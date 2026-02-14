Virgilio Sport
Cesena-Venezia: 0-4 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena
14 Febbraio 2026 ore 19:30
Cesena
0
Venezia
4
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 38' 0-1 Gianluca Busio
  2. 45+1' 0-2 Andrea Adorante
  3. 62' 0-3 Antoine Hainaut
  4. 90+3' 0-4 Lion Lauberbach (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Venezia che domina un Cesena in vera crisi, sesta sconfitta nelle ultime otto. 0-4 il finale, lagunari che aprono con Busio, continuano Adorante, Hainaut e Lauberbach su rigore.

Cesena che ci ha provato, troppo poco peró per i locali che hanno anche trovato uno Stankovic in stato di grazia.

  1. Da Cesena - Venezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:25

  2. 90'+4'

    FINISCE AL MANUZZI! CESENA - VENEZIA 0-4!21:22

  3. 90'+3'

    GOL! Cesena - VENEZIA 0-4! Rete su Rigore di Lion Lauberbach. La punta piazza Klinsmann e trova il primo gol in Serie B!21:22

  4. 90'+2'

    CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Intervento in ritardo di Zaro su Haps in area, Galipó non ha dubbi.21:20

  5. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.21:20

  7. 90'

    ANCORA VENEZIA! Conclusione da fuori di Perez, respinge Klinsmann.21:18

  8. 88'

    HAPS! Conclusione a botta sicura dell'esterno, gran intervento di Klinsmann in con il piede!21:16

  9. 86'

    AMMONITO Giovanni Zaro. Pestone del difensore che era diffidato, salterá la prossima sfida. 21:15

  10. 85'

    Sostituzione VENEZIA: esce Richie Sagrado, entra Ridgeciano Haps.21:13

  11. 84'

    Cesena di orgoglio prova ad alzare il pressing, ma Busio é abile a gestire il pallone in mediana.21:13

  13. 82'

    Kike Perez entrato con voglia, l'ex Pucela crossa ma non trova compagni.21:12

  14. 79'

    GOL ANNULLATO A VRIONI! Gran conclusione della punta che batte Stankovic, ma posizione iniziale di fuorigioco.21:09

  15. 77'

    SALGADO! Cosa sbaglia il laterale, messo davanti a Klinsmann da Perez.21:09

  16. 76'

    Sostituzione VENEZIA: esce John Yeboah, entra Enrique Pérez.21:07

  17. 76'

    Sostituzione VENEZIA: esce Issa Doumbia, entra Matteo Dagasso.21:07

  19. 76'

    Sostituzione CESENA: esce Massimiliano Mangraviti, entra Matteo Piacentini.21:06

  20. 76'

    Sostituzione CESENA: esce Andrea Ciofi, entra Matteo Guidi.21:06

  21. 75'

    Sostituzione CESENA: esce Gianluca Frabotta, entra Simone Bastoni21:06

  22. 74'

    Discesa di Sagrado, Zaro in angolo: ora il Cesena in netta difficoltá.21:02

  23. 72'

    Si ferma il gioco per un colpo (involontario) subito da Ciofi da parte di Doumbia.21:02

  25. 70'

    AMMONITO Issa Doumbia. Giallo anche al mediano che é stato tra i piú agitati nel parapiglia. 20:59

  26. 70'

    AMMONITO Gianluca Frabotta. Parapiglia in campo, contatto tra l'ex Juventus e Busio. 20:59

  27. 70'

    Cesena che ha subito il contraccolpo psicologico del terzo gol, Venezia in controllo.20:57

  28. 67'

    Sostituzione CESENA: esce Tommaso Berti, entra Giacomo Vrioni.20:55

  29. 66'

    CERRI! La punta non demorde, destro - sinistro con conclusione potente: palla di poco alta.20:55

  31. 65'

    Venezia che colpisce nel miglior momento del Cesena, mettendo in ghiaccio, di fatto, la partita.20:54

  32. 64'

    Sostituzione VENEZIA: esce Andrea Adorante, entra Lion Lauberbach.20:53

  33. 64'

    Sostituzione VENEZIA: esce Alfred Duncan, entra Nunzio Lella.20:53

  34. 62'

    GOL! Cesena - VENEZIA 0-3! Rete di Antoine Hainaut! Doumbia protegge bene il pallone e scarica per il laterale ex Parma che calcia di prima: Klinsmann non vede partire il pallone e non riesce nella respinta.

    Guarda la scheda del giocatore Antoine Hainaut20:53

  35. 61'

    Cerri prova la verticalizzazione per Magni, pallone troppo debole per la corsa del laterale,.20:50

  37. 59'

    Cesena sicuramente entrato in campo, in questo secondo tempo, con altra garra: locali molto piú propositivi.20:50

  38. 56'

    Venezia ora con il possesso palla, per evitare che il Cesena si spinga in avanti.20:45

  39. 55'

    Sull'angolo, conclusione di Zaro, ancora attento Stankovic.20:43

  40. 54'

    DOPPIO MIRACOLO DI STANKOVIC! Il portiere prima respinge su Bisoli, poi é miracoloso su Cerri.20:43

  41. 52'

    berti pesca Magni per il cross, chiusura in angolo.20:40

  43. 51'

    Venezia che non vuole lasciare spazio al Cesena, lagunari che continuano a pressare.20:40

  44. 48'

    Ciervo ci prova con una conclusione dal limite, respinge Busio.20:36

  45. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 che han finito la prima frazione.20:35

  46. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:34

  47. Cesena che ha faticato contro il pressing dei lagunari, unica vera occasione un colpo di testa di Cerri ben risposto da Stankovic.20:21

  49. Venezia che domina il primo tempo e lo chiude in vantaggio di due reti: apre Busio con una spettacolare punizione, raddoppia Adorante che insacca un tiro cross di Yeboah.20:20

  50. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CESENA - VENEZIA! 0-2 il risultato parziale.20:20

  51. 45'+1'

    GOL! Cesena - VENEZIA 0-2! Rete di Andrea Adorante. Doumbia riesce a salvare un pallone prima dell'uscita dal fondo, retropassaggio per Yeboah che calcia male: il tiro si trasforma in assist per la punta che non sbaglia!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante20:19

  52. 45'

    Due i minuti di recupero.20:18

  53. 44'

    Cesena che sta faticando tantissimo contro la pressione alta del Venezia, locali che faticano anche a lanciare per Cerri.20:15

  55. 42'

    Contropiede Cesena, bellissima palla di Berti per Bisoli, ci mette una pezza Duncan.20:13

  56. 41'

    Venezia che continua a spingere: angolo per i lagunari.20:13

  57. 39'

    Che punizione di Busio, che supera una altissima barriera del Cesena e mette il pallone sotto il sette: Klinsmann non puó fare nulla.20:11

  58. 38'

    GOL! Cesena - VENEZIA 0-1! Rete di Gianluca Busio. Punizione perfetta del mediano che direttamente da punizione mette il pallone sotto il sette!

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio20:10

  59. 37'

    Punizione da posizione pericolosa per il Venezia: pronti Yeboah e Busio.20:09

  61. 36'

    AMMONITO Massimiliano Mangraviti. Il difensore ferma con un blocco irregolare Yeboah che si stava inserendo in area. 20:08

  62. 35'

    CERRI! Colpo di testa sul primo palo per la punta sul cross di Ciofi, attento Stankovic!20:07

  63. 33'

    Venezia che continua a gestire il pallone, 72% di possesso palla per i lagunari.20:06

  64. 30'

    Che rischio per Berti, che quasi sbaglia il retropassaggio per Mangraviti: l'ex Brescia calcia lontano anticipando Adorante.20:02

  65. 29'

    Tanti i palloni giocati da Yeboah sulla trequarti, con la punta che scende a prendere il pallone per cercare l'imbucata per i compagni.20:02

  67. 27'

    Svodoba salva il Venezia, mettendo in angolo un cross di Berti per Cerri: solo angolo per il Cesena.19:58

  68. 25'

    Punizione per il Cesena dalla trequarti: salgono le torri dalla difesa.19:57

  69. 24'

    Venezia che continua a spingere, ma Cesena molto attento in fase difensiva.19:56

  70. 22'

    Duncan lancia, Sagrado e Adorante si scontrano in area: si salva il Cesena.19:54

  71. 21'

    Busio controlla un difficile pallone in area, ma Zaro lo chiude al momento del tiro.19:52

  73. 20'

    OCCASIONE VENEZIA! SAGRADO! Yeboah pesca il laterale che conclude di prima, Kilnsmann respinge!19:50

  74. 18'

    Problemi fisici per Castrovilli, dentro un terzino: cambia anche l'assetto tattico del Cesena.19:49

  75. 17'

    Sostituzione CESENA: esce Gaetano Castrovilli, entra Vittorio Magni.19:49

  76. 16'

    Cesena che non si sta lasciando schiacciare dal Venezia, provando a giocare palla a terra oltre che a lanciare per Cerri.19:47

  77. 14'

    Cerri difende il pallone, tunnel con il tacco a Svodoba: che inizio partita per la punta.19:46

  79. 13'

    Ritmi alti, ma squadre abbastanza imprecise in questo inizio di partita.19:44

  80. 11'

    Cerri ancora di fisico, errore peró al momento dell'apertura per Frabotta.19:43

  81. 9'

    Venezia tutto nella trequarti del Cesena, subito il forcing degli arancioneroverdi.19:41

  82. 7'

    Cross basso di Frabotta per Cerri, Doumbia salva il Venezia.19:38

  83. 7'

    Cerri difende un gran pallone contro Svodoba: fallo del difensore.19:37

  85. 5'

    Yeboah sbaglia la verticale, ma la buona notizia per il Venezia é che la punta sembra in grado di continuare a giocare.19:37

  86. 4'

    Corner di Duncan, nessun problema per Klinsmann.19:35

  87. 3'

    Angolo per il Venezia, ma attenzione che Yeboah sembra avere ancora problemi alla caviglia che lo aveva costretto allo stop.19:35

  88. 1'

    INIZIA CESENA - VENEZIA! Primo pallone per gli ospiti.19:32

  89. Dirige il match l'arbitro Simone Galipò.19:18

  91. Lagunari che ritrovano Yeboah dal primo minuto con Adorante, panchina per Perez con Duncan dal primo minuto.19:17

  92. Cesena che cambia molto rispetto alla sconfitta con l'Entella: Cerri da prima punta con Castrovilli alle sue spalle, Castagnetti in regia, Zaro in difesa.19:15

  93. La formazione del VENEZIA: (3-5-2) Stankovic - Schingtienne, Svodoba, Sverko - Sagrado, Duncan, Busio, Doumbia, Hainaut - Adorante, Yeboah.19:13

  94. Sono ufficiali le formazioni del match: CESENA (3-5-1-1) Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Berti, Castagnetti, Bisoli, Frabotta - Castrovilli - Cerri.19:10

  95. Il Venezia vuole riprendere a correre dopo il brusco stop contro il Modena, Cesena in piena lotta play off e alla ricerca di punti contro la capolista.19:05

  97. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Cesena - Venezia, valevole per la venticinquesima giornata di Serie B, che si gioca a San Valentino.19:04

  99. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
    Città: Cesena
    Capienza: 23860 spettatori19:04

    Orogel Stadium - Dino Manuzzi Fonte: Gettyimages

Formazioni Cesena - Venezia

Cesena
Venezia
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
  • (10) SIMONE BASTONI (C)
  • (6) TOMMASO ARRIGONI (C)
  • (16) PETER AMORAN (D)
  • (22) GIACOMO VRIONI (A)
  • (26) MATTEO PIACENTINI (D)
  • (1) ALESSANDRO SIANO (P)
  • (23) VITTORIO MAGNI (D)
  • (18) MATTEO GUIDI (C)
  • (27) TOMMASO CORAZZA (D)
  • (35) DAVIDE ZAMAGNI (C)
  • (40) LUCA FERRETTI (P)
ALLENATORE CESENA
  • Michele Mignani
TITOLARI VENEZIA
PANCHINA VENEZIA
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
PREPARTITA

Cesena - Venezia è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
Arbitro di Cesena - Venezia sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 13 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1
31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1
21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0
20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2
14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 53 punti (frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
Il Cesena ha segnato 32 gol e ne ha subiti 34; il Venezia ha segnato 50 gol e ne ha subiti 22.
La partita di andata Venezia - Cesena si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 0-4 mentre Il Venezia ha incontrato Modena perdendo 0-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 12 gol.

Cesena e Venezia si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cesena ha vinto la gara di andata contro il Venezia; soltanto nella stagione 1993/94, i romagnoli hanno conquistato due successi su due nella competizione contro l'avversaria di giornata. In generale, il bilancio dei 17 confronti totali tra le due squadre è di sei vittorie per i bianconeri, cinque per i veneti e sei pareggi.
  • Tra le squadre affrontate almeno sei volte in casa in Serie BKT, il Venezia è quella contro cui il Cesena ha ottenuto meno successi interni: soltanto uno (1-0 nel 1994); due vittorie dei veneti e cinque pareggi chiudono il parziale.
  • Il Cesena ha perso cinque delle ultime sette partite di Serie BKT (2V): tante sconfitte quante quelle subite dai romagnoli nelle precedenti 21 gare disputate nella competizione (12V, 4N).
  • Dopo una serie di otto successi consecutivi in Serie BKT, il Venezia ha perso il match più recente (0-2 contro il Modena); è da dicembre 2023 che gli arancioneroverdi non subiscono due sconfitte di fila nella competizione (contro Cremonese e Südtirol in quel caso).
  • Il Venezia ha completato 10123 passaggi in questo campionato, il Cesena 8995, solo il Mantova con 10206 ha fatto meglio finora nella Serie BKT 2025/26.
  • Grazie alla rete contro la Virtus Entella, Alberto Cerri è tornato a segnare in Serie BKT 388 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dalla doppietta all'Arechi con la Salernitana contro la Reggiana: per il classe 1996, quella fu anche l'ultima occasione in cui segnò per due gare di fila nella competizione (la gara precedente sempre in casa contro il Sassuolo).
  • Con cinque legni colpiti in questo campionato, Kike Pérez è quello che ne ha colpiti di più nella Serie BKT 2025/26, seguito da John Yeboah (quattro, al pari di Joel Pohjanpalo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CesenaVenezia
Partite giocate2424
Numero di partite vinte1115
Numero di partite perse94
Numero di partite pareggiate45
Gol totali segnati3246
Gol totali subiti3022
Media gol subiti per partita1.20.9
Percentuale possesso palla49.962.2
Numero totale di passaggi1079311754
Numero totale di passaggi riusciti899510123
Tiri nello specchio della porta96135
Percentuale di tiri in porta43.046.2
Numero totale di cross486386
Numero medio di cross riusciti9795
Duelli per partita vinti10441214
Duelli per partita persi11731214
Corner subiti94108
Corner guadagnati127104
Numero di punizioni a favore251347
Numero di punizioni concesse343374
Tackle totali319298
Percentuale di successo nei tackle58.957.4
Fuorigiochi totali5032
Numero totale di cartellini gialli5246
Numero totale di cartellini rossi24

Cesena - Venezia Live

