo per gli ospiti. 18:38
61'
SECONDO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Cittadini, esce Monterisi. 18:36
61'
PRIMO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Marchizza, esce Bracaglia. 18:36
60'
CALIGARA! Sinistro insidioso su cui Palmisano riesce a deviare in corner. 18:35
58'
Ghedjemis controlla la sfera, dribbla e calcia, sinistro murato. 18:33
56'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 20 giallazzurro. 18:33
56'
GOL! Pescara-FROSINONE 1-2! Rete di A. Oyono. Ospiti in vantaggio: Calò appoggia a A. Oyono che da 30 metri calcia un destro imparabile sotto l'incrocio dei pali. 18:32
55'
COLPO DI TESTA DI RAIMONDO! Cross di Koutsoupias, stacco aereo di Raimondo e colpo di reni di Desplanches che tiene l'1 a 1. 18:31
53'
Riparte il Pescara che conquista un calcio d'angolo. 18:27
52'
Tiro dalla bandierina per il Frosinone. 18:26
51'
Avvio di ripresa molto combattuto, già diversi interventi di Tremolada. 18:26
50'
Dall'altra parte, è Kvernadze a atterrare Caligara. 18:25
48'
Brosco falloso su Raimondo. 18:23
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 18:20
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PESCARA-FROSINONE! Si riparte dal risultato di 1-1. 18:20
Squadre negli spogliatoi: Gorgone e Alvini studiano le mosse per conquistare l'intera posta in palio. 18:09
Termina in parità la prima frazione di gioco all'Adriatico. Match frizzante con un avvio scoppiettante: Tonin apre dopo neanche 40 secondi, imbeccato da Dagasso, risponde Koutsoupias sul lancio di Monterisi. Occasioni da una parte e dall'altra, annullato un gol a Faraoni per spinta su Calò. 18:08
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! PESCARA-FROSINONE 1-1. Reti di Tonin e Koutsoupias. 18:05
45'+1'
Caligara batte la punizione, deviazione della barriera in corner. 18:03
45'
Un minuto di recupero. 18:03
45'
AMMONITO BRACAGLIA: fallo ai danni di Dagasso. 18:02
44'
Cichella non sfrutta l'occasione di colpire a rete e permette la ripartenza dei biancazzurri. 18:02
42'
Intervento di A. Oyono su Letizia, punizione per i padroni di casa. 17:59
41'
Fuorigioco di Koutsoupias. 17:58
39'
CAPELLINI VICINO ALLA RETE! Colpo di testa diretto in porta, Calò salva quasi sulla linea a portiere battuto. 17:57
38'
AMMONITO FARAONI: spinta ai danni di Calò. 17:57
37'
GOL ANNULLATO AL PESCARA! Sugli sviluppi di un corner, Faraoni insacca ma dopo aver spinto Calò. 17:56
36'
Intercetto di Gravillon destinato in corner, Desplanches lo evita abbrancando la sfera. 17:54
34'
Tocco di mano di Caligara in proiezione offensiva, fischio di Tremolada. 17:52
32'
Tonin subisce un colpo fortuito da Calvani. Poi si rialza e può proseguire. 17:50
30'
Offside di Raimondo. 17:48
29'
Tocco del direttore di gara sulla giocata di A. Oyono, gioco fermo e palla restituita al Frosinone. 17:47
28'
AMMONITO VALZANIA: steso Ghedjemis sul lato corto dell'area di rigore. 17:46
25'
Ghedjemis trova libertà sulla trequarti e può andare alla conclusione: sinistro centrale per la presa di Desplanches. 17:43
23'
DAGASSO! Letizia vede l'inserimento di Dagasso, sinistro che si spegne sull'esterno della rete. 17:41
22'
Colpo di testa di Capellini in proiezione offensiva, sul fondo. 17:40
20'
Risposta del Frosinone con Ghedjemis che scarica a Calò, destro a giro che non inquadra lo specchio di porta. 17:38
20'
Letizia si accentra, entra in area di rigore e calcia: destro smorzato facile per l'estremo difensore dei ''Canarini''. 17:37
19'
Ripartenza di Caligara che corre sulla corsia di destra, rasoterra in area intercettato dalla difesa ospite. 17:37
17'
Fallo di Bracaglia su Caligara. 17:34
15'
Ci prova Letizia, tiro potente murato dalla retroguardia giallazzurra. 17:33
13'
I ''Delfini'' insistono e conquistano un altro tiro dalla bandierina: Brosco in mezza rovesciata manda alto. 17:32
12'
COLPO DI TESTA DI CAPELLINI! Stacco perentorio che chiama Palmisani alla risposta. 17:30
11'
Calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. 17:28
10'
Sinistro dalla media distanza di Ghedjemis, alto sopra la traversa. 17:27
8'
AMMONITO GORGONE: Tremolada estrae il cartellino giallo al tecnico del Pescara per proteste. 17:26
6'
MONTERISI SALVA SULLA LINEA! Scatto di Di Nardo che entra in area, supera il portiere e calcia, Monterisi provvidenziale. 17:29
5'
PILLOLA STATISTICA: 6° centro in campionato per il classe 2001 greco. 17:25
5'
GOL! Pescara-FROSINONE 1-1! Rete di Koutsoupias. Pareggio degli ospiti: lancio di Monterisi per Koutsoupias, dribbling su Valzania e preciso sinistro che batte Desplanches.
Traversone di Letizia, Calvani allontana di testa. 17:22
2'
Undici di Alvini colpito a freddo dopo neanche 40 secondi, chiamato alla reazione immediata. 17:22
1'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per l'ex Juve Stabia. 17:34
1'
GOL! PESCARA-Frosinone 1-0! Rete di Tonin. Padroni di casa subito in vantaggio: assist di Dagasso, Tonin aggira Monterisi e batte Palmisani. 17:34
1'
INIZIA PESCARA-FROSINONE! Primo pallone giocato da Calò. 17:18
Squadre in campo agli ordini di Tremolada: padroni di casa in maglia biancazzurra, ospiti in completo blu. 17:17
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:56
Gorgone è senza Tsadjout e lo squalificato Olzer: in attacco sarà Tonin a affiancare Di Nardo, a centrocampo spazio a Caligara, Letizia esterno sinistro. Alvini ritrova Monterisi al centro della retroguardia e conferma Raimondo come terminale offensivo, sorretto ai lati da Ghedjemis e Kvernadze, in mediana Cichella. 16:52
FORMAZIONE FROSINONE (4-3-3): Palmisani - A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia - Calò, Koutsoupias, Cichella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, J. Oyono, Corrado, Marchizza, Cittadini, J. Gelli, Grosso, F. Kone, Vergani, Zilli. 16:56
Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio di Bari mentre i ciociari hanno battuto la Juve Stabia tra le mura amiche. 11:07
Dirige l'incontro il signor Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Andrea Zezza di Ostia Lidio. Quarto Ufficiale Andrea Perenzoni di Rovereto. Al VAR Marco Serra di Torino, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.11:07
Match testa-coda all'Adriatico: padroni di casa ultimi a quota 10, ospiti al comando della cadetteria con 31 punti e con la possibilità di staccare il Monza. 11:06
Benvenuti alla diretta di Pescara-Frosinone, gara valida per il 16° turno del campionato di Serie B. 11:06
Pescara - Frosinone è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Frosinone sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Il Pescara ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Frosinone ha segnato 31 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Bari e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-2 mentre Il Frosinone ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ilias Koutsoupias con 6 gol.
Pescara e Frosinone si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Pescara-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pescara e Frosinone hanno pareggiato il 50% delle sfide disputate in Serie BKT (6/12), tra cui anche il confronto più recente del 19 febbraio 2021 (0-0); solo una volta le due squadre hanno diviso la posta in palio in più match di fila nel torneo (tre, tra il 2007 e il 2011). Un successo degli abruzzesi e cinque dei ciociari completano il quadro.
Il Frosinone ha vinto l'ultimo dei sei match totali (2V, 3N, 1P) disputati in casa del Pescara in Serie BKT (2-0 il 24 ottobre 2020) e potrebbe raccogliere due successi esterni di fila contro questo avversario per la prima volta nel torneo.
Il Pescara ha vinto solo uno dei 15 match di questa Serie BKT (7N, 7P) e solo due volte nella sua storia nel torneo ha ottenuto al massimo un successo dopo le prime 16 gare giocate (zero nel 2006/07 e uno nel 2000/01); gli abruzzesi non conquistano i tre punti da ben 11 turni (6N, 5P) e non arrivano ad almeno 12 gare di fila senza successi in un singolo campionato cadetto da aprile-giugno 2007 (12).
Il Frosinone ha vinto le ultime tre gare esterne di Serie BKT e potrebbe ottenere più successi esterni di fila in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta nella competizione; in generale ha vinto nove delle prime 15 gare di questo campionato (4N, 2P) e solo una volta ha ottenuto almeno 10 successi dopo i primi 16 turni di un singolo campionato cadetto, nel 2022/23 (11).
Si affrontano la squadra che ha segnato più gol (Frosinone, 29) e quella che ne ha subiti di più (Pescara, 30) in questa Serie BKT; quella ciociara è anche la formazione con più gol segnati (sette) e meno subiti (zero) di testa in questo campionato, il Pescara ne ha invece concesso cinque con questo fondamentale, meno solo rispetto a Sampdoria (sette), Spezia e Virtus Entella (sei entrambe).
Tommaso Corazza (29 Giugno 2004) è il calciatore più giovane tra quelli con almeno due gol e due assist in questa Serie BKT; l'esterno ha partecipato ad ognuna delle ultime tre reti del Pescara nel torneo (2G, 1A) e, dopo il passaggio vincente contro il Bari nel turno scorso, potrebbe servire assist per due presenze di fila per la prima volta nella competizione.
Giorgi Kvernadze (5G, 6A) è l'unico giocatore del Frosinone ad aver segnato almeno cinque gol e realizzato almeno cinque assist nelle ultime due stagioni di Serie BKT; il georgiano ha realizzato una doppietta nel turno scorso contro la Juve Stabia e potrebbe andare a segno in due presenze di fila per la prima volta nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: