Si prolunga il recupero per il tempo speso dal VAR.22:24

ANNULLATO IL GOL AL CATANZARO! Iemmello aveva realizzato la personale doppietta, rete peró annullata per l'intervento del VAR per fuorigioco.22:21

Cittadella che sta faticando ora a gestire la manovra contro un Catanzaro che non concede spazi.22:13

Gran chiusura di Capradossi, che riesce a chiudere Iemmello che lo aveva puntato in velocitá.22:05

Angolo per il Catanzaro: colpo di testa in torsione di Petriccione, palla a lato.22:02

IEMMELLO LISCIA! Cross morbido di Quagliata, la punta sola sul secondo palo non trova la facile deviazione.21:57

Cittadella che, dopo una ora di grande fase difensiva, regala il gol al Catanzaro: locali in vantaggio.21:54

GOL! CATANZARO - Cittadella 1-0! Rete di Pietro Iemmello. Incomprensione tra Maniero e Matino, i due si scontrano lasciando il pallone in area, ne approfitta il bomber locale che insacca il piú facile dei gol. Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello 21:54

CHE PARATA DI MANIERO! Sgasata di D'Alessandro, conclusione ravvicinata con il portiere che riesce a mettere in angolo!21:50

Pigliacelli costretto ad uscire sulla trequarti per anticipare Pandolfi.21:36

PANDOLFI! Cittadella entrato molto meglio in campo, la punta si libera sul destro e conclude con potenza, Pigliacelli respinge!21:35

Cittadella che si é difeso bene, chiudendo tutti gli spazi, ma senza riuscire mai a ripartire: zero tiri per i granata.21:20

Equilibrio e poche occasioni al Ceravolo: Catanzaro che ci ha provato di piú, soprattutto con Pagano, trova un palo con Iemmello ma con l'azione poi fermata per fuorigioco.21:20

ANCORA PAGANO! Finta e tiro dal limite, Maniero blocca in due tempi!21:16

D'Alessio prova il cross, palla sul fondo. Cittadella che non sta riuscendo a creare occasioni.21:14

PALO DI IEMMELLO! Schema su angolo, sponda di Brighenti per la punta che di testa prende il legno. Azione poi fermata per fuorigioco.21:11

Punizione dal limite per il Catanzaro, nulla da fare per i locali.21:09

Angolo per il Catanzaro: Iemmello stoppa sul secondo palo e prova un difficile tacco, che non riesce.21:08

Partita che sta vivendo di fiammate, soprattutto del Catanzaro: per il resto, tanto equilibrio e gioco a metá campo.21:06

PAGANO! Destro dal limite, pallone deviato in angolo. Brivido per il Cittadella.21:02

Pandolfi rientra in campo, si torna 11 contro 11.21:01

Appena rientra il centrocampista, si infortunia Pandolfi: sospetta distorsione alla caviglia per lui.20:58

Problema per Amatucci, gioco momentaneamente fermo.20:56

Pontisso cerca un pallone dentro per Cassandro, Maniero in presa alta anticipa l'avversario.20:55

A terra Biasci, contrasto duro in area con Matino: si continua a giocare.20:53

Okwonkwo in chiusura sulla fascia: Cittadella che si sta sacrificando molto, comprese le punte.20:53

D'Alessio forte in pressing su Quagliata, l'esterno locale guadagna la rimessa dal fondo.20:50

Partita abbastanza bloccata, Catanzaro che fatico con il pressing del Cittadella, Citta che non punge.20:45

Buon lavoro di Biasci in difesa del pallone, fallo di Amatucci che era piompato per il raddoppio.20:42

Pressing furioso di Okwonkwo fallo in attacco del poderoso attaccante del Citta.20:36

Iemmello trova Biasci in area, conclusione a lato: la punta lamenta una spitan, per Crezzini si gioca.20:33

INIZIA CATANZARO - CITTADELLA! Primo pallone per i locali.20:33

Dal Canto schiera Capadossi e Matino in difesa, Salvi nei tre. Amatucci da regista, Vita da mezzala con libertá di inserimento. In avanti Okwonkwo con Pandolfi.19:58

Caserta schiera Biasci in coppia con Iemmello, Petriccione in regia con Cassandro e Pagano sulle fasce. Brighenti con Scognamillo e Bonini in difesa.19:54