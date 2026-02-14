Il Catanzaro infila il terzo successo consecutivo, grazie alle reti di Iemmello e Pontisso, e si conferma al 5° posto in classifica salendo a 41 punti. Nella prossima giornata di campionato i giallorossi saranno ospitati dalla Virtus Entella.
Il Mantova non si stacca dalla zona play-out rimanendo al 17° posto con 23 punti. I lombardi ospiteranno la Sampdoria che si trova in un ottimo momento.
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Mantova 2-019:16
90'+6'
Ennesimo corner per il Mantova. Marras va sul primo palo e trova ancora la respinta della difesa del Catanzaro.19:15
90'+4'
5° sostituzione Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra N'Dri Koffi.19:15
90'+3'
Angolo Mantova. Marras mette un bel pallone ma fa muro la difesa giallorossa.19:12
90'
Cinque minuti di recupero.19:10
90'
Ancora un cross di Trimboli. Dembele colpisce di testa e manda a lato.19:10
89'
Non si arrende il Mantova. Ancora un calcio d'angolo. Trimboli batte verso il secondo palo e, sulla respinta, Dembele non arriva a concludere.19:09
88'
Spallata di Mucic su Brighenti, con questi che rimane a terra dolorante.19:07
86'
Azione offensiva lunghissima da parte del Mantova. La difesa dei giallorossi fa grande densità e non lascia spazi. 19:05
82'
Il Catanzaro sembra assorbire la spinta del Mantova e ora respira grazie al fallo conquistato da Iemmello.19:02
79'
Insiste Radaelli sulla destra ma il suo cross viene smorzato dalla difesa avversaria.18:59
79'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Gabriele Alesi.18:57
78'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Patrick Nuamah ed entra Davide Buglio.18:57
76'
Calcio piazzato da poco più di 20 metri. Trimboli scucchiaia per Benaissa. Sponda per Muci che non c'entra lo specchio della porta. Azione comunque invalidata dal fuorigioco di Benaissa.18:56
75'
Potenziale occasione per il Mantova. Kouda però mastica la conclusione da buona posizione.18:54
74'
Buona triangolazione per il Mantova con Muci che non riesce a servire il compagno sulla destra.18:54
72'
Buona discesa di Frosinini che serve per Iemmello e si getta al centro dell'area per ricevere il pallone di ritorno. Blocca il pallone Bardi.18:52
71'
Buon lavoro di Nuamah che conduce palla prendendo fallo a metà campo.18:51
70'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Mattia Liberali ed entra Marco Pompetti.18:49
69'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Ruggero Frosinini.18:49
68'
TRAVERSA MANTOVA! Momento favorevole alla compagine lombarda che confeziona bene con i nuovi ingressi. Muci colpisce al volo dal limite dell'area piccola. Pigliacelli viene salvato solamente dalla traversa.18:49
67'
MARRAS! Destro a giro da sinistra. Pigliacelli spinge in calcio d'angolo.18:47
67'
Sostituzioni esaurite per il Mantova, con Modesto che si gioca tutti gli assi a disposizione per riaprire la partita.18:46
66'
5° sostituzione Mantova. Esce Davis Mensah ed entra Leonardo Mancuso.18:45
66'
4° sostituzione Mantova. Esce David Wieser ed entra Rachid Kouda.18:45
66'
3° sostituzione Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Nikolas Muci.18:45
64'
Va Marras alla conclusione col mancino. La palla sorvola la barriera ma non si abbassa a sufficienza.18:44
63'
Trimboli trova Mensah al limite, bravo a proteggere palla e subire fallo da Antonini. Punizione pericolosa dai 20 metri per il Mantova.18:42
60'
Cross da destra di Radaeilli. Uscita sicura di Pigliacelli.18:40
59'
I virgiliani mantengono il possesso al limite dell'area avversaria. Il tentativo di imbucata per Mensah viene respinto dalla difesa.18:38
1° sostituzione Mantova. Esce Tiago Gonçalves ed entra Nicolò Radaelli.18:37
57'
Pressa alto il Mantova. Il Catanzaro fatica ad uscire dalla propria metà campo.18:36
54'
Palla sul primo palo da parte di Marras. Iemmello, ben appostato, devia nuovamente in corner.18:34
53'
Proteste dei calciatori del Mantova per un tocco col braccio di Nuamah. Non sembra esserci nulla, Zanotti assegna solamente corner.18:33
51'
Punizione dalla trequarti per la formazione ospite. Marras calcia da sinistra e palla attraversa tutta l'area di rigore prima di oltrepassare la linea di fondo campo.18:30
50'
Trimboli trova l'imbucata centrale per Mensah, che controlla spalle alla porta, e cerca la palla di ritorno per il compagno. Si chiude bene la difesa del Catanzaro.18:30
47'
Trimboli batte il calcio piazzato al centro. Pigliacelli allontana con i pugni.18:26
46'
Prova a partire spingendo il Mantova. Blocco irregolare di Petriccione e buon calcio di punizione da sinistra per i lombardi.18:26
46'
SI RIPARTE! Nebbia completamente spartita al Ceravolo e palla giocata dal Mantova.18:24
Primo tempo condizionato per larghi tratti da pioggia e nebbia. Il Catanzaro conduce per 2-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. In rete Iemmello al 5° minuto e Pontisso al 39°.Mantova pericoloso a più riprese e vicino all'1-1 in almeno un paio di occasioni.18:10
45'+7'
CKECK FINITO E FINE PRIMO TEMPO! Catanzaro-Mantova 2-018:08
45'+5'
C'è però un check in corso per l'assegnazione del calcio di rigore.18:08
45'+4'
Ancora Marras protagonista di una caduta in area di rigore. Non c'è nessun contatto con Brighenti e Zanotti lascia correre.18:07
45'+4'
Ammonito Gonçalves per una trattenuta a centrocampo su Favasuli.18:06
45'+3'
Prova Marras a servire in area per Wieser. Allontana la difesa giallorossa.18:05
45'+1'
Serpentina di Marras che entra in area di rigore e si lascia andare a terra vistosamente su un contatto con Brighenti. Lascia correre Zanotti.18:03
45'
Quattro minuti di recupero.18:02
45'
Da lontanissimo Iemmello. Palla ampiamente sopra la traversa.18:02
44'
Finalmente la nebbia sembra aver abbandonato il terreno di gioco. Visibilità ristabilita.18:01
43'
CATANZARO VICINO AL 3-0. Altro inserimento coi tempi perfetti. Liberali pesca D'Alessandro che va per il primo palo da posizione centrale. Bardi si rifugia in corner.18:00
41'
Calcio piazzato per il Mantova dalla trequarti. Palla al centro e colpo di testa di Meroni che si spegne sul fondo del campo.17:59
39'
GOOL!! CATANZARO-Mantova 2-0!! Gol di Simone Pontisso! Riceve Iemmello fuori area di rigore. Inserimento perfetto di Pontisso che, servito dal proprio capitano, entra in area di rigore e piazza mandando la palla a sbattere sul palo e poi in fondo alla rete.
Partita ora molto lenta e combattuta principalmente a centrocampo.17:55
35'
Conclusione dalla distanza per il Mantova. Pigliacelli non impensierito.17:52
33'
Troppo irruento, secondo Zanotti, Ruocco in pressione che ruba il pallone ma commette fallo su Liberali.17:51
31'
OCCASIONE MANTOVA! Wieser apre per Marras che calcia, da destra, forte e in diagonale. Non arriva, nonostante si tuffi, a raggiungere il pallone Mensah. Palla sul fondo.17:49
29'
Sfuma l'azione del Mantova con Castellini che sbaglia la misura del passaggio per Ruocco, mandando in rimessa laterale.17:47
27'
Prova a ribaltare il fronte di gioco il Mantova. Marras invitato allo scatto in profondità. Decisivo Pigliacelli che esce dall'area di rigore e spazza via.17:44
26'
Brighenti ruba palla e lancia lungo a sinistra per Iemmello che, controlla, e spinge verso il fondo dove ottiene un calcio d'angolo.17:43
24'
Conclusione dalla distanza di Marras. Tiro potente ma centrale. Blocca in due tempi Pigiacelli.17:42
22'
Ruocco va in verticale per Mensah che, controlla sulla line adi fondo, si gira ma trova il tackle vincente di Antonini. La palla schizza verso Pigliacelli che viene anticipato da Ruocco con la palla che finisce sul fondo.17:40
19'
Pomeriggio veramente difficile a livello atmosferico. Oltra alla nebbia, su Catanzaro sta scendendo una pioggia battente.17:36
16'
MANTOVA AD UN PASSO DAL PARI! Ruocco avanza centralmente, puntando l'area di rigore, e trova il corridoio a destra per Marras. Non si fida del suo destro e rientra per concludere col mancino trovando Pigliacelli in uscita mura la porta.17:34
16'
Nebbia leggermente diradata ma la visibilità è ancora piuttosto ridotta.17:32
14'
Zanotti fa riprendere il gioco.17:31
12'
Nebbia troppo fitta. Zanotti ferma il gioco.17:29
10'
Apertura di Liberali a destra per Favasuli. Pallone completamente fuori misura, forse anche per colpa della nebbia che continua ad intensificarsi.17:27
9'
Tramortito il Mantova dalla rete in avvio di gara. Il Catanzaro gestisce palla nella propria metà campo.17:26
7'
Gol confermato!17:24
7'
Check in sala VAR ancora in corso, Gol non ancora confermato.17:24
5'
GOOL!! CATANZARO-Mantova 1-0!! Gol di Pietro Iemmello! Break di Liberarali che porta palla da centrocampo e apre a sinistra per D'Alessandro. Controllo, sterzata e cross con il destro su cui Iemmello stacca e buca centralmente.
Ancora Mantova pericoloso. Wieser scende sulla corsia di destra e crossa sul primo palo. Scivola Antonini e permette a Pigliacelli di arrivare sul pallone.17:21
1'
SUBITO MANTOVA IN AVANTI! Errore di Pigliacelli che, dal fondo, consegna palla all'attacco avversario. Rucco controlla da sinistra e fa partire un destro potente che termina a fil di palo.17:20
1'
E' scesa una nebbia piuttosto fitto sul prato del Ceravolo durante le fasi di riscaldamento.17:18
INIZIA LA PARTITA! Fischia Zanotti e il Catanzaro muove il primo pallone del match.17:17
FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA. 3-4-2-1. Bardi; Meroni, Maggioni, Castellini; Dembele, Trimboli, Wieser, Goncalves; Marras, Ruocco; Mensah.17:08
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-4-2-1. Pigliacelli; Cassandro, Antonini Lui, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello.16:54
Dirige la gara il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini.10:05
Alti e bassi per il Mantova che si trova in zona play-out a 23 punti, solo con una sola lunghezza di vantaggio sui posti che portano alla retrocessione diretta. Brusca frenata nell'ultima giornata di campionati per i virgiliani; sconfitti a Reggio Emilia dal gol di Charlys in avvio di partita.10:00
Ha rialzato la testa il Catanzaro. Con i due successi arrivati contro Reggiana e Pescara, i giallorossi hanno conquistato il 5° posto arrivando a quota 38 punti. Dal 5° all'8° posto si trovano Catanzaro, Juve Stabia, Modena e Cesena concentrate in solamente due punti, in attesa delle partite di oggi pomeriggio.17:11
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita il Mantova di Francesco Modesto.09:47
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Mantova, gara valida per la 25° giornata di Serie BKT.09:45
I PRECEDENTI. Sono 24 le sfide intercorse tra Catanzaro e Mantova, con le aquile in vantaggio nel confronto diretto grazie a 10 successi. 7 invece le vittorie per i lombardi e 7 i pareggi.10:09
Catanzaro - Mantova è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Mantova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 10 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 17° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 34 gol e ne ha subiti 26; Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Mantova - Catanzaro si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa il Catanzaro ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Reggiana e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Bari e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 0-2 mentre Mantova ha incontrato la Reggiana perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.
Catanzaro e Mantova si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Catanzaro-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha vinto la gara di andata contro il Mantova; soltanto nella stagione 1959/60, i giallorossi sono riusciti a ottenere due successi stagionali in Serie BKT contro i virgiliani.
Il Catanzaro ha vinto quattro dei nove confronti interni (2N, 3P) contro il Mantova in Serie BKT, ma solo uno nei cinque più recenti, in cui ci sono stati due pareggi e due successi esterni.
Il Catanzaro ha vinto senza subire gol le ultime due partite di Serie BKT e nella competizione non arriva a tre clean sheet di fila da ottobre-novembre 2024 (una vittoria e due pareggi in quel caso).
Il Catanzaro è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie BKT (6V, 2N) e in particolare ha tenuto la porta inviolata nelle quattro più recenti; è dal 1987/88 che i giallorossi non subiscono gol per più gare interne consecutive nel torneo cadetto (sette in quel caso).
In questa Serie BKT, il Mantova non ha trovato la rete in sette delle 12 trasferte stagionali (solo otto gol complessivi realizzati fuori casa), ed è la squadra che più volte non è riuscita a segnare lontano dal proprio campo.
Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist, solo Pierre-Emerick Aubameyang (18 giugno 1989 - 6G+5A) è nato prima di Pietro Iemmello (6 marzo 1992 - 6G+5A).
Nicolò Radaelli (28) e Simone Trimboli (27, al pari di Stefano Di Mario) sono due dei tre giocatori che hanno tentato finora più conclusioni senza trovare la via del gol nella Serie BKT in corso.
