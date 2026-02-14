Il Catanzaro infila il terzo successo consecutivo, grazie alle reti di Iemmello e Pontisso, e si conferma al 5° posto in classifica salendo a 41 punti. Nella prossima giornata di campionato i giallorossi saranno ospitati dalla Virtus Entella.

I PRECEDENTI. Sono 24 le sfide intercorse tra Catanzaro e Mantova, con le aquile in vantaggio nel confronto diretto grazie a 10 successi. 7 invece le vittorie per i lombardi e 7 i pareggi.10:09

Ha rialzato la testa il Catanzaro. Con i due successi arrivati contro Reggiana e Pescara, i giallorossi hanno conquistato il 5° posto arrivando a quota 38 punti. Dal 5° all'8° posto si trovano Catanzaro, Juve Stabia, Modena e Cesena concentrate in solamente due punti, in attesa delle partite di oggi pomeriggio.17:11

GOOL!! CATANZARO-Mantova 1-0!! Gol di Pietro Iemmello! Break di Liberarali che porta palla da centrocampo e apre a sinistra per D'Alessandro. Controllo, sterzata e cross con il destro su cui Iemmello stacca e buca centralmente. Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello 17:25

Primo tempo condizionato per larghi tratti da pioggia e nebbia. Il Catanzaro conduce per 2-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. In rete Iemmello al 5° minuto e Pontisso al 39°.Mantova pericoloso a più riprese e vicino all'1-1 in almeno un paio di occasioni.18:10

PREPARTITA

Catanzaro - Mantova è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Mantova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2 07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 17° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 34 gol e ne ha subiti 26; Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Mantova - Catanzaro si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Catanzaro ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Reggiana e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Bari e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 0-2 mentre Mantova ha incontrato la Reggiana perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Catanzaro e Mantova si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Catanzaro-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro ha vinto la gara di andata contro il Mantova; soltanto nella stagione 1959/60, i giallorossi sono riusciti a ottenere due successi stagionali in Serie BKT contro i virgiliani.

Il Catanzaro ha vinto quattro dei nove confronti interni (2N, 3P) contro il Mantova in Serie BKT, ma solo uno nei cinque più recenti, in cui ci sono stati due pareggi e due successi esterni.

Il Catanzaro ha vinto senza subire gol le ultime due partite di Serie BKT e nella competizione non arriva a tre clean sheet di fila da ottobre-novembre 2024 (una vittoria e due pareggi in quel caso).

Il Catanzaro è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie BKT (6V, 2N) e in particolare ha tenuto la porta inviolata nelle quattro più recenti; è dal 1987/88 che i giallorossi non subiscono gol per più gare interne consecutive nel torneo cadetto (sette in quel caso).

In questa Serie BKT, il Mantova non ha trovato la rete in sette delle 12 trasferte stagionali (solo otto gol complessivi realizzati fuori casa), ed è la squadra che più volte non è riuscita a segnare lontano dal proprio campo.

Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist, solo Pierre-Emerick Aubameyang (18 giugno 1989 - 6G+5A) è nato prima di Pietro Iemmello (6 marzo 1992 - 6G+5A).

Nicolò Radaelli (28) e Simone Trimboli (27, al pari di Stefano Di Mario) sono due dei tre giocatori che hanno tentato finora più conclusioni senza trovare la via del gol nella Serie BKT in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: