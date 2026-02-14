PREPARTITA

Cesena - Venezia è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Venezia sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2 14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 53 punti (frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 32 gol e ne ha subiti 34; il Venezia ha segnato 50 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Venezia - Cesena si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 0-4 mentre Il Venezia ha incontrato Modena perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 12 gol.

Cesena e Venezia si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto la gara di andata contro il Venezia; soltanto nella stagione 1993/94, i romagnoli hanno conquistato due successi su due nella competizione contro l'avversaria di giornata. In generale, il bilancio dei 17 confronti totali tra le due squadre è di sei vittorie per i bianconeri, cinque per i veneti e sei pareggi.

Tra le squadre affrontate almeno sei volte in casa in Serie BKT, il Venezia è quella contro cui il Cesena ha ottenuto meno successi interni: soltanto uno (1-0 nel 1994); due vittorie dei veneti e cinque pareggi chiudono il parziale.

Il Cesena ha perso cinque delle ultime sette partite di Serie BKT (2V): tante sconfitte quante quelle subite dai romagnoli nelle precedenti 21 gare disputate nella competizione (12V, 4N).

Dopo una serie di otto successi consecutivi in Serie BKT, il Venezia ha perso il match più recente (0-2 contro il Modena); è da dicembre 2023 che gli arancioneroverdi non subiscono due sconfitte di fila nella competizione (contro Cremonese e Südtirol in quel caso).

Il Venezia ha completato 10123 passaggi in questo campionato, il Cesena 8995, solo il Mantova con 10206 ha fatto meglio finora nella Serie BKT 2025/26.

Grazie alla rete contro la Virtus Entella, Alberto Cerri è tornato a segnare in Serie BKT 388 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dalla doppietta all'Arechi con la Salernitana contro la Reggiana: per il classe 1996, quella fu anche l'ultima occasione in cui segnò per due gare di fila nella competizione (la gara precedente sempre in casa contro il Sassuolo).

Con cinque legni colpiti in questo campionato, Kike Pérez è quello che ne ha colpiti di più nella Serie BKT 2025/26, seguito da John Yeboah (quattro, al pari di Joel Pohjanpalo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: